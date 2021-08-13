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Майкл Сторер – победитель 7 этапа Вуэльты Испании-2021

Майкл Сторер, Примож Роглич, Павел Сиваков о 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  24-летний австралийский велогонщик команды DSM Майкл Сторер (Michael Storer) одержал первую в карьере победы на этапе Гранд-тура, выиграв из отрыва 7-й этап Вуэльты Испании-2021. На этапе с прохождением шести категорийных вершин и набором высоты 3600 м пятеро представителей команды DSM отобрались в отрыв, куда уехали 29 гонщиков.

 

 

Майкл Сторер, Примож Роглич, Павел Сиваков о 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Майкл Сторер, Примож Роглич, Павел Сиваков о 7-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM

 

  Роман Барде боролся за очки на трёх категорийных вершинах, Лукас Хэмильтон и Майкл Сторер атаковали. Но уехать из отрыва удалось Майклу Стореру, который атаковал вместе с Павлом Сиваковым (Ineos Grenadiers) и Лоусоном Крэддоком (EF Education Nippo) сначала за 26 км до финиша, а потом за 16 км. Павел Сиваков, у которого возникли проблемы с цепью добрал Майкла Сторера. На финальном подъёме 1-й категории Балкон де Аликанте Сторер и Сиваков сбросили Крэддока, но за 7 км до финиша их добрали Карлос Верона (Movistar) и Андреас Крон (Lotto Soudal). Верона несколько раз атаковал, но контратака Майкла Сторера за 3,5 км оказалась победной. Он на 21 секунду опередил на финише Карлоса Верону, Павел Сиваков вошёл в тройку призёров этапа, финишировав через 59 секунд.

 

  В группе генеральщиков атаку предпринял Алехандро Вальверде (Movistar) за 43 км до финиша, но упал и сошёл с гонки. Мигель Лопес (Movistar) и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) пробовали уехать от красной майки, но Примож Роглич (Jumbo-Visma) закрыл просвет. Группа генеральщиков просеялась  на финальном подъёме. В одной группе через 3:33 после победителя финишировали Роглич, Энрик Мас и Мигель Анхель Лопес (Movistar), Адам Йейтс и Эган Берналь (Ineos Grenadiers), Давид де ла Крус (UAE Team Emirates) и ЛуисМейнтьес (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux). Александр Власов (Astana Premier Tech) пересёк финиш через 3:46.

 

Из претендентов на борьбу за высокие места помимо Алехандра Вальверде, который получил перелом ключицы, выбыл и призёр Вуэльты Испании-2020 Хью Карти (EF Education Nippo).

 

Павел Сиваков надел гороховую майку лидера горной классификации, где на 4 очка опережает Майкла Сторера (DSM).

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил красную майку лидера удержав 8 секунд преимущества над поднявшимся на вторую строчку общего зачёта Феликсом Гросшартнером (Bora-hansgrohe).

 

  Майкл Сторер: «Не ожидал, что стану сегодня победителем этапа Вуэльты Испании. Я был в хорошей форме, знал, что должен попробовать, но очень удивлён и счастлив, что у меня всё-таки получилось выиграть сегодня на очень и очень тяжёлом горном этапе. Последние несколько километров не мог наслаждаться победой, только теперь начинаю осознавать, что выиграл, только сейчас приходит радость.

 

  Мы планировали вести гонку в атакующем стиле. Мы, действительно, доминировали сегодня на этапе, ребята меня очень впечатлили. Сегодня мы не сделали ни одной ошибки. Усилия команды были невероятны. Мы были очень хорошо готовы перед сегодняшним этапом, и это очень мотивировало. Как команда, мы будем снова искать шансы на гонке, не станем почивать на лаврах».

 

  Мэтт Уинстон, тренер команды DSM: «Сегодня команда выступила отлично. Мы говорили, что хотим отправить ребят в отрыв, и так, чтобы в отрыве их было несколько, и мы смогли всей командой побороться за победу. В итоге в отрыве было пять наших ребят, они постоянно пробовали атаковать, на каждом подъёме были впереди. Слаженная работа позволила Майклу занять в финале хорошую позицию для атаки. Он продемонстрировал, насколько сейчас силён. Мы также показали, насколько сильна наша команда. Думаю, сегодня отличная командная победа, одержанная как по учебнику. Мы можем ей гордиться».

 

Photo (c) INEOS GRENADIERS

 

 

 Павел Сиваков: «Возможно, я слишком увлёкся в первой части гонки, а потом в финале, когда нас осталось трое. Может, чуть-чуть недооценил Сторера, он поехал очень хорошо. И мне немного не повезло, когда на предпоследнем подъёме соскочила цепь. Не слишком приятно было видеть, как он в это время атаковал.

 

  Потом, когда я вернулся, он не слишком охотно проводил смены. Но это гонка. В любом случае, считаю, что Сторер был сильнейшим на финальном подъёме, подъёме очень и очень тяжёлом.

 

В финале я чувствовал себя хорошо, но пришлось потратить много сил, когда возвращался. Заплатил за это на финальном подъёме. В такую жару приходится платить за любое усилие. Но бороться за победу было великолепно.

