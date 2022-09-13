Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании - 2022



2022

21 этап за 80 ч 26 мин 59 сек

3283,1 км / 40,807 км/ч

182 на старте

134 на финише



77-й выпуск Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) стартовал 19 августа 2022 года в Утрехте (Нидерланды). Первая неделя испанского Гран-тура была отдана Нидерландам и побережью Бискайского залива Испании. Вторая неделя стартовала на побережье Средиземного моря и повела велогонщиков на запад до побережья Атлантического океана. Заключительная неделя Вуэльты Испании-2022 прошла в центре Испании. Вуэльта Испании-2022 завершилась в Мадриде 11 сентября «этапом дружбы».



Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2022 следующим образом 1 индивидуальная разделка, 1 командная разделка, 7 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 6 среднегорных этапов.



Условно Вуэльту Испании-2022 можно разделить на две части - первая часть из 13 этапов, на которых велогонщиков ожидает 7 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 9 подъёмов третьей категории, 2 подъёма четвертой категории. В том числе: 4 этапа с финишем в подъём 1-й категории.



Вторая часть: с 14-го этапа по 20-й этапы, где пелотон покорит: 1 подъём специальной категории, 7 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 2 подъёма третьей категории. В том числе: 1 этап с финишем в подъём специальной категории, 2 этапа с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 2-й категории.



Участниками испанского Гран-тура в 2022 году стали велогонщики из 31 страны, среди которых большинство составляют испанцы (36 велогонщиков). Наши велогонщики представлены следующим составом: Алексей Луценко (Alexey Lutsenko), Марк Падун (Mark Padun), Вадим Пронский (Vadim Pronskiy), Рэйн Таарамяэ (Rein Taaramae), Евгений Федоров (Yevgeniy Fedorov). Всего в гонке должны были принять участие 23 команды - 184 велогонщика, но стартовать смогли только 182.



Под номером 1 на старт Вуэльты Испании-2022 выйшел Примож Роглич (Primoz Roglic). Самым возрастным участником Вуэльты Испании-2022 является 42-летний Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из велокоманды Movistar. Самым молодым участником Вуэльты Испании-2022 является 19-летний испанский велогонщик Хуан Аюсо (Juan Ayuso) из велокоманды UAE Team Emirates. Самой возрастной велокомандой на Вуэльте Испании-2022 является велокоманда Israel-Premier Tech, средний возраст составляет 32,5 года, самая молодая - велокоманда Equipo Kern Pharma, средний возраст 24 года.



Победителем первого этапа Вуэльты Испании-2022, стартовавшего в Нидерландах с командной гонки на время, стала нидерландская велокоманда Jumbo–Visma. Дистанцию, протяженностью 23,3 км, проложенную по улицам Утрехта, велогонщики команды Jumbo-Visma преодолели быстрее всех, за 24 минуты и 40,29 секунд, показав среднюю скорость 56,665 км/час.



Второе место заняла британская велокоманда Ineos Grenadiers со временем 24 минуты и 53,8 секунды. Велогонщики Ineos Grenadiers быстрее всех преодолели заключительный 12,3-км отрезок, пройдя его со средней скоростью 58,33 км/час. Бельгийская велокоманда Quick Step Alpha Vinyl Team заняла 3-е место, уступив Ineos Grenadiers 77 сотых секунды.

Photo ©Unipublic/Charly Lopez



Отдельные участки трассы некоторые команды, стартовавшие в начале стартового протокола, проходили под небольшим дождём и по мокрому асфальту.



На промежуточной отсечке времени, расположенной на 11 км дистанции, лучшее время этапа - 11 минут 57,92 секунд, показала велокоманда Jumbo–Visma. Из всех участников только велогонщикам Jumbo-Visma удалось преодолеть рубеж в 12 минут, средняя скорость составила 55,159 км/час. Второе место на промежуточной отсечке 11 км показала велокоманда Quick Step Alpha Vinyl Team, опередив Ineos Grenadiers на 3,34 секунды.



Первым велогонщиком команды-победительницы этапа Jumbo-Visma финишную черту пересёк 36-летний нидерландский велогонщик Роберт Гесинк (Robert Gesink), ставший первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2022.



Трёхкратный победитель Вуэльты Испании, капитан велокоманды Jumbo-Visma Примож Роглич надел зелёную майку лучшего в очковой классификации, а синюю майку лучшего в горной классификации надел ещё один велогонщик команды Jumbo-Visma – Крис Харпер. Лишь белую майку лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2022 надел велогонщик другой команды – команды Ineos Grenadiers Итан Хейтер (Ethan Hayter).

Второй этап Вуэльты Испании-2022. 2-й этап по дорогам Нидерландов прошёл по традиционному сценарию, когда пять велогонщиков уехали в отрыв дня через 3 км после старта, но пелотон, возглавляемый велокомандой Alpecin-Deceuninck, не дал им набрать большого преимущества, которое с 4 минут за 153 км сократилось до 1 минуты за 125 км, а нейтрализовали отрыв за 59 км до финиша. Сольный отрыв атаковавшего за 46 км до финиша Лиса Анхеля Мате (Luis Angel Mate) из велокоманды Euskaltel-Euskadi также не продлился долго. За 21 км до финиша Мате вернулся в пелотон.



Не обошлось во второй день Вуэльты Испании-2022 без завалов. Грегор Мюльбергер (Gregor Mühlberger) из Movistar упал за 25 км до финиша, но вернулся в гонку, а за 18 км до финиша упали Ваут Пулс (Wout Poels) из велокоманды Bahrain-Victorious, Штеф Крас (Steff Cras) и Камил Малецки (Kamil Malecki) из Lotto Soudal. Штеф Крас не смог продолжить гонку, его увезли в машине скорой помощи. Ещё одно падение произошло на финальных трёх километрах в зоне нейтрализации.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling



На финише этапа первым открыл спринт Мадс Педерсен (Mads Pedersen), но Сэм Беннетт (Sam Bennett) из велокоманды Bora-hansgrohe, которого развозил Данни ван Поппель (Danny Van Poppel), обошёл датского велогонщика команды Trek-Segafredo и бельгийского велогонщика Тима Мерлира (Tim Merlier), чья велокоманда Alpecin-Deceunick отработала в голове пелотона большую часть этапа. Для Сэма Беннетта это четвёртый в карьере этап Вуэльты Испании и первая победа на этапе Гранд-тура с 2020 года. Ирландский спринтер также надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.



Красная майка лидера генеральной классификации осталась в команде Jumbo-Visma, но перешла от Роберта Гесинка на плечи Майка Тёниссена (Mike Teunissen).

Третий этап Вуэльты Испании-2022. Финальный, 3-й этап Вуэльты Испании-2022 по территории Нидерландов, вновь завершился триумфом Сэма Беннетта, вернувшегося на Гранд-тур спустя два года. 31-летний ирландский спринтер велокоманды Bora-hansgrohe второй этап подряд выиграл общий спринт, укрепив своё положение лидера очковой классификации. Это была десятая в карьере Сэма Беннетта победа на этапе Гранд-тура и 5-я на Вуэльте Испании.

