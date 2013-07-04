Клеман Шампуссан - победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2021

Первая победа в профессионалах Клемана Шампуссана

23-летний французский велогонщик команды AG2R Citroen Клеман Шампуссан (Clément Champoussin) одержал первую победу в профессиональном велоспорте, выиграв 20-й этап Вуэльты Испании-2021. На горном этапе с набором высоты 3500 м и финишем в подъем 2 категории после Клеман Шампуссан отобрался в многочисленный отрыв дня, который пелотон сначала отпустил почти на 12 минут. Никто из 16 гонщиков отрыва не представлял опасности для лидера гонки Приможа Роглича, и команда Jumbo-Visma не старалась сокращать просвет. Но на подступах к категорийным подъёмам дня в голове пелотона в работу включилась команда Ineos Grenadiers, и тогда преимущество отрыва стало падать.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

В то время как из отрыва за 50 км до финиша атаковал Райан Гиббонс (Ryan Gibbons / UAE Team Emirates) преимущество отрыва сократилось до 4 минут, а в проредившемся пелотоне начались атаки генеральщиков.

За 60 км до финиша Примож Роглич (Jumbo-Visma), Энрик Мас (Movistar), Джек Хейг и Джино Медер (Bahrain-Victorious), Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) уехали от группы, в которой остался лишившийся после финиша белой майки лучшего молодого гонщика Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и Мигель Лопес (Movistar), который перед стартом 20 этапа шёл в тройке лидеров генеральной классификации.

Группа Роглича добрала гонщиков отрыва дня, а Райана Гиббонса прошли за 5 км до финиша.

Клеман Шампуссан атаковал за 1,6 км до финиша и, пользуясь заминкой среди соперников, не ответивших на ускорение, поехал к своей первой победе.

Французский гонщик первым пересёк линию финиша, а сохранивший красную майку лидера Примож Роглич финишировал вторым через 6 секунд. Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) замкнул тройку призёров этапа.

Клеман Шампуссан: «Если честно, было тяжело, когда нас поймали у подножия подъёма, после того, как мы целый день провели в отрыве. Хотя, думаю, фавориты тоже устали. На крутом участке они ехали со слишком высокой для меня скоростью. Но потом мне повезло. Я поехал за Джино Медером, который вернул нас в группу.

Я удержался, отметил, сколько осталось до финиша, а было около двух километров, и мне повезло, что они начали оглядываться друг на друга. Так как я не представлял для них опасности, подумал, что мне надо попытаться ускориться. Последний километр не был слишком трудным, я смог остаться впереди до финиша. Это оказалось немного неожиданно, потому что в течение этих трёх недель у меня были взлёты и падения. Вчера плохо себя чувствовал. А сегодня был рад финишировать на этапе. В отрыве я был с Лилианом (Кальмежаном), Станом (Девульфом). Они мне очень помогали весь день. Я не мог упустить шанс».

27-летний южноафриканский гонщик Райан Гиббонс (UAE Team Emirates), который проехал в одиночном отрыве около 45 километров, получил премию самого атакующего гонщика.

Райан Гиббонс: «Это был финальный групповой этап Вуэльты, мы решили, что приложим все силы ради победы на этапе. Я и Трентин поехали в отрыв, потому я атаковал на спуске с предпоследнего подъёма. Был бы этап на пару километров короче. К сожалению, я не смог удержаться. Но мы сегодня отдали всё».