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Алехандро Вальверде, Примож Роглич, Тадей Погачар о 15-м этапе Вуэльты Испании-2019

Алехандро Вальверде, Примож Роглич, Тадей Погачар о 15-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

 

  На 15-м этапе Вуэльты Испании-2019 с финишем в подъём 1-й категории чемпион мира Алехандро Вальверде атаковал из группы генеральщиков за 7 км до финиша. За 39-летним испанским гонщиком команды Movistar сумел поехать лишь лидер общего зачёта Примож Роглич (Jumbo-Visma). Своим ближайшим соперникам в генеральной классификации Тадею Погачару (UAE Team Emirates) и Мигелю Лопесу (Astana) Вальверде и Роглич привезли на финише 41 секунду.

 

 

 

(c) Photo Gomez Sport / Movistar Team

 

  Алехандро Вальверде: «У меня хорошо шла нога, поэтому попробовал атаковать почти от подножия подъёма, чтобы посмотреть, что получится. Там всем было трудно. Можете считать эту атаку бесполезной, но 40 секунд – хороший разрыв.  

 

  Я хорошо сработался с Рогличем, мы уехали вперёд, создав просвет относительно других генеральщиков. Спасибо команде, что дала мне шанс быть здесь и бороться. И спасибо Солеру, он сделал такую отличную работу! Мы все сделали то, что должны, боролись с самого начала, отправили Солера в отрыв. Марк очень старался, но когда увидел, что ему тяжело бороться за победу на этапе, то остановился и помог мне. Завтра будет очень трудный этап, как всегда в Астурии.

 

Сможет ли «Дедушка» выиграть Вуэльту? …. «Дедушка» ещё не сказал своего последнего слова!»

 

 

 

  Примож Роглич: «Сепп сегодня был очень силён. Очень приятно, что он взял победу на этапе. У меня хорошо шла нога, но  всё в порядке, что Кусс меня не ждал. Я просто поехал за Вальверде ,потому что он ближайший соперник. Эта была сильная атака, но я справился. И подъём был очень тяжёлым. Мы весь день шли на полной скорости. Мы просто пытаемся сделать максимум. Впереди ещё остались трудные этапы. Нельзя терять концентрацию».

 

  Тадей Погачар: «В итоге день сложился хорошо, я очень рад, что удержался на третьем месте. Гора была очень тяжёлая. Я просто счастлив, что чувствую себя хорошо. Мы боролись с Мигелем Лопесом. Атаковали друг друга. Думаю, он очень силён. Каждый раз я старался за ним усидеть, и мне это удалось. Я не хотел ехать за Вальверде и Рогличем, потому что на тот момент мне уже было тяжело. Возможно, если бы я поехал за ними, то потом не смог бы удержаться и выпал».

 

 

Результаты 15 этапа Вуэльты Испании-2019

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Примож Роглич Тадей Погачар Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • SilaSveta
    Сеп Кусс – победитель 15 этапа ... (2)
    SilaSveta-Фото
    к счастью не все команды мувиголовые, но сегодня придется выложиться - должок команде отдавать...
  • Kivi
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (27)
    Kivi-Фото

    Хороший результат для Астаны в любом случаи, какой бюджет такой и лидер команды. У некоторых команд в мечтах попасть в 10-ку. 

  • Arciv
    Сеп Кусс – победитель 15 этапа ... (2)
    Arciv-Фото
    Красивая победа. Главное,чтоб завтра не сдулся раньше времени. Завтра он очень пригодится.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Лука Мезгец пострадал в завале ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    100%
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (7)
    Arciv-Фото
    Рогличу надо отдержаттся перед днём отдыха. И команда должна отдать все силы завтра. Надо сохранить все секунды перед третьей неделей
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (27)
    Arciv-Фото
    Цитата: Pi-man
    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет. 134е место,и на одной горе проиграть больше 20 мин. Может какая-то поломка была. Или просто поймал свой неудачный день

    А какое место должен занимать спринтер на горном этапе? 

    Arciv, очевидно, имел ввиду Джорджа Беннетта.
    Да,я конечно про Джорджа,горняка Джамбо))
    Цитата: sixpack
    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет.

     
    чем он огорчил? Греги Юмбы отработали, Касс уехал за этапом, Рог за генералом. После этого у остальных задача не выпасть за лимит, завтра ж снова пахать. У него не неудачный, а очень удачный день.
    Он сильный горняк и шёл 14 в генерале. Не думаю,что спецом отдал этап. Приехал после спринтера Якобсена. Мне кажется что-то не то тут
  • sixpack
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (27)
    sixpack-Фото

    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет.

     

    чем он огорчил? Греги Юмбы отработали, Касс уехал за этапом, Рог за генералом. После этого у остальных задача не выпасть за лимит, завтра ж снова пахать. У него не неудачный, а очень удачный день.

  • ararat
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (7)
    ararat-Фото
    Роглич упрочит своё преимущество на этом этапе.
  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (27)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Опять очень огорчил Беннет. 134е место,и на одной горе проиграть больше 20 мин. Может какая-то поломка была. Или просто поймал свой неудачный день

    А какое место должен занимать спринтер на горном этапе? 

    Arciv, очевидно, имел ввиду Джорджа Беннетта.

  • AndreyEst
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (27)
    AndreyEst-Фото

    Кто завтра едет в зелёной майке?По порядку, вроде как Вальверде.Но на нем радужная майка.Что главнее?))



    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Yuriy 17
    Кто-то может покритиковать команду Jumbo-Visma за излишнюю трату сил помощника П. Роглича - С. Кусса.
    Видимо, в JV нет мовистаровских цыган (вспоминая отзыв Солера). Изначальный план наверняка был другим, но по тому, как складывалась концовка этапа, абсолютно здравое решение. Остается лишь толика любопытства, спрашивали ли у Приможа отмашку, чтобы Кусс боролся до конца.

    Ну,в интерьвю после этапа Кусс сказал,что если бы было нужно,то он без проблем подвёз бы Роглича.А потом Энгельс сказал,что, конечно,у них был и план Б:победа на этапе и отметил:Примож был непротив.

    Видимо в Юмбе отношения внутри команды выстроены на достижение максимального количестаа плюшек в каждый момент.Не в пример Мувистару.

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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