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling



193,5 километровый этап в окрестностях города Бреда, самый протяжённый в этом выпуске Вуэльты Испании, прошёл по традиционному сценарию спринтерского. Через 4 км после старта успешная атака Томаса Де Гендта (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal помогла сформировать отрыв дня, в который помимо бельгийского велогонщика отобрались обладатель гороховой майки лучшего в горной классификации Юлиус ван ден Берг (Julius van den Berg) из EF Education-EasyPost, Хосе Эррада (Jose Herrada) из Cofidis, Ян Бакелантс (Jan Bakelants) из Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Андер Окамика (Ander Okamika) из Burgos-BH, Пау Микель (Pau Miquel) из Kern Pharma и Микель Итурриа (Mikel Iturria) из Euskaltel-Euskadi. Велокоманды спринтеров контролировали разрыв. Томас Де Гендт перехватил гороховую майку, первым пройдя категорийный подъём дня. За 11 км до финиша отрыв был нейтрализован.



Не обошлось без падений и сходов. Майкл Вудс (Michael Woods) из велокоманды Israel-Premier Tech был вынужден покинуть гонку, упав через 50 км после старта. Ричард Карапас (Richard Carapaz) из Ineos Grenadiers попал в небольшой завал за 19 км до финиша, но быстро вернулся в пелотон с помощью товарищей по велокоманде Павла Сивакова (Pavel Sivakov) и Тао Геогана Харта (Tao Geoghegan Hart).



В финале велокоманда Bora-hansgrohe, выйдя вперёд на финальных 500 метрах, вывезла Сэма Беннетта ко второй победе в спринте. Ирландский велогонщик опередил на 2/3 велосипеда Мадса Педерсена (Mads Pedersen) из Trek-Segafredo и Дэна Маклэя (Daniel Mclay) из Arkea-Samsic.

Майка лидера осталась в велокоманде Jumbo-Visma, но перешла от Майка Тёниссена на плечи Эдоардо Аффини (Edoardo Affini). Итан Хейтер (Ineos Grenadiers) продолжил возглавлять классификацию лучшего молодого гонщика.

Четвёртый этап Вуэльты Испании-2022. Этап, проложенный по территории Страны Басков, начался с атак, через 5 км после старта просвет создали Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) и Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) из Israel Premier Tech, вместе с ними в отрыв дня уехали Джеймс Шоу (James Shaw) из EF Education-EasyPost, Андер Окамика (Burgos-BH), Джарред Дризнерс (Jarrad Drizners) из Lotto Soudal и Хоан Боу (Joan Bou) из Euskaltel-Euskadi.



Однако отрыву не удалось уехать от пелотона и разыграть этап. За 35 км до финиша силами велокоманд Jumbo-Visma и Bora-hansgrohe отрыв дня был нейтрализован.



На подъёме 3-й категории Пуэрто де Эррера (Puerto de Herrera протяжённость 7,3 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 12%) скорость задавали велокоманды Trek-Segafredo и Jumbo-Visma. Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) из Quick-Step Alpha Vinyl атаковал у вершины, где разыгрывались бонификационные очки, но Примож Роглич отреагировал на ускорение, первым прошёл вершину и забрал 3 бонусных секунды. На протяжённом спуске велогонщики Quick-Step Alpha Vinyl и Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из велокоманды Astana Qazaqstan возглавили пелотон, но не смогли использовать спуск для атак.

Photo ©Unipublic / Charly Lopez



Решающим на 4-м этапе стал финальный некатегорийный подъём, где на отдельных отрезках градиент достигал 12%. Примож Роглич атаковал на финальных метрах и выиграл 10-й в карьере этап Вуэльты Испании, а также надел красную майку лидера. Вторым финишировал Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), а тройку лучших на этапе замкнул Энрик Мас (Enric Mas) из Movistar. В генеральной классификации первые две строчки заняли велогонщики команды Jumbo-Visma – Примож Роглич и Сепп Кусс (Sepp Kuss), а на третье место поднялся удерживающий белую майку лучшего молодого гонщика Итан Хейтер (Ineos Grenadiers).



Зелёная майка лучшего в очковой классификации осталась у Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe), а гороховая майка горного короля перешла к 25-летнему испанскому велогонщику команды Euskaltel-Euskadi Хоану Боу, который в отрыве первым прошёл вершину 2-й категории.

Пятый этап Вуэльты Испании-2022 - cреднегорный этап с набором высоты 2700 м и финишем после спуска. Отрыв сформировался лишь через 80 км после старта, когда началась череда пяти категорийных подъёмов, вдохновляющих на атаки. Атаковали и уехали 17 велогонщиков.



За 94 км до финиша велогонщик команды UAE Team Emirates Марк Солер в одиночку ускорился и закрыл просвет в 1 минуту 45 секунд, присоединившись к отрыву за 87 км до финиша на втором категорийном подъёме дня Балкон-де-Бискайя (Balcón de Bizkaia, отм. 433 м, набор высоты 238 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%). Три первых горных премии дня из отрыва взял 27-летний монакский велогонщик команды Burgos-BH Виктор Ланжелотти (Victor Langellotti), который по итогам этапа стал новым горным королём Вуэльты Испании-2022.

Photo ©Unipublic / SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates



На финальных 30 км из отрыва постепенно выпадали велогонщики. После первого прохождения через Бильбао и перед финальным прохождением подъёма 2-й категории Альто дель Виверо (Alto del Vivero, отм. 410 м, перепад высот 370 м, протяжённость 4,6 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 13%), из отрыва атаковал 22-летний британский велогонщик команды Groupama-FDJ Джейк Стюарт (Jake Stewart). В это время пелотон, возглавляемый велокомандами Jumbo-Visma и Bora-hansgrohe, проигрывал отрыву около четырёх с половиной минут. Но Стюарт лидировал не долго. Он набрал около 40 секунд преимущества, которое растаяло, когда из отрыва за 16,5 км до финиша атаковал Марк Солер, который через километр догнал и прошёл Джейка Стюарта за 1 км до вершины Альто дель Виверо.

Хотя преимущество Марка Солера не превышало 10 секунд, он сумел удержать минимальный просвет и взять победу на этапе, опередив преследователей всего на 4 секунды.



По итогам 5 этапа сменился обладатель красной майки лидера. У Приможа Роглича (Jumbo-Visma) её перехватил 32-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Руди Молар (Rudy Molard), финишировавший 4-м из отрыва дня. Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Генеральная классификация после 5 этапа: 1 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 16:07:22 2 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 00:02 3 Nikias Arndt (Ger) Team DSM 01:09 4 Lawson Craddock (Usa) Team BikeExchange - Jayco 02:27 5 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 04:09 6 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 04:22 7 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 04:35 8 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 9 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 04:36 10 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 04:42



23-летний британский велогонщик команды Bahrain Victorious Фред Райт (Fred Wright), также уехавший в отрыв дня, финишировал на 5-м этапе третьим и получил белую майку лучшего молодого гонщика, которая в какой-то степени компенсировала ему упущенный шанс примерить красную майку лидера. В генеральной классификации Фред Райт уступил Руди Молару всего 2 секунды.

Шестой этап Вуэльты Испании-2022 - первый настоящий горный этап этого выпуска Вуэльты Испании завершала связка подъёмов 1-й категории с финальным подъёмом Пико Хано (Ascensión Al Pico Jano. San Miguel de Aguayo, отм. 1134 м, набор высоты 828 м, протяженность 12,6 км, средний градиент 6,55%, максимальный градиент 12%), впервые включённым в маршрут испанского Гранд-тура.

Дождь и туман осложнили и без того трудный этап с общим набором высоты 3600 м. Предпоследний подъём 1-й категории Кольяда де Бренес (Collada de Brenes, отм. 761 м, набор высоты 555 м, протяжённость 6,8 км, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 15%) стал трамплином для решающих атак.



