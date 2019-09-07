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Падения Мигеля Лопеса и Приможа Роглича на 9-м этапе Вуэльты Испании-2019

Падения Мигеля Лопеса и Приможа Роглича на 9-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

  Королевский горный 9-й этап Вуэльты Испании-2019 завершил первую неделю гонки. Финал этапа с пятью категорийными подъёмами и финишем на высоте 2095 м над уровнем моря осложнил проливной дождь с градом и гравийный участок дороги.

 

Именно на отрезке с гравием не повезло лидерам команд Jumbo-Visma и Astana.

 

  Мигель Лопес атаковал за 20 км до финиша, а затем увеличил просвет с помощью товарищей по команде Горки Исагирре и Якоба Фульсанга. Но у подножия финального  подъёма 1 категории Корталс д’Энкамп  Лопес упал. Он постарался как можно быстрее вернуться на велосипед, но преследовавшие его соперники, догнали его и обошли, в итоге колумбийский гонщик команды Astana финишировал через 1:01 после победителя этапа Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

 

  Приможу Рогличу тоже не повезло на гравийном секторе. За 7 км до финиша Роглич упал из-за мотоцикла, который стоял прямо в центре дороги после поворота.  Словенский гонщик сумел лимитировать потери. Он сначала добрал группу Мигеля Лопеса, а затем за 2,5 км атаковал, переложился к атаковавшему ранее  Алехандро Вальверде (Movistar) и вместе с ним приехал на финиш через 48 секунд после победителя и через 25 секунд после Наиро Кинтаны.

 

 В генеральной классификации Примож Роглич закончил первую неделю Вуэльты Испании-2019 на 2-й позиции, проигрывая 6 секунд лидеру, Наиро Кинтане (Movistar), а Мигель Лопес замыкает тройку сильнейших, уступая Кинтане 17 секунд.

 

 

 

 

Photo © @GettySport/Astana Pro Team

 

  Мигель Лопес: «Мы заехали на гравийный сектор, имея в запасе 30 секунд. Но, к несчастью, велосипед заскользил и я упал на повороте, коснувшись колесом велосипеда Серхио Игиты. Серьёзных травм нет, учитывая обстоятельства, мог потерять гораздо больше времени, но потерял всего несколько секунд – это не так много.

 

  Самое важное, что я чувствую поддержку команды. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде за великолепный день. Они невероятно отработали на меня. Я атаковал, как и планировали. Позже мне очень помогли Горка и Якоб. Я продавливал так сильно, как только мог, всё шло хорошо до момента падения.

 

  Очень трудно удерживать велосипед на гравийном участке и в ливень. К счастью, я не получил сильных повреждений, но потерял время, соперники меня прошли. Я продолжил работать, стараясь удержаться в этой группе, но гравий и грязь повредили велосипед, а поменять его было уже негде. Всё, что я мог сделать, как можно дольше держаться в группе. В итоге я потерял несколько секунд. Но, конечно, у нас есть другой план. В любом случае я доволен своей формой. Впереди ещё две недели Вуэльты, продолжим бороться».

 

 

 

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В какой-то момент гонка пошла хаотично, и не только из-за гравия, но также из-за плохой погоды. Примож упал на гравийном секторе из-за стоящего мотоцикла. Такого в гонке не должно происходить. В итоге, думаю, учитывая обстоятельства, мы хорошо справились в плане генеральной классификации. Мы идём на хорошей позиции перед разделкой. Хотя никогда не знаешь, что могло бы быть, не будь падения.

 

  Вся команда хорошо проехала этап, была очень сильной. У Приможа были помощники до финального подъёма. В лидирующей группе от нашей команды были Роберт, Сепп и Нельсон. Ситуация складывалась для нас идеально, мы планировали рассчитывать на этих ребят, если возникнет необходимость. И она возникла. Они очень помогли, благодаря им Примож мог сэкономить силы до финального подъёма».

 

  Сепп Кусс (Jumbo-Visma): “Тяжёлый этап, в котором было всё. Особенно сложным его сделала плохая погода в финале. В лидирующей группе у нас было три гонщика. Лучше посылать людей вперёд, чем потом преследовать. Никогда не знаешь, что случится позади. Жаль, что произошёл инцидент с мотоциклом. К счастью, мы смогли ограничить потери времени».

 

Результаты 9 этапа Вуэльты Испании-2019

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Теги к статье: Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (47)
    Адриен-Фото
    Называть Лопеса посредственным велогонщиком может только - совершенно точно - ПОСРЕДСТВЕННЫЙ знаток велоспорта. Кстати, ВСЕ профессиональные велокоманды существуют за счет " налогоплательщиков", большинству из которых до лампочки велоспорт. Например, покупатели бытовой техники Bora вынуждены ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ при её покупке, т.к. в цену РЕАЛЬНО заложено спонсорство велокоманды. Та же история с известным шампунем или с испанской телекоммуникационной компанией. И тот же ГАЗПРОМ спонсирует Русвело точно не в убыток - все заложено в тарифы... И запомните - ВСЕ ВЕЛОКОМАНДЫ протура - УБЫТОЧНЫ.ВСЕ существуют за счет спонсоров, а спонсоры отбивают эти убытки за счет клиентов - тех самых граждан, большинству которым велоспорт - до лампочки.
  • Earl57
    Тур Германии-2019. Этап 4 (2)
    Earl57-Фото

    И он счастлив! Наконец-то!

     

    Где Юрий? Где восхищение мощью атлета?))

  • Earl57
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (1)
    Earl57-Фото

    Сегодня у него наконец получилось! И он счастлив, просто счастлив 

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум выехал на тренировку ... (17)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья
  • Bogdan
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (47)
    Bogdan-Фото
    Я вообще не понимаю, почему маленького посредственного гонца убыточной команды, существующей за деньги казахских налогоплательщиков (большинству из которых до лампочки велоспорт), именуют столь пафосным погонялом? Мало ли кому он там морду набил или чего сделал
  • ЧОРНЫЙ
    Крис Фрум выехал на тренировку ... (17)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Цитата: Капитан Нэмо
    Вот объясните мне почему Фруми в свои 34, после тяжелейшей травмы, снова рвется в бой, а апельсиновый киттель уходит из велоспорта только из потери зоны комфорта? И не надо тут снова про допинг! Употребляют все... Просто кто то стнаовится великим как Лэнс и Фруми, а кто то больше переживает за свою прическу...
    Не засоряй эфир!

    Оставьте Киттеля в покое.
  • Arciv
    Стартовый протокол разделки на ... (3)
    Arciv-Фото
    Погачар же хорош
  • levonardo
    Стартовый протокол разделки на ... (3)
    levonardo-Фото
    Да никто, у Кириенко форма сейчас не та, Мартин опять пешком пойдет. Именитых раздельщиков тут особо нет, может кто удивит.
  • kwwk
    Стартовый протокол разделки на ... (3)
    kwwk-Фото

    Одна из интриг: догонит ли Роглич Лопеса?

    и вторая, кто из раздельщиков сможет его победить на этапе.

  • AndreyEst
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (47)
    AndreyEst-Фото

    https://www.bikeraceinfo.com/riderhistories/cyclist-nicknames.html

    Может не в тему,по мне так забавная информация



    Цитата: AndreyEst
    https://www.bikeraceinfo.com/riderhistories/cyclist-nicknames.html
    Может не в тему,по мне так забавная информация

    Жаль,действующих мало

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4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
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