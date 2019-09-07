Дубль Сэма Беннетта на Вуэльте Испании-2019

Сэм Беннетт, Примож Роглич, Тадей Погачар, Алехандро Вальверде о 14 этапе Вуэльты Испании-2019

Сэм Беннетт сделал дубль, выиграв второй этап на Вуэльте Испании-2019. После победы на 3-м этапе 28-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe выиграл 14-й этап. Этап проходил по традиционному сценарию – отрыв дня был пойман за 4,5 км до финиша, но был омрачён большим завалом на финальном километре, в который попало около 15 гонщиков. Алехандро Вальверде (Movistar) и Тадей Погачар (UAE Team Emirates) упали, но им удалось избежать серьёзных травм.

Завал остановил большую часть пелотона, а Сэм Беннет, избежавший завала, первым пересёк линию финиша, опередив Максимилиано Ричезе (Deceuninck-Quick Step) и Тосха Ван дер Санде (Lotto Soudal).

Это 13-я победа ирландского гонщика в этом сезоне.

Сэм Беннетт: «Прежде всего, надеюсь, что с ребятами, которые упали, всё в порядке. Сегодня впервые на этой гонке у спринтеров был шанс на быстрый финиш. Эта победа много для меня значит. Она тринадцатая в сезоне, а 13 – мой счастливый номер. Хочу поблагодарить товарищей по команде за то, что они так много работали на меня. Они контролировали гонку весь день, гарантировали, что отрыв не доедет до финиша на этот раз.

Завал меня не задел, я услышал его, но он произошёл позади меня. Команды Quick Step и UAE Team Emirates отлично выстроились для спринта, так что я просто сел за ними. Когда пересекал финиш, вдруг подумал, что отрыв мог доехать. Какую-то секунду я колебался, могла выйти нелепая ситуация. Понял, что выиграл, только когда об этом мне сказал мой механик. Тогда почувствовал такое облегчение, будто выиграл в первый раз. До следующего спринта ждать очень долго. Последние 11 дней я чувствовал себя бесполезным. Так что, когда дошло до спринта, надо было приложить все силы. Поэтому чувствовалось давление, а теперь я рад».

Примож Роглич: «Я не попал в завал. Был там, но не упал. Для нас, генеральщиков, такие случаи представляют главную опасность, особенно на спринтерских этапах. Мы должны находиться в голове, но в то же время хотим рисковать как можно меньше.

Я никогда не был на подъёмах, которые будут на следующих этапах. Видел лишь профиль. Это вся информация. Впереди два тяжёлых дня, особенно завтрашний последний подъём, он очень трудный. А после завтра предполагается, что будет красивый этап, как сказали, на астурийской Галибье. С нетерпением жду этого. Уверен, что мои соперники будут атаковать, постараются со старта задать бешеную скорость. Мне и команде надо быть готовыми к этому».

Тадей Погачар: «Завал был большим. Не знаю, что случилось. Мы ехали на большой скорости, и много ребят упали. Я в порядке, но думаю, я ударил Мезгеца, когда падал. Не знаю, как он. Надеюсь, всё в порядке, и ни у кого не будет серьёзных травм».

Алехандро Вальверде: «Я почти остановился, когда упал, не думаю, что падение на меня повлияет. Немного болит запястье, но это не так серьёзно, просто ударился. Вообще-то, перед финишем я почувствовал, что что-то случится. Финиш был в тягун, там могли образоваться разрывы, все хотели удержаться впереди. Высокая скорость, нервозность, два гонщика коснулись колёсами, и все упали. Думаю, я в порядке. Если не считать падения, наш день прошёл хорошо, хотя и лёгким его назвать нельзя – 2300 м набора высоты и огромная скорость, с которой шли финальный подъём. Впереди два больших горных этапа, надо взять от них максимум».