За 5 км до вершины Кольяда де Бренес из отрыва дня, в который через 14 км после старта уехали 10 велогонщиков, атаковал 26-летний украинский велогонщик команды EF Education EasyPost Марк Падун. К этому времени пелотон проигрывал отрыву около двух минут, в голове пелотона работали чемпион мира Жулиан Алафилипп и Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) из Quick Step Alpha Vinyl, а обладатель красной майки Руди Молар (Groupama-FDJ) выпал из группы.



На сложном спуске пелотон возглавлял Жулиан Алафилипп, к началу финального подъёма преимущество Марка Падуна сократилось до 55 секунд. За 10 км до финиша из пелотона начались атаки – Джей Вайн (Jay Vine) из Alpecin-Deceuninck вместе с Давиде Виллеллой (Davide Villella) из Cofidis и Эли Жесбером (Elie Gesbert) из Arkéa Samsic первыми создали просвет, затем попытались уехать Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) из Bahrain Victorious и Оскар Кабедо (Oscar Cabedo) из Burgos-BH, на их ускорение ответил Саймон Йейтс (Simon Yates) из BikeExchange-Jayco, а Микель Ланда (Mikel Landa) и Ваут Пулс из Bahrain-Victorious выпали из группы.



Атака Джея Вайна оказалась успешной. Пока за его спиной шла борьба генеральщиков, он сумел создать просвет, догнал и обошёл Марка Падуна за 6,5 км до финиша. Тем временем из группы генеральщиков за 8 км до финиша атаковал Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), на ускорение которого смог ответить только Энрик Мас (Movistar). Затем из пелотона атаковал 19-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо (Juan Ayuso).



26-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Джей Вайн в одиночку удержался до финиша и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 6-й этап Вуэльты Испании-2022 из сольного отрыва, опередив Ремко Эвенепула на 15 секунд. Дебютант Вуэльты Испании Ремко Эвенепул надел красную майку лидера, перехватив её у Руди Молара (Groupama-FDJ), который сместился на второе место, уступив Эвенепулу 21 секунду.



Энрик Мас финишировал третьим и поднялся на третью строчку генеральной классификации. Хуану Аюсо в одиночку удержал 38 секунд преимущество над группой, в которой остались Примож Роглич (Jumbo-Visma), Павел Сиваков, Карлос Родригес (Carlos Rodriguez) и Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers), Джей Хиндли и Вилко Келдерман (Wilco Kelderman) из Bora-hansgrohe, Саймон Йейтс (Bike-Exchange), Жуан Алмейда (Joao Almeid) из UAE Team Emirates, Джино Медер (Gino Mäder) из Bahrain-Victorious, Тимен Аренсман (Thymen Arensman) из DSM и Бен О’Коннор (Ben O'Connor) из AG2R Citroen.

Генеральная классификация после 6 этапа: 1 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 20:50:07 2 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 00:21 3 Enric Mas (Esp) Movistar Team 00:28 4 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 01:01 5 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 01:12 6 Pavel Sivakov (Fra) INEOS Grenadiers 01:27 7 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 8 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 01:34 9 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 01:52 10 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 01:54



Хуан Аюсо поднялся на вторую строчку в классификации лучшего молодого гонщика, где уступает Ремко Эвенепулу 1 минуту 12 секунд. Так как Ремко Эвенепул надел красную майку лидера, Хуан Аюсо выйдет на старт седьмого этапа в белой майке лучшего молодого гонщика. Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) сохранил зелёную майку лидера очковой классификации. Монакский велогонщик Виктор Ланжеллотти удержал с двумя очками преимущества гороховую майку горного короля, к которой приблизился победитель шестого этапа Джей Вайн.



После победы австралийский велогонщик признался, что ещё до начала Вуэльты Испании-2022 отметил для себя подъём Пако Хано. 26-летний Джей Вайн получил контракт с велокомандой Alpecin Deceuninck лишь в прошлом году благодаря победе в онлайн-соревнованиях на турботренажёре Zwift. В 2020 году он надеялся, что 5-е место на Herald Sun Tour откроет ему дорогу в профессиональный велоспорт, но пандемия коронавируса оставила Джею Вайну лишь один шанс попасть в профессиональную велокоманду – участие в онлайн-соревнованиях Zwift Academy, и австралийский велогонщик использовал его. В 2021 году он впервые проехал Вуэльту Испании, свой первый Гранд-тур, и на 14-м этапе финишировал 3-м.

Седьмой этап Вуэльты Испании-2022 - среднегорный этап. Отрыв дня сумел устоять против натиска пелотона и разыграл спринт, в котором 32-летний испанский велогонщик команды Cofidis Хесус Эррада (Jesús Herrada) опередил 23-летнего итальянского велогонщика команды Astana Qazaqstan Самуэле Баттистеллу (Samuele Battistella) и 23-летнего британского велогонщика команды Bahrain Victorious Фреда Райта.



Шестеро велогонщиков – Хесус Эррада (Cofidis), Самуэле Баттистелла (Astana Qazaqstan), Фред Райт (Bahrain Victorious), Харри Суини (Harrison Sweeny) из Lotto Soudal, Джимми Янссенс (Jimmy Janssens) из Alpecin-Deceuninck и Омер Гольдштейн (Omer Goldstein) из Israel-Premier Tech – атаковали сразу после старта, но закрепить успех и набрать более минуты преимущества им удалось набрать только через 30 км.



У подножия главного подъёма дня – подъёма 1-й категории Пуэрто де Сан Глорио (Puerto de San Glorio, отм. 1603 м, набор высоты 1233 м, протяжённость 22,4 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%) у отрыва в запасе было три с половиной минуты, которые сократились до двух с половиной на вершине. На подъёме отрыв потерял одного из велогонщиков – Омер Гольдштейн (Israel Premier Tech) выпал за 2 км до вершины.

Photo ©Unipublic / Sprint Cycling



На финальных 40 километрах скорость в голове пелотона задавали команды BikeExchange и Arkea-Samsic, за 25 км до финиша к ним подключились Trek-Segafredo и Bora-hansgrohe.



Но пятеро беглецов, проехавших в отрыве 182 километра 190-км этапа, опередили пелотон на 29 секунд. Лидирующий в очковой классификации Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) выиграл спринт из пелотона, заняв на этапе 6-е место. Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) сохранил красную майку лидера.



Хесус Эррада второй раз в карьере отпраздновал победу на этапе Гранд-тура, через три года после первой победы на этапе Вуэльты Испании-2019. На финише испанский велогонщике не мог сдержать слёз радости.



Восьмой этап Вуэльты Испании-2022 - горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём до вершины 1-й категории Кольяу Фанкуайя. Йернес и Тамеса (Collau Fancuaya. Yernes Y Tameza, отм. 1088 м, набор высоты 810 м, протяжённость 10,1 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 19%), которая впервые принимала финиш этапа Вуэльты Испании.



С самого старта участники поехали в подъём 2-й категории Альто де ла Кольядона (Alto de la Colladona) отм. 850 м, перепад высот 448 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 7%, максимальный градиент 15%. Одним из первых атаковал казахстанский велогонщик команды Astana Qazaqstan Алексей Луценко, вслед за ним из пелотона начали атаковать и другие велогонщики, в том числе Тибо Пино (Thibaut Pinot) из Groupama-FDJ. Австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceunick Джей Вайн атаковал и первым прошёл первую категорийную вершину дня Альто де ла Кольядона. Среди пытавшихся уехать в отрыв дня были и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), и Алехандро Вальверде (Movistar), но они вернулись в пелотон.



