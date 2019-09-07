Наиро Кинтана в красной майке лидера после 9 этапа Вуэльты Испании-2019

Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде о 9-м этапе Вуэльты Испании-2019

29-летний колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана на королевском горном 9-м этапе Вуэльты Испании-2019 надел красную майку лидера. Впервые красную майку испанского Гран-тура Кинтана примерял на один день в 2014 году, затем в 2016 году, удерживал её до финала с 10 этапа.

Наиро Кинтана и чемпион мира, его товарищ по команде Алехандро Вальверде, несколько раз атаковали на финальном подъёме. Кинтане удалось уехать от соперников за 5 км до финиша. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) поехал с колумбийским гонщиком, а затем атаковал его. Наиро Кинтана финишировал вторым и перед первым днём отдыха Вуэльты Испании-2019 возглавил общий зачёт, где его ближайшим соперником является Примож Роглич (Jumbo-Visma), уступающий Кинтане 6 секунд.





(c) Photo Gomez Sport / Movistar Team

Наиро Кинтана: «Я очень счастлив. Это великий день и для меня, и для всей команды Movistar. Мы отыграли время в генеральной классификации. Этап был очень тяжёлым, мы всё время старались атаковать, чтобы получить преимущество над Рогличем.

Я очень благодарен Марку Солеру, а также другим товарищам по команде. Команда сказала Марку Солеру дождаться меня, чтобы помочь. Он остановился, а потом тянул так долго, как только мог или хотел. Я же постарался уехать как можно дальше от соперников. Этапы в Андорре всегда довольно тяжёлые, а сегодня ещё и погода усложнила этап. Дождь был не таким сильным, как ожидалось, но град заставил нас помучиться.

Посмотрим, как пойдёт разделка. Похоже, я потеряю там красную майку в борьбе с лучшими, чем я раздельщиками, такими, как Примож Роглич или мой товарищ по команде Алехандро Вальверде.

Мы всегда говорим, что идём гонку день за днём. Посмотрим, что Алехандро и я сможем сделать, поддерживать будут того, кто пойдёт лучше. Команда защищает нас обоих. Мы работаем вместе, чтобы завоевать эту майку.

В любом случае мне надо приложить очень и очень большие усилия в разделке, чтобы не проиграть майку. Вероятнее всего, я её потеряю. Но мы не сдадимся, вместе с командой будем прилагать все силы, чтобы вернуть майку, и, надеюсь, удержать её до конца».

Алехандро Вальверде: «В общем, день сложился для нас хорошо, несмотря на испытания, особенно холод. Мы старались сделать всё возможное, атаковали, чтобы отыграть то небольшое преимущество, особенно над Рогличем. И результат хороший. Мы всё ещё вверху генеральной классификации, мы вдвоём. Наиро лидирует, я сразу за другими претендентами. Продолжим продавливать. После разделки пойдёт совсем другая гонка, с множеством подъёмов, где надо будет приложить все силы. И Роглич, и «Супермен» на данный момент очень сильны».