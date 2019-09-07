Алехандро Вальверде, Примож Роглич, Тадей Погачар о 15-м этапе Вуэльты Испании-2019

На 15-м этапе Вуэльты Испании-2019 с финишем в подъём 1-й категории чемпион мира Алехандро Вальверде атаковал из группы генеральщиков за 7 км до финиша. За 39-летним испанским гонщиком команды Movistar сумел поехать лишь лидер общего зачёта Примож Роглич (Jumbo-Visma). Своим ближайшим соперникам в генеральной классификации Тадею Погачару (UAE Team Emirates) и Мигелю Лопесу (Astana) Вальверде и Роглич привезли на финише 41 секунду.

(c) Photo Gomez Sport / Movistar Team

Алехандро Вальверде: «У меня хорошо шла нога, поэтому попробовал атаковать почти от подножия подъёма, чтобы посмотреть, что получится. Там всем было трудно. Можете считать эту атаку бесполезной, но 40 секунд – хороший разрыв.

Я хорошо сработался с Рогличем, мы уехали вперёд, создав просвет относительно других генеральщиков. Спасибо команде, что дала мне шанс быть здесь и бороться. И спасибо Солеру, он сделал такую отличную работу! Мы все сделали то, что должны, боролись с самого начала, отправили Солера в отрыв. Марк очень старался, но когда увидел, что ему тяжело бороться за победу на этапе, то остановился и помог мне. Завтра будет очень трудный этап, как всегда в Астурии.

Сможет ли «Дедушка» выиграть Вуэльту? …. «Дедушка» ещё не сказал своего последнего слова!»

Примож Роглич: «Сепп сегодня был очень силён. Очень приятно, что он взял победу на этапе. У меня хорошо шла нога, но всё в порядке, что Кусс меня не ждал. Я просто поехал за Вальверде ,потому что он ближайший соперник. Эта была сильная атака, но я справился. И подъём был очень тяжёлым. Мы весь день шли на полной скорости. Мы просто пытаемся сделать максимум. Впереди ещё остались трудные этапы. Нельзя терять концентрацию».

Тадей Погачар: «В итоге день сложился хорошо, я очень рад, что удержался на третьем месте. Гора была очень тяжёлая. Я просто счастлив, что чувствую себя хорошо. Мы боролись с Мигелем Лопесом. Атаковали друг друга. Думаю, он очень силён. Каждый раз я старался за ним усидеть, и мне это удалось. Я не хотел ехать за Вальверде и Рогличем, потому что на тот момент мне уже было тяжело. Возможно, если бы я поехал за ними, то потом не смог бы удержаться и выпал».