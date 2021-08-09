- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 17:43
Давид Де Ла Крус возглавит команду UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2021
32-летний испанский велогонщик Давид де ла Крус возглавит велокоманду UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2021. В прошлом году он занял 7-е место на испанском Гранд-туре. В этом году команда поддержит Давида де ла Круса в борьбе за высокое место в генеральной классификации. В составе команды также бывший призёр Вуэльты Испании Рафал Майка (3-е место в 2015 году).
Вместе с Давиде де ла Крусом и Рафалом Майкой на старт в Бургосе 14 августа выйдут: 30-летний американский велогонщик Джо Домбровски, 26-летний южноафриканский гонщик Райан Гиббонс, 26-летний колумбийский гонщик Хуан-Себастьян Молано, 24-летний португальский гонщик Руй Оливейра, 29-летний словенский гонщик Ян Поланц и 32-летний итальянский гонщик Маттео Трентин.
Давид де ла Крус в восьмой раз в карьере примет участие в Вуэльте Испании, где дважды финишировал 7-м в общем зачёте (в 2020 и 2016 годах), а также выиграл этап (2016).
Хошеан Мачин Фернандес (Joxean Matxin Fernandez), менеджер команды: «Мы хотели добиться сбалансированного состава на Вуэльту Испании. В составе группа четырёх горняков и четырёх спринтеров и финишёров. Наша цель – атаковать и бороться. Ребята могут быть конкурентоспособны как в горах, так и в групповых спринтах. Мы нацелены включаться в борьбу на каждом этапе. В плане общего зачёта высокий результат может показать Давид де ла Крус, мы поддержим его, в прошлом году он занял 7-е место. У гонщиков нашей команды на Вуэльту Испании большой опыт выступления на Гранд-турах, они одерживали победы на этапах, на этой основе надеемся выстроить выступление».
Состав велокоманды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2021:
David De La Cruz , (Испания)
Joseph Lloyd Dombrowski, (США)
Ryan Gibbons, (ЮАР)
Rafal Majka, (Польша)
Juan Sebastian Molano, (Колумбия)
Rui Oliveira, (Португалия)
Jan Polanc, (Словения)
Matteo Trentin, (Италия)
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