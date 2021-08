Вуэльта Испании-2021. Результаты 10 этапа Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 18:06 Рокетас-де-Мар - Ринкон-де-ла-Виктория, 189 км 1 Michael Storer (Aus) Team DSM 04:09:21 2 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:22 3 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 4 Dylan Van Baarle (Ned) INEOS Grenadiers 5 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 6 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 0:00:51 7 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 8 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 9 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 10 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 11 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 12 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 13 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:01:32 14 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 15 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 0:02:20 16 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:00 17 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 0:03:02 18 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 19 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 20 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:03:16 21 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 0:04:20 22 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:04:54 23 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-hansgrohe 0:05:17 24 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 25 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana – Premier Tech 26 Alex Aranburu (Esp) Astana – Premier Tech 27 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education - Nippo 0:07:25 28 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:08:36 29 Lawson Craddock (Usa) EF Education - Nippo 30 Jens Keukeleire (Bel) EF Education - Nippo 31 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:11:00 32 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 0:11:49 33 Miguel Lopez (Col) Movistar Team 34 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 35 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 36 Enric Mas (Esp) Movistar Team 37 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 38 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 39 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 0:12:26 40 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 41 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 42 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 43 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 44 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 45 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka - NextHash 46 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 47 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:13:03 48 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 49 Mikel Nieve (Esp) Team BikeExchange 50 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 51 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 52 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 53 Simone Petilli (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 54 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo - Visma 55 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 56 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-hansgrohe 57 Gorka Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech 58 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 59 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 0:13:24 60 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:14:22 61 Mikel Bizkarra (Esp) Euskaltel - Euskadi 62 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 63 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 0:15:58 64 Pelayo Sanchez (Esp) Burgos - BH 65 Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel - Euskadi 66 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:17:40 67 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:19:04 68 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 69 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 70 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 71 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 72 Sergio Henao (Col) Team Qhubeka - NextHash 73 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 74 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:19:08 75 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe 0:19:47 76 Diego Camargo (Col) EF Education - Nippo 77 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 78 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 79 Jose Herrada (Esp) Cofidis 80 Ion Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech 0:20:59 81 Anton Palzer (Ger) Bora-hansgrohe 82 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 83 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 84 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 85 Ander Okamika (Esp ) Burgos - BH 86 Damien Touze (Fra) Ag2r - Citroën 87 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 88 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 0:21:41 89 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 90 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 91 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka - NextHash 92 Oier Lazkano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 93 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 94 Eddy Fine (Gbr) Cofidis 95 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 96 Romain Bardet (Fra) Team DSM 97 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka - NextHash 98 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 99 Sander Armee (Bel) Team Qhubeka - NextHash 100 Chad Haga (Usa) Team DSM 101 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 102 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 103 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 104 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 105 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 106 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 107 Fernando Barcelo (Esp ) Cofidis 108 Yuriy Natarov (Kaz) Astana – Premier Tech 109 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 110 Clement Venturini (Fra) Ag2r - Citroën 111 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 112 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 113 Robert Gesink (Ned) Jumbo - Visma 114 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 115 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH 116 Daniel Navarro (Esp) Burgos - BH 117 Carlos Canal (Esp) Burgos - BH 118 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 119 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 120 Nico Denz (Ger) Team DSM 121 Omar Fraile (Esp) Astana – Premier Tech 122 Mikel Iturria (Esp) Euskaltel - Euskadi 123 Wesley Kreder (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 124 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 125 Alvaro Cuadros (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 126 Aritz Bagües (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 127 Tom Scully (Nzl) EF Education - Nippo 128 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 129 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 130 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 131 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education - Nippo 132 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:22:59 133 Juan Jose Lobato (Esp) Euskaltel - Euskadi 134 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo - Visma 135 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 136 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe 137 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 138 Jon Aberasturi (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 139 Simon Carr (Gbr) EF Education - Nippo 0:24:45 140 Riccardo Minali (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:25:24 141 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka - NextHash 0:25:29 142 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka - NextHash 143 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 144 Josef Cerny (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:25:31 145 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick Step 146 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 147 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 148 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - Quick Step 149 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 150 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 151 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 152 Itmar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 153 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 154 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 155 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 156 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 157 Jasper Philipsen (Bel ) Alpecin-Fenix 158 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 159 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 160 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 161 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Soudal 162 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 163 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 164 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 165 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 166 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 167 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-Up Nation 168 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-Up Nation 169 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 170 Martin Laas (Est) Bora-hansgrohe 171 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal Промежуточный спринт. Torre del Mar, 150 км

