Дубль Магнуса Корта Нильсена на Вуэльте Испании-2021

Магнус Корт Нильсен, Андреа Баджиоли, Майкл Мэттьюс, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

28-летний датский велогонщик команды EF Education Nippo Магнус Корт (Magnus Cort) через пять лет после первой победы на этапе испанского Гранд-тура довёл количество выигранных им на Вуэльте Испании этапов до пяти. После победы на 6-м этапе Магнус Корт пытался сделать дубль на 11-м, с финишем в «стенку» Вальдепеньяс-де-Хаэн. Но для второй победы на Вуэльте Испании-2021 ему пришлось задействовать навыки спринтера.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

12-й этап Вуэльты Испании-2021 по дорогам Кордовы начался с многочисленных атак и продолжался на высокой скорости. За первый час гонщики проехали 50,2 км. Пелотон гасил одни атаки за другими.

Даже отрыв, который сформировался лишь через 76 км после старта, не смог набрать значительного преимущества и был нейтрализован на финальном подъёме дня. Но подъём 2-й категории Альто дель 14% (Alto del 14%, отм. 589 м, перепад высот 403 м, гора 2 категории, протяженность 7,2 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 14%) стал трамплином для образования нового отрыва, в который уехали Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Джей Вайн (Alpecin-Fenix), Серхио Энао (Qhubeka – NextHash) и Роман Барде (DSM).

Маттео Трентин (UAE Team Emirates) и Йон Исагирре (Astana-Premier Tech) пытались переложиться к четвёрке лидеров, но сдались. И этому отрыву не удалось удержаться до финиша. За 600 м сдался последний участник отрыва – Джей Вайн (Jay Vine/Alpecin-Fenix). Его добрала развозящая Майкла Мэттьюса команда BikeExchange и Йенс Кёкелейр (EF Education Nippo), на колесе которого находился будущий победитель этапа. 28-летний датский гонщик который обошёл в спринте 22-летнего итальянского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Андреа Баджиоли и 30-летнего австралийского гонщика команды BikeExchange Майкла Мэттьюса.

Перестановок в генеральной классификации не произошло. 26-летний норвежский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking) сохранил на плечах красную майку лидера. Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) продолжает лидировать в классификации лучшего горного гонщика, а Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step) - в классификации лучшего по очкам.

Магнус Корт Нильсен (EF Education Nippo): «Мы с командой обговорили и решили не гнаться за общим спринтом. Но когда группа просеялась, мои товарищи по команде в меня поверили, решили меня поддержать на таком этапе. Они потрясающе отработали. Я смог отсидеться сзади первые несколько часов, пока впереди боролись за возможность уехать в отрыв. Хотя сегодня в ногах немного чувствовался вчерашний этап, я смог преодолеть два подъёма. В конце Йенс Кёкелейр вывез меня вперёд, идеально подготовил позицию для спринта. Там были Мэттьюс, Трентин и несколько других быстрых ребят, но мы хотели попытаться. Невероятно счастлив, что одержал эту победу».

Йенс Кёкелейр (EF Educatinon Nippo): «Не часто у меня столько эмоций после победы товарища по команде, как сегодня. У нас с Магнусом отличные отношения, мне было приятно помогать ему сегодня, и его победа для меня много значит. Я просто очень счастлив».

Хуанма Гарате, спортивный директор команды EF Education Nippo: «Очень сильные эмоции испытал, когда увидел, что Йенс сделал для Магнуса, особенно после того, что случилось вчера. Всё прошло идеально. Такой день, в котором всё, что хотел сделать, в итоге выполнено. Это потрясающе. Никто в пелотоне не сможет сделать то, что удалось Магнусу за эти несколько дней».

Андреа Баджиоли (Deceuninck-Quick Step): «Подиум этапа Гранд-тура – всегда хороший результат, но сегодня я хотел победить. Я хорошо ехал гонку, сберёг силы в ногах на последнем подъёме, потом сел на колесо Корта. На последних 200 метрах я выдал всё, что мог, но он просто был сильнее. Надеюсь, у меня ещё будут шансы на финишах этой Вуэльты».



Майкл Мэттьюс (BikeExchange): После такого этапа, как вчера, следующий ехать всегда тяжело. В финале мы все собрались. И даже после того, как я с трудом прошёл два последних подъёма перед финишем, ребята всё равно выстроились меня развозить в спринте. На первом подъёме я уже сказал команде, что не буду бороться за этап. Подумал, что для мне это не по силам. Но я сжал зубы и перетащил себя через гору, а ребята сказали мне, что везут меня на спринт. Мы немного отскочили от Магнуса Корта в финале, но они лучше меня рассчитали время для спринта. В целом, думаю, сегодня мы отлично выступили командой. Когда такая команда поддерживает тебя на Гранд-туре, всегда отдаёшь все силы, чтобы отфинишировать».

Маттео Трентин (UAE Team Emirates): «Ребята сегодня идеально работали, держали высокую скорость, но мне просто не хватило сил финишировать впереди. Жара была дикая, на выживание. Я сел на колесо Мэттьюса перед финишем, но Магнус Корт сегодня снова был слишком силён. Его команда идеально рассчитала время в конце. Но мы не сдаёмся, обязательно продолжим бороться за победу на этой Вуэльте».

Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux): «Мы ожидали, что сегодня будет разыгран спринт, что было нам выгодно. На финальном подъёме генеральщики не стали атаковать, уехали лишь гонщики, которые находились ниже в генеральной классификации. Мы с Луисом держались в первой группе благодаря поддержке команды.

Теоретически, в пятницу этап может развиваться по такому же сценарию, но нужно быть очень внимательным, потому что никогда не знаешь, что случится. Я уже с нетерпением жду следующего этапа, потому что так приятно ехать в майке лидера».