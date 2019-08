Вуэльта Испании-2019. Результаты 4 этапа Категория:

Сегодня, 18:32 Кульера - Эль Пуиг, 175.5 км 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 04:04:16 2 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe - 3 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 4 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 5 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 6 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 7 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 8 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 9 Jon Aberasturi (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 10 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 11 Clement Venturini (Fra) AG2R 12 Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 13 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 14 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Merida 15 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 16 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 17 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 18 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 19 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 20 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 21 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 22 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 23 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 24 Francisco Ventoso (Esp) CCC Team 25 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 26 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 27 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 28 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 29 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 30 Jonas Koch (Ger) CCC Team 31 Benjamin King (Usa) Dimension Data 32 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 33 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 34 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team 35 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 36 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo - Visma 37 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 38 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 39 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 40 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 41 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 42 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 43 Mark Padun (Ukr) Bahrain Merida 44 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 45 Dorian Godon (Fra) AG2R 46 Marc Soler (Esp) Movistar Team 47 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 48 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 49 Sergey Chernetskiy (Rus) Caja Rural - Seguros RGA 50 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 51 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 52 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 53 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 54 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 55 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 56 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 57 Domingos Goncalves (Por) Caja Rural - Seguros RGA 58 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 59 Gorka Izagirre (Esp) Astana Pro Team 60 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 61 Owain Doull (Gbr) Team INEOS 62 Daniel Navarro (Esp) Team KATUSHA-Alpecin 63 Willie Smit (Rsa) Team KATUSHA-Alpecin 64 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 64 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Merida 66 Oscar Rodriguez (Esp ) Euskadi - Murias 67 Matteo Fabbro (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 68 David De La Cruz (Esp) Team INEOS 69 Francois Bidard (Fra) AG2R 70 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 71 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 72 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Merida 73 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 74 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 75 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 76 Enrico Battaglin (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 77 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 78 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 79 Salvatore Puccio (Ita) Team INEOS 80 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 81 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 82 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 83 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 84 Sebastian Henao (Col) Team INEOS 85 Silvan Dillier (Swi) AG2R 86 Sergio Higuita (Col) EF Education First 87 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 88 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck - Quick Step 89 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 90 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 91 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 92 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 92 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 94 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 95 Steff Cras (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 96 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 97 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 98 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 99 Daniel Martinez (Col) EF Education First 100 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 101 Ian Stannard (Gbr) Team INEOS 102 Steve Morabito (Swi) Groupama - FDJ 103 Mikel Iturria (Esp ) Euskadi - Murias 104 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 105 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 106 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida 00:21 107 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 00:30 108 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 109 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 00:35 110 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 00:54 111 Shane Archbold (Nzl) Bora-hansgrohe 01:04 112 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 01:12 113 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 114 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 01:24 115 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 116 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 01:44 117 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe 01:54 117 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 119 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 02:33 120 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 02:50 121 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-hansgrohe 122 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 03:54 123 Tony Martin (Ger) Team Jumbo - Visma 03:55 124 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 04:04 125 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 126 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 127 Fernando Barcelo (Esp ) Euskadi - Murias 128 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 129 Jesus Ezquerra (Esp ) Burgos - BH 130 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 131 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 132 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 133 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 134 Wout Poels (Ned) Team INEOS 135 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 136 Damien Touze (Fra) Cofidis 137 Clement Chevrier (Fra) AG2R 138 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 139 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 140 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 141 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 142 Vasil Kiryienka (Blr) Team