1 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 20 2 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 17 3 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 15 4 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 13 5 Lawson Craddock (Usa) EF Education - Nippo 10 Rincón de la Victoria. Финиш, 189 км 1 Michael Storer (Aus) Team DSM 30 2 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick Step 25 3 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 22 4 Dylan Van Baarle (Ned) INEOS Grenadiers 19 5 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 17 6 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 15 7 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 13 8 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 11 9 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 9 10 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 7 11 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 6 12 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 5 13 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 4 14 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 3 15 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 2 Горная премия 2 кат. Puerto de Almáchar, 172,9 км

1 Michael Storer (Aus) Team DSM 5 2 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 3 3 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 1 Молодежная классификация 10 этапа 1 Michael Storer (Aus) Team DSM 04:09:21 2 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:22 3 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 4 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 0:00:51 5 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:03:02 6 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:03:16 7 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:04:54 8 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:08:36 9 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:11:00 10 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 0:11:49 11 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:12:26 12 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 13 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:13:03 14 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 15 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 16 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:14:22 17 Pelayo Sanchez (Esp) Burgos - BH 0:15:58 18 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:17:40 19 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 0:19:04 20 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe 0:19:47 21 Diego Camargo (Col) EF Education - Nippo 22 Damien Touze (Fra) Ag2r - Citroën 0:20:59 23 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka - NextHash 0:21:41 24 Oier Lazkano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 25 Eddy Fine (Gbr) Cofidis 26 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka - NextHash 27 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 28 Fernando Barcelo (Esp ) Cofidis 29 Yuriy Natarov (Kaz) Astana – Premier Tech 30 Carlos Canal (Esp) Burgos - BH 31 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 32 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 33 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 34 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:22:59 35 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe 36 Simon Carr (Gbr) EF Education - Nippo 0:24:45 37 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:25:31 38 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 39 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 40 Itmar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 41 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 42 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 43 Jasper Philipsen (Bel ) Alpecin-Fenix 44 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 45 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 46 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 47 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Soudal 48 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 49 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-Up Nation 50 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal Командная классификация 10 этапа 1 Ag2r - Citroën (Fra) 12:30:07 2 Team DSM (Ger) 0:07:10 3 Team INEOS Grenadiers (Gbr) 0:11:35 4 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 0:14:50 5 Team BikeExchange (Aus) 0:14:52 6 Cofidis (Fra) 7 UAE Team Emirates (Uae) 0:15:10 8 Astana – Premier Tech (Kaz) 0:20:19 9 Bora-hansgrohe (Ger) 10 EF Education - Nippo (Usa) 0:22:33 11 Deceuninck - Quick Step (Bel) 0:23:01 12 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 0:23:47 13 Trek-Segafredo (Usa) 0:24:53 14 Bahrain Victorious (Brn) 0:34:37 15 Jumbo - Visma (Ned) 16 Euskaltel - Euskadi (Spa) 0:35:16 17 Movistar (Spa) 0:35:56 18 Groupama - FDJ (Fra) 0:41:01 19 Burgos - BH (Spa) 0:43:16 20 Alpecin-Fenix (Bel) 0:50:30 21 Team Qhubeka - NextHash (Rsa) 0:51:07 22 Soudal Lotto (Bel) 0:56:08 23 Israel Start-Up Nation (Isr) 01:10:37 Генеральная классификация после 10 этапа: 1 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 38:37:46 2 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:00:58 3 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 0:02:17 4 Enric Mas (Esp) Movistar Team 0:02:45 5 Miguel Lopez (Col) Movistar Team 0:03:38 6 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:03:59 7 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 0:04:46 8 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 0:04:57 9 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 0:05:01 10 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 0:05:42 11 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:06:10 12 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 0:06:12 13 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 0:06:49 14 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:06:54 15 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:06:59 16 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka - NextHash 0:07:30 17 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 0:09:23 18 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:11:11 19 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo - Visma 0:14:55 20 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:15:07 21 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 0:16:17 22 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 0:17:56 23 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 0:21:39 24 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:21:40 25 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 0:22:24 26 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 0:23:32 27 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 0:23:56 28 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 0:24:08 29 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 0:25:04 30 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:30:37 31 Dylan Van Baarle (Ned) INEOS