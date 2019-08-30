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Падения, травмы и сходы велогонщиков команды EF Education First на 6 этапе Вуэльты Испании-2019

После падения на 6-м этапе Вуэльты Испании-2019 Ригоберто Урану и Хью Карти потребуется операция на ключице   

 

 

  Ригоберто Уран и Хью Карти сошли с Вуэльты Испании-2019, попав в завал, который произошёл на спуске, за 90 км до финиша  6-го этапа. Серхио Игита и Логан Оуэн также упали, но смогли продолжить гонку. А за 24 км до финиша, также на спуске, упал ещё один гонщик команды EF Education First Тиджей Ван Гардерен, ехавший в отрыве дня. Он вернулся в гонку, но финишировал последним на этапе. Из всей команды не пострадали лишь три гонщика – Митч Докер, Дани Мартинес и Лоусон Крэддок.

 

И у Ригоберто Урана , и у Хью Карти диагностирован перелом левой ключицы, и им обоим требуется операция, которую проведут в ближайшие дни.

Логану Оуэну наложили пять швов на левую ногу. У Серхио Игиты после падения боль в пояснице, а у Тиджея Ван Гардерена обширные повреждения кожных покровов правой стороны тела и боль в пальцах.

 

Ожидается, что Оуэн и Игита продолжат гонку. В отношении Ван Гардерена решение о продолжении гонки будет принято перед стартом 7 этапа.

 

 

   Ригоберто Уран: «Сегодня у нас получился очень тяжёлый день. На повороте, на спуске произошёл большой завал, упало много гонщиков, невозможно было избежать падения.  Мы, гонщики, привыкли к падениям, так что понимаем, сколько времени потребуется на восстановление. Другого варианта нет – нужно время, чтобы восстановиться и вернуться. Я многое об этом знаю, каждый раз учишься чему-то ещё. И каждый раз надеешься, что не упадёшь, или, по меньшей мере, ничего не сломаешь».

 

  Хью Карти: «Команда может быть довольна той работой, которую мы сделали за эту неделю. Теперь команда должна смотреть вперёд и продолжать гонку. Я желаю ребятам удачи. Я в порядке, ничего слишком серьёзного. Могло быть хуже. Благодарю команду и врачей больницы за помощь».

 

  Серхио Игита: «Мы были на спуске, когда гонщик Jumbo затормозил на повороте. Его переднее колесо повело. Мы все перелетели через него, но Риго оказался в самом низу под кучей велогонщиков, и его ключица сломалась. Я же получил удары в спину. Думаю, всё не так плохо, но потом пришлось постараться, чтобы вернуться в пелотон. Техничка команды оставалась с Риго и Хью».

 

  Рик Морган, врач команды EF Education First: «У Хью сломана левая ключица, чтобы её восстановить, ему понадобится операция. У Риго тоже перелом левой ключицы, как раз за пластиной, которая была поставлена ему на кость после перелома, который он получил в марте во время Париж-Ниццы. У него помимо ключицы ещё в нескольких местах сломана лопатка».

 

  Хуанма Гарате, спортивный директор команды: «Гонщик команды Jumbo-Visma потерял контроль на очень быстром спуске. Большая часть нашей команды упала с ним. И Риго, и Хью сразу же увезла машина скорой помощи, они сильно пострадали. В этой гонке нам не повезло.

 

  Мы продолжим бороться, но нам нужно время, чтобы прийти в себя. Когда упал Тиджей, я сказал команде: «Ребята, мы должны продолжать работать и давать силы друг другу». Тот момент гонки лишил всех мотивации, но они продолжили гонку с мыслью, что должны сделать максимум возможного».

 

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education First Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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Комментарии

  • Konstantin41
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Konstantin41-Фото

    Адриен, именно вы сейчас проявляете агрессию и нетерпимость к чужому мнению, а я всего лишь высказал предложение. Давайте лучше жить дружно. Приведите пожалуйста хоть один мой комментарий (не гонщиков, студентов и т.д., а мой!) где я бы поливал Астану взахлёб.

