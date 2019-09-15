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Алехандро Вальверде: «Из-за сломанного радио у меня не было информации о разрывах в конце 20 этапа Вуэльты Испании-2019»

Алехандро Вальверде о 20-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

 

  На финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2019 чемпион мира, 39-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде финишировал 2-м и удержал второе место в общем зачёте. Победитель этапа Тадей Погачар (UAE Team Emirates) вытеснил из тройки лучших товарища Вальверде по команде Наиро Кинтану, и приблизился к Алехандро Вальверде, сократив отставание от него с 2 минут до 22 секунд. Вальверде атаковал на финальном километре и финишировал 2-м на 20-м этапе.

 

 

 

 

Photo (с) Gomez Sport / Movistar Team

 

 

  Алехандро Вальверде: «Я очень доволен этой Вуэльтой. Перед стартом гонки даже не осмеливался мечтать о втором месте в генеральной классификации. Думал о возможной победе на этапе, но ни разу не было мысли о подиуме.

 

  Финал получился для меня трудным и из-за тяжёлых склонов горы, и из-за погоды, а также из-за того, что в конце у меня не было никакой информации о разрывах. Дождь каким-то образом испортил моё радио, я не мог услышать его на полной громкости, а когда попытался исправить, то, наверное, переключил канал, который использовался, после чего вообще ничего не слышал. Так что  о разрывах времени я не знал.

 

  Благодарю команду за феноменальные усилия. Мне надо было только дать полный газ на подъёме у финиша, чтобы удержать второе место.

Болельщики на дороге кричали мне, что Погачар почти в двух минутах впереди, кричали, чтобы я продавливал сильнее. И когда я это услышал, после бонусных секунд в спринте моей целью стало лимитировать потери.

 

  Я вовсе не был спокоен, когда мы преследовали в финале. Однако Педреро и Солер отдали все силы, чтобы удержать Погачара как можно ближе. Моя работа началась только на финальном подъёме.

 

  Astana несколько раз атаковала, но их скорость не была ровной, и они нам не помогали, несмотря на тот факт, что они теряли все призы, которые у них были. Но это нормально, каждый едет свою гонку».

 

 

Результаты 20 этапа Вуэльты Испании-2019

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

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Комментарии

  • SportSpirit
    Хет-трик, подиум и белая майка ... (2)
    SportSpirit-Фото
    Мне все больше нравится этот парень! Очень здравое видение гонки, оценка себя и соперников. Устроил маленький армагеддон в большом велоспорте и всего за несколько дней готов это осознать. Чемпионская черта. Пока у него слова не расходятся с делом. Тоже чемпионская черта. И при этом он не выглядит зазвездившимся в отличие, например, от Ремко.
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68)
    VeloVelo-Фото

    Почему сейчас превалирует? 
    В прошлом полно таких примеров.
    Мигелон, Армстронг, например.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68)
    VeloVelo-Фото
    Браво )
  • VeloVelo
    Тур Британии-2019. Этап 8 (4)
    VeloVelo-Фото

    Паша Молодец. 
    Ну а МвДП это космос. 

  • EL-Fenomeno
    Хет-трик, подиум и белая майка ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    3 этапа + подиум + белая майка good А я бы ещё отдал Тадею приз Супер-Комбатив этой Вуэльты. Старался, не боялся - заслужил!

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68)
    Astanaforever-Фото
    Эх ты Лопес-супермен! Как же так? Всю команду ты ушатал на месяц вперед. Ребята так отработали как ни одна команда. Всегда впереди везли тебя как на вагоне прицепе, огорожали от всех напастей. А ты.... Мне честно обидно за Астану..не заслуживает она этого пятого места. Бедный ЛуЛу..посмотрите как он осунулся..щеки впали от неимоверной пахоты на Лопеса. Вы думаете он не смог бы взять свой этап? Запросто. Без проблем. Но задачи команды превыше всего. Бедные ребята. А Лопес подвел. Не сдюжил. Я ваще думаю он расслабился с рождением дочери..пропустил Тур Д Альп. перед Джиро. Я тогда когда узнал. .что он улетел к себе в Колумбию..сразу сказал..ВСЕ..Джиро можно забыть. Так и получилось. И так весь сезон. .невнятная вторая половина года без результатов. Его можно понять..первый ребенок. Но менеджмент команды лоханулся что поставили его на Джиро..а надо было на Тур. Не знаю как сложится дальше у него? Не сломается ли после Вуэльты? А он подавал такие надежды..покруче Ару был на голову. втрое. КОМАНДЕ думать надо с генеральщиком. По сути их нет ни одного в команде. Только недельные гонки и выигрывать с весенними классиками с Фульсом. Я как болел за Астану так и болею. Гонцы приходят и уходят..А Астана остается. Удачи ей в следующем сезоне. Грантуры выигранные еще все впереди. 34 победы в этом году это успех. Кто, бы что не говорил Инеос и Мувики отдыхают пусть..
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68)
    Arciv-Фото
    Всё по делу. Роглич провёл отличную Вуэльту. Если ещё убрать падение команды на первом этапе и сход Кройсвика,всё могло быть и ещё красивее. Погачар заслужил третье место и белую майку. Изначально думал колумбийцы фавориты,но они не тянут,чередуют удачный этап и провал. В общем тройка заслуженная, и белея майка тоже
  • AndreyEst
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68)
    AndreyEst-Фото
    Видать через Гуглю переводят))
  • RexDroid
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68)
    RexDroid-Фото

    зря вчера Лопес рот не в тему открывал. Вальверде в гонке все же ткнул его носом куда положено.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из превью 20 этапа выделю комент, который больше всего подешёл сегодня:

    Цитата: maikl68m
    Завтра братья Словаки (словенцы) накормят всех. Капнет Кинтана следом Лопес и Вальв.

    Алехандро почти капнул, ну Рогличъ таки накормил, но не на этапе, а на Вуэльте в целом.

    Цитата: litxaa
    Уважаемые, а почему Погачара русская версия сайта Евроспорта называет Погакар?

    У меня другой вопрос: почему Тадей колесил в зелёной майке "лучшего спринтера", когда после 19 этапа по очкам после Примоша был Беннет; кстати единственный, который затесался в братву из горняков-генеральщиков...представьте себе спринтерского зачёта)) В Мадриде должен брать победу и "мстить" (?) за проигрыш Каванье.

    Ну а Погачар просто анбеливыбл! На решающем этапе двинуть почти за 40 км. до финиша, да ещё в одинчоку! Взять и подняться с 5 места на 3 (ещё бы чуть-чуть и Вальва задвинул) + отобрать и Лопеса белую майку по праву лучшего молодого - когда такое в последний раз было на ГТ !?

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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