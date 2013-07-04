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Хет-трик Фабио Якобсена в день рождения на Вуэльте Испании-2021

Фабио Якобсен, Йорди Меус, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг, Эган Берналь о 16-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  Хет-трик на Вуэльте Испании-2021 стал лучшим подарок для Фабио Якобсена в день его 25-летия. «Ураган из Хёкелума» (“Hurricane of Heukelum”) после побед на 4-м и 8-м этапах добавил к ним триумф на 16-м этапе Вуэльты Испании-2021, став первым за 30 лет нидерландским гонщиком, выигравшим три этапа в одном выпуске Гранд-тура. Кроме того, Фабио Якобсен стал первым за 15 лет велогонщиком, выигравшим этап Вуэльты в свой день рождения.

 

  16-й этап со старта пелотон поехал на высокой скорости, но через 4 км произошёл большой завал, в который попали в том числе Гийом Мартан (Cofidis), Энрик Мас (Movistar), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Чикконе был вынужден сойти с гонки. Не доехали до финиша и Сеп Ванмарке (Israel Start Up Nation), и Руди Молар (Groupama-FDJ).

 

  В остальном этап прошёл по сценарию спринтерского, когда в отрыв дня отобрались пять гонщиков, а пелотон контролировал разрыв в пределах двух минут.  Фабио Якобсен справился с испытанием, когда за 50 км до финиша команда UAE Team Emirates и ещё несколько команд порвали пелотон, увеличив скорость. Среди выпавших был и обладатель зелёной майки, но команда Deceuninck-Quick Step вернула своего капитана в пелотон за 40 км до финиша. После этого гонщики Deceuninck-Quick Step оставались впереди пелотона, контролируя ситуацию во время нервной финальной части этапа, когда команды генеральщиков также вышли вперёд, опасаясь эшелонов. Несколько человек пытались уехать от пелотона на единственном категорийном подъёме дня, но в итоге никому не удалось обмануть пелотон и команды спринтеров.

 

  Фабио Якобсен точно рассчитал усилия, выходя из последнего поворота, выбрал позицию и набрал скорость, не оставив шанса соперникам. Он обошёл 23-летнего бельгийского гонщика команды Bora-hansgrohe Йорди Меуса (Jordi Meeus) и 32-летнего итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Маттео Трентина.

 

Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) сохранил на плечах красную майку лидера.

 

 

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Фабио Якобсен: «Эта победа принадлежит моим товарищам по команде. Они вернули меня, когда я выпал, удерживали впереди, много работали, чтобы догнать отрыв, сделали всё, что необходимо на нескольких коварных отрезках финальной части этапа. Единственное, что мне оставалось, провести короткий быстрый спринт, всё остальное сделали сегодня ребята.

 

   Я счастлив, что смог подарить им эту победу в такой прекрасный день. У меня ни разу не было уверенности, что я выиграю, но я всегда старался, потому что если не пытаешься, никогда не победишь. Хотел бы разделить этот момент с тремя людьми, которые сыграли самую важную роль в моём восстановлении – с профессором Мейером из госпиталя Неймеген (Nijmegen), Иваном Ван Молем (Yvan Van Mol), моим врачом в команде, и Кором ван Ванройем (Cor van Wanrooij), моим остеопатом.

 

  В прошлом году в этот день я даже не знал, вернусь ли снова на велосипед. Невероятно благодарен за то, что выступаю здесь, что смог бороться за победу.

 

  Мне нравится адреналин, который даёт велоспорт. Люблю ощущать себя частью пелотона и этой великолепной команды. Это мечта – выиграть третий этап в свой день рождения и в зелёной майке на плечах. Я на седьмом небе, не мог бы быть счастливее».

 

  Йорди Меус (Bora-hansgrohe): «Коварный был сегодня финал, но команда отлично поработала. Мы немного потеряли друг друга на последнем километре, но я смог остаться впереди, оказался на хорошей позиции. Если честно, Якобсен сегодня просто был быстрее. Думаю, теперь я могу бороться в спринтах. Но Вуэльта – мой первый Гранд-тур, мне просто немного не хватило финальной скорости в борьбе с более опытными гонщиками. Этот высокий результат точно придаст мне уверенности на будущее».

 

  Маттео Трентин (UAE Team Emirates): «Как всегда, гонка была быстрой. Ребята отлично работали впереди, мы даже смогли порвать пелотон, надавили, но до финиша было ещё далеко. У меня была хорошая позиция для спринта, но Якобсен в отличной форме, на данный момент его трудно опередить. Сейчас мы сфокусируемся на горных этапах, где нацелимся на другую победу».