А отрыв дня сформировался через 23 км, помимо Джея Вайна и Алексея Луценко в него отобрались Марк Солер (UAE Team Emirates), Микель Ланда (Bahrain Victorious), Бруно Армирай (Bruno Armirail) из Groupama-FDJ, Рейн Таарамяэ (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton) из BikeExchange-Jayco и Мадс Педерсен (Trek-Segafredo). Через 40 км после старта в отрыв переложились Тибо Пино и Себастьян Райхенбах (Sebastien Reichenbach) из Groupama-FDJ. Максимальное преимущество отрыва, державшееся большую часть этапа, составляло не более 4 минут.



В то время как попутчики по отрыву не мешали Джею Вайну набирать горные очки, Мадс Педерсен выполнил свою задачу - первым проехал промежуточный спринт и перехватил зелёную майку лучшего в очковой классификации у Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe), после чего выпал из отрыва.



На финальном подъёме 8 этапа – подъёме 1-й категории Кольяу Фанкуайя. Йернес и Тамеса за 6,4 км до вершины атаковал Алексей Луценко, а за 6 км до финиша атаковал Джей Вайн и уехал от соперников в одиночку. На финише австралийский велогонщик опередил ближайших преследователей Марка Солера (UAE Team Emirates) и Рейна Таарамяэ (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) на 43 секунды.

Photo © Unipublic / Charly Lopez



Через день после первой победы на 6-м этапе Вуэльты Испании-2022 Джей Вайн сделал дубль, выиграв 8-й горный этап с набором высоты 3500 м, шестью категорийными подъёмами и финишем в подъём первой категории, а также надел гороховую майку горного короля.



В группе генеральщиков велокоманда Quick-Step Alpha Vinyl контролировала пелотон. Чемпион мира Жулиан Алафилипп и Луис Верваке (Louis Vervaeke) возглавляли проредившийся пелотон на середине подъёма, а за 2 км до вершины Ремко Эвенепул ускорился, защищая красную майку лидера. За ним смогли усидеть только Энрик Мас (Movistar), Примож Роглич (Jumbo-Visma). Трио финишировало через 1 минуту 20 секунд после победителя этапа Джея Вайна. Энрик Мас и Примож Роглич по итогам 8 этапа поднялись в тройку лидеров генеральной классификации.

Генеральная классификация после 8 этапа: 1 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 29:28:19 2 Enric Mas (Esp) Movistar Team 00:28 3 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 01:01 4 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 01:47 5 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 01:54 6 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 02:02 7 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange - Jayco 02:05 8 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 02:44 9 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 02:51 10 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 02:59

Девятый этап Вуэльты Испании-2022, первая неделя Вуэльты Испании-2022 завершаась горным этапом с набором высоты 3700 м и финишем в подъём 1 категории Альто лес Праэрес (Alto Les Praeres. Nava) отм. 750 м, перепад высот 504 м, протяжённость 3,9 км, средний градиент 12,9%, максимальный градиент 25%.



Около 40 км гонки понадобилось, чтобы отрыв дня смог уехать от пелотона. В него отобрались 8 велогонщиков, которые набрали достаточно преимущества, чтобы пройти финальный подъём впереди генеральщиков, хотя это удалось не всем велогонщикам отрыва.



За 3 км до финиша, в начале подъёма у отрыва в запасе было около трёх минут. В самом начале подъёма из отрыва атаковали 33-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Джимми Янссенс и 23-летний итальянский велогонщик команды Astana Qazaqstan Самуэле Баттистелла. Но на самом крутом отрезке и Баттистеллу, и Янссенса прошёл 30-летний южноафриканский велогонщик команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Луис Мейнтьес (Louis Meintjes), который на финише опередил ближайшего преследователя, итальянского велогонщика казахстанской команды на 1 минуту 1 секунду.



За спиной отрыва решающим для генеральщиков также стал финальный подъём, на котором 22-летний Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) защитил красную майку лидера. Бельгийский велогонщик атаковал, сбросил своих соперников и финишировал 4-м, через 1 минуту 34 секунду после победителя этапа.

Десятый этап Вуэльты Испании-2022. Организаторы предложили участникам индивидуальную разделку протяженностью 30,9 км, проложенную по побережью Средиземного моря от Эльче до Аликанте. Чемпион Бельгии в разделке, 22-летний велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул стартовал последним в красной майке лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2022. На прохождение дистанции 10 этапа он потратил 33 минуты и 18,65 секунд. Единственным из 156 стартовавших участников Ремко Эвенепул преодолел рубеж в 34 минуты, проехав дистанцию со средней скоростью 55,658 км/час.



Уже на первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 10,4 км, бельгийский велогонщик опережал на 20,32 секунд лидировавшего почти весь этап своего товарища по команде Реми Каванью (Remi Cavagna / Quick Step Alpha Vinyl Team).



Ко второй отсечке времени, расположенной на 21 км маршрута, преимущество Ремко Эвенепула над французским велогонщиком уже составляло 35,1 секунду. Вторую треть дистанции Ремко Эвенепул преодолел со средней скоростью 57,3 км/час, чему немалым образом способствовало передаточное соотношение 60х11.



На финишной прямой Ремко Эвенепул почти догнал Энрика Маса (Movistar Team), стартовавшего перед ним в 2-х минутах и финишировавшего 10-м с отставанием в 1 минуту и 51 секунды.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield / Getty Images



Оставался вопрос, сможет ли время Реми Каваньи устоять перед натиском олимпийского чемпиона в гонке с раздельным стартом Приможа Роглича (Jumbo-Visma), который уступал Каванье 1,25 секунду. В итоге Примож Роглич занял 2-е место на этапе, опередив Реми Каванью на 12 секунд, но победителю этапа Ремко Эвенепулу словенец уступил 48 секунд.



Четвертым по итогам этапа стал 21-летний испанец Карлос Родригес (Ineos Grenadiers), стартовавший в белой майке лидера молодежной классификации Вуэльты Испании-2022, доставшейся ему «по наследству» от Ремко Эвенепула.



Благодаря победе на 10-м этапе Вуэльты Испании-2022 Ремко Эвенепул упрочил своё лидерство в генеральной классификации Вуэльты Испании-2022, где он опередил ближайшего соперника Приможа Роглича на 2 минуты и 41 секунду, а Энрика Маса, переместившегося на 3-ю строчку, - на 3 минуты и 3 секунды.

Одиннадцатый этап Вуэльты Испании-2022. Этап развивался по традиционному сценарию, когда в отрыв уехали три велогонщика – Йетсе Бол (Jetse Bol) из Burgos-BH, Войтех Репа (Vojtech Repa) из Kern Pharma и Хоан Боу из Euskaltel-Euskadi. За 52 км до финиша Йетсе Бол уехал от своих попутчиков по отрыву, которые скоро вернулись в пелотон, а одиночный отрыв Бола был нейтрализован за 26 км до финиша.



Простой по рельефу этап не обошёлся без падений. На повороте за 64 км до финиша упал чемпион мира Жулиан Алафилипп (Quick-Step Alpha Vinyl). Вывих правого плеча не позволил ему продолжать гонку, французский велогонщик сошёл, его увезли с гонки в машине скорой помощи.



23-летний австралийский спринтер велокоманда BikeExchange-Jayco Кейден Гровс (Kaden Groves) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, опередив Данни ван Поппеля (Bora-hansgrohe) и Тима Мерлира (Alpecin-Deceunick).

