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Фабио Ару пропустит Джиро д’Италия-2019 из-за операции

Фабио Ару требуется операция на подвздошной артерии, из-за чего он пропустит Джиро д’ Италия-2019

 

 

   Команда UAE Team Emirates сообщила, что у 28-летнего итальянского гонщика Фабио Ару обнаружено сужение подвздошной артерии левой ноги, что привело к нарушению кровоснабжения во время максимального приложения усилий и ограничивало возможности гонщика.

 

 Из-за этой проблемы  в моменты, требующие максимального приложения усилий, Фабио Ару не мог выдавать свою обычную мощность. В ближайшее время гонщику будет проведена ангиопластика (процедура открытия пораженной артерии с использованием тонкого катетера с расширяемым баллоном на конце. Стент — устройство из металлической сетки, имплантируемое в артерию, чтобы помочь сохранить ее просвет для обеспечения достаточного кровотока), после чего ему потребуется месяц полного покоя для восстановления.

 

  Таким образом, Фабио Ару не сможет принимать участие в соревнованиях, в том числе вынужден пропустить Джиро д’ Италия-2019.

 

 

 Врач команды UAE Team Emirates: «Начав сезон, Ару снова столкнулся с трудностями по выходу на свой обычный уровень физической формы, на который надеялась команда. Недавно у Фабио проявилось больше специфических симптомов. Он чувствовал слабость левой ноги после интенсивных тренировок и усилий в гонках.

 

  Поэтому были проведены дополнительные медицинские обследования, показавшие, что подвздошная артерия левой ноги сужена. Это относительно редкое состояние артерии обнаруживается у профессиональных велогонщиков, когда они стараются найти удобную посадку на велосипеде. Таким образом, в течение нескольких лет состояние артерии постепенно ухудшается.

 

  В ближайшие дни мы определимся с датой операции, которая пройдёт в больнице Nuovo Ospedale города Прато. Фабио Ару будет проведена ангиопластика, после которой ему потребуется наблюдение и месяц абсолютного покоя. После подобных операций восстановление составляет три – четыре месяца».

 

  Фабио Ару: «Когда я максимально прикладывал силы, появлялись симптомы, которые исчезали, когда ехал на средней скорости. А на тренировках показывал обычную мощность.

 

  В какой-то степени чувствую облегчение, потому что проблема найдена. С другой стороны злюсь, что такая неудача выбивает меня на неопределённый период времени, из-за чего я снова пропускаю Джиро д’Италия. Буду работать, чтобы как можно скорее этот тёмный период остался позади.

 

  Я благодарю команду за внимательность ко мне за эти полтора года, за то, что работали со мной, искали решение проблемы, которая меня преследовала».

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Теги к статье: Фабио Ару Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 12:08 | Регистрация: 8.07.2017

    Я так и думал, в что дело в этом!

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 12:11 | Регистрация: 4.09.2010

    вообще, и без велоспорта есть жизнь pioneer

  3. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 12:45 | Регистрация: 1.10.2012

    Удачи тебе Фабио, как бы к тебе кто не относился, настрадался порядочно.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:44 | Регистрация: 30.06.2017

    [quote=Yuriy 17]Я так и думал, в что дело в этом!
    [/ Я думаю он реабилитировался и перед командой и перед болельщиками....а самое главное перед владельцем клуба. Я думаю сейчас он доволен в глубине души от безысходности, что так случилось с его ногой, как бы не крути, хоть звучит это колко и жестоко. Почти два года без побед, а это уже следствие, но не причина отговорок.

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27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Какая гонка понравилась больше: Париж-Ницца-2019 или Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • Astanaforever
    Фабио Ару пропустит Джиро д’Ит ... (4)
    Astanaforever-Фото
    [quote=Yuriy 17]Я так и думал, в что дело в этом!
    [/ Я думаю он реабилитировался и перед командой и перед болельщиками....а самое главное перед владельцем клуба. Я думаю сейчас он доволен в глубине души от безысходности, что так случилось с его ногой, как бы не крути, хоть звучит это колко и жестоко. Почти два года без побед, а это уже следствие, но не причина отговорок.
  • mered
    Вуэльта Каталонии-2019. Маршру ... (8)
    mered-Фото
    А где ее можно посмотреть будет?, по-моему Евроспорт транслировать не будет?
  • Student
    Фабио Ару пропустит Джиро д’Ит ... (4)
    Student-Фото
    Удачи тебе Фабио, как бы к тебе кто не относился, настрадался порядочно.
  • veloster
    Матей Мохорич и Винченцо Нибал ... (1)
    veloster-Фото

    Что за бред? Ну и отмазка у Мохорича...

  • Shalam s Urala
    Фабио Ару пропустит Джиро д’Ит ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    вообще, и без велоспорта есть жизнь pioneer

  • Yuriy 17
    Фабио Ару пропустит Джиро д’Ит ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Я так и думал, в что дело в этом!

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2019. Маршру ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: Anna P.
    Едем в отпуск на неделю в Барселону, конечно, постараемся что-то увидеть в последний день (и, может, финиш в пятый). 
    Пожелайте удачи и хороших снимков!

    До ниццы, а там авто а аренду и прыжок на 650 км в Барселону,  так ? Места шик. ...good

    Удачи и фото фото фото...много фото!

    drinks

  • veloster
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (27)
    veloster-Фото

    Больше всего в этом году поражает Наесен. Сначала на последнем этапы Париж-Ниццы просидел весь этап в отрыве, не разу из него не выпадая, рядом с горняками. Теперь и тут уже едет с бигами, и почти выигрывает.

  • Серафим
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (27)
    Серафим-Фото
    Том вообще молодец, работал на команду как супергрегари, когда больше некому было - сам попытался довезти Мэтьюза до отрыва. И у него почти ведь получилось! Мэтьюз сам в конце не потянул, это уже не вина Тома.
    Интересно, в этой гонке еще кто-нибудь из топовых генеральщиков работал на команду?
  • Anna P.
    Вуэльта Каталонии-2019. Маршру ... (8)
    Anna P.-Фото

    Едем в отпуск на неделю в Барселону, конечно, постараемся что-то увидеть в последний день (и, может, финиш в пятый). 

    Пожелайте удачи и хороших снимков!

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