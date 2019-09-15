Алехандро Вальверде: «Из-за сломанного радио у меня не было информации о разрывах в конце 20 этапа Вуэльты Испании-2019»

Алехандро Вальверде о 20-м этапе Вуэльты Испании-2019

На финальном горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2019 чемпион мира, 39-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде финишировал 2-м и удержал второе место в общем зачёте. Победитель этапа Тадей Погачар (UAE Team Emirates) вытеснил из тройки лучших товарища Вальверде по команде Наиро Кинтану, и приблизился к Алехандро Вальверде, сократив отставание от него с 2 минут до 22 секунд. Вальверде атаковал на финальном километре и финишировал 2-м на 20-м этапе.

Photo (с) Gomez Sport / Movistar Team

Алехандро Вальверде: «Я очень доволен этой Вуэльтой. Перед стартом гонки даже не осмеливался мечтать о втором месте в генеральной классификации. Думал о возможной победе на этапе, но ни разу не было мысли о подиуме.

Финал получился для меня трудным и из-за тяжёлых склонов горы, и из-за погоды, а также из-за того, что в конце у меня не было никакой информации о разрывах. Дождь каким-то образом испортил моё радио, я не мог услышать его на полной громкости, а когда попытался исправить, то, наверное, переключил канал, который использовался, после чего вообще ничего не слышал. Так что о разрывах времени я не знал.

Благодарю команду за феноменальные усилия. Мне надо было только дать полный газ на подъёме у финиша, чтобы удержать второе место.

Болельщики на дороге кричали мне, что Погачар почти в двух минутах впереди, кричали, чтобы я продавливал сильнее. И когда я это услышал, после бонусных секунд в спринте моей целью стало лимитировать потери.

Я вовсе не был спокоен, когда мы преследовали в финале. Однако Педреро и Солер отдали все силы, чтобы удержать Погачара как можно ближе. Моя работа началась только на финальном подъёме.

Astana несколько раз атаковала, но их скорость не была ровной, и они нам не помогали, несмотря на тот факт, что они теряли все призы, которые у них были. Но это нормально, каждый едет свою гонку».