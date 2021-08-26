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Дамиано Карузо – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2021

Дамиано Карузо – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2021

 

 

  33-летний итальянский велогонщик команды Bahrain-Victorious ,призёр Джиро д’Италия-2021 Дамиано Карузо одержал победу на 9-м горном этапе Вуэльты Испании-2021.

 

Этап с общим набором высоты  4600 м и финишем в подъём высшей категории Альто-де-Велефик (Alto de Velefique) начался с многочисленных атак и попыток сформировать отрыв дня. Несколько раз пелотон закрывал просвет и не отпускал атакующих.  11 гонщикам удалось создать просвет лишь через 90 км после старта на подъёме 1-й категории подъема 1 категории Альто Кольядо Вента Луиса (Alto Collado Venta Luisa, отм. 1965 м, перепад высот 1276 м, протяженность 29 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 15%).

 

В отрыв отобрались помимо будущего победителя этапа Дамиано Карузо ещё 10 гонщиков, но в итоге никому из них кроме итальянского гонщика не удалось финишировать обойти генеральщиков.

 

Карузо атаковал в одиночку за 71 км до финиша. В это время в пелотоне скорость задавала велкоманда Ineos Grenadiers. Когда Дамиано Карузо начал восхождение на Альто-де-Велефик, у него в запасе было 3:17 над бывшими попутчиками, а пелотон был в 5 минутах 2 секундах.

 

Пока Карузо боролся за победу, в группе красной майки начались атаки, в результате которых все попутчики Дамиано Карузо по отрыву дня были пройдены лидерами генеральной классификации, а капитан команды Bahrain-Victorious Микель Ланда выпал из группы генеральщиков за 10 км до финиша.

Итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious пересёк линию финиша с преимуществом в 1 минуту 5 секунд над ближайшим преследователем, которым стал лидер общего зачёта Примож Роглич (Jumbo-Visma).

 

Дамиано Карузо – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2021

 

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

Дамиано Карузо – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Дамиано Карузо – победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2021

 

  Победа на горном этапе принесла Дамиано Карузо гороховую майку лучшего в горной классификации, где он с 28 очками теперь опережает Романа Барде (DSM) на 6 очков.

 

  Дамиано Карузо: «71 км в одиночку впереди – это много! Я поехал только потому, что понимал, что Ineos задают очень высокий темп. Сказал себе, что надо атаковать до того, как поймают мою группу. Думал, что разрыв больше, чем был на самом деле. Потрясающие чувства после того, что сегодня сделал. Невероятное для меня достижение после Джиро. Последний подъём был таким длинным. Знал, что мне будет тяжело. Сконцентрировался только на своей скорости.

 

Когда осталось несколько километров, понял, что есть шанс на победу. Мне жаль, что у Микеля Ланды сегодня были трудности. У нашей команды две цели – борьба за генеральную классификацию и победа на этапе. Я удержал скорость и взял победу. Благодарю всех болельщиков, которые продолжали поддерживать меня после Джиро, и мою семью».

 

 Горазд Штангельдж (Gorazd Štangelj), спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Великолепно, что Дамиано сегодня выиграл, но в то же время было тяжело видеть, как сегодня мучился Микель. Скажу как есть, утром Микель чувствовал себя не лучшим образом. Поэтому мы уже тогда решили, что за ним буду присматривать несколько ребят. Он остаётся чемпионом, одним из лучших гонщиков, и ему продолжили помогать Ваут и Марк.

 

  Что могу сказать про Дамиано? Мы планировали, что один из наших гонщиков поедет в отрыв, но уехать оказалось нелегко. Пелотон не отпустил далеко, а он отлично среагировал, уехав в одиночку до того, как началась борьба генеральщиков. Он идеально всё сделал!

 

Джек (Хейг) показал, что находится в отличной форме с самого старта. Мы уже добились сегодня одной цели – выиграли этап с Дамиано, теперь будем ставить новые цели с Джеком, Джино (Медером) и Микелем».

 

 

Результаты 9 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Дамиано Карузо Damiano Caruso Bahrain Victorious Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    EL-Fenomeno-Фото

    У меня немного двоякое впечатления от этапа: с одной стороны были и атаки, и борьба за горох, и одиночный отъезд за 70 км. Д.Карузо - как же классно что он и выиграл; с другой стороны Рогла ловил всех и вся, причём я бы сказал легко и непринуждённо. Рискну предположить, что если у Приможа не случится форс-мажор он откатает на этой Вуэльте и победит в генерале так же бодренько как и Погачар на Туре...буду рад если такого, т.е. так просто для него не случится.

    Адама в "открытые" капитаны Инэоса на этой Вуэльте, а то с Берналем сейчас может и не выйти, а потом с Йейтсом может будет уже и поздно.

    Цитата: reforg34
    Этап под Ланду. Если все пойдет по его плану, 2-3 минуты без проблем должен привозить Рогличу и Берналю.

