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Примож Роглич, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде, Тадей Погачар о 18-м этапе Вуэльты Испании-2019
На 18-м горном этапе Вуэльты Испании-2019, пока Серхио Игита (EF Education First) из сольного отрыва шёл к своей первой победе на этапе Гран-тура, генеральщики вели свою борьбу. Инициатором атак был колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес.
За 63 км до финиша на предпоследнем подъёме этапа команда Astana возглавила пелотон, а затем колумбийский гонщик атаковал. Лопес набрал около 25 секунд преимущества, но за 39 км в начале финального подъёма его добрали. За 30 км он снова атаковал, и это ускорение позволило Мигелю Лопесу уехать от соперника в борьбе за белую майку лучшего молодого гонщика Тадея Погачаа (UAE Team Emirates). Лидер общего зачёта Примож Роглич (Jumbo-Visma), а также идущий в тройке лучших чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), и добравший их Рафал Майка (Bora-hansgrohe) уехали от Тадея Погачара и Наиро Кинтаны (Movistar), опередив их на финише на 1 минуту.
Примож Роглич сохранил на плечах красную майку, а Мигель Лопес вернул себе белую майку лучшего молодого гонщика, опередив в этой классификации Тадея Погачара на 32 секунды. Наиро Кинтана, не сумевший удержаться со своим товарищем по команде Алехандро Вальверде в группе красной майки, в общем зачёте поменялся с Вальверде местами и теперь идёт 3-м.
Мигель Лопес (Astana) поднялся в генеральной классификации на одну строчку, где после 18 этапа занимает 4-е место.
Photo © ASO/Sarah Meyssonier
Мигель Лопес: «Когда атаковал, никто из моих соперников не сотрудничал со мной, но я всё равно приблизился к подиуму, а также вернул белую майку лучшего молодого гонщика. Это последний год, когда я могу её выиграть. Впереди ещё два интересных этапа, на которых можем что-то предпринять».
Примож Роглич: «Ещё один трудный этап, на котором команда снова была суперсильна. Сегодня, когда команда Astana атаковала на предпоследнем подъёме, я остался один, но Нельсон Паулесс находился впереди, подождал меня. А в конце оставалось полагаться на себя. У меня хорошо идёт нога, нам надо продолжать нашу работу. Каждый день важен, мы выучили урок после вчерашнего этапа. Я ожидал, что каждый день придётся ехать на максимальной скорости и не думал, что будут лёгкие этапы. Мы на один день ближе к Мадриду и должны оставаться оптимистами, сохранять концентрацию».
Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня всё прошло отлично. Нельсон отобрался в опасный отрыв. Остальные ребята выполнили огромную работу. Мы всё время контролировали гонку. На последнем подъёме Примож показал, что его форма всё ещё хорошая. Команда отработала на высшем уровне».
Photo © ASO/Sarah Meyssonier
Алехандро Вальверде: «Все знали, что Лопес будет атаковать. Нашей задачей было защищать свои позиции, если сбросить Роглича не получится. Атаки Лопеса всегда резке, он атакующий гонщик, большой талант, за которым нельзя не следить в гонке. Когда он попытался уехать на предпоследнем подъёме, мы увидели, что он не смог открыть большой просвет, поэтому решили не догонять его, а заставить его потратить силы. У нашей команды впереди были Нельсон Оливейра и Марк Солер.
Когда Лопес атаковал на последнем подъёме, Наиро остался позади в другой группе, а догонять Игиту мне было не надо. Как идёт у меня нога? (Смеётся). Как у всех, на одном этапе лучше, на следующем хуже. Роглич всё также силён, но и мы тоже высоко. Впереди два трудных дня, можем и выиграть время, и проиграть. Ничего не остаётся, как продолжать продавливать».
Photo © ASO/Sarah Meyssonier
Тадей Погачар: «Я сделал всё, что мог, чтобы остаться в группе. Конечно, я немного разочарован, но отдал все силы, возможно, сегодня у меня был просто плохой день».
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sixpack
Гран-при Квебека-2019. Результ ... (5)
Петя был готов работать с Ж.А., но ГВА уперся рогом, и в итоге их группе пришел полный Мэтьюз. Но Петя силен в брани, готов к ЧМ.
