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Состав команды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2021

Примож Роглич будет бороться за третью подряд победу на Вуэльте Испании

 

Состав команды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2021Состав команды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2021

 

 

 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич вернётся на испанский Гранд-тур в качестве действующего олимпийского чемпиона в индивидуальной гонке на время и будет бороться за третью подряд победу на испанском Гранд-туре. В 2019 году Примож Роглич выиграл испанский Гранд-тур с преимуществом в 2:33 над Алехандро Вальверде и в 2:55 над своим соотечесвенником Тадеем Погачаром. В 2020 году ближайшими соперниками Приможа Роглича были эквадорский гонщик Ричард Карапас, уступивший 0:24, и британский велогонщик Хью Карти, проигравший Рогличу 1:15.

 

  Примож Роглич сошёл с Тур де Франс-2021 после падения, как и его товарищи по команде Роберт Гесинк и Стевен Крёйсвейк, которые также стартуют 14 августа на Вуэльте Испании-2021. 26-летний американский гонщик Сепп Кусс тоже принимал участие в Тур де Франс-2021, он закончил французский Гранд-тур с победой на этапе (15-м), а теперь будет помогать Приможу Рогличу на Вуэльте.

 

  На старт Вуэльты Испании-2021 в Бургосе в составе Jumbo-Visma также выудут нидерландские гонщики 25-летний Сэм Оомен и 26-летний Леннард Хофстеде, для которых это будет первый Гранд-тур сезона, и 27-летний Кун Бауман, который принимал участие в Джиро д’Италия-2021, где занял 12-е место.

 

Состав команды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2021:

 

Primoz Roglic, (Словения)

Koen Bouwman, (Нидерланды)

Robert Gesink, (Нидерланды)

Lennard Hofstede, (Нидерланды)

Steven Kruijswijk, (Нидерланды)

Sepp Kuss, (США)

Sam Oomen, (Нидерланды)

Nathan Van Hooydonck, (Бельгия)

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 16:09 | Регистрация: 24.05.2021

    Хороший составgood

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 16:25 | Регистрация: 22.05.2013

    Роглич в этом году всего 4 тыс км гонок проехал. 

  3. Имя: Alexander

    Pinkerton

    Сегодня, 16:26 | Регистрация: 7.01.2017

    в качестве действующего олимпийского чемпиона в групповой гонке

    не в групповой же гонке

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Комментарии

  • sab
    Компания Premier Tech завершит ... (18)
    sab-Фото
    Ждем Усманова в Астане? Сколько можно руду добывать))
  • nightbuster33
    Компания Premier Tech завершит ... (18)
    nightbuster33-Фото
    Для канадских спонсоров до лампочки,кто и как ведет команду к наилучшему результату,главное ,чтобы был возврат вложений в любом виде.Они прекрасно знали о ключевой роли В.А вот внутри республики есть много желающих оттолкнуть от руководства,и нетолько от этого,а стоять рядом с ложкой,чтобы похлебать из большого котла.Не даром,почти ежегодно появлялись статьи на подобии"Крути педали пока не дали"и т.п.И что-то пошло не так, как они хотели,и все вернулось на круги своя.И вновь В.должен начинать сначала.Не даром он ранее сказал"Борьба за команду продолжается".Пожелаем ему успехов в этом.
  • velodoctor
    Компания Premier Tech завершит ... (18)
    velodoctor-Фото

    Нету у команды на долгом контракте сейчас гонщика, который мог бы что-то выиграть крупное, поэтому надо не только со-спонсора искать, но и выстраивать вокруг кого-то команду заново. Как-то всё бесперспективно пока смотрится. 

  • Pinkerton
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    Pinkerton-Фото

    в качестве действующего олимпийского чемпиона в групповой гонке

    не в групповой же гонке

  • velodoctor
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    velodoctor-Фото

    Роглич в этом году всего 4 тыс км гонок проехал. 

  • Kay82
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    Kay82-Фото

    Хороший составgood

  • Arciv
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (11)
    Arciv-Фото
    Цитата: Ice
    С такими темпами ОАЭ надолго застолбит статус доминатора в многодневках.
    Ну это громко сказано,пока за два года,а это 6 гранд туров и 18 пьедистальных мест,у них только два первых на Туре Погачара! Это,конечно,круто,но далеко не доминаторы))
  • Ернат
    Компания Premier Tech завершит ... (18)
    Ернат-Фото

    очень жаль что отпустили Власова ( не думаючто у него не реальные финансовые аппетиты) 

    Можно было вокруг него, сформировать хороших, доморощеных грегари и на ГТ. Луценко хорош на недельные туры! Вот для начала на след сезон были бы контуры, а там может пандемия чуть отступить, нефть подниметсяя в цене, экономика оживет ))) и тогда и спонсорам чуть проще будет

  • Camel
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (11)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Куда более вероятно что в следующем году у Алмейды обнаружится какая-то болезнь, из-за которой он не сможет полноценно гоняться. Как это было с Хирши.

    Почему? Чтобы Погачара не возить на Туре?

  • Cyrill
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 3 (6)
    Cyrill-Фото
    Да, не только Ару. Тут скорее его "переломанный" соотечественник удивил своим вторым местом. Не зря всё время хаял холод, в тепле очень даже...как я понимаю даже финиш вырезал у испанцев (правда оба испанца далеко не финишёры). Ну и конечно охота видимо продления контракта на будущий год.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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