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Вуэльта Испании-2021. Горная классификация

Вуэльта Испании-2021. Горная классификация

Вуэльта Испании 2021. Горная классификация:   На Вуэльте Испании (Vuelta a Espana)-2020 будет 8 категорийных горных финишей этапов. Интрига в борьбе за горную майку будет держаться до финиша предпоследнего этапа Вуэльты Испании-2021. 

 

  На старт 76-го выпуска испанского Гран-тура выйдет прошлогодний победитель горной классификации француз Гийом Мартан (Guillaume Martin).

 

  Маршрут Вуэльты Испании-2021 будет включать 1 подъем специальной категории, 2 подъема высшей категории, 13 подъемов 1-й категории, а также 13 горных премий 2-й категории и 14 горных премий 3-й категории. Организаторы распределили горные вершины, начиная с 1-го и до финиша 20-го этапа. 

 

Так как наиболее дорогие вершины расположены ближе к финишам этапов или сами являются финишными, то очень высоки шансы, что горную майку возьмёт кто-то из генеральщиков, о которых можно прочитать в соответствующем превью.

  

Самый урожайный на очки, максимум 45 очков, - этап под номером 18, королевский горный этап в Астурии.

 

Система начисления горных очков:

специальная категория Cima Alberto Fernández: 20 - 15 - 10 - 6 - 4 - 2;

 

высшая категория: 15 - 10 - 6 - 4 - 2;


1 категория: 10 - 6 - 4 - 2 - 1;


2 категория: 5 - 3 - 1;


3 категория: 3 - 2 - 1 

 

    

  Представляем претендентов, которые могут побороться на вершинах за майку горного короля. Гонщики из проконтинентальных команд, получивших приглашения, будут активно ездить по отрывам и собирать очки. Возможно, кто-то из генеральщиков, если гонка пойдёт не по плану, переключит внимание на отъезд в отрывы и борьбу за горную майку.

 

Гийом Мартан (Cofidis)

 

 

 

Гийом Мартан (Guillaume Martin), 28 лет.

Количество участий в Вуэльте Испании: 1

Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 1-е место в 2020 году

 

 

Жоффрей Бушар (AG2R Citroen)

 

Photo Credit: LaPresse

 

 

Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard), 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 1

Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 1-е место в 2019 году

 

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)

 

Photo Credit: LaPresse

 

Джулио Чикконе (Giulio Ciccone), 26 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 0

Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: -

 

Мигель Анхель Лопес (Movistar)

 

Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López), 27 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 4

Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 2-е место в 2017 году

 

Роман Барде  (DSM)

 

 

Роман Барде  (Romain Bardet), 30 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 1

Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 10-е место в 2017 году

 

Рафал Майка (UAE Team Emirates)

 

 

 

Рафал Майка (Rafał Majka), 31 год

Количество участий в Вуэльте Испании: 7

Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 7-е место в 2017 году

 

 

Ваут Пулс (Bahrain Victorious)

 

 

 

 

Ваут Пулс (Wout Poels), 33 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 6

Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 6-е место в 2019 году

 

Марк Падун (Bahrain Victorious)

 Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

 

Марк Падун, 25 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 2

Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 34-е место в 2019 году

 

 

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании-2021 гороховая майка Vuelta a Espana Гран-тур превью Мировой Тур UCI

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Комментарии

  • ararat
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (24)
    ararat-Фото
    Ну Ланда, вперёд, главное не падать! Буду болеть за него.
  • VeloVelo
    Джордж Беннетт переходит в вел ... (9)
    VeloVelo-Фото

    "Я очень рад, я очень счастлив, С нетерпением предвкушаю". 
    Неужели без этого нельзя? Только что выступал за команду, в которой была и Честь и Слава. 

    Что за тренд такой уё...щный? Стыдоба! 

  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: serghi
    Что-то совсем мало топовых генеральщиков. Если с Рогличем никаких форс-мажоров не случится, то заберёт третью Вуэльту подряд.

    А Берналь?

  • VeloVelo
    Тур Дании-2021. Этап 2 (2)
    VeloVelo-Фото

    Этап не под "чистых спринтеров" получился, укатались они на этом рельефе с множеством поворотов и натягов от Эвенепула. А вот для Мадса такие условия (не только для него) самое то, что он и доказал! 

    Ремко - непонятно что он хотел? Натянуть в расчете на то, что сбросит претендентов на спринт, а Кэв, при этом, удержится?

    Или свою личную цель преследовал?

    Как бы то ни было, Эвенепул не достиг ни того ни другого.

  • serghi
    Предварительные составы команд ... (13)
    serghi-Фото

    Что-то совсем мало топовых генеральщиков. Если с Рогличем никаких форс-мажоров не случится, то заберёт третью Вуэльту подряд. При таком раскладе у Власова неплохой шанс подиум зацепить. Но прогнозы, особенно на испанском ГТ... так себе развлечение, обязательно найдется герой из списка «кто-то другой».

  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (24)
    Pi-man-Фото
    Ее еще выиграть надо...
  • Karmatron
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (24)
    Karmatron-Фото
    Третья Вуэльта подряд так-то тоже вполне себе неплохо будет)
  • Ice
    Тур Польши-2021. Этап 3 (1)
    Ice-Фото

    Наконец-то Гавирия, может, хоть поверит в себя.

     

  • Ice
    Тур Дании-2021. Этап 2 (2)
    Ice-Фото

    Не, ну танк.

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (24)
    rude_rider-Фото
    Рогла)))) Приходится довольствоваться вуелтами))))

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