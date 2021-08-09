- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 07:00
Вуэльта Испании-2021. Горная классификация
На Вуэльте Испании (Vuelta a Espana)-2020 будет 8 категорийных горных финишей этапов. Интрига в борьбе за горную майку будет держаться до финиша предпоследнего этапа Вуэльты Испании-2021.
На старт 76-го выпуска испанского Гран-тура выйдет прошлогодний победитель горной классификации француз Гийом Мартан (Guillaume Martin).
Маршрут Вуэльты Испании-2021 будет включать 1 подъем специальной категории, 2 подъема высшей категории, 13 подъемов 1-й категории, а также 13 горных премий 2-й категории и 14 горных премий 3-й категории. Организаторы распределили горные вершины, начиная с 1-го и до финиша 20-го этапа.
Так как наиболее дорогие вершины расположены ближе к финишам этапов или сами являются финишными, то очень высоки шансы, что горную майку возьмёт кто-то из генеральщиков, о которых можно прочитать в соответствующем превью.
Самый урожайный на очки, максимум 45 очков, - этап под номером 18, королевский горный этап в Астурии.
Система начисления горных очков:
специальная категория Cima Alberto Fernández: 20 - 15 - 10 - 6 - 4 - 2;
высшая категория: 15 - 10 - 6 - 4 - 2;
1 категория: 10 - 6 - 4 - 2 - 1;
2 категория: 5 - 3 - 1;
3 категория: 3 - 2 - 1
Представляем претендентов, которые могут побороться на вершинах за майку горного короля. Гонщики из проконтинентальных команд, получивших приглашения, будут активно ездить по отрывам и собирать очки. Возможно, кто-то из генеральщиков, если гонка пойдёт не по плану, переключит внимание на отъезд в отрывы и борьбу за горную майку.
Гийом Мартан (Cofidis)
Гийом Мартан (Guillaume Martin), 28 лет.
Количество участий в Вуэльте Испании: 1
Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 1-е место в 2020 году
Жоффрей Бушар (AG2R Citroen)
Photo Credit: LaPresse
Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard), 29 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 1
Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 1-е место в 2019 году
Джулио Чикконе (Trek-Segafredo)
Photo Credit: LaPresse
Джулио Чикконе (Giulio Ciccone), 26 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 0
Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: -
Мигель Анхель Лопес (Movistar)
Мигель Анхель Лопес (Miguel Ángel López), 27 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 4
Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 2-е место в 2017 году
Роман Барде (DSM)
Роман Барде (Romain Bardet), 30 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 1
Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 10-е место в 2017 году
Рафал Майка (UAE Team Emirates)
Рафал Майка (Rafał Majka), 31 год
Количество участий в Вуэльте Испании: 7
Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 7-е место в 2017 году
Ваут Пулс (Bahrain Victorious)
Ваут Пулс (Wout Poels), 33 года
Количество участий в Вуэльте Испании: 6
Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 6-е место в 2019 году
Марк Падун (Bahrain Victorious)
Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla
Марк Падун, 25 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 2
Лучший результат в горной классификации Вуэльты Испании: 34-е место в 2019 году
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