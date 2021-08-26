Дамиано Карузо – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2021

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36) У меня немного двоякое впечатления от этапа: с одной стороны были и атаки, и борьба за горох, и одиночный отъезд за 70 км. Д.Карузо - как же классно что он и выиграл; с другой стороны Рогла ловил всех и вся, причём я бы сказал легко и непринуждённо. Рискну предположить, что если у Приможа не случится форс-мажор он откатает на этой Вуэльте и победит в генерале так же бодренько как и Погачар на Туре...буду рад если такого, т.е. так просто для него не случится. Адама в "открытые" капитаны Инэоса на этой Вуэльте, а то с Берналем сейчас может и не выйти, а потом с Йейтсом может будет уже и поздно. Цитата: reforg34 Этап под Ланду. Если все пойдет по его плану, 2-3 минуты без проблем должен привозить Рогличу и Берналю. Хороший комент в превью этапа, честно говоря после этапа аж прослезился улыбнулся. Ланда - всё, как вы это не понимаете. Да многие из нас (и я в т.ч.) весьма симпатизируют и болеют за него, но давайте признаем - Микэль кончился( Ну не верится что матёрый баск сможет на 3-й, самой сложной, неделе выдаст что то сверх_мощное удивив соперников и порадов всех нас. Бахрейну теперь нужно по немногу перестраиваться под Хейга (тем более этап команда взяла, уже пол.дела сделанно на Вуэльте), а вдруг у Джека и полуится подиум в итоге как уже случилось у его комрада Д.Карузо на Джиро. Цитата: Kay82 Жду от Марка Падуна победы на этапе, верю! Угадали команду, но не угадали велогонщика)) Но Марк думаю тоже заработал одобрения и может похвалу от своего начальства, что осталася при Ланде до конца и выполнил свое дело горного грэгари.

GTX

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36) За инеосом интересно понаблюдать

BaTman

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36) Инеосу надо срочно избавляться от Берналя, и кого то искать. По мне этот якорь, который иногда пригождается, но по большей части весит слишком много и не даёт другим уплыть. Один раз уже Тур на себя заакцентировал и слил. Сейчас Вуэльту видно что не даёт ехать другим участникам, и на него никто работать не хочет. К спорт директорам инеоса у меня тоже есть вопросы, что это вообще за цирк, где каждый едет как хочет. Браво Роглич, идёт очень размеренно, и видно что достаточно комфортно.

BlAr

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36) Мне показалось, что к концу горы у Роглича в ногах осталось не очень много резкости. Иначе рванул бы раньше и резче, и привез бы больше. Но и этого хватает, чтобы быть сильнее остальных.

niktim

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36) У Роглича всегда одна , две недели - олично, но если его "прессовать" -на третьей - начинает падать, или шлем "на бикрень" - "сдувается".

Astanaforever

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36) Цитата: s75 при всем моем уважении к команде, если посмотреть на состав на Вуэльте - помимо уходящего лидера еще как минимум пять(!) человек значатся в вишлистах других команд, напрасно вешать всех собак на капитана



UPD. извините, поправка - не пять, а шесть

А можно эти листы опубликовать? А можно эти листы опубликовать?

Николай Н.

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36) Роглич в горах просто гроза для всех. Он легко прошил всех и мог бы взять финиш, но на много отпустили отрыв, а именно Карузу.

s75

Tour de l'Avenir-2021. Этап 9 (5) Глоуэг (правильно написал?) сошел из-за вчерашнего падения на спуске. Надеюсь, это не из-за сборов в Инеосе (грустная шутка).

nightbuster33

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36) Все понятно.Вообщем перетрахался.Запретить.Выделить на это внесезонное время,если нет самоконтроля.Так что не растраивайся-это жизнь,без которого не было бы ничего на свете.Молодой еще,исправится.В следующем сезон,с учетом полученного опыта,выступит намного лучше.

shekn

Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36) Цитата: Astanaforever А я честно рад, что Власов проиграл, 2.43 . Не из за Власова . Может отрезвит руководство команды. Оно заигралось и потеряло все реалии положения команды в мировом пелотоне. Команду целеноправлено ушатали за эти пять лет, с момента последней победы Нибали на Джиро. Может сегодня они поймут наконец, что команда со статуса генеральщиков перешла в обычную команду среднего уровня. Нельзя жить прошлыми победами и былыми заслугами. Команды просто нет. И Винокурову со следующего сезона предстоит построить новую команду с нуля. И это очень сложная задача, почти невыполнимая, т к в случае неудачи и плохих результатов, никто и одну тенге не поставит, что проект закроют в 23 году. По поводу Вашего Власова. Отслеживал его посты в соц.сетях после Джиро и не увидел там ничего позитивного в плане велоспорта. Только обнимашки с его молодой женой и игры с его собачкой в курортных местах Европы. Сразу видно было, что он не даст никаких результатов на Вуэльте на фоне релакса и любвиобильных сюжетов. А тем более после подписания с другой командой контракта с большими деньгами чем в Астане. И мне кажется, что его одиночество в горах, это скрытый протест однокомандников по отношению к нему. Никто не захотел его тащить в горах, что иначе никак больше не обьяснить, что на этом этапе у всех команд были грегари по три, четыре человека даже в таких не горных командах как DSM, BORA, Qhubeka — NextHash, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux И я не думаю, что не потянули Горка, Лулу, Омар. Не было желания пахать на него. Внутрикомандная плохая неопределенная обстановка.И все это вина руководства. Слишком много на себя взяли и отдали на откуп одному молодому Власову. А он просто в очередной раз не потянул. Он уже весь в Боре, поймите уж. Он зазвездился малость, хотя не выиграл ни одну гонку в этом сезоне, ни один этап. С такими далеко не поедешь. Молодой еще, голодный. Может я не прав, но откровенен. Каждый день почти одно и тоже: Власов - бука, подписал новый контракт. Да пол пелотона так живёт , раз в пару лет меняя коллектив. Почему не признать, что Власов уходит скорее всего не только из-за денег, но и в том числе потому , что в команде черт знает что происходит. Каждый день почти одно и тоже: Власов - бука, подписал новый контракт. Да пол пелотона так живёт , раз в пару лет меняя коллектив. Почему не признать, что Власов уходит скорее всего не только из-за денег, но и в том числе потому , что в команде черт знает что происходит.