Grenadiers 0:30:39 32 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana – Premier Tech 0:32:04 33 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:33:37 34 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:34:17 35 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 0:36:23 36 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:36:31 37 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:36:40 38 Gorka Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech 0:36:49 39 Simone Petilli (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:39:50 40 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:40:27 41 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 0:41:45 42 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:41:55 43 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 0:42:04 44 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 0:42:11 45 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:42:16 46 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:42:18 47 Mikel Nieve (Esp) Team BikeExchange 0:42:35 48 Mikel Bizkarra (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:42:40 49 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 0:43:15 50 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:45:39 51 Sergio Henao (Col) Team Qhubeka - NextHash 0:46:15 52 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 0:46:36 53 Romain Bardet (Fra) Team DSM 0:47:25 54 Ion Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech 0:48:57 55 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 0:49:05 56 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 0:50:39 57 Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:51:13 58 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 0:52:40 59 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:53:35 60 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:54:07 61 Daniel Navarro (Esp) Burgos - BH 0:55:04 62 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:56:43 63 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 0:57:40 64 Lawson Craddock (Usa) EF Education - Nippo 01:00:18 65 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 66 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 01:00:37 67 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 01:01:26 68 Fernando Barcelo (Esp ) Cofidis 01:02:33 69 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Soudal 01:04:24 70 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 01:04:36 71 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 01H 04:37 72 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 01H 04:44 73 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 01H 05:00 74 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-hansgrohe 01H 05:20 75 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 01H 05:29 76 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 01H 05:42 77 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-hansgrohe 01H 06:39 78 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 01H 06:49 79 Jens Keukeleire (Bel) EF Education - Nippo 01H 08:07 80 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education - Nippo 01H 08:11 81 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 01H 08:13 82 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 01H 08:48 83 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 01H 09:23 84 Robert Gesink (Ned) Jumbo - Visma 01H 10:28 85 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education - Nippo 01H 10:58 86 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 01H 13:29 87 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 01H 13:43 88 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 01H 14:21 89 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 01H 14:44 90 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 01H 14:55 91 Alex Aranburu (Esp) Astana – Premier Tech 01H 15:17 92 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 01H 15:22 93 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 01H 15:50 94 Jose Herrada (Esp) Cofidis 01H 17:36 95 Damien Touze (Fra) Ag2r - Citroën 01H 18:17 96 Diego Camargo (Col) EF Education - Nippo 01H 18:37 97 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 01:18:56 98 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 01H 19:04 99 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 01H 19:14 100 Yuriy Natarov (Kaz) Astana – Premier Tech 01H 19:53 101 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 01H 21:06 102 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 01H 21:37 103 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 01H 21:39 104 Sander Armee (Bel) Team Qhubeka - NextHash 01H 22:41 105 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 01H 22:42 106 Pelayo Sanchez (Esp) Burgos - BH 01H 23:02 107 Carlos Canal (Esp) Burgos - BH 01H 23:09 108 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 01H 23:44 109 Simon Carr (Gbr) EF Education - Nippo 01H 24:02 110 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 01H 24:46 111 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 01H 25:29 112 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 01H 25:51 113 Eddy Fine (Gbr) Cofidis 01H 26:19 114 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 01H 26:29 115 Clement Venturini (Fra) Ag2r - Citroën 01H 26:32 116 Wesley Kreder (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 01H 26:51 117 Ander Okamika (Esp ) Burgos - BH 01H 26:58 118 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 01H 28:06 119 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 120 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 01H 28:25 121 Mikel Iturria (Esp) Euskaltel - Euskadi 01H 29:17 122 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 123 Aritz Bagües (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 01H 30:05 124 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers + 01H 30:37 125 Alvaro Cuadros (Esp) Caja Rural - Seguros RGA + 01H 30:55 126 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe + 01H 30:56 127 Jon Aberasturi (Esp) Caja Rural - Seguros RGA + 01H 31:49 128 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ + 01H 32:00 129 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ + 01H 32:53 130 Jasper Philipsen (Bel ) Alpecin-Fenix + 01H 33:09 131 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix + 01H 33:17 132 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange + 01H 33:33 133 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers + 01H 33:35 134 Anton Palzer (Ger) Bora-hansgrohe + 01H 34:07 135 Oier Lazkano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA + 01H 34:19 136 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix + 01H 34:58 137 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka - NextHash + 01H 35:18 138 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka - NextHash + 01H 35:39 139 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 140 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious + 01H 35:57 141 