INEOS 143 Pavel Kochetkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 144 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 145 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 146 Aritz Bagües (Esp ) Euskadi - Murias 147 Ricardo Vilela (Por) Burgos - BH 148 Hector Saez (Esp ) Euskadi - Murias 149 Sergio Samitier (Esp ) Euskadi - Murias 150 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 151 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 152 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 05:12 153 Pawel Poljanski (Pol) Bora-hansgrohe 154 Darwin Atapuma (Col) Cofidis 155 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 156 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH 157 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 158 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 159 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 160 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 161 Jose Herrada (Esp) Cofidis 162 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 163 Sergio Pardilla (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 164 Jesper Hansen (Den) Cofidis 165 Nuno Matos Bico (Por) Burgos - BH 166 Mikel Bizkarra (Esp ) Euskadi - Murias 167 Logan Owen (Usa) EF Education First 168 William Barta (Usa ) CCC Team 169 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 170 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 171 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis 172 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 173 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 08:18 174 Robert Power (Aus) Team Sunweb 16:52 DNF Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo - Visma Промежуточный спринт Náquera - 122,3 км 1 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 4 2 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 2 3 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 1 Финиш этапа 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 25 2 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 20 3 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 16 4 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 14 5 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 12 6 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 10 7 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 9 8 Jon Aberasturi (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 8 9 Clement Venturini (Fra) AG2R 7 10 Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 6 11 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 5 12 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Merida 4 13 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 3 14 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 2 15 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 1 Горная премия 3 кат. Puerto del Oronet - 129,5 км 1 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 3 2 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 2 3 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 1 Молодежная классификация этапа 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 04:04:16 2 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates - 3 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 4 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 5 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Merida 6 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 7 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 8 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 9 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 10 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 11 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo - Visma 12 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 13 Mark Padun (Ukr) Bahrain Merida 14 Dorian Godon (Fra) AG2R 15 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 16 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 17 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 18 Oscar Rodriguez (Esp ) Euskadi - Murias 19 Matteo Fabbro (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 20 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 21 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 22 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 23 Sergio Higuita (Col) EF Education First 24 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 25 Steff Cras (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 26 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 27 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 28 Daniel Martinez (Col) EF Education First 29 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 30 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 31 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:30 32 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 33 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:00:35 34 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 0:01:24 35 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 0:01:44 36 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe 0:01:54 37 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 0:04:04 38 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 39 Fernando Barcelo (Esp ) Euskadi - Murias 40 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 41 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 42 Damien Touze (Fra) Cofidis 43 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 44 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 45 Sergio Samitier (Esp ) Euskadi - Murias 46 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 47 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 0:05:12 48 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 49 Nuno Matos Bico (Por) Burgos - BH 50 Logan Owen (Usa) EF Education First 51 William Barta (Usa ) CCC Team 52 Robert Power (Aus) Team Sunweb 0:16:52 Командный зачет этапа 1 Deceuninck - Quick Step (Bel) 12:12:48 2 Mitchelton-Scott (Aus) - 3 Dimension Data (Rsa) 4 CCC Team (Pol) 5 UAE Team Emirates (Uae) 6 AG2R (Fra) 7 Movistar (Spa) 8 Bora-hansgrohe (Ger) 9 Jumbo - Visma (Ned) 10 Astana (Kaz) 11 Groupama - FDJ (Fra) 12 Team Sunweb (Ger) 13 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 14 Bahrain Merida (Brn) 15 Soudal Lotto (Bel) 16 KATUSHA-Alpecin (Sui) 17 EF Education First (Usa) 18 Trek-Segafredo (Usa) 19 Euskadi - Murias (Spa) 20 Team INEOS (Gbr) 21 Cofidis (Fra) 08:08 22 Burgos - BH (Spa) 13:20 Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 13:55:30 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 00:02 3 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 00:08 4 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 00:22 5 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 00:33 6 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 00:35 7 Sergio Higuita (Col) EF Education First 00:37 8 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 00:38 9 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 00:46 10 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 11 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 00:48 12 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 00:49 13 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 00:51 14 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 01:08 15 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 01:09 16 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 01:10 17 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 01:13 18 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 01:32 19 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team 01:39 20 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 21 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 22 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 01:40 23 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 01:41 24 