 

  Одд Кристиан Эйкинг (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux): «Хотя теоретически этап не представлял большой опасности в плане потери майки, признаюсь, что после вчерашнего дня отдыха чувствовал себя не лучшим образом. Так что этот этап дал прекрасную возможность разогреть мотор перед завтрашним тяжёлым днём. Я знаю Лагос де Ковадонга, уверен, что этот этап будет решающим для генеральной классификации. Гонка точно будет сложной от самого старта. Жду его с нетерпением!»

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Думаю, день отдыха все ждали, он был нужен. На сегодняшнем этапе было приятно снова почувствовать ногу. Я бы хотел атаковать. Мне нечего терять, для меня не важно, финиширую я пятым или десятым в общем зачёте. Но надо, чтобы шла нога. На Джиро я атаковал издалека даже в майке лидера, что обычно не делают. Но там чувствовал в себе силы, хотелось бы ехать как тогда. Посмотрим, как буду чувствовать, если хорошо, то атакую. У нас очень сильная команда. Йейтс тоже идёт отлично, я вижу, что он очень силён. Проблема в том, что мы потеряли двух гонщиков. Павел (Сиваков), Дилан (Ван Баарле) и Сальваторе (Пуччио) отлично работают, везут нас. Не знаю, будут ли они в своей лучшей форме завтра. Мы попробуем».

 

 

Результаты 16 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Deceuninck-Quick Step

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:22 | Регистрация: 4.07.2013

    Вот такая она "волчья стая". Она Развозит всех (спринтеров), кого Лефевр назначит. 
    Потом Чемпион, естествено, уходит за лучшей зарплатой и... "уходит в небытие". 
    Сколько их уже было...

    Удивительная, непостижимая команда. Феномен нашего времени.
    Лефевровщина.

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Комментарии

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (18)
    Гонщик-Фото

    Жду просеа от Кройса и Куса, далее Рогла берёт своё. 

  • M-07
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (18)
    M-07-Фото
    Скай на пике никому майку и не думали отдавать никогда, как брали её, так и довозили до конца, отрывы они всегда грамотно отпускали. В общем, полный контроль гонки у них был
  • VeloVelo
    Джейсон Осборн – стажёр велоко ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Не знал, спасибо что просветили.
  • VeloVelo
    Хет-трик Фабио Якобсена в день ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Вот такая она "волчья стая". Она Развозит всех (спринтеров), кого Лефевр назначит. 
    Потом Чемпион, естествено, уходит за лучшей зарплатой и... "уходит в небытие". 
    Сколько их уже было...

    Удивительная, непостижимая команда. Феномен нашего времени.
    Лефевровщина.

  • VeloVelo
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (40)
    VeloVelo-Фото

    RVL и Sezar. Парни, ну остановитесь уже. Хорош. 

  • VeloVelo
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 1 (40)
    VeloVelo-Фото

    На Москона где наедешь, там и съедешь. Попробовал бы Ремко наехать на Джанни.

    А на механика накатить - это ж легко.
    Хотя, механики тоже разные бывают, конечно.
    Эвенепул выбрал, видимо, того, кто не сможет ответить.

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (18)
    SportSpirit-Фото

    Ой, я помню этап 2018 года, когда Пино выбрал идеальный момент для атаки и уехал от всех в туман) и так же эпично из тумана финишировал) 

     

    Эта Вуэльта благоволит к 2-х кратным победителям этапов, поэтому мой фаворит - Барде! 

     

    Также отмечу, что Берналь пока едет не самую яркую, но самую мудрую свою многодневку: приятно удивляет в первую очередь своей риторикой. Возможны сюрпризы) 

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото

    Не представляю как можно на таком этапе =колхозить=, хочу увидеть яркий запоминающийся этап. С борьбой между Барде и Карузо, с маленкими драмами и большими победами, хочу увидить как будет держаться Эйкинг в горах и какую тактику выберет его команда. Что предпримет Мовистар в борьбе с Рогличем и не только, Лопесу надо отдалиться от Хейга. и.т.д.

    Третья неделя уже началась ,чего-то выжидать или шифроваться можно проспать то что есть и не достичь желаемого.

  • nightbuster33
    Одд Кристиан Эйкинг о защите к ... (7)
    nightbuster33-Фото
    Правиьно.У Эйкинга есть то,чего нет у других гонщиков.Дыхалка и упорство заложанная лыжными тренировками с детства.Вспомните молодых норвежцев на тур ля"АВЕНИР"этого года.
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (18)
    nightbuster33-Фото

    У Власова появилась мотивация для достойного ответа своим оппонентам,если будет сдержанным и выберит провильную для своей ноги точку начала ускорения.

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