Майкл Сторер – победитель 7 этапа Вуэльты Испании-2021

Майкл Сторер, Примож Роглич, Павел Сиваков о 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

24-летний австралийский велогонщик команды DSM Майкл Сторер (Michael Storer) одержал первую в карьере победы на этапе Гранд-тура, выиграв из отрыва 7-й этап Вуэльты Испании-2021. На этапе с прохождением шести категорийных вершин и набором высоты 3600 м пятеро представителей команды DSM отобрались в отрыв, куда уехали 29 гонщиков.

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM



Роман Барде боролся за очки на трёх категорийных вершинах, Лукас Хэмильтон и Майкл Сторер атаковали. Но уехать из отрыва удалось Майклу Стореру, который атаковал вместе с Павлом Сиваковым (Ineos Grenadiers) и Лоусоном Крэддоком (EF Education Nippo) сначала за 26 км до финиша, а потом за 16 км. Павел Сиваков, у которого возникли проблемы с цепью добрал Майкла Сторера. На финальном подъёме 1-й категории Балкон де Аликанте Сторер и Сиваков сбросили Крэддока, но за 7 км до финиша их добрали Карлос Верона (Movistar) и Андреас Крон (Lotto Soudal). Верона несколько раз атаковал, но контратака Майкла Сторера за 3,5 км оказалась победной. Он на 21 секунду опередил на финише Карлоса Верону, Павел Сиваков вошёл в тройку призёров этапа, финишировав через 59 секунд.

В группе генеральщиков атаку предпринял Алехандро Вальверде (Movistar) за 43 км до финиша, но упал и сошёл с гонки. Мигель Лопес (Movistar) и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) пробовали уехать от красной майки, но Примож Роглич (Jumbo-Visma) закрыл просвет. Группа генеральщиков просеялась на финальном подъёме. В одной группе через 3:33 после победителя финишировали Роглич, Энрик Мас и Мигель Анхель Лопес (Movistar), Адам Йейтс и Эган Берналь (Ineos Grenadiers), Давид де ла Крус (UAE Team Emirates) и ЛуисМейнтьес (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux). Александр Власов (Astana Premier Tech) пересёк финиш через 3:46.

Из претендентов на борьбу за высокие места помимо Алехандра Вальверде, который получил перелом ключицы, выбыл и призёр Вуэльты Испании-2020 Хью Карти (EF Education Nippo).

Павел Сиваков надел гороховую майку лидера горной классификации, где на 4 очка опережает Майкла Сторера (DSM).

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил красную майку лидера удержав 8 секунд преимущества над поднявшимся на вторую строчку общего зачёта Феликсом Гросшартнером (Bora-hansgrohe).

Майкл Сторер: «Не ожидал, что стану сегодня победителем этапа Вуэльты Испании. Я был в хорошей форме, знал, что должен попробовать, но очень удивлён и счастлив, что у меня всё-таки получилось выиграть сегодня на очень и очень тяжёлом горном этапе. Последние несколько километров не мог наслаждаться победой, только теперь начинаю осознавать, что выиграл, только сейчас приходит радость.

Мы планировали вести гонку в атакующем стиле. Мы, действительно, доминировали сегодня на этапе, ребята меня очень впечатлили. Сегодня мы не сделали ни одной ошибки. Усилия команды были невероятны. Мы были очень хорошо готовы перед сегодняшним этапом, и это очень мотивировало. Как команда, мы будем снова искать шансы на гонке, не станем почивать на лаврах».

Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Сегодня команда выступила отлично. Мы говорили, что хотим отправить ребят в отрыв, и так, чтобы в отрыве их было несколько, и мы смогли всей командой побороться за победу. В итоге в отрыве было пять наших ребят, они постоянно пробовали атаковать, на каждом подъёме были впереди. Слаженная работа позволила Майклу занять в финале хорошую позицию для атаки. Он продемонстрировал, насколько сейчас силён. Мы также показали, насколько сильна наша команда. Думаю, сегодня отличная командная победа, одержанная как по учебнику. Мы можем ей гордиться».

Photo (c) INEOS GRENADIERS

Павел Сиваков: «Возможно, я слишком увлёкся в первой части гонки, а потом в финале, когда нас осталось трое. Может, чуть-чуть недооценил Сторера, он поехал очень хорошо. И мне немного не повезло, когда на предпоследнем подъёме соскочила цепь. Не слишком приятно было видеть, как он в это время атаковал.

Потом, когда я вернулся, он не слишком охотно проводил смены. Но это гонка. В любом случае, считаю, что Сторер был сильнейшим на финальном подъёме, подъёме очень и очень тяжёлом.

В финале я чувствовал себя хорошо, но пришлось потратить много сил, когда возвращался. Заплатил за это на финальном подъёме. В такую жару приходится платить за любое усилие. Но бороться за победу было великолепно.

Вся команда у нас очень сильная. Когда в начале этапа гонка взорвалась, у нас было численное преимущество в голове пелотона, это было приятно видеть. По сравнению с другими командами, думаю, нас впереди было больше».

Примож Роглич: «Почему бы не отдать майку Яну Поланцу? Он уже забирал майку на Джиро, мы оба её носили в 2019 году. Сегодня было очень жарко, тяжёлый был день. Мы уже на первой горе поехали на полной скорости. Сегодня были атаки, ждём того же в ближайшие дни от команд, у которых несколько претендентов. Наши ребята работают великолепно, мы сделаем всё, что в наших силах. Когда упал Алехандро Вальверде, я был от него всего через два гонщика. Не знаю, как он упал. Он один из величайших велогонщиков. Надеюсь, он скоро будет в порядке и быстро вернётся».