 

Вся команда у нас очень сильная. Когда в начале этапа гонка взорвалась, у нас было численное преимущество в голове пелотона, это было приятно видеть. По сравнению с  другими командами, думаю, нас впереди было больше».

 

 Примож Роглич: «Почему бы не отдать майку Яну Поланцу? Он уже забирал майку на Джиро, мы оба её носили в 2019 году. Сегодня было очень жарко, тяжёлый был день. Мы уже на первой горе поехали на полной скорости. Сегодня были атаки, ждём того же в ближайшие дни от команд, у которых несколько претендентов. Наши ребята работают великолепно, мы сделаем всё, что в наших силах. Когда упал Алехандро Вальверде, я был от него всего через два гонщика. Не знаю, как он упал. Он один из величайших велогонщиков. Надеюсь, он скоро будет в порядке и быстро вернётся».

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Майкл Сторер DSM Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (24)
    kabachok-Фото

    без Алекса нет Вуэльты...

  • VeloVelo
    Grote Prijs Marcel Kint-2021 (1)
    VeloVelo-Фото

    Наконец-то Ходег что-то выиграл.

  • VeloVelo
    Tour du Limousin - Nouvelle Aq ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Боннамур начинает оправдывать ожидания.



    Русвело снова ни о чем. Не понимаю, зачем такая команда?

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (24)
    VeloVelo-Фото
    Минус вам за пренебрежительное отношение к фамилии гонщика. У Йейтсов много здесь болельщиков, сейчас вы их всех оскорбили.
  • nightbuster33
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Беру свои слова обратно. Там не было ни камня,ни выбоины.Идеальный асфальт.Это что-то странное.Посмотрите внимательно ЮТьЮБ(автор:NBCsports),где кадр за кадром можно просмотреть происходящее.По мне:на мгновение вибрирует переднее колесо,старается выправить,едет прямо,большая скорость, тормозит задним,которое юзом уходит вперед раньше переднего и он падает вместе с велосипедом.Может он непроизвольно вначале использовал тормоз переднего колеса?Кадр за кадром-ON-STOP-ON-STOP.А какВЫ думаете?
  • EL-Fenomeno
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Согласен больше с Денисом (DenisRodikov) нежели с товарищем Мэлсом (nightbuster33), что там не всё же было камня, как многие утверждают в коментах на англо_язычных ресурсах. Пересмотрев видео не раз и не два, я тоже увидел что А.Вальверде каг бэ резко "стукнуло" вниз (из-за выбоини или ямки на асфальте) и он сбился с "ритма", пошёл на скорости под откос, ну и потом к счастью упал раньше, если уместно так сказать, ибо там ведь обрыв был и человек мог просто улететь дальше и скатиться глубже. 

    За 15 стартов на испанском Гранд-туре лидер команды Movistar лишь второй раз сходит с гонки.

    До этого первый раз в далёком 2002 году (!!), на первой своей Вуэльте (!)

    На FloBikes (Ю-Туб канал) есть видео падения и момент схода Вальверде. И если на первое страшно смотреть, то на второе тяжко...ведь это может быть его последняя Вуэльта в карьере и вот такой неудачный конец cray Мне почему сразу вспомнился Тур де Франс (не помню уже правда какой год), когда Альберто К. выступая за Тинькофф тоже на скорости наехал на камень или выбоину, упал, продолжил гонку, но потом через пару км. вынужден был сойти. И комрады по команде, и сам товарищ Олег Т. (кажись) его не могли утешить, а Контадор не смог сдержать слёз.

    Так вчера и Алехандро, плакал от досады, и беспомощности что не может продолжать колесить и вот так вынужден завершать эту Вуэльту sorry

  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (24)
    Александра-Фото

    Какие печальные кадры с Вальверде! Очень, очень жаль, что так  получилось.

    И Пашин результет, конечно, не разочаровывает, он молодец. Но, елки, надежда на победу была такой настойчивой.) Очень давно не было россиян на подиуме.

    Но горох - тоже неплохо.

  • Александра
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (24)
    Александра-Фото
    Извините, конечно, я просто уточнить, два вас девочки и девчули - что-то лично неприятное? А то я прямо волнуюсь, ничего, что я тут пишу иногда?
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (24)
    Серафим-Фото

      Ждем сториз от Сторера в Инстаграм.

    Ждем хороших новостей по Алехандро Хуановичу. Полет на самый край бездонного обрыва выглядел жутковато. Спасибо, Боже, что не дальше.

      И не знаю, кому не понравился сегодняшний этап. Всё могло быть горазде скучнее и прозаичнее. Могли бы засушить этап на первом подъеме, отпустив незначащих в ГК грегари и доехали бы вместе до финиша гамбузом. Как это зачастую, особенно на Вуэльте.

      Однако всё было достаточно живо. Ставлю плюс за этап ( не считая Вальверде ). 

     

  • Earl57
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 7 (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: BaiGali
    В Астану бы этих братьев Холланд или Дзану. Ещё есть слухи про Москона и Конти

    Фамилия братьев Йохансен. И у них контракт с родной норвежской командой до конца 2024 г.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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