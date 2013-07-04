Рейн Таарамяэ – победитель 3 этапа Вуэльты Испании-2021

Рейн Таарамяэ, Джо Домбровски о 3-м этапе Вуэльты Испании-2021

Через десять лет после первой победы на этапе Гранд-тура, на подъёме Ла-Фаррапона, Рейн Таарамяэ стал первым велогонщиком Вуэльты Испании, выигравшим этап на вершине Пикон Бланко. На первом в этом выпуске Вуэльты этапе с финишем в подъём 1-й категории 34-летний эстонский велогонщик команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux отобрался в отрыв дня, в который сразу после старта 202-километрового этапа уехали 8 гонщиков.

Photo (c) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Пелотон, поначалу державший отрыв на просвете не более двух с половиной минут, ослабил хватку через 60 км после старта. За 140 км до финиша у восьмерых гонщиков отрыва (Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane/AG2R Citroën Team), Йетсе Бол (Jetse Bol /Burgos-BH), Тобиас Байер (Tobias Bayer /Alpecin-Fenix), Хулен Амескета (Julen Amezqueta /Caja Rural-Seguros RGA), Антонио Хесус Сото (Antonio Jesus Soto /Euskaltel-Euskadi), Рейн Таарамяэ (Rein Taaramäe /Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde /Trek-Segafredo),Джо Домбровски (Joe Dombrowski /UAE Team Emirates) в запасе было пять минут, за 65 км до финиша преимущество достигло максимума – 9 минут.

И хотя к финалу этапа пелотон начал быстро сокращать разрыв, отрыву хватило времени, чтобы разыграть этап на решающем подъёме Пикон Бланко - перепад высот 707 м, протяженность 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 18% и заключительными 4,5 км с градиентами от 9 до 11%.

28-летний французский велогонщик команды AG2R Citroen Лилиан Кальмежан несколько раз атаковал – сначала на спуске за 15 км до финиша, потом за 13 км до финиша, создав просвет в 13 секунд, он первым начал прохождение Пикон Бланко. Но подъём первой категории остановил Кальмежана, который не смог удержать темп Рейна Таарамяэ, Кенни Элиссонде и Джо Домбровски, которые за 4 км до финиша остались впереди втроём.

30-летний американский гонщик команды UAE Team Emirates атаковал за 3,5 км до финиша, но Рейн Таарамяэ среагировал на ускорение и сел на колесо, а затем атаковал и сбросил Джо Домбровски и Кенни Элиссонде за 2,8 км до финиша.

Интересно, что Рейн Таарамяэ и Джо Домбровски не в первый раз становятся соперниками по борьбе за победу на этапе из отрыва. В 2016 году, когда Рейн Таарамяэ выиграл этап Джиро д’Италия, Джо Домбровски занял в тот день 3-е место. А в отрыве на 4-м этапе Джиро д’Италия-2021, который выиграл Джо Домбровски, был и Рейн Таарамяэ.

На 3-м этапе Вуэльты Испании-2021 Рейн Таарамяэ пересёк линию финиша с 21-секундным преимуществом. Теперь у команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, которая первый сезон выступает как команда Мирового тура, есть две победы на этапах Гранд-туров – первую команде принёс Тако Ван дер Хоорн, выигравший 3-й этап Джиро д’Италия-2021.

Победа на этапе принесла Рейну Таарамяэ и красную майку лидера Вуэльты Испании-2021, где он опережает на 25 секунд Кенни Элиссонде и на 30 секунд двукратного победителя испанского Гранд-тура Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

Также Рейн Таарамяэ возглавил и горную классификацию, где опережает французского гонщика команды Trek-Segafredo Кенни Элиссонде на 3 очка.

Рейн Таарамяэ: «Победа не была полностью неожиданной. Я чувствовал себя хорошо. У меня очень умный спортивный директор – Валерио Пива. Вчера мы поговорили, что стоит попытаться выиграть этап и взять майку лидера. Сегодня я верил в себя, потому что в хорошей форме. Всё зависело от того, догонит нас пелотон или нет. Когда увидел, что у нас получается уехать, стал думать о том, насколько сильными могут быть Джо Домбровски и Кенни Элиссонде. Другие гонщики отрыва тоже сильные, но я знаю способности Джо и Кенни. Несмотря ни на что, я верил в себя, потому что уже их побеждал. Когда выиграл этап на Джиро д’Италия в 2016 году, Джо финишировал 3-м. А теперь мы снова боролись друг с другом.

Лидировать на Вуэльте Испании – это грандиозно, потому что мне 34 года, у меня впереди не так много лет карьеры. Я выиграл этап Вуэльты, Джиро, но мечтал о том, чтобы лидировать на Гранд-туре, чтобы наслаждаться майкой лидера хотя бы несколько дней, прочувствовать, каково это. На Джиро д’Италия-2021 я был близко, когда Домбровски выиграл 4-й этап. И я очень, очень счастлив, что сегодня у меня получилось».

Джо Домбровски: «Подумал, что сегодня у отрыва хорошие шансы, этап похож на тот, который я выиграл в этом году на Джиро д’Италия-2021. Генеральщики, кажется, не слишком беспокоились. Я поверил, что смогу разыграть свою карту, потому что мы начали последний подъём с хорошим преимуществом, зная, что боремся за победу. Немного разочарован, что занял второе место. Может, я слишком агрессивно проехал финальный подъём, но собирался создать просвет на самых крутых секторах и уехать. Таарамяэ сегодня очень силён. Я приложил все силы, теперь буду пробовать использовать другие возможности, которые предложит эта Вуэльта».

Кенни Элиссонде: «У меня был не лучший день, чувствовал себя плохо. Наверное, другие думали, что я с ними играл, но когда я прибавил скорость, сказал им: «Ребята, давайте просто ехать вместе, сильнейший выиграет». Было бы приятно, чтобы победил кто-то из отрыва, в котором провели весь день вместе. Нам просто надо было чуть больше скооперироваться. Весь день был встречный ветер, подъём был трудным. Этот этап мы обсуждали со спортивным директором, потому что я подумал, что команды генеральщиков захотят контролировать ситуацию, особенно при встречном ветре. Подумал, что подъём подходил для того, чтобы попытаться взять майку. Но после Тура и Олимпиады я немного уставший. Поэтому просто хотел попробовать выиграть этап, не больше».