Photo ©Unipublic / Sprint Cycling



Велокоманда BikeExchange-Jayco, у которой день начался с плохих новостей - схода из-за ковида капитана Саймона Йейтса, идеально развезла молодого австралийского спринтера. Кейден Гровс выждал момент и не паниковал, когда вокруг него открыли спринт более опытные велогонщики. Кейден Гровс спуртовал за 150 м до финиша и оказался самым быстрым из пелотона.



Изменений в общем зачёте и классификациях не произошло. Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) сохранил красную майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика, Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), финишировавший 5-м, остался в зелёной майке лучшего в очковой классификации, Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck) лидировал в классификации лучшего горного гонщика.

Двенадцатый этап Вуэльты Испании-2022 - второй по протяженности этап Вуэльты Испании-2022. Олимпийский чемпион Ричард Карапас, 29-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers, отобрался в многочисленный отрыв дня, который смог уехать от пелотона только через 50 км после старта.



Группу из 32 велогонщиков пелотон сначала держал в пределах трёх минут, но затем отпустил и за 20 км до финиша у отрыва в запасе было около 11 минут. К подножию финального и единственного категорийного подъёма дня – подъёма 1-й категории Пуэрто де лас Пеньяс Бланкас виа Эстепона (Puerto de las Peñas Blancas via Estepona, отм. 1270 м, набор высоты 1239 м, протяжённость 19 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 15%) отрыв опережал пелотон на 9 минут 45 секунд.



За 10 км до финиша в отрыве осталось 11 велогонщиков. За 4 км из отрыва атаковал 27-летний французский велогонщик команды Arkea-Samsic Эли Жесбер, но через 2 км его добрали Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe), Ричард Карапас, Марко Бреннер (Marco Brenner) из DSM, Ян Поланц (Jan Polanc) и Марк Солер (UAE Team Emirates).

Photo ©Unipublic / Sprint Cycling



За 2 км до финиша Ричард Карапас сбросил своих соперников и уехал за победой в одиночку. На финише он опередил ближайшего преследователя Вилко Келдермана на 9 секунд и стал первым эквадорским велогонщиком, выигравшим этап Вуэльты Испании.



Группа генеральщиков финишировала лишь через 7 минут 39 секунд. Первым из неё финишировал сохранивший красную майку лидера Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl), которому не помешало бороться падение за 50 км до финиша.

Тринадцатый этап Вуэльты Испании-2022 - спринтерский этап без категорийных подъёмов с финишем в некатегорийный подъём.

Отрыву не удалось уехать на 13-м этапе, несмотря на все старания, пелотон не успел нейтрализовать отрыв до промежуточного спринта, но настиг трёх беглецов за 9,5 км до финиша.



Паскаль Акерман (Pascal Ackermann) из UAE Team Emirates первым атаковал в финальный некатегорийный подъём, но 26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен быстро сел ему на колесо, а затем мощно обошёл немецкого спринтера. С большим запасом Мадс Педерсен опередил на финише ближайшего соперника – Бриана Кокара (Bryan Coquard) из Cofidis, а Паскаль Акерман финишировал 3-м.



После трёх вторых мест на этапах Вуэльты Испании-2022 Мадс Педерсен одержал победу, не дав соперникам шанса на 13-м этапе с финишем в некатегорийный подъём (финальный километр со средним градиентом 5%). 13 стало счастливым числом для Мадса Педерсена - в этом году он выиграл первый в карьере этап Тур де Франс, тоже 13-й, теперь к нему прибавился первый в карьере этап Вуэльты Испании.

Photo ©Unipublic/ Sprint Cycling Agency



На Вуэльте Испании-2022 Мадс Педерсен поставил две цели – выиграть этап и зелёную майку. Первой цели он уже достиг и значительно приблизился ко второй. Мадс Педерсен укрепил свою позицию в очковой классификации, где опережал ближайшего соперника Марка Солера (UAE Team Emirates) на 151 очко.



В генеральной классификации перестановок не произошло, Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) сохранил красную майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика. Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck) удерживает гороховую майку лучшего горного гонщика.

Четырнадцатый этап Вуэльты Испании-2022 - горный этап с набором высоты 3100 м и финишем в подъём 1 категории Сьерра де ла Пандера (Sierra de La Pandera, отм. 1820 м, перепад высот 657 м, протяжённость 8,4 км, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 13%).



Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) через день после первой в карьере победы на этапе Вуэльты Испании, сделал дубль, снова выиграв этап с горным финишем после сольной атаки.



29-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers вместе с девятью велогонщиками отобрался в отрыв дня, который сформировался после напряжённой борьбы через 70 км после старта. Пелотон не отпустил отрыв далеко, а от 4 с половиной минут преимущества к началу финального подъёма Сьерра де ла Пандера у отрыва осталось две с половиной минуты.



Ещё на подходе к Сьерра де ла Пандера в отрыве начались атаки – Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) атаковал на финальных 20 км, на его ускорение ответил Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) из Bahrain Victorious, за 10 км до финиша к ним переложился Ричард Карапас, а затем и Клеман Шампуссан (Clement Champoussin) из AG2R Citroen. За 7 км до финиша из отрыва выпал Алексей Луценко, а Филиппо Конка (Filippo Conca) из Lotto Soudal добрал лидеров. За 4 км до финиша впереди остались Карапас, Шампуссан, Санчес и Конка. Но они не смогли ответить на атаку Ричарда Карапаса за 3,3 км до финиша.

Photo ©Unipublic/ SprintCyclingAgency



В это время за спиной отрыва велогонщик команды Jumbo-Visma Крис Харпер (Chris Harper) сокращал разрыв и прореживала пелотон, готовя атаку Приможа Роглича. В то время как Ричард Карапас уезжал от своих соперников по отрыву к очередной победе на этапе, Примож Роглич атаковал из группы генеральщиков за 4 км до финиша. Хотя Рогличу и добравшему его Мигелю Анхелю Лопесу (Miguel Angel Lopez) из Astana Qazaqstan приблизились к эквадорскому велогонщику, ему с преимуществом в 8 секунд удалось первому пересечь линию финиша и отпраздновать вторую победу на этапе Вуэльты Испании-2022.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) на 14-м этапе отыграл 52 секунды в генеральной классификации у лидера, Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl).

32-летний словенский велогонщик атаковал за 4 км до финиша на финальном подъёме после того, как его товарищи по велокоманде Jumbo-Visma Роберт Гесинк и Крис Харпер задали высокий темп и просеяли пелотон. Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan) и Энрик Мас (Movistar) добрали Приможа Роглича, но испанский велогонщик команды Movistar не выдержал темпа Приможа Роглича и выпал.

Мигель Анхель Лопес и Примож Роглич пересекли финишную черту через 8 секунд после победителя этапа Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), атаковавшего из отрыва. Лопес занял 2-е место и взял 6 секунд бонификации, а Примож Роглич финишировал 3-м и забрал 4 бонификационных секунды.

Ремко Эвенепул на подъёме Сьерра-де-ла-Пандера потерял 48 секунд относительно Приможа Роглича, но сохранил красную майку лидера, а его преимущество в генеральной классификации сократилось на 52 секунды - до 1 минуты 49 секунд.

Генеральная классификация после 14 этапа: 1 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 52:21:33 2 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 01:49 3 Enric Mas (Esp) Movistar Team 02:43 4 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 03:46 5 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 04:53 6 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 06:02 7 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 06:49 8 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 06:56 9 Tao Geoghegan Hart (Gbr) INEOS Grenadiers 08:49 10 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 09:12

Пятнадцатый этап Вуэльты Испании-2022 - королевский этап. Вторая неделя Вуэльты Испании-2022 завершалась горным этапом с набором высоты 4000 м и финишем в подъём высшей категории.



