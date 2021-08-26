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Дубль Магнуса Корта Нильсена на Вуэльте Испании-2021

Магнус Корт Нильсен, Андреа Баджиоли, Майкл Мэттьюс, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  28-летний датский велогонщик команды EF Education Nippo Магнус  Корт (Magnus Cort) через пять лет после первой победы на этапе испанского Гранд-тура довёл количество выигранных им на Вуэльте Испании этапов до пяти. После победы на 6-м этапе Магнус Корт пытался сделать дубль на 11-м, с финишем в «стенку» Вальдепеньяс-де-Хаэн. Но для второй победы на Вуэльте Испании-2021 ему пришлось задействовать навыки спринтера.

 

 

Магнус Корт Нильсен, Андреа Баджиоли, Майкл Мэттьюс, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Магнус Корт Нильсен, Андреа Баджиоли, Майкл Мэттьюс, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Магнус Корт Нильсен, Андреа Баджиоли, Майкл Мэттьюс, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Магнус Корт Нильсен, Андреа Баджиоли, Майкл Мэттьюс, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Магнус Корт Нильсен, Андреа Баджиоли, Майкл Мэттьюс, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Магнус Корт Нильсен, Андреа Баджиоли, Майкл Мэттьюс, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Магнус Корт Нильсен, Андреа Баджиоли, Майкл Мэттьюс, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Магнус Корт Нильсен, Андреа Баджиоли, Майкл Мэттьюс, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  12-й этап Вуэльты Испании-2021 по дорогам Кордовы начался с многочисленных атак и продолжался на высокой скорости. За первый час гонщики проехали 50,2 км.  Пелотон гасил одни атаки за другими.

 

  Даже отрыв, который сформировался лишь через 76 км после старта, не смог набрать значительного преимущества и был нейтрализован на финальном подъёме дня. Но подъём  2-й категории Альто дель 14% (Alto del 14%, отм. 589 м, перепад высот 403 м, гора 2 категории, протяженность 7,2 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 14%) стал трамплином для образования нового отрыва, в который уехали Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), Джей Вайн (Alpecin-Fenix), Серхио Энао (Qhubeka – NextHash) и Роман Барде (DSM).

 

   Маттео Трентин (UAE Team Emirates) и Йон Исагирре (Astana-Premier Tech) пытались переложиться к четвёрке лидеров, но сдались. И этому отрыву не удалось удержаться до финиша. За 600 м сдался последний участник отрыва – Джей Вайн (Jay Vine/Alpecin-Fenix). Его добрала развозящая Майкла Мэттьюса команда BikeExchange и Йенс Кёкелейр (EF Education Nippo), на колесе которого находился будущий победитель этапа. 28-летний датский гонщик который обошёл в спринте 22-летнего итальянского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Андреа Баджиоли и 30-летнего австралийского гонщика команды BikeExchange Майкла Мэттьюса.   

 

Перестановок в генеральной классификации не произошло. 26-летний норвежский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking) сохранил на плечах красную майку лидера. Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) продолжает лидировать в классификации лучшего горного гонщика, а Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step) - в классификации лучшего по очкам.

 

  Магнус Корт Нильсен (EF Education Nippo): «Мы с командой обговорили и решили не гнаться за общим спринтом. Но когда группа просеялась, мои  товарищи по команде в меня поверили, решили меня поддержать на таком этапе. Они потрясающе отработали. Я смог отсидеться сзади первые несколько часов, пока впереди боролись за возможность уехать в отрыв. Хотя сегодня в ногах немного чувствовался вчерашний этап, я смог преодолеть два подъёма. В конце Йенс Кёкелейр вывез меня вперёд, идеально подготовил позицию для спринта. Там были Мэттьюс, Трентин и несколько других быстрых ребят, но мы хотели попытаться. Невероятно счастлив, что одержал эту победу».

 

  Йенс Кёкелейр (EF Educatinon Nippo): «Не часто у меня столько эмоций после победы товарища по команде, как сегодня. У нас с Магнусом отличные отношения, мне было приятно помогать ему сегодня, и его победа для меня много значит. Я просто очень счастлив».

 

  Хуанма Гарате, спортивный директор команды EF Education Nippo: «Очень сильные эмоции испытал, когда увидел, что Йенс сделал для Магнуса, особенно после того, что случилось вчера. Всё прошло идеально. Такой день, в котором всё, что хотел сделать, в итоге выполнено. Это потрясающе. Никто в пелотоне не сможет сделать то, что удалось  Магнусу за эти несколько дней».