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka - NextHash + 01H 36:21 142 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious + 01H 36:24 143 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step + 01H 36:31 144 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal + 01H 37:57 145 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - Quick Step + 01H 38:29 146 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ + 01H 38:34 147 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo - Visma + 01H 38:44 148 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka - NextHash + 01H 39:30 149 Chad Haga (Usa) Team DSM 150 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-Up Nation + 01H 39:48 151 Omar Fraile (Esp) Astana – Premier Tech + 01H 40:11 152 Nico Denz (Ger) Team DSM + 01H 40:39 153 Piet Allegaert (Bel) Cofidis + 01H 41:06 154 Juan Jose Lobato (Esp) Euskaltel - Euskadi + 01H 41:51 155 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-Up Nation + 01H 42:37 156 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix + 01H 43:25 157 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix + 01H 43:46 158 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo + 01H 44:37 159 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick Step + 01H 45:55 160 Tom Scully (Nzl) EF Education - Nippo + 01H 46:10 161 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo + 01H 46:31 162 Alberto Dainese (Ita) Team DSM + 01H 46:38 163 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux + 01H 46:56 164 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH + 01H 47:02 165 Riccardo Minali (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux + 01H 48:31 166 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe + 01H 51:30 167 Martin Laas (Est) Bora-hansgrohe + 01H 54:10 168 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 169 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step + 01H 54:19 170 Itmar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation + 01H 57:50 171 Josef Cerny (Cze) Deceuninck - Quick Step + 01H 58:54 Классификация по очкам после 10 этапа 1 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 180 2 Jasper Philipsen (Bel ) Alpecin-Fenix 164 3 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 74 4 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 73 5 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 71 6 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 70 7 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education - Nippo 67 8 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 59 9 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 54 10 Alex Aranburu (Esp) Astana – Premier Tech 52 11 Michael Storer (Aus) Team DSM 50 12 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 45 13 Enric Mas (Esp) Movistar Team 44 14 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 44 15 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe 42 16 Jon Aberasturi (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 39 17 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 35 18 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 34 19 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 33 20 Riccardo Minali (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 32 21 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 30 22 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 30 23 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 30 24 Miguel Lopez (Col) Movistar Team 30 25 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 30 26 Dylan Van Baarle (Ned) INEOS Grenadiers 29 27 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 26 28 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 26 29 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 25 30 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick Step 25 31 Romain Bardet (Fra) Team DSM 25 32 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 24 33 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 23 34 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 22 35 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 22 36 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 22 37 Martin Laas (Est) Bora-hansgrohe 22 38 Aritz Bagües (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 20 39 Oier Lazkano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 20 40 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 20 41 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 19 42 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 19 43 Lawson Craddock (Usa) EF Education - Nippo 18 44 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 17 45 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 17 46 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 17 47 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 17 48 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 17 49 Pelayo Sanchez (Esp) Burgos - BH 17 50 Mikel Iturria (Esp) Euskaltel - Euskadi 17 51 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 16 52 Itmar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 16 53 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 15 54 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 15 55 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 15 56 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 15 57 Carlos Canal (Esp) Burgos - BH 15 58 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 15 59 Ander Okamika (Esp ) Burgos - BH 15 60 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 15 61 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 13 62 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 13 63 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 13 64 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka - NextHash 13 65 Omar Fraile (Esp) Astana – Premier Tech 13 66 Tom Scully (Nzl) EF Education - Nippo 13 67 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick Step 11 68 Josef Cerny (Cze) Deceuninck - Quick Step 11 69 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 10 70 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 10 71 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 9 72 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Soudal 8 73 Damien Touze (Fra) Ag2r - Citroën 8 74 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 8 75 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 7 76 Juan Jose Lobato (Esp) Euskaltel - Euskadi 7 77 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 5 78 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 5 79 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 5 80 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo - Visma 4 81 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 4 82 Clement Venturini (Fra) Ag2r - Citroën 4 83 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 3 84 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka - NextHash 3 85 Simone Petilli (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 3 86 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 3 87 