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Примож Роглич надел 50-ю майку лидера за три года на Гранд-турах

 34-ю красная майка лидера Вуэльты Испании и 50-я майка лидера Гранд-тура Приможа Роглича

 

  Для команды Jumbo-Visma после ключевых горных этапов Вуэльты Испании-2021 19-й среднегорный этап, завершившийся спринтом из группы отрыва, прошёл спокойно. Примож Роглич (Jumbo-Visma) благополучно финишировал в общей группе и сохранил на плечах красную майку лидера, которая стала 34-й в общей сложности за карьеру красной майкой Вуэльты Испании и 50-й по счёту майкой лидера за три сезона на Гранд-турах (11 жёлтых маек Тур де Франс, 5 розовых маек Джиро д’Италия).

 

Photo credits: Pool Photogomezsport

 

 

  Примож Роглич: «Приятно, что здесь меня ждала семья. Они – моя жизнь, я очень счастлив. Сегодня был тяжёлый этап от старта до финиша. Уехал очень сильный отрыв. Для нас этап прошёл хорошо, мы смогли не слишком выкладываться. Вуэльта завершается, возможностей остаётся не так много. Много команд всё ещё нацелены на борьбу, поэтому гонка не была лёгкой. Спринтерские команды задавали очень тяжёлый темп.

 

 С ума сойти, что надеваю 50-ю майку лидера на Гранд-туре. Надеюсь, смогу её удержать. Я даже не знал, что это 50-я майка лидера. Не обращаю особого внимания на статистику, поэтому для меня эта цифра стала приятным сюрпризом.  

 

  Завтрашний этап лёгким не назовёшь. В воскресенье разделка, надо оставаться начеку. Мы как никто другой знаем, какой яд может таить «хвост» Гранд-тура. Надо не терять концентрации, сделать всё возможное, чтобы привезти домой красную майку. Надеюсь, у нас осталось достаточно сил, чтобы завершить три недели желаемым результатом».

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Последние 100км. настоящая зубодробилка. Верю и жду последний и настоящий горный батл возможно и в отрыве (там будет много гонцов...если пелотон отпустит), и среди капитанов. Мас хоть и 2-й в генерале, но лично меня почти не впечатлил, М.А. Лопес и то был активнее и острее.

    20 этап проложен по побережью Атлантического океана и вблизи от него, по профилю напоминает Арденнскую классику.

    Все мы помним что Рогла выиграл ту ЛБЛ, которую должен был брать Ж.Алафилипп, так что то сбросить Примо будет почти нереально, разве упадёт или прокол. С другой стороны мне почему очень хочется повторения (событий) 20 этапа Вуэльты 2015 (привет Ару!) - это был грнадиозный этап! Да, профиль 20 этапы Вуэльты-2021 не сравнить с тем (тут 5 гор 3-2-1-2-2 категории и макс.высота всего 632м., хоть и финиш в горку, а там были 4 горы и все 1-й категории, самя низкая из которых была высотой 1770м., хоть и финиш не не горе). Но главная фишка 20 этапа Вуэльты 6-летней давности (кто помнит) это просто великолепная КОМАНДНАЯ РАБОТА АСТАНЫ.

    Хейг, как и Берналь, всё ещё мечтаю о подиуме, так может им и командам ИНЭОСа+БАХРЕЙНа обёъденится !? Так возможно они то повоторят и сделает примерно такую же работу сегодня, как когда то это выдали со_командники Ару в его АСТАНЕ. А может и Мувики..)

  • salomon
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
    salomon-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    А что говорить о Рогличе? У него перед Масом запас 2:30 и еще на разделке столько же привезет, так что вопрос снят.
    В пелотоне есть еще две темы и обе внутри командные.
    1 - Столер - Барде , в горном зачете у них 59 и 54 очка соответственно.Вопрос как они собираются это дело разрулить.
    2 - Мас - Лопес , в генерале между ними 23 секунды. Захотят пободаться или уже все решено, посмотрим.
    Есть еще одна тема (вертуально-надуманная) которая прилетела после сегодняшнего =доезда= Якобсена. Если завтра с ним случится что то подобное, только на несколько минут хуже, то зеленую майку забирает Роглич. 
    Если Якобсен не выходит на старт или начинает отстовать с начала этапа, то возможно мы снова увидим Корта в отрыве. (но это уже из разряда не реального) ......................
    На счёт Лопеса не уверен... Супермен может и потерять бронзовый подиум после разделки
  • Shega
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 4 (7)
    Shega-Фото

    Причина ухода Юлии из фигурного катания до сих пор не известна и, скорее всего на публичное обсуждение уже вынесена не будет. Кроме слов тренера о "плохой" маме, обидах на... и т.д. есть ещё объективный процесс взросления (этот штаб работает только с допубертатными девочками) и анорексия, от которой Юля долго лечилась.