 

  Андреа Баджиоли (Deceuninck-Quick Step): «Подиум этапа Гранд-тура – всегда хороший результат, но сегодня я хотел победить. Я хорошо ехал гонку, сберёг силы в ногах на последнем подъёме, потом сел на колесо Корта. На последних 200 метрах я выдал всё, что мог, но он просто был сильнее. Надеюсь, у меня ещё будут шансы на финишах этой Вуэльты».

  Майкл Мэттьюс (BikeExchange): После такого этапа, как вчера, следующий ехать всегда тяжело. В финале мы все собрались. И даже после того, как я с трудом прошёл два последних подъёма  перед финишем, ребята всё равно выстроились меня развозить в спринте. На первом подъёме я уже сказал команде, что не буду бороться за этап. Подумал, что для мне это не по силам. Но я сжал зубы и перетащил себя через гору, а ребята сказали мне, что везут меня на спринт. Мы немного отскочили от Магнуса Корта в финале, но они лучше меня рассчитали время для спринта. В целом, думаю, сегодня мы отлично выступили командой. Когда такая команда поддерживает тебя на Гранд-туре, всегда отдаёшь все силы, чтобы отфинишировать».

 

  Маттео Трентин (UAE Team Emirates): «Ребята сегодня идеально работали, держали высокую скорость, но мне просто не хватило сил финишировать впереди. Жара была дикая, на выживание. Я сел на колесо Мэттьюса перед финишем, но Магнус Корт сегодня снова был слишком силён. Его команда идеально рассчитала время в конце. Но мы не сдаёмся, обязательно продолжим бороться за победу на этой Вуэльте».

 

 Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux): «Мы ожидали, что сегодня будет разыгран спринт, что было нам выгодно. На финальном подъёме генеральщики не стали атаковать, уехали лишь гонщики, которые находились ниже в генеральной классификации. Мы с Луисом держались в первой группе благодаря поддержке команды.

 

Теоретически, в пятницу этап может развиваться по такому же сценарию, но нужно быть очень внимательным, потому что никогда не знаешь, что случится. Я уже с нетерпением жду следующего этапа, потому что так приятно ехать в майке лидера».

 

 

Результаты 12 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Магнус Корт Magnus Cort Nielsen EF Education - Nippo Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Карапаз и Падун в 10-ке, но с конца) Видно что парни готовятся на сильные (дай Бог победные) отъезды на серьёзных горных этапах...возможно даже в этот уик_энд. Главное чтобы не в один день, а то мне хочется чтобы и Ричард выиграл и естественно, чтобы наш Марк добыл победу на каком то красивом горном этапе.

    Улёт и падение велогонщиков на том повороте в колючую проволку (ведь была там?) конкретно поколола и ободрала некоторых спортсменов, но благо, последствий как у Дж.Хугерланда на ТдФ 10-летней давности к счастью всем удалось избежать; "боевые ранение" правда будут ощущаться больно и неприятно и завтра тоже( 

    Цитата: MVDP
    У датчан просто потрясающая гвардия собирается. Корт не перестает удивлять.

    За половину прошедшей Вуэльты я бы дал МКН приз супер-комбатив уже сейчас. Две классные и разные победы у него на Вуэльте good а Админам сочно добавить флаг Дании в тег_смайлы.

  • Sezar
    Druivenkoers - Overijse-2021 (3)
    Sezar-Фото

    Да, забавная история)

  • Earl57
    Druivenkoers - Overijse-2021 (3)
    Earl57-Фото

    Посидели, отдохнули, потом продолжили...

  • Sezar
    Druivenkoers - Overijse-2021 (3)
    Sezar-Фото

    Ну и отлично.

  • vadi
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    vadi-Фото

    Большинство этапов (10 из 12?) выиграли гонщики, взявшие по 2 этапа

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    Earl57-Фото

    Когда произошел завал, стажер сразу побежал отдавать свой велосипед Адаму Йейтсу - у них одинаковый рост и вес. Вряд ли ему было указание из технички, потому что она была рядом и Адаму сразу дали его запасной велосипед. Но парень настоящий командный боец.

  • Shega
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    Shega-Фото

    Вчера Корт пытался и не смог, к сожалению. Зато сегодня всё получилось!) Вот отсюда и "всё-таки".

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    У Якобсена только один соперник - он сам.

    А промежуток за 10км до основного хитро придуманно, хотя и не ново. Посмотрим, может будет какая нибудь неожиданность.

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    Arciv-Фото
    Надеюсь Примож уже нападался и больше не будет
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    Arciv-Фото
    Хм,промежуточный спринт прямо перед финишем! Надо Якобсену не распыляться на него,и идти чисто на финиш

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