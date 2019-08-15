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Состав команды Movistar на Вуэльту Испании-2019

Состав команды Movistar на Вуэльту Испании-2019

 

 

  Испанская команда Movistar объявила состав на Вуэльту Испании-2019. С 1980 года команда под управлением Эусебио Унсуэ ( под названиями Reynolds – Benotto, Banesto, Caisse d'Epargne - Illes Balears, Мovistar) одержала на испанском Гран-туре 4 победы в общем зачёте – с Педро Дельгадо в 1989, с Абрахамом Олано в 1998, с Алехандро Вальверде в 2009, с Наиро Кинтаной в 2016. Также на счету гонщиков команды 61 победа на этапах, 12 финальных подиумов и 10 побед в классификации лучшей команды.

 

Состав команды Movistar на Вуэльту Испании-2019

 

  На старт 74-го выпуска испанского Гран-тура выйдут: чемпион мира, победитель Вуэльты Испании-2009, 39-летний испанский гонщик Алехандро Вальверде, 29-летний колумбийский гонщик, победитель Вуэльты Испании-2016, Наиро Кинтана, победитель Джиро д’Италия-2019, 26-летний колумбийский гонщик Ричард Карапас, 25-летний испанский гонщик Марк Солер, 27-летний испанский гонщик Хорхе Аркас, 27-летний испанский гонщик Антонио Педреро, 35-летний испанский гонщик Иманол Эрвити и 30-летний португальский гонщик Нельсон Оливейра.

 

  В недавнем интервью BLU Radio Наиро Кинтана, подтвердивший, что покидает команду в конце сезона, рассказал, как чувствует себя перед Вуэльтой Испании: «Я в хорошей форме, готовлюсь к гонке. Конечно, будут соперники, которые приедут на Вуэльту более свежими, проехав только Джиро д’Италия, но я чувствую себя хорошо и надеюсь хорошо выступить.  Команда считает нас – меня, Вальверде, Карапаса и Марка Солера лидерами. А дальше посмотим, каковы будут планы команды».

 

 Состав команды Movistar на Вуэльту Испании-2019:

 

 

Nairo Quintana, (Колумбия)

Alejandro Valverde, (Испания)

Richard Carapaz, (Эквадор)

Marc Soler, (Испания)

Jorge Arcas, (Испания)

Antonio Pedrero, (Испания)

Imanol Erviti, (Испания)

Nelson Oliveira, (Португалия)

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Теги к статье: Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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Ruben Dario Acosta Ospina (Nippo - Vini Fantini - Faizane)

Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Euskadi Basque Country - Murias)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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