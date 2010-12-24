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Стевен Крёйсвейк сошёл с Вуэльты Испании-2019 на 4-м этапе

Стевен Крёйсвейк сошёл с Вуэльты Испании-2019 из-за боли в колене

 

 

  Стевен Крёйсвейк сошёл с Вуэльты Испании-2019 во время 4 этапа, проехав 50 км после старта. Причиной схода стала травма колена, которую 32-летний голландский гонщик команды Jumbo-Visma получил, упав на 1-м этапе вместе с товарищами по команде во время командной гонки. Стевену Крёйсвейку удалось ограничить потери времени на 2-м этапе, но боль в колене усилилась, и он был вынужден прекратить гонку.

 

 

 

Photo © Instagram stevenkruijswijk

 

 

Стевен Крёйсвейк: «Конечно, я разочарован, что сошёл с гонки, но после командной разделки состояние колена не улучшилось. Сход был единственным правильным решением. Улучшение не было. Из-за боли мне было некомфортно на велосипеде. Надо быть реалистом. Если боль не стихает, я уже не могу быть полезным команде. Надеюсь, команда добьётся поставленных целей.

 

Я говорю до свидания с улыбкой, потому что знаю, ребята Jumbo-Visma оставят яркий след в гонке. Вперёд, парни!»

  

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Теги к статье: Стевен Крёйсвейк Steven Kruijswijk Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:29 | Регистрация: 15.04.2018

    Очень сильная потеря,претендовал на подиум. Надеюсь Роглич порадует команду победой в общем зачёте

    1. Имя: Александр

      AXEL87

      Сегодня, 21:13 | Регистрация: 27.08.2018

      Стевен самый невезучий гонщик...

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:15 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: AXEL87
    Стевен самый невезучий гонщик...
    Та да((

  3. Имя: Николай

    marketbk

    Сегодня, 22:33 | Регистрация: 24.12.2010

    Цитата: Arciv
    Очень сильная потеря,претендовал на подиум. Надеюсь Роглич порадует команду победой в общем зачёте
    Да с какого? Он после Тура , где впервые на ГТ заехал на подиум, претендовал на подиум здесь?

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Серафим-Фото
    Действительно, я вот никогда не подкалываю, Aliko.
  • Tomer
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Tomer-Фото

    Интересно сможет что то показать Inesos

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Какие все прям здесь все "грамотные" .не упустят момента уколоть, подколоть, приколоть..и при этом никак не могут из своего глаза бревно вытащить. Злые вы все. Кинтана или Кинтано..какая разница, грамотеи?
  • marketbk
    Стевен Крёйсвейк сошёл с Вуэль ... (4)
    marketbk-Фото
    Цитата: Arciv
    Очень сильная потеря,претендовал на подиум. Надеюсь Роглич порадует команду победой в общем зачёте
    Да с какого? Он после Тура , где впервые на ГТ заехал на подиум, претендовал на подиум здесь?
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (38)
    Earl57-Фото

    Бассо и братья Контадоры пристроили парочку парней из своей Кометы в Трек. Вот что значит иметь знакомства drinks А иначе как находить для своих питомцев "хорошие руки" ))  

    Из гонщиков Трека, имеющих контракт на 2020 год, треть в возрасте от 21 до 25. Еще треть 26-29. А говорили, что это команда пенсионеров...

     

     

  • Ice
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Giant72
    Цитата: Николай Н.
    Кинтано может взять этот этап.
    Вальвердо тоже может, а ещё Игито

    Ну почему же? Может Лопесо, Рогличо либо, на худой конец, Урано или Майкоbiggrin

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Sezar-Фото

    Интересно, как поедут волчата? Если Игита и Погачар не проиграют много Лопесу, то вопрос о белой, как минимум майке открывается.

  • Ice
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (4)
    Ice-Фото

    Вай, какой шикарный финиш. Любой уважающий себя спринтер должен иметь в совем послужном списке такие фотофиниши. Это крассика и свидетельство борьбы двух достойнвых соперников. Вчера было явное доминирование, сегодня все решили миллиметры. Есть в спринтерских этапах своя прелесть. Без них гонка была бы перенасыщена событиями, это как экшен без пауз  -наскучит быстро)))

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Arciv-Фото
    Примо хорошо настроен. Может потянуть хорошо.
  • Arciv
    Магнус Корт переходит в команд ... (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Бильбао в Эмираты или Бахрейн. Хирт обратно в ССС.
    Спасибо

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4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
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7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
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