  • motte
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
    motte-Фото

    Не упал бы

  • uran
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (14)
    uran-Фото
    Для "не вундеркиндов" вполне работает формула: выигрываешь в горах - теряешь в разделке. Поэтому на разделке не чистые горняки много выиграют у других.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    А что говорить о Рогличе? У него перед Масом запас 2:30 и еще на разделке столько же привезет, так что вопрос снят.

    В пелотоне есть еще две темы и обе внутри командные.

    1 - Столер - Барде , в горном зачете у них 59 и 54 очка соответственно.Вопрос как они собираются это дело разрулить.

    2 - Мас - Лопес , в генерале между ними 23 секунды. Захотят пободаться или уже все решено, посмотрим.

    Есть еще одна тема (вертуально-надуманная) которая прилетела после сегодняшнего =доезда= Якобсена. Если завтра с ним случится что то подобное, только на несколько минут хуже, то зеленую майку забирает Роглич. 

    Если Якобсен не выходит на старт или начинает отстовать с начала этапа, то возможно мы снова увидим Корта в отрыве. (но это уже из разряда не реального) ......................

  • Earl57
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (14)
    Earl57-Фото
    А кто говорит что Берналь безусловный фаворит? Уж точно не я. И у Берналя уже есть победа на грантуре в этом году. Подиум Вуэльты для него "вишенка на торте". Будет - прекрасно, нет - не катастрофа.
  • kostel69
    Мигель Анхель Лопес - победите ... (14)
    kostel69-Фото
    Можно конечно подписаться под каждым вашим словом, но есть одно но - Берналь на этой вуэльте не в идеальной форме. Да, он бьётся как лев, но его форма не позволяет считать его безусловным фаворитом в битве за третье место.
    При идеальных кондициях Берналь соперничал бы не с Лопесом и Хейгом в борьбе за тройку, а с Рогличем за победу.
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
    Адриен-Фото

    А что, в велоспорте процветает рабство или феодализм? Оказывается, Астана отдала Корта, отпустила его. Да он САМ УШЕЛ ! Захотел - и ушел ! Почему - знают только в команде и сам Корт. Всё ЕСТЕСТВЕННО! Спортсмены приходят в коллективы и уходят. И что ? Что, от Квиков не уходят ? Из Инеос ? Или уже в привычку вошло - высасывать из пальца повод для охаивания Астаны ?.. Кстати, вон Ару докатывает карьеру. Что с ним было - когда ушел из Астаны ? А Ланда ? А Роза ? А Кройцигер ? А тот же Нибали ? И что великого продемонстрировали упомянутые Баллерини или Бильбао ?.. Корт выигрывает три этапа на одной Вуэльте - и его тут же водружают на золотой пьедестал. БРОСЬТЕ ! В велоспоте частенько бывают такие вот звездные моменты - яркие, но - короткие. А что он покажет потом ?.. Вон, Власов уходит. Чего-то фаны Астаны провожают его без сожаления. А где гарантия, что в будущем на каком-нибудь ГТ он не возьмет три этапа ? Тоже все заноют - мол, почему не удержали ?

  • Earl57
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 4 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: MVDP
    Цитата: Earl57
    Учатся! А Ремко это делать психологически не готов...

    Так и быть, будет неученым продолжать побеждать.

    Да, побеждать на второстепенных гонках 1-й категории. А потом повторит судьбу Юлии Липницкой. Которая в 15 лет стала олимпийской чемпионкой, а потом так больше ничего существенного и не достигла. Фанаты твердили ей - "Юленька, никого не слушай! Ты гениальна!". Она и не слушала, обижалась на тренеров и хореографов. И карьера ее закончилась бесславно, слезами и разочарованием...

     

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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