    И сайт не во что не превратится, а просто разделится на два лагеря - болельщиков Астаны, и неболельщиков. Так ведь он уже разделился. Только  если ввести чёрный список не будет конфликтов, или вам нравится читать ругань и оскорбления как с одной стороны, так и с другой?

  • Konstantin41
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Konstantin41-Фото
    Елена, вы просто воспринимаете поддергивания в сторону Астаны очень остро, потому что болеете за эту команду. Однако в сторону того же Инеоса/Скай грязи тут было вылито не меньше в своё время. А для меня что Инеос, что Астана, что Мовистар и т.д. - всё абсолютно чужие команды, я всех их воспринимаю одинаково. Российских команд в мировом туре сейчас нет, поэтому российским болельщикам только и остаётся, что болеть за своих гонцов в других командах. Поэтому и интерес к велоспорту в России упал. Казахстанских болельщиков, наоборот, стало больше, и потому стало больше комментариев, где Лопеса называют "суперменом" и т.д., а это иногда раздражает. Но я могу и с вами согласится, бывают здесь чрезмерные нападки на Астану, но в то же время тот же Astanaforever не меньше нападал на тот же Инеос.

    Хотел ещё немного написать, но пожалуй не буду, так как получается, что мы просто засоряем комментарии тем, что не относится к теме обсуждения. В общем, я думаю индивидуальный чёрный список мог бы помочь сберечь нервы и болельщикам Астаны, и неболельщикам. Потому что без чёрного списка жить дружно почему-то не получается.
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Адриен-Фото
    А даёшь ваше предложение ! И уже завтра сайт превратится из клуба любителей велоспорта в сборище АСТАНОФОБОВ. Ведь и Аstanaforever*а вы "репрессируете" и меня наверняка заглушите, других болельщиков Астаны - надоели уже со своей восторженной привязанностью к любимой команде. А вот студентов, гонщиков, эсэсэсовцев и т.п. вы не тронете - ведь СВОИ, единомышленники.Что , не так ?! И будете поливать Астану БЕЗОТВЕТНО, взахлеб. Только на этом популярность сайта закончится. Потому как когда проявляется АГРЕССИВНАЯ - как у вас - нетерпимость к ИНОМУ мнению - это всегда заканчивается деградацией, серостью и загниванием...
  • Shega
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Shega-Фото

    Это было бы неплохо. Потому что, если Вы считаете, что Аstanaforever провоцирует конфликты, то другие замечают постоянные поддергивания Астаны и "блеск" сарказма в сторону этой команды даже в LIVE - чате. И кто провоцирует конфликты - вопрос спорный. А наличие индивидуального черного списка - это был бы выход. Ибо читать все эти наскоки уже поднадоело (мягко выражаясь).
    Это уже нет в пелотоне Контадора. А то бы много чего ещё читали.
    Очень надеюсь, что создание такого списка не очень сложно технически.
    Прошу прощения у администрации за этот пост. Но наболело(

  • Такие дела
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Такие дела-Фото
    У него детская травма видать, вот и гонит..
  • Student
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Student-Фото
    Цитата: SoulThief
    я там ниже даже цитатку привел. Переобуваются в прыжке.
    Та у них всегда такое было.
  • s75
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    s75-Фото
    Давид плох, и сам об этом говорит. Двое других ещё хуже. Играть некем))
  • Konstantin41
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    Konstantin41-Фото

    Я уже несколько раз просил админов сделать кнопку : "не показывать комментарии того-то пользователя", то есть ввести своеобразный чёрный список для каждого пользователя, потому что читать то, что пишет Аstanaforever просто невозможно, к тому же он постоянно провоцирует конфликты.

    Надеюсь, в будущем такая кнопка всё-таки будет появится, буду очень благодарен.

  • vova-55
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    vova-55-Фото

    Поддерживаю.

    Примитивные и грязные наскоки на Астану действительно достали. 

    Это не болельщики, а склочные базарные бабы.

  • AAA
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (23)
    AAA-Фото
    Все немного иначе было. Юмбо колесничали и защищали майку. Астана вела и спихивала майку.
    Почувствуйте разницу....

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