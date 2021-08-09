Вуэльта Испании-2021. Горная классификация

На Вуэльте Испании (Vuelta a Espana)-2020 будет 8 категорийных горных финишей этапов. Интрига в борьбе за горную майку будет держаться до финиша предпоследнего этапа Вуэльты Испании-2021.

На старт 76-го выпуска испанского Гран-тура выйдет прошлогодний победитель горной классификации француз Гийом Мартан (Guillaume Martin).

Маршрут Вуэльты Испании-2021 будет включать 1 подъем специальной категории, 2 подъема высшей категории, 13 подъемов 1-й категории, а также 13 горных премий 2-й категории и 14 горных премий 3-й категории. Организаторы распределили горные вершины, начиная с 1-го и до финиша 20-го этапа.

Так как наиболее дорогие вершины расположены ближе к финишам этапов или сами являются финишными, то очень высоки шансы, что горную майку возьмёт кто-то из генеральщиков, о которых можно прочитать в соответствующем превью.

Самый урожайный на очки, максимум 45 очков, - этап под номером 18, королевский горный этап в Астурии.

Система начисления горных очков:

специальная категория Cima Alberto Fernández: 20 - 15 - 10 - 6 - 4 - 2;

высшая категория: 15 - 10 - 6 - 4 - 2;



1 категория: 10 - 6 - 4 - 2 - 1;



2 категория: 5 - 3 - 1;



3 категория: 3 - 2 - 1

Представляем претендентов, которые могут побороться на вершинах за майку горного короля. Гонщики из проконтинентальных команд, получивших приглашения, будут активно ездить по отрывам и собирать очки. Возможно, кто-то из генеральщиков, если гонка пойдёт не по плану, переключит внимание на отъезд в отрывы и борьбу за горную майку.

Гийом Мартан (Cofidis)

Гийом Мартан (Guillaume Martin), 28 лет.



Количество участий в Вуэльте Испании: 1

Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 1-е место в 2020 году

Жоффрей Бушар (AG2R Citroen)

Photo Credit: LaPresse

Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard), 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 1



Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 1-е место в 2019 году



Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)

Photo Credit: LaPresse

Джулио Чикконе (Giulio Ciccone), 26 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 0



Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: -

Мигель Анхель Лопес (Movistar)

Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López), 27 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 4



Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 2-е место в 2017 году

Роман Барде (DSM)

Роман Барде (Romain Bardet), 30 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 1



Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 10-е место в 2017 году

Рафал Майка (UAE Team Emirates)

Рафал Майка (Rafał Majka), 31 год

Количество участий в Вуэльте Испании: 7



Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 7-е место в 2017 году

Ваут Пулс (Bahrain Victorious)

Ваут Пулс (Wout Poels), 33 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 6



Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 6-е место в 2019 году

Марк Падун (Bahrain Victorious)

Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

Марк Падун, 25 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 2



Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 34-е место в 2019 году