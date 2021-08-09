- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 20:01
Вуэльта Испании-2021. Зелёная майка. Претенденты
В 2021 году на Вуэльте Испании-2021 произошло изменение правил начисления очков в зачет зеленой майке. Организаторы разделили этапы по сложности и изменили начисления очков на промежуточном спринте. Прошлогодний обладатель зеленой майки Вуэльты Испании Примож Роглич стартует в гонке. Маршрут Вуэльты Испании-2021, а также новая система начисления очков подходит чистым спринтерам. Предлагаем ознакомиться с новой системой начисления очков и наиболее вероятными претендентами на спринтерские этапы и зелёную майку.
Система начисления очков в зачет зеленой майки:
20 очков за 1 место на этапах 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 21;
30 очков за 1 место на этапах 6, 10, 11, 12, 19;
50 очков за 1 место на этапах 2, 4, 5, 8, 13, 16;
20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок.
Распределение очков по местам на финише:
Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Горный этап, индивидуальная разделка и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.
На промежуточном спринте первый получает 20 очков, далее 17, 15, 13 и 10.
Всего на Вуэльте Испании-2021 на финишах 21-ти этапов будут разыграны очки и на 19 промежуточных спринтах.
Очки Мирового рейтинга:
100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель спринтерской классификации Вуэльты Испании-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20).
Арно Демар (Groupama - FDJ)
Photo Credits: LaPresse
Возраст: 29 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 0
Количество побед в сезоне 2021 года: 7
Майкл Мэттьюс (Team BikeExchange)
Возраст: 30 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 2
Количество побед в сезоне 2021 года: 0
Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix)
Возраст: 23 года
Количество участий в Вуэльте Испании: 1
Количество побед в сезоне 2021 года: 3
Фабио Якобсен (Deceuninck - Quick Step)
Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claeesen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claeesen / Getty Images
Возраст: 24 года
Количество участий в Вуэльте Испании: 1
Количество побед в сезоне 2021 года: 2
Маттео Трентин (UAE Team Emirates)
Возраст: 32 года
Количество участий в Вуэльте Испании: 2
Количество побед в сезоне 2021 года: 0
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