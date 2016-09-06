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Сеп Кусс – победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2019

Сеп Кусс побеждает на 15-м горном этапе Вуэльты Испании-2019

 

 

  24-летний американский гонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Отобравшись в отрыв дня, Сепп Кусс атаковал в одиночку на финальном подъёме 1-й  категории Пуэрто дель Асебо. За 6,7 км до финиша он добрал атаковавшего ранее из отрыва Серхио Самитьера (Sergio Samitier /Euskadi-Murias),прошёл его и в одиночку поехал к финишу. Никто из попутчиков по отрыву не смог догнать американского гонщика, который пересёк финишную черту с 39-секундным преимуществом.

 

 

 

 

 Photo Gomez Sport

 

  Сеп Кусс: «На данный момент это невероятная Вуэльта для команды. И невероятный день. Я ещё всё не вполне осознал. Мы знали, что Astana и Movistar постараются отправить своих гонщиков в отрыв. Когда я увидел, что Солер и Исагирре уехали, то поехал за ними, потому что они сильные гонщики, которые позже могли бы сыграть тактическую роль. Потом разрыв вырос, его хватало, чтобы бороться за победу на этапе. В противном случае я собирался ждать Приможа на финальном подъёме, чтобы ему помочь. У меня не было стратегии, я просто поехал так быстро, как только мог.

 

  Я знал, что первые километры подъёма будут самыми тяжёлыми, поэтому постарался у подножия занять хорошую позицию. Чувствовал себя отлично, хотел ехать своим ритмом, не играя в попытках обмануть соперников . И на финальном километре я праздновал вместе с болельщиками. Их страсть фантастическая, именно поэтому велоспорт такой невероятный вид спорта. В плохие дни они всегда за тебя. Кричат, подбадривают, подталкивают в горах, даже если ты проигрываешь полчаса. Они всегда поддерживают, вот почему я люблю велоспорт.

 

Как команда, мы показали, что когда группа просеивается, мы превосходим числом. Мы всегда там, где надо находиться. У нас сильнейший гонщик, что самое важное!

 

   Взять такую победу непросто. Я всегда много работал, чтобы быть в хорошей форме. Команда даёт мне возможности. Это третий Гран-тур в моей карьере, я получаю шанс ехать на свой результат, как сегодня, за что очень благодарен команде».

 

 

Результаты 15 этапа Вуэльты Испании-2019

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Теги к статье: Сеп Кусс Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 15.04.2018

    Красивая победа. Главное,чтоб завтра не сдулся раньше времени. Завтра он очень пригодится.

  2. Имя: Аманжол

    SilaSveta

    Сегодня, 06:34 | Регистрация: 6.09.2016

    к счастью не все команды мувиголовые, но сегодня придется выложиться - должок команде отдавать...

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • SilaSveta
    Сеп Кусс – победитель 15 этапа ... (2)
    SilaSveta-Фото
    к счастью не все команды мувиголовые, но сегодня придется выложиться - должок команде отдавать...
  • Kivi
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (27)
    Kivi-Фото

    Хороший результат для Астаны в любом случаи, какой бюджет такой и лидер команды. У некоторых команд в мечтах попасть в 10-ку. 

  • Arciv
    Сеп Кусс – победитель 15 этапа ... (2)
    Arciv-Фото
    Красивая победа. Главное,чтоб завтра не сдулся раньше времени. Завтра он очень пригодится.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Лука Мезгец пострадал в завале ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    100%
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (7)
    Arciv-Фото
    Рогличу надо отдержаттся перед днём отдыха. И команда должна отдать все силы завтра. Надо сохранить все секунды перед третьей неделей
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (27)
    Arciv-Фото
    Цитата: Pi-man
    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет. 134е место,и на одной горе проиграть больше 20 мин. Может какая-то поломка была. Или просто поймал свой неудачный день

    А какое место должен занимать спринтер на горном этапе? 

    Arciv, очевидно, имел ввиду Джорджа Беннетта.
    Да,я конечно про Джорджа,горняка Джамбо))
    Цитата: sixpack
    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет.

     
    чем он огорчил? Греги Юмбы отработали, Касс уехал за этапом, Рог за генералом. После этого у остальных задача не выпасть за лимит, завтра ж снова пахать. У него не неудачный, а очень удачный день.
    Он сильный горняк и шёл 14 в генерале. Не думаю,что спецом отдал этап. Приехал после спринтера Якобсена. Мне кажется что-то не то тут
  • sixpack
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (27)
    sixpack-Фото

    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет.

     

    чем он огорчил? Греги Юмбы отработали, Касс уехал за этапом, Рог за генералом. После этого у остальных задача не выпасть за лимит, завтра ж снова пахать. У него не неудачный, а очень удачный день.

  • ararat
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (7)
    ararat-Фото
    Роглич упрочит своё преимущество на этом этапе.
  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (27)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет. 134е место,и на одной горе проиграть больше 20 мин. Может какая-то поломка была. Или просто поймал свой неудачный день

    А какое место должен занимать спринтер на горном этапе? 

    Arciv, очевидно, имел ввиду Джорджа Беннетта.

  • AndreyEst
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (27)
    AndreyEst-Фото

    Кто завтра едет в зелёной майке?По порядку, вроде как Вальверде.Но на нем радужная майка.Что главнее?))



    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Yuriy 17
    Кто-то может покритиковать команду Jumbo-Visma за излишнюю трату сил помощника П. Роглича - С. Кусса.
    Видимо, в JV нет мовистаровских цыган (вспоминая отзыв Солера). Изначальный план наверняка был другим, но по тому, как складывалась концовка этапа, абсолютно здравое решение. Остается лишь толика любопытства, спрашивали ли у Приможа отмашку, чтобы Кусс боролся до конца.

    Ну,в интерьвю после этапа Кусс сказал,что если бы было нужно,то он без проблем подвёз бы Роглича.А потом Энгельс сказал,что, конечно,у них был и план Б:победа на этапе и отметил:Примож был непротив.

    Видимо в Юмбе отношения внутри команды выстроены на достижение максимального количестаа плюшек в каждый момент.Не в пример Мувистару.

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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