Микель Итуррия – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2019

Микель Итуррия, Примож Роглич об 11-м этапе Вуэльты Испании-2019

27-летний испанский велогонщик проконтинентальной команды Euskadi Basque Country – Murias Микель Итуррия (Mikel Iturria) одержал первую профессиональную победу, выиграв из сольного отрыва 11-й этап Вуэльты Испании-2019.

Уроженец баскского города Урньета, Микель Итуррия отобрался в отрыв дня, в который помимо него уехали 13 велогонщиков. За 25 км до финиша он атаковал, добрал уехавших ранее гонщиков отрыва, прошёл их и продолжил удаляться от бывших попутчиков в одиночку.

Микель Итуррия сразу набрал полминуты преимущества, затем оно выросло до 50 секунд, но потом разрыв начал таять, когда ускорились остальные гонщики отрыва дня. И хотя преследователи Джонатан Ластра (Jonathan Lastra/Caja Rural), Лоусон Крэддок (Lawson Craddock/EF Education First), Дэмьен Хаусон (Damien Howson/Mitchelton-Scott) и Франсуа Бидар (Francois Bidard/AGr 2) за километр до финиша уже видели Микеля Итуррию, он сумел удержать просвет и выиграл этап.

Пелотон отпустил отрыв дня и финишировал через 18:35 после победителя, перестановок в генеральной классификации и майках лидера не произошло.

Микель Итуррия: «Выиграть этап Вуэльты Испании, более того, выиграть рядом с домом, на глазах семьи, это сбывшаяся мечта. Ещё перед стартом гонки, когда меня отобрали в состав, меня спросили, какой из этапов я хотел бы выиграть. И я выбрал этот. Я не из тех велогонщиков, которые привыкли к победам, и открыть мой список достижений на Вуэльте – это мечта.

Мне было тяжело на подъёмах. Чувствовал себя хорошо, но мучился больше, чем обычно, когда начинались ускорения. Когда я вышел вперёд, Йон Одриосола (Jon Odriozola, спортивный директор команды) сказал мне: «Атакуй, приложи все силы, что остались и жми до финиша!»

Я сделал так, как он сказал, и открыл хороший просвет. Всё время давил на педали, что было сил, ехал так быстро, как только мог, и обнаружил в себе силу, о которой не подозревал. Я не думал о просвете, сфокусировался только на том, что делаю. И я выиграл! У меня нет слов. Сегодня вечером мы должны это отпраздновать шампанским!»

Примож Роглич: «Старт этапа был немного напряжённым, но потом день получился хорошим. Команда работала великолепно. Тони Мартин – мой сосед по комнате, очень сильный гонщик. С Леннардом Хофстедом он помогает тянуть на равнине, а Сепп Кусс или Джордж Беннетт – в горах. Нельсон Паулесс – универсал, Роберт Гесинк тоже силён в горах. Мы уже доказали, что являемся сильной командой. Не думаю, что завтрашний этап более опасен, чем высокие горы. У меня нет проблем с короткими подъёмами. Нам надо оставаться сфокусированными и делать всё, что в наших силах».