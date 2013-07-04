Реми Каванья – победитель 19 этапа Вуэльты Испании-2019

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Реми Каванья побеждает на 19-м этапе Вуэльты Испании-2019 после сольной атаки
Реми Каванья (Rémi Cavagna), 24-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step по прозвищу «Тэ-жэ-вэ (скоростной поезд) из Клемон-Феррана», одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 19-й этап Вуэльты Испании-2019. Он отобрался в отрыв дня, а на последних 25 км атаковал. В Толедо, на 8% градиенте финишного подъёма с брусчаткой и технически сложными поворотами он сохранил просвет и на 5 секунд опередил пелотон на финише.
© Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield/ Getty Images
Реми Каванья: «Я всегда стараюсь и выкладываюсь на сто процентов. Сегодняшний этап не был исключением. Я так счастлив, потому что это моя первая победа на Гран-туре. Ощущения великолепные! За прошедшие недели у нас было много прекрасных моментов, а этот результат – ещё одно вознаграждение для «Стаи волков», которые много работали и каждый раз проявляли преданность делу.
В конце этапа мне было тяжело. Последние 25 км были ужасными. Я ехал при сильном встречном ветре. Хотел ускориться, но не мог. Боялся, что в конце меня догонят, но в итоге всё получилось. На последней прямой я оглянулся, увидел, что они на повороте.
Сегодня мы работали на Филиппа Жильбера. Уехала большая группа, я сел за ними, но не проводил смены, потому что мой лидер был позади. Моей целью была победа на этапе Вуэльты. И теперь чувствую освобождение. Я очень хорошо восстанавливаюсь. С каждым днём моя форма всё лучше. Не имею в виду, что я очень свежий, но сила у меня осталась. Сегодня был мой последний шанс на победу, и я сделал всё, что мог».
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sixpack
Гран-при Квебека-2019. Результ ... (5)
Петя был готов работать с Ж.А., но ГВА уперся рогом, и в итоге их группе пришел полный Мэтьюз. Но Петя силен в брани, готов к ЧМ.
Кстати, Ремко Квики использовыали в качестве замыкающего всю гонку. В подготовке атаки Ж.А. он замечен не был
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sixpack
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Адриен
Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
все эти "заранее договариваться" - для управителей вселенной с дивана, которые все могут заранее предвидеть и контролировать. реальная ситуация каждый раз немного разная, понятия у каждого свои, негласные договеренности никто не мешает трактовать чуток по-разному. И поскольку они не в рамках правил УСИ, наказать за них формально нельзя, в темном углу спортдирам Мувиков рыло начистить.
Решение УСИ как раз спортивное. Должна ли УСИ решать по-понятиям - другой вопрос. Когда одновременно по законам и понятиям одни и те же люди решают - это конфликт интересов.
Цитата: Серафим
Поступки не очень этичные - что приказания Ариетты убегать от завала, что угроза инспекторов UCI насчет подвоза гонщиков.
не назвал бы решение УСИ неэтичным, но оно проблемное, конечно. Не должна УСИ одновременно решать по законам и по понятиям.
Цитата: Серафим
Запускать секундомер, после отъезда группы останавливать и отнимать это время от итогового.
Лишь частично решает проблему, ибо все равно группа разбивается. Кроме того, создается поле для манипуляций. Представьте эшелоны, Роглич во втором. В третьем Мартин и сильнейшие раздельщики команды. Роглич падает "штоп не очень", присоединяется к третьему эшелону. Время вычитается. Нелегко такие штуки в правилах учесть
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SportSpirit
Реми Каванья – победитель 19 э ... (3)
От души плюсану и за Каванью, и за веру команды в него! Кто постоянно пытается, тот обречен на достижение цели! Первый ГТ, а у него еще силы в ногах на 19-м этапе. Одно из открытий Вуэльты.
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Гонщик
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: veloliveuser
напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
Его величество случай , никто от этого не застрахован , а без риска победы не будет .
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veloliveuser
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
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Mima
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Адриен
Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
Не будут они договариваться, тут деньги, спонсоры, обязательства. Это жёстко, но это так было уже много раз и каждый раз кто-то обижается.
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Гонщик
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Shalam s Urala
Цитата: Гонщик
сам упал или в силу обстоятельств
а что такое "сам упал"? едет, едет, и вдуг - а дай-ка упаду! сам!...
любое падение - в силу обстоятельств. притёрся, завалили, сбили, выбоина, маслянное пятно, песок, лёд, крутой вираж.. - за всё это отвечает лично гонщик. нянек нет. подождали - хорошо. нет - не плачь, сам дурак.
вот бывают такие виражи, типа спирали закручивающейся. было как-то, ехал по Сербии (с г. Копаоник) - скорость высокая, вираж вроде читается, но вдруг начинает стремительно закручиваться, радиус всё меньше - и вот ты уже отчаянно тормозишь, и уже на встречной полосе.. норм, затормозил. благо на встречке никого не было, а то б попробовал своим лбом чью-то лобовуху.
на том вираже памятник есть - члену сборной Югославии по велошоссе, Бонимир Бранкович (если не ошибаюсь). погиб он там (года не помню). мир праху.
я потом вернулся - есть там знаки предупреждающие. но многие велосипедисты смотрят на них?
Сам упал , эт когда чайник , изнально без большого опыта серпантина ,пытается на высокой скорости пройти связку поворотов по неправильной траектории , да ещё тормозит в повороте , что является делом неблагодарным , другое когда песок , либо ямка , масло , о которых ты не предполагал , к профи это конечно не относится , но некоторые порой удивляют .
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veloliveuser
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (43)
а мне показалось, что мувики не убегали (по их словам, они уже натягивали - до завала), а держали скорость ради укатывания соперников (за 50 км можно нагнать - даже в одиночку это делают) - чтобы те сами постепенно отваливали из-за ветра, ослабления.
и еще напомню элементарную вещь:
проблемы у соперников возникают вследствии твоей агрессивной езды - те начинают рисковать и не каждый справляется с ситуациями. Нибс - яркий представитель такой атаки. и он не виноват, что кто-то не может удержаться за ним.
возможно, мувики в этот раз тоже применили эту тактику.
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veloliveuser
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
добавлю штрих по авторитетному решале.
как-то Конта прокололся (кажется, на тдф) и отставал - и никто не ждал его. а когда Шлек там же подъотстал (вроде бы из-за пролитого масла), то его однокомандник Канч притормозил пелотон.
так что и тут субъективно.
кто знает истинные мотивы действий? каждый заинтересован только в своем. ну а нам - переживать.
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