Через 30 км после старта от пелотона уехала группа в 30 велогонщиков, в которую отобрался и 22-летний нидерландский велогонщик команды DSM Тимен Аренсман. Отрыв в какой-то момент набрал около 6 минут преимущества, но к подножию финального подъёма Альто-Ойя-де-ла-Мора (Alto Hoya de la Mora, специальная категория Cima Alberto Fernandez, высота 2512 м, перепад высот 1642 м, протяжённость 19,3 км, средний градиент 7,9%, максимальный градиент – 22%) у отрыва в запасе оставалось три минуты.

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У подножия подъёма за 19,6 км из отрыва атаковал Марк Солер (UAE Team Emirates), но Тимен Аренсман, который продолжал ехать своим темпом, атаковал за 10 км до финиша, а через 2 км обошёл Солера и продолжил восхождение в одиночку.



За спиной Аренсмана вели борьбу генеральщики, но они не успели добрать нидерландского велогонщика. За километр до финиша у Тимена Аренсмана в запасе оставалось около полутора минут. На финише Аренсман опередил ближайших преследователя – Энрика Маса (Movistar) на 1 минуту 23 секунды. Благодаря отрыву и победе на этапе Тимен Аренсман поднялся в десятку лучших генеральной классификации, где занял 8-е место.

Генеральная классификация после 15 этапа: 1 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 56:40:49 2 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 01:34 3 Enric Mas (Esp) Movistar Team 02:01 4 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 04:49 5 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 05:16 6 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 05:24 7 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 07:00 8 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 07:05 9 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 08:57 10 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 11:36

Шестнадцатый этап Вуэльты Испании-2022. Спринтерский этап без категорийных подъёмов после дня отдыха.



Этап, спокойно протекавший большую часть этапа, завершился атакой Приможа Роглича (Jumbo-Visma) на финальных 2,5 километрах некатегорийного подъёма и спринтом из небольшой группы.



Паскаль Акерман (UAE Team Emirates) первым ответил на ускорение Роглича, но их быстро добрали Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Данни ван Поппель (Bora-hansgrohe) и Фред Райт (Bahrain-Victorious). Мадс Педерсен начал спринт первым и опередил на финише Паскаля Акермана и Данни ван Поппеля, в то время как Примож Роглич упал за несколько десятков метров до финиша.

Photo ©Unipublic/SprintCyclingAgency



26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен отпраздновал вторую победу в этом выпуске Вуэльты Испании и ещё больше укрепил свою позицию лидера очковой классификации.



На финишной прямой Примож Роглич упал во время перестроения и ударился правой стороной тела. После атаки Приможа Роглича лидер генеральной классификации Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) проколол колесо и потерял время, пока ждал замены велосипеда. Благодаря нейтрализации финальных 3 км Ремко Эвенепул проиграл лишь 8 секунд.

Трёхкратный победитель испанского Гранд-тура Примож Роглич (Jumbo-Visma) не вышел на старт 17-го этапа из-за полученных травм на предыдущем этапе. Роглич шёл вторым в генеральной классификации, уступая лидеру, Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl) 1 минуту 26 секунд.

Семнадцатый этап Вуэльты Испании-2022 - среднегорный, с набором высоты 2500 м и финишем в подъём 2-й категории Монастерио Де Тентудиа (Monasterio De Tentudía, отм. 1100 м, набор высоты 520 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 12%), идеально подходил для победы отрыва. Желающие уехать в отрыв атаковали с самого старта, группа из 13 велогонщиков смогла создать просвет и удержаться впереди лишь через 48,8 км после старта.



В отрыв дня отобрались: Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) из EF Education-EasyPost, Клеман Шампуссан и Боб Юнгельс (Bob Jungels) из AG2R Citroën, Джино Медер и Фред Райт (Bahrain Victorious), Хесус Эррада (Cofidis), Кентан Паше (Quentin Pacher) из Groupama-FDJ, Алессандро Де Марки (Israel Premier Tech), Лоусон Крэддок (Lawson Craddock) из BikeExchange-Jayco, Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde) из Trek-Segafredo, Марк Солер (UAE Team Emirates), Эли Жесбер и Симон Гульельми (Simon Guglielmi) из Arkea-Samsic.

Пелотон дал отрыву набрать более 7 минут преимущества, достаточного, чтобы разыграть победу на этапе. За 19 км до финиша из отрыва атаковал 30-летний американский велогонщик Лоусон Крэддок. Но попутчики по отрыву далеко его не отпустили.



35-летний колумбийский велогонщик команды EF Education-EasyPost Ригоберто Уран контрактаковал за 13 км до финиша. Его добрали Клеман Шампуссан, Кентан Паше и Эли Жесбер. На финальном подъёме 2-й категории Монастерио Де Тентудиа Лоусона Крэддока добрали его попутчики по отрыву, которые продолжали атаковать друг друга. На финальном километре в первой группе остались Ригоберто Уран, Хесус Эррада, Марк Солер и Лоусон Крэддок.



Эррада попытался уехать от своих соперников, но Ригоберто Уран отреагировал на его ускорение, а затем контратаковал и одержал победу, опередив на финишной черте 30-летнего французского велогонщика команды Groupama-FDJ Кентана Паше и 32-летнего испанского велогонщика команды Cofidis Хесуса Эрраду.

Photo ©Unipublic / Sprint Cycling Agency



У генеральщиков на финальном подъёме шла своя борьба. Из пелотона атаковал Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), опередивший генеральщиков на 9 секунд. Энрик Мас (Movistar) пробовал уехать от лидера генеральной классификации Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl), но в итоге они оба финишировали с одним временем через 5 минут 11 секунд после победителя этапа Ригоберто Урана.



Благодаря победе на 17-м этапе Вуэльты Испании-2022, которая для Ригоберто Уран стала первой в карьере на этапе испанского Гранд-тура, он вошёл в число победителей этапов всех трёх Гранд-туров. На счету Ригоберто Урана два этапа Джиро д’Италия (2013 и 2014) и этап Тур де Франс (2017).

Генеральная классификация после 17 этапа: 1 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 65:14:05 2 Enric Mas (Esp) Movistar Team 02:01 3 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 04:51 4 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 05:20 5 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 05:33 6 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 06:51 7 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 07:46 8 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 09:11 9 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 09:33 10 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 11:40

Восемнадцатый этап Вуэльты Испании-2022 - горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём 1 категории Альто дель Пиорналь (Alto del Piornal, отм. 1166 м, набор высоты 747 м, протяжённость 13,4 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%). Третий по протяженности этап Вуэльты Испании-2022.



Этап начался с атак и попыток уехать в отрыв. В это время, всего через 20 км после старта, в пелотоне произошёл большой завал, в который попали около 10 велогонщиков, в том числе горный король, австралийский велогонщик Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck), а также занимавший 4-е место в генеральной классификации, испанский велогонщик команды Ineos Grenadiers Карлос Родригес.



Джей Вайн, победитель 6-го и 8-го этапов Вуэльты Испании-2022, покинул гонку в машине скорой помощи. Велокоманда Alpecin-Deceuninck сообщила, что осмотр в больнице не выявил переломов, только ссадины и порезы.



