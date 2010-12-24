Стевен Крёйсвейк сошёл с Вуэльты Испании-2019 на 4-м этапе

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 19:52
Стевен Крёйсвейк сошёл с Вуэльты Испании-2019 из-за боли в колене
Стевен Крёйсвейк сошёл с Вуэльты Испании-2019 во время 4 этапа, проехав 50 км после старта. Причиной схода стала травма колена, которую 32-летний голландский гонщик команды Jumbo-Visma получил, упав на 1-м этапе вместе с товарищами по команде во время командной гонки. Стевену Крёйсвейку удалось ограничить потери времени на 2-м этапе, но боль в колене усилилась, и он был вынужден прекратить гонку.
Photo © Instagram stevenkruijswijk
Стевен Крёйсвейк: «Конечно, я разочарован, что сошёл с гонки, но после командной разделки состояние колена не улучшилось. Сход был единственным правильным решением. Улучшение не было. Из-за боли мне было некомфортно на велосипеде. Надо быть реалистом. Если боль не стихает, я уже не могу быть полезным команде. Надеюсь, команда добьётся поставленных целей.
Я говорю до свидания с улыбкой, потому что знаю, ребята Jumbo-Visma оставят яркий след в гонке. Вперёд, парни!»
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (4)
- Просмотров
- (574)