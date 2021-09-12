Луис Мейнтьес сошёл с Вуэльты Испании-2021 после падения на 19-м этапе

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Луис Мейнтьес вынужден сойти с Вуэльты Испании-2021 после падения
29-летний южноафриканский гонщик велокоманды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Луис Менйнтьес (Louis Meintjes) сошёл с Вуэльты Испании-2021 на 19-м этапе. За 40 км до финиша, когда пелотон вёл преследование отрыва дня, произошёл завал. Луис Мейнтьес упал и не смог вернуться в гонку, так как ударился лицом и на некоторое время потерял сознание. Он был доставлен в госпиталь города Луго (Галисия), где останется для наблюдения. Как сообщает команда, переломов удалось избежать. До старта 19 этапа, после ключевых горных этапов, Мейнтьес шёл 10-м в генеральной классификации.
Photo © Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux/Photo News
Симон Вердонк (Simon Verdonck), врач команды: «Первый осмотр в госпитале Луго переломов не выявил. Луис Мейнтьес останется под наблюдением на ночь, потому что получил травму лица и на короткое время после падения потерял сознание».
Валерио Пива (Valerio Piva), спортивный директор: «Не буду скрывать, я огорчён. Мы очень успешно выступали на этой Вуэльте, но после падения Луиса баланс удач и неудач сместился в сторону неудач. И Рейн, и Одд, оба потеряли красную майку после падений, а теперь мы потеряли нашего лидера генеральной классификации по той же причине. Совершенно не ожидали такого поворота, потому что вся команда была сфокусирована на нашем южноафриканце.
Я предупреждал наших ребят, что после тяжёлых этапов сегодня будет нервный день. Мы не знаем, как произошло падение. Но я сразу увидел, что Луис без сознания и продолжать не сможет. Печально получить такой сход после трёх недель тяжёлой работы. Нам нужно быстро переключиться, чтобы выйти завтра на старт с новой мотивацией. Убеждён, что Рейн (Таарамяэ) и Ян (Хирт) смогу показать что-то значимое!»
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EL-Fenomeno
Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
Последние 100км. настоящая зубодробилка. Верю и жду последний и настоящий горный батл возможно и в отрыве (там будет много гонцов...если пелотон отпустит), и среди капитанов. Мас хоть и 2-й в генерале, но лично меня почти не впечатлил, М.А. Лопес и то был активнее и острее.
20 этап проложен по побережью Атлантического океана и вблизи от него, по профилю напоминает Арденнскую классику.
Все мы помним что Рогла выиграл ту ЛБЛ, которую должен был брать Ж.Алафилипп, так что то сбросить Примо будет почти нереально, разве упадёт или прокол. С другой стороны мне почему очень хочется повторения (событий) 20 этапа Вуэльты 2015 (привет Ару!) - это был грнадиозный этап! Да, профиль 20 этапы Вуэльты-2021 не сравнить с тем (тут 5 гор 3-2-1-2-2 категории и макс.высота всего 632м., хоть и финиш в горку, а там были 4 горы и все 1-й категории, самя низкая из которых была высотой 1770м., хоть и финиш не не горе). Но главная фишка 20 этапа Вуэльты 6-летней давности (кто помнит) это просто великолепная КОМАНДНАЯ РАБОТА АСТАНЫ.
Хейг, как и Берналь, всё ещё мечтаю о подиуме, так может им и командам ИНЭОСа+БАХРЕЙНа обёъденится !? Так возможно они то повоторят и сделает примерно такую же работу сегодня, как когда то это выдали со_командники Ару в его АСТАНЕ. А может и Мувики..)
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salomon
Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
Цитата: старт-шоссе 82
А что говорить о Рогличе? У него перед Масом запас 2:30 и еще на разделке столько же привезет, так что вопрос снят.
В пелотоне есть еще две темы и обе внутри командные.
1 - Столер - Барде , в горном зачете у них 59 и 54 очка соответственно.Вопрос как они собираются это дело разрулить.
2 - Мас - Лопес , в генерале между ними 23 секунды. Захотят пободаться или уже все решено, посмотрим.
Есть еще одна тема (вертуально-надуманная) которая прилетела после сегодняшнего =доезда= Якобсена. Если завтра с ним случится что то подобное, только на несколько минут хуже, то зеленую майку забирает Роглич.
