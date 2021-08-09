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Вуэльта Испании-2021. Зелёная майка. Претенденты

Вуэльта Испании-2021. Зелёная майка. Претенденты

 

Вуэльта Испании-2020. Зелёная майка. Претенденты

 

 

 

В 2021 году на Вуэльте Испании-2021 произошло изменение правил начисления очков в зачет зеленой майке. Организаторы разделили этапы по сложности и изменили начисления очков на промежуточном спринте. Прошлогодний обладатель зеленой майки Вуэльты Испании Примож Роглич стартует в гонке. Маршрут Вуэльты Испании-2021, а также новая система начисления очков подходит чистым спринтерам. Предлагаем ознакомиться с новой системой начисления очков и наиболее вероятными претендентами на спринтерские этапы и зелёную майку.

 

 

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

 

20 очков за 1 место на этапах 1, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 21;
30 очков за 1 место на этапах 6, 10, 11, 12, 19;
50 очков за 1 место на этапах 2, 4, 5, 8, 13, 16;

20 очков за 1 место на промежуточном спринте на всех этапах кроме разделок.

 

 

Распределение очков по местам на финише:

 

Равнинный этап: 50; 30; 20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2.
Среднегорный этап: 30; 25; 22; 19; 17; 15; 13; 11; 9; 7; 6; 5; 4; 3; 2.

Горный этап, индивидуальная разделка и промежуточный спринт: 20; 17; 15; 13; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

 

На промежуточном спринте первый получает 20 очков, далее 17, 15, 13 и 10.

Всего на Вуэльте Испании-2021 на финишах 21-ти этапов будут разыграны очки и на 19 промежуточных спринтах. 

Очки Мирового рейтинга:

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

 

100 очков получает победитель спринтерской классификации Вуэльты Испании-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20).

 


Арно Демар (Groupama - FDJ)

 

 Арно Демар (Groupama - FDJ)

Photo Credits: LaPresse

 

Возраст: 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 0

Количество побед в сезоне 2021 года: 7

 

 

Майкл Мэттьюс (Team BikeExchange) 

 

 

Возраст: 30 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 2

Количество побед в сезоне 2021 года: 0

 

 

 

Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix)

 

 

Возраст: 23 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 1

Количество побед в сезоне 2021 года: 3

 

 

 Фабио Якобсен (Deceuninck - Quick Step)

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claeesen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claeesen / Getty Images

 

 

Возраст: 24 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 1

Количество побед в сезоне 2021 года: 2

 

 

Маттео Трентин (UAE Team Emirates) 

 

 

Возраст: 32 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 2

Количество побед в сезоне 2021 года: 0

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 Гран-тур Мировой Тур UCI

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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