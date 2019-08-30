Сэм Беннетт – победитель 3 этапа Вуэльты Испании-2019

Сэм Беннетт, Николас Роч о 3-м этапе Вуэльты Испании-2019

28-летний велогонщик команды Bora-hansgrohe, чемпион Ирландии Сэм Беннетт одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура и десятую в этом сезоне, выиграв спринт на 3-м этапе Вуэльты Испании-2019. На 188-километровом этапе в отрыв дня уехали три гонщика, в том числе лидирующий в горной классификации испанский гонщик Анхель Мадрасо (Ángel Madrazo), который первым прошёл две категорийные вершины дня. Отрыв был нейтрализован за 39 км до финиша.

Попытка Томаса Де Гендта (Lotto Soudal) уехать от пелотона не удалась. В итоге этап завершился общим спринтом, в котором не смог принять участие Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), выпавший из пелотона на финальном категорийном подъёме и не сумевший добрать группу.

Сэм Беннетт на финише опередил Эдварда Тёнса (Trek-Segafredo) и Луку Мезгеца (Mitchelton-Scott). Николас Роч, оотечественник Сэма Беннетта, надевший красную майку лидера после 2 этапа, удержал её, продолжая лидировать с преимуществом в 2 секунды над Наиро Кинтаной (Movistar).

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

Сэм Беннетт: «Не могу выразить, какое облегчение чувствую, выиграв этап. Вчера мне было так плохо… ехал ли я медленно или выкладываясь изо всех сил, мне всё время было плохо.

Сегодня я бы не справился, если бы не помощь команды. Я смог спокойно сидеть за ребятами, они вывезли меня на идеальную позицию. Я знал, что спринт получится очень быстрым, поэтому мне очень хотелось начать его первым. Я рад, что взял победу на этапе Гран-тура, особенно в майке чемпиона Ирландии. Горжусь, что ношу её и выиграл в ней.

Я счастлив, что мы с Николасом Рочем порадовали ирландских болельщиков. Мы можем побеждать в спринтах, в горах, бороться за общий зачёт. Надеюсь, это привлечёт больше интереса. Для ирландского велоспорта это великий день – красная майка и победа на этапе.

Спринт сегодня получился хаотичным, команда Trek-Segafredo выдавила Шейна (Арчбольда), Жампи (Друкеру) пришлось побороться, но ребята отлично справились. Я очень счастлив, что выиграл четвёртый в карьере этап Гран-тура (прим. – в 2018 году Сэм Беннетт выиграл три этапа Джиро д’И талия) и мой первый этап на Вуэльте Испании, надеюсь, первый из многих».

Николас Роч: «Сегодня этап оказался более напряжённым, чем мы думали. Команда отлично отработала, держались впереди. Неожиданности начались за 50 км до финиша, когда другие команды попытались на нас надавить. Финиш ожидался скоростным, поэтому так важно было быть наготове на финальных километрах.

Когда побеждает твой соотечественник – это нечто особенное. Прошлым вечером Сэм послал мне сообщение, а я ему ответил: «Тебе надо выиграть завтра». Я очень рад за него. Он находился под большим давлением, борясь за этап, и у него получилось. За себя я тоже рад, рад, что удержал майку. Завтра ожидается этап с подобным сценарием, у меня на него два фаворита – Сэм и Макс Валшайд. Я поеду гонку день за днём, сюда я приехал, чтобы помогать Вилко Келдерману в борьбе за генеральную классификацию».