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 3 88 Chad Haga (Usa) Team DSM 3 89 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-Up Nation 3 90 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 2 91 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 2 92 Daniel Navarro (Esp) Burgos - BH -4 93 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - Quick Step -37 Горная классификация после 10 этапа 1 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 28 2 Romain Bardet (Fra) Team DSM 22 3 Michael Storer (Aus) Team DSM 17 4 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 16 5 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 15 6 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 12 7 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 11 8 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 10 9 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 9 10 Enric Mas (Esp) Movistar Team 7 11 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 6 12 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 6 13 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 6 14 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 5 15 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 5 16 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 5 17 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education - Nippo 3 18 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 3 19 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 3 20 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 3 21 Miguel Lopez (Col) Movistar Team 2 22 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 2 23 Lawson Craddock (Usa) EF Education - Nippo 2 24 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 2 25 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-Up Nation 2 26 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 1 27 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 1 28 Ion Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech 1 29 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 1 30 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 1 31 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick Step -2 32 Daniel Navarro (Esp) Burgos - BH -4 Молодежная классификация после 10 этапа 1 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 38:42:32 2 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 0:01:26 3 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:02:08 4 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 0:04:37 5 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:16:54 6 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 0:19:10 7 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:29:31 8 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:31:54 9 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:37:09 10 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 0:38:29 11 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:40:53 12 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 0:41:50 13 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 0:45:53 14 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:48:49 15 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:51:57 16 Fernando Barcelo (Esp ) Cofidis 0:57:47 17 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Soudal 0:59:38 18 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:59:51 19 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange + 01H 00:43 20 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi + 01H 02:03 21 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën + 01H 03:27 22 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix + 01H 08:43 23 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal + 01H 08:57 24 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën + 01H 09:58 25 Damien Touze (Fra) Ag2r - Citroën + 01H 13:31 26 Diego Camargo (Col) EF Education - Nippo + 01H 13:51 27 Thymen Arensman (Ned) Team DSM + 01H 14:18 28 Yuriy Natarov (Kaz) Astana – Premier Tech + 01H 15:07 29 Pelayo Sanchez (Esp) Burgos - BH + 01H 18:16 30 Carlos Canal (Esp) Burgos - BH + 01H 18:23 31 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal + 01H 18:58 32 Simon Carr (Gbr) EF Education - Nippo + 01H 19:16 33 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal + 01H 20:43 34 Eddy Fine (Gbr) Cofidis + 01H 21:33 35 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi + 01H 21:43 36 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange + 01H 23:20 37 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal + 01H 25:15 38 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers + 01H 25:51 39 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe + 01H 26:10 40 Jasper Philipsen (Bel ) Alpecin-Fenix + 01H 28:23 41 Oier Lazkano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA + 01H 29:33 42 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka - NextHash + 01H 30:32 43 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka - NextHash + 01H 30:53 44 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ + 01H 33:48 45 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-Up Nation + 01H 37:51 46 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo + 01H 41:45 47 Alberto Dainese (Ita) Team DSM + 01H 41:52 48 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe + 01H 46:44 49 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step + 01H 49:33 50 Itmar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation + 01H 53:04 Командная классификация после 10 этапа 1 Team INEOS Grenadiers (Gbr) 115:49:03 2 UAE Team Emirates (Uae) 0:11:31 3 Movistar (Spa) 0:15:47 4 Bahrain Victorious (Brn) 0:16:00 5 Jumbo - Visma (Ned) 0:21:59 6 Trek-Segafredo (Usa) 0:28:50 7 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 0:40:22 8 Ag2r - Citroën (Fra) 0:43:15 9 Astana – Premier Tech (Kaz) 0:47:49 10 Team DSM (Ger) 0:50:02 11 Cofidis (Fra) 0:51:49 12 Team BikeExchange (Aus) + 01H 21:10 13 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) + 01H 32:46 14 Euskaltel - Euskadi (Spa) + 01H 38:26 15 Bora-hansgrohe (Ger) + 01H 47:38 16 Team Qhubeka - NextHash (Rsa) + 02H 00:18 17 Burgos - BH (Spa) + 02H 04:08 18 Soudal Lotto (Bel) + 02H 08:51 19 EF Education - Nippo (Usa) + 02H 09:57 20 Deceuninck - Quick Step (Bel) + 02H 44:32 21 Groupama - FDJ (Fra) + 02H 50:11 22 Alpecin-Fenix (Bel) + 03H 12:48 23 Israel Start-Up Nation (Isr) + 03H 31:16 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур Майкл Сторер DSM Michael Storer Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(22)

Просмотров

(1 808)

В тему: Вуэльта Испании-2021. Результаты 9 этапа

Вуэльта Испании-2021. Результаты 8 этапа

Вуэльта Испании-2021. Результаты 7 этапа

Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven-2021

Вуэльта Каталонии-2021. Этап 6

Вуэльта Испании-2020. Результаты 17 этапа

Вуэльта Испании-2020. Результаты 16 этапа

Вуэльта Испании-2020. Результаты 11 этапа

Вуэльта Испании-2018. Результаты 5 этапа

Вуэльта Испании-2015. Результаты 1 этапа

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.