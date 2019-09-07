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Микель Итуррия – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2019

Микель Итуррия, Примож Роглич об 11-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

  27-летний испанский велогонщик проконтинентальной команды Euskadi Basque Country – Murias Микель Итуррия (Mikel Iturria) одержал первую профессиональную победу, выиграв из сольного отрыва 11-й этап Вуэльты Испании-2019.

 

  Уроженец баскского города Урньета, Микель Итуррия отобрался в отрыв дня, в который помимо него уехали 13 велогонщиков. За 25 км до финиша он атаковал, добрал уехавших ранее гонщиков отрыва, прошёл их и продолжил удаляться от бывших попутчиков в одиночку.

 

  Микель Итуррия сразу набрал полминуты преимущества, затем оно выросло до 50 секунд, но потом разрыв начал таять, когда ускорились остальные гонщики отрыва дня. И хотя преследователи Джонатан Ластра (Jonathan Lastra/Caja Rural), Лоусон Крэддок (Lawson Craddock/EF Education First), Дэмьен Хаусон (Damien Howson/Mitchelton-Scott) и Франсуа Бидар (Francois Bidard/AGr 2) за километр до финиша уже видели Микеля Итуррию, он сумел удержать просвет и выиграл этап.

 

  Пелотон отпустил отрыв дня и финишировал через 18:35 после победителя, перестановок в генеральной классификации и майках лидера не произошло.

 

 

 

 

 

  Микель Итуррия: «Выиграть этап Вуэльты Испании, более того, выиграть рядом с домом, на глазах семьи, это сбывшаяся мечта. Ещё перед стартом гонки, когда меня отобрали в состав, меня спросили, какой из этапов я хотел бы выиграть. И я выбрал этот. Я не из тех велогонщиков, которые привыкли к победам, и открыть мой список достижений на Вуэльте – это мечта.  

 

  Мне было тяжело на подъёмах. Чувствовал себя хорошо, но мучился больше, чем обычно, когда начинались ускорения. Когда я вышел вперёд, Йон Одриосола (Jon Odriozola, спортивный директор команды) сказал мне: «Атакуй, приложи все силы, что остались и жми до финиша!» 

 

  Я сделал так, как он сказал, и открыл хороший просвет. Всё время давил на педали, что было сил, ехал так быстро, как только мог, и обнаружил в себе силу, о которой не подозревал. Я не думал о просвете, сфокусировался только на том, что делаю. И я выиграл! У меня нет слов. Сегодня вечером мы должны это отпраздновать шампанским!»

 

 

  Примож Роглич: «Старт этапа был немного напряжённым, но потом день получился хорошим. Команда работала великолепно. Тони Мартин – мой сосед по комнате, очень сильный гонщик. С Леннардом Хофстедом он помогает тянуть на равнине, а Сепп Кусс или Джордж Беннетт – в горах. Нельсон Паулесс – универсал, Роберт Гесинк тоже силён в горах. Мы уже доказали, что являемся сильной командой. Не думаю, что завтрашний этап более опасен, чем высокие горы. У меня нет проблем с короткими подъёмами. Нам надо оставаться сфокусированными и делать всё, что в наших силах».

 

Результаты 11 этапа Вуэльты Испании-2019

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Теги к статье: Микель Итуррия Mikel Iturria Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • explosiveua
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (6)
    explosiveua-Фото

    Мне вот любопытно, а Падун, будучи кэпом - хоть разок что-то продемонстрирует интересное!?

    или так и будет сливать по 20 мин/ездить в группе?

     

    Чот не этого я ждал..

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (11)
    Серафим-Фото

    Ну, Хаусон в интервью все сказал-" Да, могли бы догнать, да зачем я поеду, если мне кто-то сядет на колесо, да лучше ни вашим, ни нашим". И так думает большинство.
    Но попадаются и такие, как Матье Ван дер Пул. Или Ааво Пикуус когда-то. И поэтому я смотрю все таки все это.

  • Salamandra
    Сентиментальный рассказ о чемп ... (2)
    Salamandra-Фото

    Да, мне тоже нравятся такие репортажи с места событий. Спасибо, очень интересно написано, жду продолжения!

  • Gottliche_Recht
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (11)
    Gottliche_Recht-Фото

    Сначала нам рассказывают, что на Джиро и Вуэльте нет транзитных этапов, как на Туре, а по факту в этом году все с точностью до наоборот.

  • Александра
    Велопутешествие по Лофотенам. ... (9)
    Александра-Фото

    Спасибо большое за отзывы!)



    Цитата: Mima
    Браво за расстояния на велосипеде.

    В прошлом году за две недеи по Швеции мы проехали больше 1000 км, а сейчас только 600. Но тогда мы ехали на велосипедах прямо от подъезда)), на Лофотенах же стартовали из Нарвика. В обоих вариантах есть свои плюсы и минусы.

    Спасибо за отзыв.)

  • motte
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (6)
    motte-Фото
    Сдается мне, что концовка будет горячей и даже очень
  • Ice
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (11)
    Ice-Фото

    Красавец! Уже в считанных метрах были преследователи, в двух крутках педалей, как сказал Курдюков. Но не бросил, до конца боролся и победил в красивом стиле. Самая валидольная концовка на этой Вуэльте. Да и вообще, сразу и вспомнить не могу, когда было такое, чтобы прследователи були уже в 2 секундах за километр до финиша, а лидет все-таки улизнул. 

  • veloster
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (11)
    veloster-Фото
    Это Юмбо, им можно
  • Zhanzhak
    Сентиментальный рассказ о чемп ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Как здорово, что часто стали появляться  интересные рассказы болельщиков, из первых уст! Спасибо, жду продолжения! good

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Генералы снова не будут напрягаться. Отрыв отпустят и он разыграет финиш.

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