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 25 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 01:46 26 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 27 Daniel Martinez (Col) EF Education First 28 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 01:55 29 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 01:58 30 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 02:02 31 Salvatore Puccio (Ita) Team INEOS 02:04 32 David De La Cruz (Esp) Team INEOS 33 Mark Padun (Ukr) Bahrain Merida 02:05 34 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 35 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Merida 36 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 02:12 37 Daniel Navarro (Esp) Team KATUSHA-Alpecin 38 Matteo Fabbro (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 39 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 02:13 40 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 41 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 02:14 42 Clement Venturini (Fra) AG2R 02:16 43 Sergey Chernetskiy (Rus) Caja Rural - Seguros RGA 02:19 44 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 45 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 02:22 46 Oscar Rodriguez (Esp ) Euskadi - Murias 02:25 47 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 48 Mikel Iturria (Esp ) Euskadi - Murias 49 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 02:34 50 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 02:46 51 Francois Bidard (Fra) AG2R 02:53 52 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 02:58 53 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 03:09 54 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 04:00 55 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 05:20 56 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo - Visma 06:01 57 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 58 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 06:17 59 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 06:18 60 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 61 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 06:49 62 Jesus Ezquerra (Esp ) Burgos - BH 07:05 63 Clement Chevrier (Fra) AG2R 07:26 64 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 07:33 64 Jesper Hansen (Den) Cofidis 07:34 66 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 07:35 67 Sergio Pardilla (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 07:47 68 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 07:55 69 Steff Cras (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 07:59 70 Benjamin King (Usa) Dimension Data 08:00 71 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 72 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 08:01 73 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 08:12 74 Logan Owen (Usa) EF Education First 08:49 75 Jonas Koch (Ger) CCC Team 09:03 76 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 09:28 77 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 09:39 78 Steve Morabito (Swi) Groupama - FDJ 09:45 79 Gorka Izagirre (Esp) Astana Pro Team 09:47 80 Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 09:49 81 Marc Soler (Esp) Movistar Team 10:03 82 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 83 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 84 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 10:05 85 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck - Quick Step 86 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 10:06 87 Owain Doull (Gbr) Team INEOS 10:12 88 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 89 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 10:20 90 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 91 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 10:21 92 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 10:22 92 Jon Aberasturi (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 10:24 94 Silvan Dillier (Swi) AG2R 95 Domingos Goncalves (Por) Caja Rural - Seguros RGA 10:39 96 Sebastian Henao (Col) Team INEOS 10:40 97 Enrico Battaglin (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 10:42 98 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Merida 11:17 99 Francisco Ventoso (Esp) CCC Team 11:24 100 Ian Stannard (Gbr) Team INEOS 11:28 101 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 11:32 102 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 11:45 103 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 11:47 104 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 11:57 105 Damien Touze (Fra) Cofidis 12:13 106 Pavel Kochetkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 12:20 107 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 12:50 108 Ricardo Vilela (Por) Burgos - BH 12:52 109 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 12:53 110 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 12:54 111 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 12:58 112 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe 13:13 113 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis 13:21 114 Jose Herrada (Esp) Cofidis 115 Mikel Bizkarra (Esp ) Euskadi - Murias 13:24 116 Dorian Godon (Fra) AG2R 13:56 117 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 14:05 117 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 14:15 119 Wout Poels (Ned) Team INEOS 14:16 120 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 14:22 121 Darwin Atapuma (Col) Cofidis 14:26 122 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 14:28 123 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 124 Fernando Barcelo (Esp ) Euskadi - Murias 14:45 125 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 14:48 126 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 14:54 127 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 15:00 128 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 129 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 15:03 130 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 15:06 131 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 15:08 132 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 133 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 15:13 134 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida 15:32 135 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Merida 15:39 136 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 15:45 137 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 16:16 138 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 16:21 139 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 16:38 140 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 17:04 141 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 17:06 142 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 17:41 143 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 17:45 144 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 18:09 145 Willie Smit (Rsa) Team KATUSHA-Alpecin 18:39 146 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 18:40 147 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 18:58 148 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 19:44 149 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 20:20 150 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 20:56 151 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 21:19 152 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH 21:29 153 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 21:31 154 Shane Archbold (Nzl) Bora-hansgrohe 21:52 155 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 21:57 156 Aritz Bagües (Esp ) Euskadi - Murias 23:12 157 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-hansgrohe 23:47 158 William Barta (Usa ) CCC Team 23:49 159 Sergio Samitier (Esp ) Euskadi - Murias 23:56 160 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 24:01 161 