Кстати, Ремко Квики использовыали в качестве замыкающего всю гонку. В подготовке атаки Ж.А. он замечен не был
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sixpack
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Адриен
Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
все эти "заранее договариваться" - для управителей вселенной с дивана, которые все могут заранее предвидеть и контролировать. реальная ситуация каждый раз немного разная, понятия у каждого свои, негласные договеренности никто не мешает трактовать чуток по-разному. И поскольку они не в рамках правил УСИ, наказать за них формально нельзя, в темном углу спортдирам Мувиков рыло начистить.
Решение УСИ как раз спортивное. Должна ли УСИ решать по-понятиям - другой вопрос. Когда одновременно по законам и понятиям одни и те же люди решают - это конфликт интересов.
Цитата: Серафим
Поступки не очень этичные - что приказания Ариетты убегать от завала, что угроза инспекторов UCI насчет подвоза гонщиков.
не назвал бы решение УСИ неэтичным, но оно проблемное, конечно. Не должна УСИ одновременно решать по законам и по понятиям.
Цитата: Серафим
Запускать секундомер, после отъезда группы останавливать и отнимать это время от итогового.
Лишь частично решает проблему, ибо все равно группа разбивается. Кроме того, создается поле для манипуляций. Представьте эшелоны, Роглич во втором. В третьем Мартин и сильнейшие раздельщики команды. Роглич падает "штоп не очень", присоединяется к третьему эшелону. Время вычитается. Нелегко такие штуки в правилах учесть
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SportSpirit
Реми Каванья – победитель 19 э ... (3)
От души плюсану и за Каванью, и за веру команды в него! Кто постоянно пытается, тот обречен на достижение цели! Первый ГТ, а у него еще силы в ногах на 19-м этапе. Одно из открытий Вуэльты.
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Гонщик
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: veloliveuser
напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
Его величество случай , никто от этого не застрахован , а без риска победы не будет .
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veloliveuser
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
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Mima
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Адриен
Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
Не будут они договариваться, тут деньги, спонсоры, обязательства. Это жёстко, но это так было уже много раз и каждый раз кто-то обижается.
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Гонщик
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Shalam s Urala
Цитата: Гонщик
сам упал или в силу обстоятельств
а что такое "сам упал"? едет, едет, и вдуг - а дай-ка упаду! сам!...
любое падение - в силу обстоятельств. притёрся, завалили, сбили, выбоина, маслянное пятно, песок, лёд, крутой вираж.. - за всё это отвечает лично гонщик. нянек нет. подождали - хорошо. нет - не плачь, сам дурак.
вот бывают такие виражи, типа спирали закручивающейся. было как-то, ехал по Сербии (с г. Копаоник) - скорость высокая, вираж вроде читается, но вдруг начинает стремительно закручиваться, радиус всё меньше - и вот ты уже отчаянно тормозишь, и уже на встречной полосе.. норм, затормозил. благо на встречке никого не было, а то б попробовал своим лбом чью-то лобовуху.
на том вираже памятник есть - члену сборной Югославии по велошоссе, Бонимир Бранкович (если не ошибаюсь). погиб он там (года не помню). мир праху.
я потом вернулся - есть там знаки предупреждающие. но многие велосипедисты смотрят на них?
Сам упал , эт когда чайник , изнально без большого опыта серпантина ,пытается на высокой скорости пройти связку поворотов по неправильной траектории , да ещё тормозит в повороте , что является делом неблагодарным , другое когда песок , либо ямка , масло , о которых ты не предполагал , к профи это конечно не относится , но некоторые порой удивляют .
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veloliveuser
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (43)
а мне показалось, что мувики не убегали (по их словам, они уже натягивали - до завала), а держали скорость ради укатывания соперников (за 50 км можно нагнать - даже в одиночку это делают) - чтобы те сами постепенно отваливали из-за ветра, ослабления.
и еще напомню элементарную вещь:
проблемы у соперников возникают вследствии твоей агрессивной езды - те начинают рисковать и не каждый справляется с ситуациями. Нибс - яркий представитель такой атаки. и он не виноват, что кто-то не может удержаться за ним.
возможно, мувики в этот раз тоже применили эту тактику.
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veloliveuser
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
добавлю штрих по авторитетному решале.
как-то Конта прокололся (кажется, на тдф) и отставал - и никто не ждал его. а когда Шлек там же подъотстал (вроде бы из-за пролитого масла), то его однокомандник Канч притормозил пелотон.
так что и тут субъективно.
кто знает истинные мотивы действий? каждый заинтересован только в своем. ну а нам - переживать.
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