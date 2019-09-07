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Наиро Кинтана в красной майке лидера после 9 этапа Вуэльты Испании-2019

Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде о 9-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

 

  29-летний колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана на королевском горном 9-м этапе Вуэльты Испании-2019 надел красную майку лидера. Впервые красную майку испанского Гран-тура Кинтана примерял на один день в 2014 году, затем в 2016 году, удерживал её до финала  с 10 этапа.

 

 Наиро Кинтана и чемпион мира, его товарищ по команде Алехандро Вальверде, несколько раз атаковали на финальном подъёме. Кинтане удалось уехать от соперников за 5 км до финиша. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) поехал с колумбийским гонщиком, а затем атаковал его. Наиро Кинтана финишировал вторым и перед первым днём отдыха Вуэльты Испании-2019 возглавил общий зачёт, где его ближайшим соперником является Примож Роглич (Jumbo-Visma), уступающий Кинтане 6 секунд.

 

 

 

 

(c) Photo Gomez Sport / Movistar Team

 

 

  Наиро Кинтана: «Я очень счастлив. Это великий день и для меня, и для всей команды Movistar. Мы отыграли время в генеральной классификации. Этап был очень тяжёлым, мы всё время старались атаковать, чтобы получить преимущество над Рогличем.

 

  Я очень благодарен Марку Солеру, а также другим товарищам по команде. Команда сказала Марку Солеру дождаться меня, чтобы помочь. Он остановился, а потом тянул так долго, как только мог или хотел. Я же постарался уехать как можно дальше от соперников. Этапы в Андорре всегда довольно тяжёлые, а сегодня ещё и погода усложнила этап. Дождь был не таким сильным, как ожидалось, но град заставил нас помучиться.

 

 Посмотрим, как пойдёт разделка. Похоже, я потеряю там красную майку в борьбе с лучшими, чем я раздельщиками, такими, как Примож Роглич или мой товарищ по команде Алехандро Вальверде.

 

  Мы всегда говорим, что идём гонку день за днём. Посмотрим, что Алехандро и я сможем сделать, поддерживать будут того, кто пойдёт лучше. Команда защищает нас обоих. Мы работаем вместе, чтобы завоевать эту майку.

 

  В любом случае мне надо приложить очень и очень большие усилия в разделке, чтобы не проиграть майку. Вероятнее всего, я её потеряю. Но мы не сдадимся, вместе с командой будем прилагать все силы, чтобы вернуть майку, и, надеюсь, удержать её до конца».

 

  Алехандро Вальверде: «В общем, день сложился для нас хорошо, несмотря на испытания, особенно холод. Мы старались сделать всё возможное, атаковали, чтобы отыграть то небольшое преимущество, особенно над Рогличем. И результат хороший. Мы всё ещё вверху генеральной классификации, мы вдвоём. Наиро лидирует, я сразу за другими претендентами. Продолжим продавливать. После разделки пойдёт совсем другая гонка, с множеством подъёмов, где надо будет приложить все силы. И Роглич, и «Супермен» на данный момент очень сильны».

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (47)
    Адриен-Фото
    Называть Лопеса посредственным велогонщиком может только - совершенно точно - ПОСРЕДСТВЕННЫЙ знаток велоспорта. Кстати, ВСЕ профессиональные велокоманды существуют за счет " налогоплательщиков", большинству из которых до лампочки велоспорт. Например, покупатели бытовой техники Bora вынуждены ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ при её покупке, т.к. в цену РЕАЛЬНО заложено спонсорство велокоманды. Та же история с известным шампунем или с испанской телекоммуникационной компанией. И тот же ГАЗПРОМ спонсирует Русвело точно не в убыток - все заложено в тарифы... И запомните - ВСЕ ВЕЛОКОМАНДЫ протура - УБЫТОЧНЫ.ВСЕ существуют за счет спонсоров, а спонсоры отбивают эти убытки за счет клиентов - тех самых граждан, большинству которым велоспорт - до лампочки.
  • Earl57
    Тур Германии-2019. Этап 4 (2)
    Earl57-Фото

    И он счастлив! Наконец-то!

     

    Где Юрий? Где восхищение мощью атлета?))

  • Earl57
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (1)
    Earl57-Фото

    Сегодня у него наконец получилось! И он счастлив, просто счастлив 

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум выехал на тренировку ... (17)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья
  • Bogdan
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (47)
    Bogdan-Фото
    Я вообще не понимаю, почему маленького посредственного гонца убыточной команды, существующей за деньги казахских налогоплательщиков (большинству из которых до лампочки велоспорт), именуют столь пафосным погонялом? Мало ли кому он там морду набил или чего сделал
  • ЧОРНЫЙ
    Крис Фрум выехал на тренировку ... (17)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Цитата: Капитан Нэмо
    Вот объясните мне почему Фруми в свои 34, после тяжелейшей травмы, снова рвется в бой, а апельсиновый киттель уходит из велоспорта только из потери зоны комфорта? И не надо тут снова про допинг! Употребляют все... Просто кто то стнаовится великим как Лэнс и Фруми, а кто то больше переживает за свою прическу...
    Не засоряй эфир!

    Оставьте Киттеля в покое.
  • Arciv
    Стартовый протокол разделки на ... (3)
    Arciv-Фото
    Погачар же хорош
  • levonardo
    Стартовый протокол разделки на ... (3)
    levonardo-Фото
    Да никто, у Кириенко форма сейчас не та, Мартин опять пешком пойдет. Именитых раздельщиков тут особо нет, может кто удивит.
  • kwwk
    Стартовый протокол разделки на ... (3)
    kwwk-Фото

    Одна из интриг: догонит ли Роглич Лопеса?

    и вторая, кто из раздельщиков сможет его победить на этапе.

  • AndreyEst
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (47)
    AndreyEst-Фото

    https://www.bikeraceinfo.com/riderhistories/cyclist-nicknames.html

    Может не в тему,по мне так забавная информация



    Цитата: AndreyEst
    https://www.bikeraceinfo.com/riderhistories/cyclist-nicknames.html
    Может не в тему,по мне так забавная информация

    Жаль,действующих мало

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
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