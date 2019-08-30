Макс Валшайд лишён 3-го места на 4-м этапе Вуэльты Испании-2019

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 15:48
Команда Sunweb полностью признала ошибку Макса Валшайда в спринте на 4-м этапе Вуэльты Испании-2019
26-летний немецкий гонщик команды Sunweb Макс Валшайд (Max Walscheid), занявший на 4-м этапе Вуэльты Испании-2019 третье место, был лишён этого результата. Жюри Международного союза велосипедистов (UCI) релегировало Валшайда на 104-ю позицию на этапе из-за того, что он нарушил правила, боднув головой другого гонщика примерно за 400 м до финиша.
Команда Sunweb: «К сожалению, Макс был релегирован с 3-го места, потому что его реакция на действия другого гонщика, который въехал в него, была слишком агрессивной. Мы полностью принимаем решение жюри».
Хуан Себастьян Молано, развозящий Фернандо Гавирии (UAE Team Emirates), который находился рядом с Валшайдом на финальном километре, также был релегирован.
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