    Хороший комент в превью этапа, честно говоря после этапа аж прослезился улыбнулся. Ланда - всё, как вы это не понимаете. Да многие из нас (и я в т.ч.) весьма симпатизируют и болеют за него, но давайте признаем - Микэль кончился( Ну не верится что матёрый баск сможет на 3-й, самой сложной, неделе выдаст что то сверх_мощное удивив соперников и порадов всех нас. Бахрейну теперь нужно по немногу перестраиваться под Хейга (тем более этап команда взяла, уже пол.дела сделанно на Вуэльте), а вдруг у Джека и полуится подиум в итоге как уже случилось у его комрада Д.Карузо на Джиро.

    Цитата: Kay82
    Жду от Марка Падуна победы на этапе, верю!

    Угадали команду, но не угадали велогонщика)) Но Марк думаю тоже заработал одобрения и может похвалу от своего начальства, что осталася при Ланде до конца и выполнил свое дело горного грэгари.

  • GTX
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    GTX-Фото
    За инеосом интересно понаблюдать
  • BaTman
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    BaTman-Фото

     Инеосу надо срочно избавляться от Берналя, и кого то искать. По мне этот якорь, который иногда пригождается, но по большей части весит слишком много и не даёт другим уплыть.  

     Один раз уже Тур на себя заакцентировал и слил. Сейчас Вуэльту видно что не даёт ехать другим участникам, и на него никто работать не хочет. 

     

     К спорт директорам инеоса у меня тоже есть вопросы, что это вообще за цирк, где каждый едет как хочет. 

     

     Браво Роглич, идёт очень размеренно, и видно что достаточно комфортно. 

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    BlAr-Фото

    Мне показалось, что к концу горы у Роглича в ногах осталось не очень много резкости. Иначе рванул бы раньше и резче, и привез бы больше. Но и этого хватает, чтобы быть сильнее остальных.

  • niktim
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    niktim-Фото

    У Роглича всегда одна , две недели - олично, но если его "прессовать" -на третьей - начинает падать, или шлем "на бикрень" - "сдувается".

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: s75
    при всем моем уважении к команде, если посмотреть на состав на Вуэльте - помимо уходящего лидера еще как минимум пять(!) человек значатся в вишлистах других команд, напрасно вешать всех собак на капитана

    UPD. извините, поправка - не пять, а шесть
    А можно эти листы опубликовать?
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    Николай Н.-Фото

    Роглич в горах просто гроза для всех. Он легко прошил всех и мог бы взять финиш, но на много отпустили отрыв, а именно Карузу.

  • s75
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 9 (5)
    s75-Фото

    Глоуэг (правильно написал?) сошел из-за вчерашнего падения на спуске. Надеюсь, это не из-за сборов в Инеосе (грустная шутка).

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    nightbuster33-Фото
    Все понятно.Вообщем перетрахался.Запретить.Выделить на это внесезонное время,если нет самоконтроля.Так что не растраивайся-это жизнь,без которого не было бы ничего на свете.Молодой еще,исправится.В следующем сезон,с учетом полученного опыта,выступит намного лучше.
  • shekn
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (36)
    shekn-Фото
    Цитата: Astanaforever
    А я честно рад, что Власов проиграл, 2.43 . Не из за Власова . Может отрезвит руководство команды. Оно заигралось и потеряло все реалии положения команды в мировом пелотоне. Команду целеноправлено ушатали за эти пять лет, с момента последней победы Нибали на Джиро. Может сегодня они поймут наконец, что команда со статуса генеральщиков перешла в обычную команду среднего уровня. Нельзя жить прошлыми победами и былыми заслугами. Команды просто нет. И Винокурову со следующего сезона предстоит построить новую команду с нуля. И это очень сложная задача, почти невыполнимая, т к в случае неудачи и плохих результатов, никто и одну тенге не поставит, что проект закроют в 23 году. По поводу Вашего Власова. Отслеживал его посты в соц.сетях после Джиро и не увидел там ничего позитивного в плане велоспорта. Только обнимашки с его молодой женой и игры с его собачкой в курортных местах Европы. Сразу видно было, что он не даст никаких результатов на Вуэльте на фоне релакса и любвиобильных сюжетов. А тем более после подписания с другой командой контракта с большими деньгами чем в Астане. И мне кажется, что его одиночество в горах, это скрытый протест однокомандников по отношению к нему. Никто не захотел его тащить в горах, что иначе никак больше не обьяснить, что на этом этапе у всех команд были грегари по три, четыре человека даже в таких не горных командах как DSM, BORA, Qhubeka — NextHash, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux И я не думаю, что не потянули Горка, Лулу, Омар. Не было желания пахать на него. Внутрикомандная плохая неопределенная обстановка.И все это вина руководства. Слишком много на себя взяли и отдали на откуп одному молодому Власову. А он просто в очередной раз не потянул. Он уже весь в Боре, поймите уж. Он зазвездился малость, хотя не выиграл ни одну гонку в этом сезоне, ни один этап. С такими далеко не поедешь. Молодой еще, голодный. Может я не прав, но откровенен.
    Каждый день почти одно и тоже: Власов - бука, подписал новый контракт. Да пол пелотона так живёт , раз в пару лет меняя коллектив. Почему не признать, что Власов уходит скорее всего не только из-за денег, но и в том числе потому , что в команде черт знает что происходит.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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