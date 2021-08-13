Магнус Корт – победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2021

Магнус Корт, Примож Роглич, Александр Власов, Майкл Мэттьюс, Эган Берналь, о 6-м этапе Вуэльты Испании-2021

Магнус Корт одержал победу на 6-м этапе Вуэльты Испании-2021. 28-летний датский велогонщик команды EF Education – Nippo единственный из пяти гонщиков отрыва дня выдержал натиск атакующих из пелотона на финальном подъёме 3-й категории Альто де Кульера (протяженность 1,9 км, средний градиент 9,4%, максимальный градиент 15%) и выиграл четвёртый в карьере этап испанского Гранд-тура.

Этап начался с многочисленных атак и попыток уехать в отрыв дня. Но сформировался он только через 50 км после старта. Магнус Корт, Йетсе Бол (Jetse Bol (Ned) Burgos – BH), Райан Гиббонс (Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates), Хоан Боу (Joan Bou (Esp) Euskaltel – Euskadi), Берт-Ян Линдеман (Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka – NextHash) за 85 км до финиша везли пелотону 7 минут.

Но когда в голове пелотона команду Trek-Segafredo сменила BikeExchange, разрыв стал быстро сокращаться. На боковых ветрах и при высокой скорости за 35 км до финиша пелотон порвался, но затем группа собралась, чтобы рассыпаться уже на финальном подъёме. Хью Карти (EF Education Nippo) выпал за 12 км до финиша, но с помощью товарищей по команде добрал группу через 4 км.

На финальных километрах команда Ineos Grenadiers вышла вперёд, а у отрыв в запасе за 2,5 км до финиша оставалось полминуты. За 500 м атаковал Майкл Мэттьюс (BikeExchange), за которым поехал Александр Власов (Astana Premier Tech). Но их нагнали Примож Роглич (Jumbo-Visma), лидеры команды Movistar, Эган Берналь (Ineos Grenadiers). Примож Роглич атаковал за 100 м и финишировал 2-м, вернув себе красную майку лидера.

Магнус Корт: «Эта победа для меня особенная, потому что одержал её совсем не так, как прежние. Этапы здесь выигрывал в общих спринтах. Очень рад показать, что могу также выступать и на разных рельефах, и из отрыва финишировать в такой подъём как сегодня. Было сложно понять, если у меня шанс на победу и насколько велик разрыв. Пелотон поехал быстрее перед подъёмом, чтобы вывезти генеральщиков на позицию. Я видел, что у нас ещё есть просвет, надо было доехать до финиша так быстро, как только мог. Очень надеялся, что никто из моих попутчиков не сядет на колесо. Я оглядывался. В конце все оказались довольно близко. Очень счастлив, что опередил Роглича. За 150 м видел, как он приближается. Я спринтовал изо всех сил. К счастью, смог удержаться».

Примож Роглич: «Совсем не разочарован. Меня не слишком заботила победа на этапе. Магнус был сильнее, он заслужил победу. У него хорошо шла нога. Для меня и команды главным было безопасно добраться до финиша. Я чувствовал себя хорошо, поэтому ускорился в спринте. Рад, что выиграл время. Завтра ещё один большой бой. Трудный этап, который будет сложно контролировать, но я уверен в себе и команде».

Александр Власов: «Сегодня я неплохо себя чувствовал, и в целом, думаю, что моя форма улучшается с каждым днем. Этап получился очень непростым, очень быстрым и ветреным. Ветер сделал его еще сложнее. Но, мои товарищи по команде проделали отличную работу, доставив меня вперед после того, как пелотон распался на части, и после этого, вывезя меня на хорошую позицию перед тем, как мы начали штурм последнего подъема. Я был впереди и старался следовать за сильнейшими гонщиками. На последнем километре я попробовал атаковать, думаю, это была хорошая попытка, но, в конце концов, догнать последнего гонщика из отрыва не получилось, и я финишировал четвертым. Тем не менее, я доволен тем, как провел день, и моей формой. Посмотрим, что произойдет на следующих этапах».

Майкл Мэттьюс: «Я начал довольно далеко, с подножия, на двух финальных километрах подъёма. Мне пришлось закрывать просвет, а когда добрал голову группы, увидел ,что генеральщики больше оглядываются. Так что я подумал, что атака - единственный шанс побороться за победу. Я попробовал, хотя если бы не поехал, мог бы остаться в группе и финишировать вторым. Но мы здесь боремся за победу, так что сегодня было всё или ничего».

Эган Берналь: «С самого начала дали полный газ, потом на ветрах начали тянуть, этап шёл очень нервно. Надо пытаться, если ты впереди и видишь возможность, надо ею пользоваться. Гранд-тур можно выиграть не только в горах или разделке, а на любом рельефе, так же, как и потерять. Мы хотели начать подъём на хорошей позиции, увеличили скорость, да так, что едва могли держаться за Джонатаном Нарваэсом. Возможно, где-то немного ошиблись, но, конечно, результатом я доволен».