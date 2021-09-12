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Примож Роглич - трёхкратный победитель Вуэльты Испании

Третья победа Приможа Роглича на Вуэльте Испании третий год подряд

 

 

  Примож Роглич стал трёхкратным победителем Вуэльты Испании, причём выиграл испанский Гранд-тур три года подряд. Это удавалось лишь двум гонщикам в истории – Тони Ромингеру (1992, 1993 и 1994 годы) и Роберто Эрасу (2003, 2004, 2005).

 

31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma стартовал на Вуэльте Испании-2021  после  триумфа на Олимпийских играх в Токио-2020, где стал чемпионом в индивидуальной гонке на время. Лидер команды Jumbo-Visma начал 76-й выпуск Вуэльты Испании-2021 с победы в индивидуальной гонке на время, открывшей гонку. Красную майку лидера Примож Роглич отдал на 3-м этапе, затем вернул её на 6-м и вновь потерял на 10-м.

 

Дубль словенский гонщик сделал, выиграв 11-й этап с финишем в подъём Вальдепеньяс-де-Хаэн, а красную майку лидера вернул после победы на Лагос-де-Ковадонга на 17-м этапе. Вуэльту Испании-2021 Примож Роглич  завершил победой в индивидуальной гонке на время на 21-м этапе с финишем у собора в Сантьяго-де-Компостела.

 

В генеральной классификации Примож Роглич обошёл ближайшего соперника, испанского гонщика команды Movistar Энрика Маса на 4 минуты 41 секунды и на 7 минут 40 секунд опередил третьего призёра Вуэльты Испании-2021, австралийского гонщика команды Bahrain Victorious Джека Хейга.

 

Примож Роглич - трёхкратный победитель Вуэльты Испании

 

Примож Роглич - трёхкратный победитель Вуэльты Испании

 

Примож Роглич - трёхкратный победитель Вуэльты Испании

 

Примож Роглич - трёхкратный победитель Вуэльты Испании

 

Примож Роглич - трёхкратный победитель Вуэльты Испании

 

Примож Роглич - трёхкратный победитель Вуэльты Испании

  

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Примож Роглич: «Это были три прекрасных недели. Очень счастлив и за себя, и за ребят, которые были со мной. Гонку выиграли благодаря командным усилиям. Для меня честь одержать победу здесь в третий раз. Я наслаждался каждым днём в Испании».

 

  Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Великолепно так завершить Вуэльту. Когда оглядываюсь на последние три недели Вуэльты, понимаю, что впервые мы всё держали под контролем на протяжении всей гонки. Думаю, выступили идеально. Победа в третий раз подряд особенная».

 

  Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «С гордостью думаю о последних неделях. У нас была очень сильная команда. Мы контролировали гонку. Примож – один из немногоих гонщиков, выигравших Вуэльту трижды и три раза подряд. Думаю, нам ещё предстоит осознать, что лишь некоторые гонщики способны выиграть Гранд-тур. И тем приятнее, что мы выиграли его снова. К таким победам никогда не привыкнешь, ими очень гордишься. В этом сезоне мы опять были одной из лучших команд мира. Нам ещё есть что совершенствовать, поэтому продолжим упорно работать в ближайшие годы».

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • close2you
    Матье Ван дер Пул продлил конт ... (3)
    close2you-Фото
    Олимпиада на шоссе 2024 будет за ним )
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Роглича с заслуженной Победой!
    Но, мой главный герой - Магнус Корт - самый яркий, на мой взгляд,
    гонщик этой Вуэльты.

    ЗЫ: И что-то не дотягивает нынешняя Вуэльта даже до Джиро.
    Про Тур и говорить нечего. 

  • VeloVelo
    Матье Ван дер Пул продлил конт ... (3)
    VeloVelo-Фото

    В результате у МВДП зарплата будет одна, а у других гонцов команды - другая. Рассчет на то, что остальные гонцы будут иметь возможность, гоняясь за копейки, подрасти и успешно продаться на более высокую зарплату.

    Вполне хороший бизнес-план - привлечение бабла под Звезду.
    У Лефевра он прекрасно работает.

  • M-07
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (30)
    M-07-Фото
    Если это так, то не всё так однозначно, но всё-таки скорее Лопес не прав таки. Да, с одной стороны Лопес тоже за призовое место борется, с другой Мас имел более высокие шансы, приказ команды логичен, ибо модно привезти за собой соперников и тем самым угрозу позициям Маса, и тогда Лопес должен подчиняться приказам команды. Таковы реалии велоспорта, хотя они мне не очень-то по душе.
  • M-07
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (25)
    M-07-Фото
    Правильно на Джиро он сделал, эти умственно отсталые то и дело мешаются под колёсами и иногда валят гонщиков и даже завалы устраивают (как на Туре дама с плакатом). И обычно таким редискаам ничего за это не бывает. Так и надо было тому недофанату, получил от Лопеса то, что заслужил.
    А в нынешней ситуации сход - это очень некрасиво. Однако если это было из-за приказа команды не преследовать, то всё не так однозначно, с одной стороны Лопес тоже за призовое место борется, с другой Мас имел более высокие шансы, приказ команды логичен, ибо модно привезти за собой соперников и тем самым угрозу позициям Маса, и тогда Лопес должен подчиняться приказам команды. Таковы реалии велоспорта, хотя они мне не очень-то по душе.
  • Pi-man
    Итоги Вуэльты Испании-2021 по ... (2)
    Pi-man-Фото

    В прошлом году Роглич на Вуэльте еще больше очков набрал. В этом много майкой делился :)

  • Starch27
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    Starch27-Фото
    Цитата: GTX
    Как и на Туре разрывы в генерале космические

    Но смотреть этапы было интересно. На ТДФ был театр одного актёра, к сожалению.
  • Earl57
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 7 (3)
    Earl57-Фото
    Ну так для Инеос Тур Британии важнее Тура Бенилюкса.
  • shain
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (15)
    shain-Фото

    3-я часть вуэльты была интересной. Кусс мог бы и повыше быть, заслужил.

    Жаль, что российский велоспорт беспросветно в жопе.



    Лопес удивил своей странной истеричной выходкой. 

  • shain
    Итоги Вуэльты Испании-2021 по ... (2)
    shain-Фото
    Вот это приход у Роглича/Jumbo/Словении!

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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