Hector Saez (Esp ) Euskadi - Murias 24:31 162 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 24:52 163 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 25:00 164 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 26:06 165 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 26:16 166 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 28:18 167 Tony Martin (Ger) Team Jumbo - Visma 28:50 168 Pawel Poljanski (Pol) Bora-hansgrohe 29:26 169 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 29:43 170 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 29:44 171 Vasil Kiryienka (Blr) Team INEOS 33:22 172 Nuno Matos Bico (Por) Burgos - BH 34:09 173 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 37:38 174 Robert Power (Aus) Team Sunweb 46:10 Классификация по очкам после 4 этапа 1 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 45 2 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 34 3 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 25 4 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 25 5 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 22 6 Jon Aberasturi (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 22 7 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 20 8 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 18 9 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 17 10 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 17 11 Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 16 12 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Merida 16 13 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 16 14 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 14 15 Sergio Higuita (Col) EF Education First 13 16 Clement Venturini (Fra) AG2R 13 17 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 13 18 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 12 19 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 10 20 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 9 21 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 8 22 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 7 23 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 6 24 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 6 25 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 4 26 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 4 27 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 4 28 Damien Touze (Fra) Cofidis 4 29 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 3 30 Jonas Koch (Ger) CCC Team 3 31 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 3 32 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 2 33 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 2 34 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 2 35 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 2 36 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 2 37 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 1 38 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb -4 39 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates -6 Горная классификация после 4 этапа 1 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 15 2 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 5 3 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 4 4 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 3 5 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 3 6 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 3 7 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 2 8 Hector Saez (Esp ) Euskadi - Murias 2 9 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 2 10 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 1 11 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 1 12 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH 1 13 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott -1 Молодежная классификация после 4 этапа 1 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 13:56:03 2 Sergio Higuita (Col) EF Education First 0:00:04 3 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:37 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:01:07 5 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 0:01:08 6 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 0:01:13 7 Daniel Martinez (Col) EF Education First 8 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 0:01:22 9 Mark Padun (Ukr) Bahrain Merida 0:01:32 10 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 0:01:39 11 Matteo Fabbro (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 12 Oscar Rodriguez (Esp ) Euskadi - Murias 0:01:52 13 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 14 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 0:03:27 15 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo - Visma 0:05:28 16 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:05:45 17 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 0:07:00 18 Steff Cras (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 0:07:26 19 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:07:27 20 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 0:07:28 21 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 0:07:39 22 Logan Owen (Usa) EF Education First 0:08:16 23 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 0:09:06 24 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 0:09:30 25 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 0:09:32 26 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 0:09:39 27 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:09:47 28 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:09:48 29 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 0:11:12 30 Damien Touze (Fra) Cofidis 0:11:40 31 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:12:25 32 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe 0:12:40 33 Dorian Godon (Fra) AG2R 0:13:23 34 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 0:13:32 35 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:13:55 36 Fernando Barcelo (Esp ) Euskadi - Murias 0:14:12 37 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 0:14:27 38 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 39 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 0:14:35 40 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 41 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Merida 0:15:06 42 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 0:17:36 43 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 0:19:43 44 William Barta (Usa ) CCC Team 0:23:16 45 Sergio Samitier (Esp ) Euskadi - Murias 0:23:23 46 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 0:25:33 47 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 0:27:45 48 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 0:29:10 49 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:29:11 50 Nuno Matos Bico (Por) Burgos - BH 0:33:36 51 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 0:37:05 52 Robert Power (Aus) Team Sunweb 0:45:37 Командная классификация после 4 этапа 1 Team Sunweb (Ger) 41:19:06 2 EF Education First (Usa) 00:02 3 Movistar (Spa) 00:06 4 Mitchelton-Scott (Aus) 00:16 5 Jumbo - Visma (Ned) 00:35 6 UAE Team Emirates (Uae) 01:02 7 Astana (Kaz) 01:33 8 AG2R (Fra) 02:10 9 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 10 Deceuninck - Quick Step (Bel) 02:34 11 Bahrain Merida (Brn) 03:05 12 KATUSHA-Alpecin (Sui) 03:12 13 Dimension Data (Rsa) 03:13 14 Trek-Segafredo (Usa) 03:14 15 Groupama - FDJ (Fra) 08:42 16 Soudal Lotto (Bel) 08:45 17 Bora-hansgrohe (Ger) 08:48 18 Euskadi - Murias (Spa) 09:12 19 Cofidis (Fra) 10:24 20 Team INEOS (Gbr) 11:12 21 CCC Team (Pol) 13:22 22 Burgos - BH (Spa) 31:16 Вуэльта Испании-2019: Альтиметрия маршрута Вуэльта Испании-2019. Вуэльта Испании-2019. Результаты 1 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 2 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 3 этапа