Эквадорский велогонщик Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) в четвёртый раз за гонку отобрался в многочисленный отрыв дня и первым прошёл две вершины, взяв горную премию на подъёме 2-й категории Альто-де-Деспера (Alto de la Desperá, отм. 997 м, набор высоты 327 м, протяжённость 3,7 км, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15%) и премию 1-й категории на вершине Альто-дель-Пиорналь.



Попав в завал, Карлос Родригес сильно ушиб левую сторону тела, но с синяками и ссадинами продолжил гонку. Он отстал от соперников по генеральной классификации, и на финальном восхождении на Альто-дель-Пиорналь минимизировать потери ему помог Ричард Карапас, вернувшийся из отрыва дня.



Ремко Эвенепул (Quick Step Alpha Vinyl) ускорился за пять километров до финиша на финальном подъёме 1-й категории Альто дель Пиорналь. Лишь Энрик Мас (Movistar) смог усидеть за Ремко Эвенепулом. На финальном километре они догнали атаковавшего ранее из отрыва дня Роберта Гесинка (Jumbo-Visma). За 200 м до финиша Ремко Эвенепул и Энрик Мас обошли 36-летнего нидерландского велогонщика, а затем Ремко Эвенепул ускорился и уехал от своего соперника по общему зачёту.



22-летний Ремко Эвенепул после победы в разделке на 10-м этапе Вуэльты Испании-2022 выиграл горный 18-й этап с финишем в подъём 1-й категории и стал самым молодым за последние 38 лет бельгийцем, выигравшим несколько этапов Гранд-тура. Также капитан команды Quick-Step Alpha Vinyl в тринадцатый раз облачился в красную майку лидера гонки.



Карапас и Родригес финишировали через 1 минуту 19 секунд после победителя, лидера генеральной классификации Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl).



Ричард Карапас возглавил горную классификацию с 45 очками, в борьбе за гороховую майку его ближайшим соперником являлся лидер команды Movistar Энрик Мас, который уступал эквадорскому велогонщику 20 очков.

Генеральная классификация после 18 этапа: 1 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 69:59:12 2 Enric Mas (Esp) Movistar Team 02:07 3 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 05:14 4 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 05:56 5 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 06:49 6 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 07:14 7 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 08:09 8 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 09:34 9 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 09:56 10 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 12:03

Девятнадцатый этап Вуэльты Испании-2022 - среднегорный этап, наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2022. Велокоманда Trek-Segafredo контролировала ситуацию на 19-м этапе с прохождением двух подъёмов 2-й категории и набором высоты 2300 м. Хотя этап подходил для отрыва и начался с многочисленных атак, уехать удалось Брэндону Макналти (Brandon McNulty) из UAE Team Emirates, Джонатану Кайседо (Jonathan Caicedo) из EF Education-EasyPost и Андеру Окамике (Burgos-BH).



Но беглецов пелотон не отпустил далеко и нейтрализовал отрыв дня за 49 км до финиша, через 2 км после начала второго восхождения в подъём 2-й категории. В финале, на последнем километре атаковал Майлз Скотсон (Miles Scotson) из Groupama-FDJ, но ему не удалось обмануть пелотон.

Photo ©Unipublic / Sprint Cycling Agency



Этап завершился спринтом, в котором Мадс Педерсен (Trek-Segafredo) снова не дал соперникам шанса, опередив Фреда Райта (Bahrain Victorious) и Джанни Вермеерса (Gianni Vermeersch) из Alpecin-Deceuninck. Мадс Педерсен сделал хет-трик, выиграв третий этап на Вуэльте Испании-2022.



Генеральщики копили силы перед решающим 20-м этапом, перестановок в генеральной классификации не произошло, Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) благополучно финишировал и сохранил красную майку. Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) во время второго прохождения вершины Пуэрто дель Пьелаго взял 5 горных очков, укрепив свою позицию в горной классификации.

Двадцатый этап Вуэльты Испании-2022 - заключительный горный этап Вуэльты Испании-2022, с набором высоты 3800 м начался с атак и формирования отрывов. Однако многочисленная группа, сформировавшаяся через 25 км после старта на первом подъёме дня вершины 1-й категории Пуэрто де Навасеррада (Puerto de Navacerrada, отм. 1859 м, набор высоты 698 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 13%), к финальной части этапа рассыпалась и была пройдена группой лидера генеральной классификации Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl), который отразил все атаки и защитил красную майку на финальном горном этапе.



Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), который присоединялся к атакам в начале этапа, отобрался в многочисленный отрыв дня, за 40 км до финиша вместе с Серихо Игитой (Sergio Higuita) из Bora-hansgrohe и Луисом Мейнтьесом (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) сформировали лидирующую группу.



Но в запасе у тройки лидеров было всего 2 минуты 20 секунд над группой красной майки и 22 секунды над ближайшими преследователями из отрыва дня. Ричард Карапас забрал горную премию на вершине подъёма 1-й категории Ла-Моркуэра (Puerto de la Morcuera, отм. 1796 м, набор высоты 654 м, протяжённость 9,4 км, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%), а также первым прошёл вершину финального подъёма Пуэрто де Котос (Puerto de Cotos, отм. 1832 м, набор высоты 588 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%).

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На финальном подъёме впереди остались лишь Игита и Карапас, а группа красной майки, прошедшая велогонщиков отрыва, уже видела лидеров и находилась в 10 секундах. За 7 км до финиша, и за 500 м до вершины Пуэрто де Котос Ричард Карапас уехал от Серхио Игиты и в одиночку удержал до финиша минимальное преимущество. На 8 секунд эквадорский велогонщик опередил ближайшего преследователя, атаковавшего из группы красной майки Тимена Аренсмана (DSM) и выиграл третий этап Вуэльты Испании-2022. Гороховая майка горного короля – ещё одна победа Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022.

Двадцать первый этап Вуэльты Испании-2022 - заключительный этап 77-го выпуска Вуэльты Испании. Традиционный этап дружбы, на котором лидеры уже не участвуют в розыгрыше победы на этапе, но этап является последней возможностью отличиться спринтерам.



27-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан-Себастьян Молано (Juan Sebastián Molano) одержал победу на финальном 21-м этапе в Мадриде, где опередил лидера очковой классификации Мадса Педерсена (Trek-Segafredo) и своего товарища по велокоманде UAE Team Emirates немецкого велогонщика Паскаля Акермана.

Итоговая генеральная классификация: 1 Remco Evenepoel (Bel) Quick Step Alpha Vinyl Team 80:26:59 2 Enric Mas (Esp) Movistar Team 02:02 3 Juan Ayuso (Esp) UAE Team Emirates 04:57 4 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team 05:56 5 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 07:24 6 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 07:45 7 Carlos Rodriguez Cano (Esp) INEOS Grenadiers 07:57 8 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 10:30 9 Rigoberto Uran (Col) EF Education-EasyPost 11:04 10 Jai Hindley (Aus) Bora-hansgrohe 12:01



В 77-м выпуске Вуэльты Испании сразу три велогонщика сумели выиграть по два этапа: ирландский велогонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт победитель 2-го и 3-го этапов; австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Джей Вайн, победитель 6-го и 8-го этапов; и бельгийский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl, триумфатор Вуэльты Испании-2022, Ремко Эвенепул, одержавший победы на 10-м и 18-м этапах.



Два велогонщика в свой пальмарес записали хет-трик на Вуэльте Испании-2022. Лидер очковой классификации и обладатель зелёной майки Вуэльты Испании-2022 - Мадс Педерсен после трёх вторых мест на 2-м, 3-м и 4-м этапе 26-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo одержал победу на 13-м, 16-м и на 19-м этапе. На 21-м этапе Педерсен вновь заехал на 2-й позиции общего спринта на финише.