Если Якобсен не выходит на старт или начинает отстовать с начала этапа, то возможно мы снова увидим Корта в отрыве. (но это уже из разряда не реального) ......................
На счёт Лопеса не уверен... Супермен может и потерять бронзовый подиум после разделки
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Shega
Тур Бенилюкса-2021. Этап 4 (7)
Причина ухода Юлии из фигурного катания до сих пор не известна и, скорее всего на публичное обсуждение уже вынесена не будет. Кроме слов тренера о "плохой" маме, обидах на... и т.д. есть ещё объективный процесс взросления (этот штаб работает только с допубертатными девочками) и анорексия, от которой Юля долго лечилась.
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uran
Мигель Анхель Лопес - победите ... (14)
Для "не вундеркиндов" вполне работает формула: выигрываешь в горах - теряешь в разделке. Поэтому на разделке не чистые горняки много выиграют у других.
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старт-шоссе 82
Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
А что говорить о Рогличе? У него перед Масом запас 2:30 и еще на разделке столько же привезет, так что вопрос снят.
В пелотоне есть еще две темы и обе внутри командные.
1 - Столер - Барде , в горном зачете у них 59 и 54 очка соответственно.Вопрос как они собираются это дело разрулить.
2 - Мас - Лопес , в генерале между ними 23 секунды. Захотят пободаться или уже все решено, посмотрим.
Есть еще одна тема (вертуально-надуманная) которая прилетела после сегодняшнего =доезда= Якобсена. Если завтра с ним случится что то подобное, только на несколько минут хуже, то зеленую майку забирает Роглич.
Если Якобсен не выходит на старт или начинает отстовать с начала этапа, то возможно мы снова увидим Корта в отрыве. (но это уже из разряда не реального) ......................
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Earl57
Мигель Анхель Лопес - победите ... (14)
А кто говорит что Берналь безусловный фаворит? Уж точно не я. И у Берналя уже есть победа на грантуре в этом году. Подиум Вуэльты для него "вишенка на торте". Будет - прекрасно, нет - не катастрофа.
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kostel69
Мигель Анхель Лопес - победите ... (14)
Можно конечно подписаться под каждым вашим словом, но есть одно но - Берналь на этой вуэльте не в идеальной форме. Да, он бьётся как лев, но его форма не позволяет считать его безусловным фаворитом в битве за третье место.
При идеальных кондициях Берналь соперничал бы не с Лопесом и Хейгом в борьбе за тройку, а с Рогличем за победу.
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Адриен
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
А что, в велоспорте процветает рабство или феодализм? Оказывается, Астана отдала Корта, отпустила его. Да он САМ УШЕЛ ! Захотел - и ушел ! Почему - знают только в команде и сам Корт. Всё ЕСТЕСТВЕННО! Спортсмены приходят в коллективы и уходят. И что ? Что, от Квиков не уходят ? Из Инеос ? Или уже в привычку вошло - высасывать из пальца повод для охаивания Астаны ?.. Кстати, вон Ару докатывает карьеру. Что с ним было - когда ушел из Астаны ? А Ланда ? А Роза ? А Кройцигер ? А тот же Нибали ? И что великого продемонстрировали упомянутые Баллерини или Бильбао ?.. Корт выигрывает три этапа на одной Вуэльте - и его тут же водружают на золотой пьедестал. БРОСЬТЕ ! В велоспоте частенько бывают такие вот звездные моменты - яркие, но - короткие. А что он покажет потом ?.. Вон, Власов уходит. Чего-то фаны Астаны провожают его без сожаления. А где гарантия, что в будущем на каком-нибудь ГТ он не возьмет три этапа ? Тоже все заноют - мол, почему не удержали ?
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Earl57
Тур Бенилюкса-2021. Этап 4 (7)
Цитата: MVDP
Цитата: Earl57
Учатся! А Ремко это делать психологически не готов...
Так и быть, будет неученым продолжать побеждать.
Да, побеждать на второстепенных гонках 1-й категории. А потом повторит судьбу Юлии Липницкой. Которая в 15 лет стала олимпийской чемпионкой, а потом так больше ничего существенного и не достигла. Фанаты твердили ей - "Юленька, никого не слушай! Ты гениальна!". Она и не слушала, обижалась на тренеров и хореографов. И карьера ее закончилась бесславно, слезами и разочарованием...
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