- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 23:30
Дамиано Карузо – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2021
33-летний итальянский велогонщик команды Bahrain-Victorious ,призёр Джиро д’Италия-2021 Дамиано Карузо одержал победу на 9-м горном этапе Вуэльты Испании-2021.
Этап с общим набором высоты 4600 м и финишем в подъём высшей категории Альто-де-Велефик (Alto de Velefique) начался с многочисленных атак и попыток сформировать отрыв дня. Несколько раз пелотон закрывал просвет и не отпускал атакующих. 11 гонщикам удалось создать просвет лишь через 90 км после старта на подъёме 1-й категории подъема 1 категории Альто Кольядо Вента Луиса (Alto Collado Venta Luisa, отм. 1965 м, перепад высот 1276 м, протяженность 29 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 15%).
В отрыв отобрались помимо будущего победителя этапа Дамиано Карузо ещё 10 гонщиков, но в итоге никому из них кроме итальянского гонщика не удалось финишировать обойти генеральщиков.
Карузо атаковал в одиночку за 71 км до финиша. В это время в пелотоне скорость задавала велкоманда Ineos Grenadiers. Когда Дамиано Карузо начал восхождение на Альто-де-Велефик, у него в запасе было 3:17 над бывшими попутчиками, а пелотон был в 5 минутах 2 секундах.
Пока Карузо боролся за победу, в группе красной майки начались атаки, в результате которых все попутчики Дамиано Карузо по отрыву дня были пройдены лидерами генеральной классификации, а капитан команды Bahrain-Victorious Микель Ланда выпал из группы генеральщиков за 10 км до финиша.
Итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious пересёк линию финиша с преимуществом в 1 минуту 5 секунд над ближайшим преследователем, которым стал лидер общего зачёта Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport
Photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2021
Победа на горном этапе принесла Дамиано Карузо гороховую майку лучшего в горной классификации, где он с 28 очками теперь опережает Романа Барде (DSM) на 6 очков.
Дамиано Карузо: «71 км в одиночку впереди – это много! Я поехал только потому, что понимал, что Ineos задают очень высокий темп. Сказал себе, что надо атаковать до того, как поймают мою группу. Думал, что разрыв больше, чем был на самом деле. Потрясающие чувства после того, что сегодня сделал. Невероятное для меня достижение после Джиро. Последний подъём был таким длинным. Знал, что мне будет тяжело. Сконцентрировался только на своей скорости.
Когда осталось несколько километров, понял, что есть шанс на победу. Мне жаль, что у Микеля Ланды сегодня были трудности. У нашей команды две цели – борьба за генеральную классификацию и победа на этапе. Я удержал скорость и взял победу. Благодарю всех болельщиков, которые продолжали поддерживать меня после Джиро, и мою семью».
Горазд Штангельдж (Gorazd Štangelj), спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Великолепно, что Дамиано сегодня выиграл, но в то же время было тяжело видеть, как сегодня мучился Микель. Скажу как есть, утром Микель чувствовал себя не лучшим образом. Поэтому мы уже тогда решили, что за ним буду присматривать несколько ребят. Он остаётся чемпионом, одним из лучших гонщиков, и ему продолжили помогать Ваут и Марк.
Что могу сказать про Дамиано? Мы планировали, что один из наших гонщиков поедет в отрыв, но уехать оказалось нелегко. Пелотон не отпустил далеко, а он отлично среагировал, уехав в одиночку до того, как началась борьба генеральщиков. Он идеально всё сделал!
Джек (Хейг) показал, что находится в отличной форме с самого старта. Мы уже добились сегодня одной цели – выиграли этап с Дамиано, теперь будем ставить новые цели с Джеком, Джино (Медером) и Микелем».
Результаты 9 этапа Вуэльты Испании-2021
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