Сеп Кусс – победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2019

Сеп Кусс побеждает на 15-м горном этапе Вуэльты Испании-2019

24-летний американский гонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Отобравшись в отрыв дня, Сепп Кусс атаковал в одиночку на финальном подъёме 1-й категории Пуэрто дель Асебо. За 6,7 км до финиша он добрал атаковавшего ранее из отрыва Серхио Самитьера (Sergio Samitier /Euskadi-Murias),прошёл его и в одиночку поехал к финишу. Никто из попутчиков по отрыву не смог догнать американского гонщика, который пересёк финишную черту с 39-секундным преимуществом.

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Сеп Кусс: «На данный момент это невероятная Вуэльта для команды. И невероятный день. Я ещё всё не вполне осознал. Мы знали, что Astana и Movistar постараются отправить своих гонщиков в отрыв. Когда я увидел, что Солер и Исагирре уехали, то поехал за ними, потому что они сильные гонщики, которые позже могли бы сыграть тактическую роль. Потом разрыв вырос, его хватало, чтобы бороться за победу на этапе. В противном случае я собирался ждать Приможа на финальном подъёме, чтобы ему помочь. У меня не было стратегии, я просто поехал так быстро, как только мог.

Я знал, что первые километры подъёма будут самыми тяжёлыми, поэтому постарался у подножия занять хорошую позицию. Чувствовал себя отлично, хотел ехать своим ритмом, не играя в попытках обмануть соперников . И на финальном километре я праздновал вместе с болельщиками. Их страсть фантастическая, именно поэтому велоспорт такой невероятный вид спорта. В плохие дни они всегда за тебя. Кричат, подбадривают, подталкивают в горах, даже если ты проигрываешь полчаса. Они всегда поддерживают, вот почему я люблю велоспорт.

Как команда, мы показали, что когда группа просеивается, мы превосходим числом. Мы всегда там, где надо находиться. У нас сильнейший гонщик, что самое важное!

Взять такую победу непросто. Я всегда много работал, чтобы быть в хорошей форме. Команда даёт мне возможности. Это третий Гран-тур в моей карьере, я получаю шанс ехать на свой результат, как сегодня, за что очень благодарен команде».