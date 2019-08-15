- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 22:37
Состав команды Movistar на Вуэльту Испании-2019
Испанская команда Movistar объявила состав на Вуэльту Испании-2019. С 1980 года команда под управлением Эусебио Унсуэ ( под названиями Reynolds – Benotto, Banesto, Caisse d'Epargne - Illes Balears, Мovistar) одержала на испанском Гран-туре 4 победы в общем зачёте – с Педро Дельгадо в 1989, с Абрахамом Олано в 1998, с Алехандро Вальверде в 2009, с Наиро Кинтаной в 2016. Также на счету гонщиков команды 61 победа на этапах, 12 финальных подиумов и 10 побед в классификации лучшей команды.
На старт 74-го выпуска испанского Гран-тура выйдут: чемпион мира, победитель Вуэльты Испании-2009, 39-летний испанский гонщик Алехандро Вальверде, 29-летний колумбийский гонщик, победитель Вуэльты Испании-2016, Наиро Кинтана, победитель Джиро д’Италия-2019, 26-летний колумбийский гонщик Ричард Карапас, 25-летний испанский гонщик Марк Солер, 27-летний испанский гонщик Хорхе Аркас, 27-летний испанский гонщик Антонио Педреро, 35-летний испанский гонщик Иманол Эрвити и 30-летний португальский гонщик Нельсон Оливейра.
В недавнем интервью BLU Radio Наиро Кинтана, подтвердивший, что покидает команду в конце сезона, рассказал, как чувствует себя перед Вуэльтой Испании: «Я в хорошей форме, готовлюсь к гонке. Конечно, будут соперники, которые приедут на Вуэльту более свежими, проехав только Джиро д’Италия, но я чувствую себя хорошо и надеюсь хорошо выступить. Команда считает нас – меня, Вальверде, Карапаса и Марка Солера лидерами. А дальше посмотим, каковы будут планы команды».
Состав команды Movistar на Вуэльту Испании-2019:
Nairo Quintana, (Колумбия)
Alejandro Valverde, (Испания)
Richard Carapaz, (Эквадор)
Marc Soler, (Испания)
Jorge Arcas, (Испания)
Antonio Pedrero, (Испания)
Imanol Erviti, (Испания)
Nelson Oliveira, (Португалия)
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