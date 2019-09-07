Падения Мигеля Лопеса и Приможа Роглича на 9-м этапе Вуэльты Испании-2019

Королевский горный 9-й этап Вуэльты Испании-2019 завершил первую неделю гонки. Финал этапа с пятью категорийными подъёмами и финишем на высоте 2095 м над уровнем моря осложнил проливной дождь с градом и гравийный участок дороги.

Именно на отрезке с гравием не повезло лидерам команд Jumbo-Visma и Astana.

Мигель Лопес атаковал за 20 км до финиша, а затем увеличил просвет с помощью товарищей по команде Горки Исагирре и Якоба Фульсанга. Но у подножия финального подъёма 1 категории Корталс д’Энкамп Лопес упал. Он постарался как можно быстрее вернуться на велосипед, но преследовавшие его соперники, догнали его и обошли, в итоге колумбийский гонщик команды Astana финишировал через 1:01 после победителя этапа Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

Приможу Рогличу тоже не повезло на гравийном секторе. За 7 км до финиша Роглич упал из-за мотоцикла, который стоял прямо в центре дороги после поворота. Словенский гонщик сумел лимитировать потери. Он сначала добрал группу Мигеля Лопеса, а затем за 2,5 км атаковал, переложился к атаковавшему ранее Алехандро Вальверде (Movistar) и вместе с ним приехал на финиш через 48 секунд после победителя и через 25 секунд после Наиро Кинтаны.

В генеральной классификации Примож Роглич закончил первую неделю Вуэльты Испании-2019 на 2-й позиции, проигрывая 6 секунд лидеру, Наиро Кинтане (Movistar), а Мигель Лопес замыкает тройку сильнейших, уступая Кинтане 17 секунд.

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Мигель Лопес: «Мы заехали на гравийный сектор, имея в запасе 30 секунд. Но, к несчастью, велосипед заскользил и я упал на повороте, коснувшись колесом велосипеда Серхио Игиты. Серьёзных травм нет, учитывая обстоятельства, мог потерять гораздо больше времени, но потерял всего несколько секунд – это не так много.

Самое важное, что я чувствую поддержку команды. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде за великолепный день. Они невероятно отработали на меня. Я атаковал, как и планировали. Позже мне очень помогли Горка и Якоб. Я продавливал так сильно, как только мог, всё шло хорошо до момента падения.

Очень трудно удерживать велосипед на гравийном участке и в ливень. К счастью, я не получил сильных повреждений, но потерял время, соперники меня прошли. Я продолжил работать, стараясь удержаться в этой группе, но гравий и грязь повредили велосипед, а поменять его было уже негде. Всё, что я мог сделать, как можно дольше держаться в группе. В итоге я потерял несколько секунд. Но, конечно, у нас есть другой план. В любом случае я доволен своей формой. Впереди ещё две недели Вуэльты, продолжим бороться».

Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В какой-то момент гонка пошла хаотично, и не только из-за гравия, но также из-за плохой погоды. Примож упал на гравийном секторе из-за стоящего мотоцикла. Такого в гонке не должно происходить. В итоге, думаю, учитывая обстоятельства, мы хорошо справились в плане генеральной классификации. Мы идём на хорошей позиции перед разделкой. Хотя никогда не знаешь, что могло бы быть, не будь падения.

Вся команда хорошо проехала этап, была очень сильной. У Приможа были помощники до финального подъёма. В лидирующей группе от нашей команды были Роберт, Сепп и Нельсон. Ситуация складывалась для нас идеально, мы планировали рассчитывать на этих ребят, если возникнет необходимость. И она возникла. Они очень помогли, благодаря им Примож мог сэкономить силы до финального подъёма».

Сепп Кусс (Jumbo-Visma): “Тяжёлый этап, в котором было всё. Особенно сложным его сделала плохая погода в финале. В лидирующей группе у нас было три гонщика. Лучше посылать людей вперёд, чем потом преследовать. Никогда не знаешь, что случится позади. Жаль, что произошёл инцидент с мотоциклом. К счастью, мы смогли ограничить потери времени».