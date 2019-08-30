Падения, травмы и сходы велогонщиков команды EF Education First на 6 этапе Вуэльты Испании-2019

После падения на 6-м этапе Вуэльты Испании-2019 Ригоберто Урану и Хью Карти потребуется операция на ключице

Ригоберто Уран и Хью Карти сошли с Вуэльты Испании-2019, попав в завал, который произошёл на спуске, за 90 км до финиша 6-го этапа. Серхио Игита и Логан Оуэн также упали, но смогли продолжить гонку. А за 24 км до финиша, также на спуске, упал ещё один гонщик команды EF Education First Тиджей Ван Гардерен, ехавший в отрыве дня. Он вернулся в гонку, но финишировал последним на этапе. Из всей команды не пострадали лишь три гонщика – Митч Докер, Дани Мартинес и Лоусон Крэддок.

И у Ригоберто Урана , и у Хью Карти диагностирован перелом левой ключицы, и им обоим требуется операция, которую проведут в ближайшие дни.

Логану Оуэну наложили пять швов на левую ногу. У Серхио Игиты после падения боль в пояснице, а у Тиджея Ван Гардерена обширные повреждения кожных покровов правой стороны тела и боль в пальцах.

Ожидается, что Оуэн и Игита продолжат гонку. В отношении Ван Гардерена решение о продолжении гонки будет принято перед стартом 7 этапа.

Ригоберто Уран: «Сегодня у нас получился очень тяжёлый день. На повороте, на спуске произошёл большой завал, упало много гонщиков, невозможно было избежать падения. Мы, гонщики, привыкли к падениям, так что понимаем, сколько времени потребуется на восстановление. Другого варианта нет – нужно время, чтобы восстановиться и вернуться. Я многое об этом знаю, каждый раз учишься чему-то ещё. И каждый раз надеешься, что не упадёшь, или, по меньшей мере, ничего не сломаешь».

Хью Карти: «Команда может быть довольна той работой, которую мы сделали за эту неделю. Теперь команда должна смотреть вперёд и продолжать гонку. Я желаю ребятам удачи. Я в порядке, ничего слишком серьёзного. Могло быть хуже. Благодарю команду и врачей больницы за помощь».

Серхио Игита: «Мы были на спуске, когда гонщик Jumbo затормозил на повороте. Его переднее колесо повело. Мы все перелетели через него, но Риго оказался в самом низу под кучей велогонщиков, и его ключица сломалась. Я же получил удары в спину. Думаю, всё не так плохо, но потом пришлось постараться, чтобы вернуться в пелотон. Техничка команды оставалась с Риго и Хью».

Рик Морган, врач команды EF Education First: «У Хью сломана левая ключица, чтобы её восстановить, ему понадобится операция. У Риго тоже перелом левой ключицы, как раз за пластиной, которая была поставлена ему на кость после перелома, который он получил в марте во время Париж-Ниццы. У него помимо ключицы ещё в нескольких местах сломана лопатка».

Хуанма Гарате, спортивный директор команды: «Гонщик команды Jumbo-Visma потерял контроль на очень быстром спуске. Большая часть нашей команды упала с ним. И Риго, и Хью сразу же увезла машина скорой помощи, они сильно пострадали. В этой гонке нам не повезло.

Мы продолжим бороться, но нам нужно время, чтобы прийти в себя. Когда упал Тиджей, я сказал команде: «Ребята, мы должны продолжать работать и давать силы друг другу». Тот момент гонки лишил всех мотивации, но они продолжили гонку с мыслью, что должны сделать максимум возможного».