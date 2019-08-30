Наиро Кинтана – победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2019

Наиро Кинтана, Николас Роч, Примож Роглич, Мигель Лопес о 2-м этапе Вуэльты Испании-2019

Наиро Кинтана одержал победу на 2-м этапе Вуэльты Испании-2019, атаковав в одиночку за 3 км до финиша. Отрыв дня на 200-километровом этапе сформировался через несколько километров после старта и был нейтрализован за 30 км до финиша.

На финальном категорийном подъёме дня – подъёме 2-й категории Альто де Пуиг Льоренка (Alto de Puig Llorenca, отм. 345 м, перепад высот 295 м, протяженность 3,2 км, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 21%) пелотон рассыпался и впереди осталось около 20 гонщиков.

Из первой группы атаковали Пьер Латур (AG2R La Mondiale), Давиде Формоло (Bora-hansgrohe), но им не удалось уехать. Ускорение Алехандро Вальверде (Movistar) позволило ему первому пройти вершину Альто де Пуиг.

За 20 км до финиша из первой группы атаковали шесть гонщиков – Николас Роч (Sunweb), Наиро Кинтана, Ригоберто Уран (EF Education First), Микель Ниеве (Mitchelton-Scott), Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Фабио Ару (UAE Team Emirates). За 6 км до финиша они опережали группу лидера генеральной классификации Мигеля Лопеса (Astana) на полминуты. За 3 км до финиша Наиро Кинтана атаковал и уехал от своих попутчиков, опередив на финише на 5 секунд .

35-летний ирландский гонщик команды Sunweb Николас Роч, пересёк финишную черту вторым и перехватил у Мигеля Лопеса красную майку лидера общего зачёта, где теперь опережает Наиро Кинтану (Movistar) на 2 секунды.

25-летний колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес возглавлял погоню во второй группе, но в итоге проиграл на финише 37 секунд, а в общем зачёте спустился на пятую строчку с отставанием в 33 секунды от Николаса Роча. Но на плечах Мигеля Лопеса осталась белая майка лучшего молодого гонщика.

Photo © Movistar @bettiniphoto / @PhotoGomezSport /Dario Belingheri / BettiniPhoto

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

Наиро Кинтана: «Сегодня немного другой финиш, но очень красивый. Никогда ещё в своей карьере я так не выигрывал, но всё бывает в первый раз, не так ли? Сегодня особенный для меня день, тот, в котором я очень нуждался. Команде победа тоже даёт огромный моральный подъём. Мы работали весь день в полной гармонии с Алехандро и всеми нашими товарищами по команде, мы заслужили эту победу.

Мы не ожидали, что на подъёме Пуиг впереди останется такая маленькая группа - думали, будет спринтерский этап, возможно, с просеянным пелотоном, в котором останутся несколько спринтеров. Мы с Алехандро старались атаковать по очереди атаковать после вершины. В результате уехали шесть гонщиков. Я продолжал проводить смены, чтобы скорость не снижалась, и нашёл момент для атаки. Я не колебался, не оглядывался – если получится, отлично, если нет – по крайней мере, я старался.

На финише, празднуя победу, я хотел, чтобы выглядело так, будто я лечу. Меня называют «Кондором», хотел продолжать летать высоко, даря радость болельщикам, которые за мной следят и любят меня. Теперь я дал им понять, что Наиро всё ещё очень активный.

В этой гонке прошли только два этапа, впереди ещё много всего. Мы не должны быть слишком оптимистичны после этой победы. Конечно, мы радуемся, потому что это вдохновляет. И, конечно, команда теперь поедет спокойнее и сильнее. Но впереди ещё все горы Вуэльты».

Николас Роч: «Ожидал ли я, что надену красную майку снова через шесть лет? И да, и нет. Когда едешь Гран-тур, то в глубине души надеешься, что такое может случиться. Я не ожидал этого сегодня. Но вчера вечером, когда мы финишировали близко в генеральной классификации, я получил сообщения от друзей, которые сказали мне, что всё возможно. Я подумал, что в ближайшие несколько дней, возможно, смогу перехватить майку благодаря бонусам в спринте ли чему-то подобному. Не ожидал, что это получится сегодня, и я более чем счастлив.

Когда мне сказали, я потерял дар речи. Кинтана ехал очень хорошо, а парень, сидевший у него на колесе начал оглядываться. Две секунды нерешительности, и Кинтана уехал. В прошлый раз я удерживал красную майку один день, Дани Морено перехватил её у меня тогда благодаря одной секунде на горном финише. Сейчас мне бы хотелось удержать красную майку подольше. Придётся следить за Наиро, посмотрим, захочет ли он бороться за бонусы».

Мигель Лопес: «Я не волнуюсь, потому что впереди 19 дней гонки. Мы проехали только два этапа. Нога идёт хорошо, волноваться не о чем. Сегодня перед финальным категорийным подъёмом Йон Исагирре прокололся. Он важный гонщик в нашей борьбе за генеральную классификацию, поэтому несколько товарищей по команде остались его ждать, чтобы помочь ему добрать пелотон. Но это сыграло против нас. Эти товарищи по команде уже не смогли помогать после подъёма. В любом случае, всё в порядке – мы здоровы, в хорошей форме и сконцентрированы. Мои товарищи по команде отлично работали весь этап. Хочу поблагодарить их за это».

Примож Роглич: «Сегодня было очень тяжело. В конце у меня уже не было ноги бороться за победу на этапе. После вчерашнего падения последствий не ощущал. Очень доволен третьим местом на этапе, а также тем, что мы вернули время. После Джиро д’Италия я не участвовал в гонках за исключением национального чемпионата, поэтому не знал, какой будет моя форма. Сегодняшний этап даёт прилив уверенности и воодушевляет».