Ричард Карапас сделал хет-трик, выиграв 12-й, 14-й и 19-й этапы, все три победы 29-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers одержал из отрыва. Гороховая майка горного короля – ещё одна победа Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022.

Ремко Эвенепул одержал победу на дебютном Гранд-туре, впервые приняв участие в Вуэльте Испании, впервые проехав трёхнедельную велогонку. 22-летний велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl стал первым с 1978 года бельгийцем, выигравшим Гранд-тур, и первым с 1977 года, выигравшим Вуэльту Испании.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

На Вуэльте Испании-2022 Ремко Эвенепул выиграл два этапа – разделку и этап с горным финишем на Альто-дель-Пиорналь. Майку лидера 22-летний бельгийский гонщик надел на 6-м этапе и уже не отдал до Мадрида. Также Ремко Эвенепул завершил гонку победителем молодёжной классификации, опередив испанского велогонщика Хуана Аюсо на 4 минуты 57 секунд.

19-летний Хуан Аюсо на первом в карьере Гранд-туре поднялся на третью ступень подиума. Испанский велогонщик команды UAE Team Emirates в генеральной классификации Вуэльты Испании-2022 уступил 4 минуты 57 секунд победителю испанского Гранд-тура, 22-летнему бельгийскому велогонщику Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl) и 2 минуты 55 секунд своему соотечественнику, занявшему второе место, 27-летнему Энрику Масу (Movistar).

Хуан Аюсо стал самым молодым призёром в истории Вуэльты Испании и вторым из самых молодых в истории всех Гранд-туров (в 1904 году Анри Корне (Henri Cornet) выиграл Тур де Франс в 19 лет).

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

На Вуэльте Испании-2022 Хуан Аюсо после 6-го этапа поднялся в пятёрку сильнейших генеральной классификации. Несмотря на положительный тест на Covid-19, Хуан Аюсо остался в гонке, так как проведённый командой UAE Team Emirates PCR-тест показал, что риск заражения окружающих очень низкий.

На двух этапах Аюсо терял позицию, спускаясь на 6-ю строчку, но после этапа с горным финишем на Сьерра-Неваде занял 4-е место в генеральной классификации.

После схода Приможа Роглича (Jumbo-Visma) перед 17 этапом Аюсо поднялся на третье место в генеральной классификации и удержал призовое место.

В третий раз в карьере Энрик Мас финишировал на Вуэльте Испании на втором месте в генеральной классификации. 27-летний испанский велогонщик команды Movistar в этом сезоне не сумел добиться успеха на Тур де Франс-2022, сойдя после 18 этапа из-за ковида.

На Вуэльте Испании-2022 Энрик Мас поднялся в тройку лучших генеральной классификации после 6-го этапа с горным финишем на Пико-Хано, где занял 3-е место, уступив только победителю Джею Вайну (Alpecin-Deceuninck), выигравшему этап из отрыва, и будущему победителю Вуэльты Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl).

На оставшихся этапах Вуэльты Испании Мас ни разу не опускался ниже 3-го места в генеральной классификации. После схода Приможа Роглича (Jumbo-Visma) Энрик Мас поднялся на 2-ю строчку общего зачёта и удержал второе место, уступив в итоге победителю Ремко Эвенепулу 2 минуты 2 секунды.

Велокоманда UAE Team Emirates завершила Вуэльту Испании-2022 с подиумом Хуана Аюсо, который занял 3-е место на дебютном Гранд-туре, и 5-м местом Жуана Алмейды. Также у велокоманды две победы на этапах – Марк Солер одержал победу на 5-м этапе, а Себастьян Молано выиграл финальный этап в Мадриде.

Кроме того, Марк Солер по итогам Вуэльты Испании-2022 назван самым атакующим гонщиком и получил премию «суперкомбатив». А велогонщики команды UAE Team Emirates, которые доехали до финиша в Мадриде в полном составе, поднялись на подиум как лучшая команда в командной классификации, где UAE Team Emirates опередила команду Ineos Grenadiers.

ЭТАП 1: 19 августа 2022: Utrecht - Utrecht (TTT), 23.3 км

1. Jumbo - Visma, 00:24:40

ЭТАП 2: 20 августа 2022: S-Hertogenbosch - Utrecht, 175.1 км

1. Sam Bennett, 03:49:34

ЭТАП 3: 21 августа 2022: Breda - Breda, 193.2 км

1. Sam Bennett, 04:05:53

ЭТАП 4: 23 августа 2022: Vitoria Gasteiz - Laguardia, 152.5 км

1. Primoz Roglic, 03:31:05

ЭТАП 5: 24 августа 2022: Irun - Bilbao, 187.2 км

1. Marc Soler, 04:15:23

ЭТАП 6: 25 августа 2022: Bilbao - Ascensión Al Pico Jano. San Miguel De Aguayo, 181.2 км

1. Jay Vine, 04:38:00

ЭТАП 7: 26 августа 2022: Camargo - Cistierna, 190 км

1. Jesus Herrada, 04:30:58

ЭТАП 8: 27 августа 2022: La Pola Llaviana/Pola De Laviana - Colláu Fancuaya, 153.4 км

1. Jay Vine, 04:05:25

ЭТАП 9: 28 августа 2022: Villaviciosa - Les Praeres. Nava, 171.4 км

1. Louis Meintjes, 04:32:39

ЭТАП 10: 30 августа 2022: Elche - Alicante (ITT), 30.9 км

1. Remco Evenepoel, 00:33:18

ЭТАП 11: 31 августа 2022: Elpozo Alimentación - Cabo De Gata, 191,2 км

1. Kaden Groves, 05:03:14

ЭТАП 12: 1 сентября 2022: Salobreña - Peñas Blancas. Estepona, 192.7 км

1. Richard Carapaz, 04:38:26

ЭТАП 13: 2 сентября 2022: Ronda - Montilla, 168,4 км

1. Mads Pedersen, 03:46:01

ЭТАП 14: 3 сентября 2022: Montoro - Sierra De La Pandera, 160.3 км

1. Richard Carapaz, 04:09:27

ЭТАП 15: 4 сентября 2022: Martos - Sierra Nevada, 152.6 км

1. Thymen Arensman, 04:17:17

ЭТАП 16: 6 сентября 2022: Sanlúcar De Barrameda - Tomares, 189.4 км

1. Mads Pedersen, 04:45:29

ЭТАП 17: 7 сентября 2022: Aracena - Monasterio De Tentudía, 162.3 км

1. Rigoberto Uran, 03:42:28

ЭТАП 18: 8 сентября 2021: Trujillo - Alto Del Piornal, 192 км

1. Remco Evenepoel, 04:45:17

ЭТАП 19: 9 сентября 2022: Talavera De La Reina - Talavera De La Reina, 138.3 км

1. Mads Pedersen, 03:19:11

ЭТАП 20: 10 сентября 2022: Moralzarzal - Puerto De Navacerrada, 181 км

1. Richard Carapaz, 04:41:34

ЭТАП 21: 11 сентября 2022: Las Rozas - Madrid, 96.7 км

1. Juan Sebastian Molano, 02:26:36



ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. Remco Evenepoel (Bel), 80:26:59

2. Enric Mas (Esp), + 00:02:22

3. Juan Ayuso (Esp), + 00:04:57

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