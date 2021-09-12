Примож Роглич - трёхкратный победитель Вуэльты Испании

Третья победа Приможа Роглича на Вуэльте Испании третий год подряд

Примож Роглич стал трёхкратным победителем Вуэльты Испании, причём выиграл испанский Гранд-тур три года подряд. Это удавалось лишь двум гонщикам в истории – Тони Ромингеру (1992, 1993 и 1994 годы) и Роберто Эрасу (2003, 2004, 2005).

31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma стартовал на Вуэльте Испании-2021 после триумфа на Олимпийских играх в Токио-2020, где стал чемпионом в индивидуальной гонке на время. Лидер команды Jumbo-Visma начал 76-й выпуск Вуэльты Испании-2021 с победы в индивидуальной гонке на время, открывшей гонку. Красную майку лидера Примож Роглич отдал на 3-м этапе, затем вернул её на 6-м и вновь потерял на 10-м.

Дубль словенский гонщик сделал, выиграв 11-й этап с финишем в подъём Вальдепеньяс-де-Хаэн, а красную майку лидера вернул после победы на Лагос-де-Ковадонга на 17-м этапе. Вуэльту Испании-2021 Примож Роглич завершил победой в индивидуальной гонке на время на 21-м этапе с финишем у собора в Сантьяго-де-Компостела.

В генеральной классификации Примож Роглич обошёл ближайшего соперника, испанского гонщика команды Movistar Энрика Маса на 4 минуты 41 секунды и на 7 минут 40 секунд опередил третьего призёра Вуэльты Испании-2021, австралийского гонщика команды Bahrain Victorious Джека Хейга.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Примож Роглич: «Это были три прекрасных недели. Очень счастлив и за себя, и за ребят, которые были со мной. Гонку выиграли благодаря командным усилиям. Для меня честь одержать победу здесь в третий раз. Я наслаждался каждым днём в Испании».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Великолепно так завершить Вуэльту. Когда оглядываюсь на последние три недели Вуэльты, понимаю, что впервые мы всё держали под контролем на протяжении всей гонки. Думаю, выступили идеально. Победа в третий раз подряд особенная».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «С гордостью думаю о последних неделях. У нас была очень сильная команда. Мы контролировали гонку. Примож – один из немногоих гонщиков, выигравших Вуэльту трижды и три раза подряд. Думаю, нам ещё предстоит осознать, что лишь некоторые гонщики способны выиграть Гранд-тур. И тем приятнее, что мы выиграли его снова. К таким победам никогда не привыкнешь, ими очень гордишься. В этом сезоне мы опять были одной из лучших команд мира. Нам ещё есть что совершенствовать, поэтому продолжим упорно работать в ближайшие годы».