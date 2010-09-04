Фабио Ару пропустит Джиро д’Италия-2019 из-за операции

Фабио Ару требуется операция на подвздошной артерии, из-за чего он пропустит Джиро д’ Италия-2019

Команда UAE Team Emirates сообщила, что у 28-летнего итальянского гонщика Фабио Ару обнаружено сужение подвздошной артерии левой ноги, что привело к нарушению кровоснабжения во время максимального приложения усилий и ограничивало возможности гонщика.

Из-за этой проблемы в моменты, требующие максимального приложения усилий, Фабио Ару не мог выдавать свою обычную мощность. В ближайшее время гонщику будет проведена ангиопластика (процедура открытия пораженной артерии с использованием тонкого катетера с расширяемым баллоном на конце. Стент — устройство из металлической сетки, имплантируемое в артерию, чтобы помочь сохранить ее просвет для обеспечения достаточного кровотока), после чего ему потребуется месяц полного покоя для восстановления.

Таким образом, Фабио Ару не сможет принимать участие в соревнованиях, в том числе вынужден пропустить Джиро д’ Италия-2019.

Врач команды UAE Team Emirates: «Начав сезон, Ару снова столкнулся с трудностями по выходу на свой обычный уровень физической формы, на который надеялась команда. Недавно у Фабио проявилось больше специфических симптомов. Он чувствовал слабость левой ноги после интенсивных тренировок и усилий в гонках.

Поэтому были проведены дополнительные медицинские обследования, показавшие, что подвздошная артерия левой ноги сужена. Это относительно редкое состояние артерии обнаруживается у профессиональных велогонщиков, когда они стараются найти удобную посадку на велосипеде. Таким образом, в течение нескольких лет состояние артерии постепенно ухудшается.

В ближайшие дни мы определимся с датой операции, которая пройдёт в больнице Nuovo Ospedale города Прато. Фабио Ару будет проведена ангиопластика, после которой ему потребуется наблюдение и месяц абсолютного покоя. После подобных операций восстановление составляет три – четыре месяца».

Фабио Ару: «Когда я максимально прикладывал силы, появлялись симптомы, которые исчезали, когда ехал на средней скорости. А на тренировках показывал обычную мощность.

В какой-то степени чувствую облегчение, потому что проблема найдена. С другой стороны злюсь, что такая неудача выбивает меня на неопределённый период времени, из-за чего я снова пропускаю Джиро д’Италия. Буду работать, чтобы как можно скорее этот тёмный период остался позади.

Я благодарю команду за внимательность ко мне за эти полтора года, за то, что работали со мной, искали решение проблемы, которая меня преследовала».