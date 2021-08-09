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Состав велокоманды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2021

Давид Де Ла Крус возглавит команду UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2021

 

 

  32-летний испанский велогонщик Давид де ла Крус возглавит велокоманду UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2021. В прошлом году он занял 7-е место на испанском Гранд-туре. В этом году команда поддержит Давида де ла Круса в борьбе за высокое место в генеральной классификации. В составе команды также бывший призёр Вуэльты Испании Рафал Майка (3-е место в 2015 году).

 

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2021

 

 

Вместе с Давиде де ла Крусом и Рафалом Майкой на старт в Бургосе 14 августа выйдут: 30-летний американский велогонщик Джо Домбровски, 26-летний южноафриканский гонщик Райан Гиббонс, 26-летний колумбийский гонщик Хуан-Себастьян Молано, 24-летний португальский гонщик Руй Оливейра, 29-летний словенский гонщик Ян Поланц и 32-летний итальянский гонщик Маттео Трентин.

 

Давид де ла Крус в восьмой раз в карьере примет участие в Вуэльте Испании, где дважды финишировал 7-м в общем зачёте (в 2020 и 2016 годах), а также выиграл этап (2016).

 

 Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), менеджер команды: «Мы хотели добиться сбалансированного состава на Вуэльту Испании. В составе группа четырёх горняков и четырёх спринтеров и финишёров. Наша цель – атаковать и бороться. Ребята могут быть конкурентоспособны как в горах, так и в групповых спринтах. Мы нацелены включаться в борьбу на каждом этапе. В плане общего зачёта высокий результат может показать Давид де ла Крус, мы поддержим его, в прошлом году он занял 7-е место. У гонщиков нашей команды на Вуэльту Испании большой опыт выступления на Гранд-турах, они одерживали победы на этапах, на этой основе надеемся выстроить выступление».

 

Состав велокоманды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2021:

 

 

David De La Cruz , (Испания)

Joseph Lloyd Dombrowski, (США)

Ryan Gibbons, (ЮАР)

Rafal Majka, (Польша)

Juan Sebastian Molano, (Колумбия)

Rui Oliveira, (Португалия)

Jan Polanc, (Словения)

Matteo Trentin, (Италия)

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Теги к статье: UAE Team Emirates Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021

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Комментарии

  • Ернат
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (16)
    Ернат-Фото

    очень надеюсь, что Рогла опять не упадет )

  • Ернат
    Опытный состав гонщиков Astana ... (19)
    Ернат-Фото

    да точно, сборная испаний ))) очень что Власова поетряли, не удержали((( железно гонщик первой пятерки любого ГТ

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (16)
    Arciv-Фото
    Давай Роглич!!!
  • vadi
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (16)
    vadi-Фото

    Роглич имеет неплохие шансы столь же злобным образом, как и на олимпиаде,   на свежачка порвать всех на первой же разделке (среди конкурентов пока никого кроме Пидкока не обнаружил), надеть майку и не снимать ее до конца.

  • 1587
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (16)
    1587-Фото
    Колумбийцам хорошо в высоких горах с влажным воздухом. Здесь будет жарко и сухо. Так что не все за них
  • error
    Джордж Беннетт переходит в вел ... (8)
    error-Фото
    Реально отлично отработал свое как надо. Возьмут молодого талантливого голландца из своей школы. Спасибо Джорджи, но он уже не перспектива усиления команде.
  • error
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (16)
    error-Фото

    Чисто горняцкий Тур и думаю до разделки все будет ясно. В таких обычно Колумбия жжот. Тяжко будет Рогле, даже с такой командой. За Роглу опыт выстраивания стратегии на 21 этап, за колумбийцев - сила в горах. Будем поболеть. За стратегию.

  • YuraHist
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (16)
    YuraHist-Фото
    Роглич!!!!
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Рогла конечно явный фаворит №1, но думаю что Бахрейн + Инэос как командно, так и точечно, т.е. капитаны дадут бой Примо и его Висме. Посему для меня подиум видится как то "банально" (простите, если это слово тут уместно): РОГЛИЧъ-ЛАНДА-БЕРНАЛЬ (призовые места можно/нужно тасовать).

    Но от падений и форс-мажора никто не застрахован, поэтому условно "вторая тройка" это Карапаз (считаю, что после Тура и ОИ именно Ричарда №2 на будущей Вуэльте), Власов и скорей всего Мас, ибо по ходу этого сезона Мигелито совсем не тот Лопез, которого мы знал раньше.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2021. Красная ... (16)
    RVL-Фото

    Главное чтобы Роглич не упал где. Злой и голодный до побед.

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