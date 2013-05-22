- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 15:04
Примож Роглич будет бороться за третью подряд победу на Вуэльте Испании
31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич вернётся на испанский Гранд-тур в качестве действующего олимпийского чемпиона в индивидуальной гонке на время и будет бороться за третью подряд победу на испанском Гранд-туре. В 2019 году Примож Роглич выиграл испанский Гранд-тур с преимуществом в 2:33 над Алехандро Вальверде и в 2:55 над своим соотечесвенником Тадеем Погачаром. В 2020 году ближайшими соперниками Приможа Роглича были эквадорский гонщик Ричард Карапас, уступивший 0:24, и британский велогонщик Хью Карти, проигравший Рогличу 1:15.
Примож Роглич сошёл с Тур де Франс-2021 после падения, как и его товарищи по команде Роберт Гесинк и Стевен Крёйсвейк, которые также стартуют 14 августа на Вуэльте Испании-2021. 26-летний американский гонщик Сепп Кусс тоже принимал участие в Тур де Франс-2021, он закончил французский Гранд-тур с победой на этапе (15-м), а теперь будет помогать Приможу Рогличу на Вуэльте.
На старт Вуэльты Испании-2021 в Бургосе в составе Jumbo-Visma также выудут нидерландские гонщики 25-летний Сэм Оомен и 26-летний Леннард Хофстеде, для которых это будет первый Гранд-тур сезона, и 27-летний Кун Бауман, который принимал участие в Джиро д’Италия-2021, где занял 12-е место.
Состав команды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2021:
Primoz Roglic, (Словения)
Koen Bouwman, (Нидерланды)
Robert Gesink, (Нидерланды)
Lennard Hofstede, (Нидерланды)
Steven Kruijswijk, (Нидерланды)
Sepp Kuss, (США)
Sam Oomen, (Нидерланды)
Nathan Van Hooydonck, (Бельгия)
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