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Клеман Шампуссан - победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2021

Первая победа в профессионалах Клемана Шампуссана

 

 

  23-летний французский велогонщик команды AG2R Citroen Клеман Шампуссан (Clément Champoussin) одержал первую победу в профессиональном велоспорте, выиграв 20-й этап Вуэльты Испании-2021. На горном этапе с набором высоты 3500 м и финишем в подъем 2 категории после Клеман Шампуссан отобрался в многочисленный отрыв дня, который пелотон сначала отпустил почти на 12 минут. Никто из 16 гонщиков отрыва не представлял опасности для лидера гонки Приможа Роглича, и команда Jumbo-Visma не старалась сокращать просвет.  Но на подступах к категорийным подъёмам дня в голове пелотона в работу включилась команда Ineos Grenadiers, и тогда преимущество отрыва стало падать.

 

 

 

Клеман Шампуссан - победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2021

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

В то время как из отрыва за 50 км до финиша атаковал Райан Гиббонс (Ryan Gibbons / UAE Team Emirates) преимущество отрыва сократилось до 4 минут, а в проредившемся пелотоне начались атаки генеральщиков.

 

За 60 км до финиша Примож Роглич (Jumbo-Visma), Энрик Мас (Movistar), Джек Хейг и Джино Медер (Bahrain-Victorious), Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) уехали от группы, в которой остался лишившийся после финиша белой майки лучшего молодого гонщика Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и Мигель Лопес (Movistar), который перед стартом 20 этапа шёл в тройке лидеров генеральной классификации.

 

Группа Роглича добрала гонщиков отрыва дня, а Райана Гиббонса прошли за 5 км до финиша.

 

  Клеман Шампуссан атаковал за 1,6 км до финиша и, пользуясь заминкой среди соперников, не ответивших на ускорение, поехал к своей первой победе.  

 

Французский гонщик первым пересёк линию финиша, а сохранивший красную майку лидера Примож Роглич финишировал вторым через 6 секунд. Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) замкнул тройку призёров этапа.

 

  Клеман Шампуссан: «Если честно, было тяжело, когда нас поймали у подножия подъёма, после того, как мы целый день провели в отрыве. Хотя, думаю, фавориты тоже устали. На крутом участке они ехали со слишком высокой для меня скоростью. Но потом мне повезло. Я поехал за Джино Медером, который вернул нас в группу.

 

Я удержался, отметил, сколько осталось до финиша, а было около двух километров, и мне повезло, что они начали оглядываться друг на друга. Так как я не представлял для них опасности, подумал, что мне надо попытаться ускориться. Последний километр не был слишком трудным, я смог остаться впереди до финиша. Это оказалось немного неожиданно, потому что в течение этих трёх недель у меня были взлёты и падения. Вчера плохо себя чувствовал. А сегодня был рад финишировать на этапе. В отрыве я был с  Лилианом (Кальмежаном), Станом (Девульфом). Они мне очень помогали весь день. Я не мог упустить шанс».

 

  27-летний южноафриканский гонщик Райан Гиббонс (UAE Team Emirates), который проехал в одиночном отрыве около 45 километров, получил премию самого атакующего гонщика.

 

  Райан Гиббонс: «Это был финальный групповой этап Вуэльты, мы решили, что приложим все силы ради победы на этапе. Я и Трентин поехали в отрыв, потому я атаковал на спуске с предпоследнего подъёма. Был бы этап на пару километров короче. К сожалению, я не смог удержаться. Но мы сегодня отдали всё».

 

Результаты 20 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Клеман Шампуссан Clement Champoussin Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:50 | Регистрация: 4.07.2013

    Клеман Шампуссан! Браво! Выскочил как кузнечик из травы!!! )
    Сцепил зубы и не разжимал их до финиша. 

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • микеле оп-оп-оп
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (4)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    А я напишу: позорный трюк. Так подставиться самому, а главное - подставить команду, надо ещё умудриться. Тут некоторые причитают: зачем мол Астана его отпустила, ну так это ж мужская команда - нафиг ей истерички. Все наверное помнят Вайна из Апельсина, который неловко облокотился на техничку и зрелищно так прилëг, с отскоком. Я всё гадал: сразу в больничку, или сам догребет, часика через пол. Нет, встал, отряхнулся и в разодранной в клочья форме (по Курдюкову) добрал сначала свой отрыв, а оттуда ещё и в призы заехал. Вот вам супермен. Лопес - простовумен (пр. прощения у присутствуещих здесь дам). 

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Завтра пилить 34 км во все тяжкие в шлеме и сгорбившись.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото
    Какое пижонство?
  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (4)
    Адриен-Фото

    Самые трудновыводимые пятна - те, которые появляются на репутации. То , что натворил Лопес со своим имиджем, не мог бы  сделать его самый лютый недоброжелатель. Супермен налетел таки на криптонит...

  • litxaa
    Мигель Анхель Лопес извинился ... (4)
    litxaa-Фото

    "Я устала, не могу. Я вам завтра помогу..."angel

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    VeloVelo-Фото

    Не хотел дразнить свою "карму", это ж очевидно.

    У него и так 3 победы, завтра может быть четвертая, куда ему еще и эта, вы о чем?!)

  • VeloVelo
    Дэн Мартин объявил о завершени ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Дэн Мартин уходит. Сколько положительных эмоций у меня сохранилось от его побед. Да и не только от побед. Даже не знаю, чем он меня покорил.
    Наверное, мне, в принципе, нравится то, как он сражается, даже если не выигрывает. Один из моих любимцев в пелотоне.

  • SportSpirit
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (49)
    SportSpirit-Фото

    Правило успеха на ГТ от Bahrain Victorious - вовремя потерять "записного капитана" Ланду) Браво команде, Хэйгу и Мадеру! 

     

    Ineos... если сэр Брэйлдсфорд хотел уйти или его хотели уйти, то теперь для этого есть все основания. 

     

    Признаюсь, мне за Шампусана радостно! Он много таких отчаянных финишей с гримасами на лице выдал на этой Вуэльте, даже борясь за места около 10-ки. Собственно поэтому и выиграл, т.к. продолжал выкладываться, когда генеральщики уехали казалось бы навсегда. 

     

    Точно также лично у меня был осадок, когда великолепную Гамонитейру выиграл Лопес. Он, конечно, сильный горняк, но, повторю свои слова недельной давности, "эмоционально нестабильный шалопай". 

     

  • VeloVelo
    Клеман Шампуссан - победитель ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Клеман Шампуссан! Браво! Выскочил как кузнечик из травы!!! )
    Сцепил зубы и не разжимал их до финиша. 

  • shekn
    Мигель Анхель Лопес покинул Ву ... (16)
    shekn-Фото
    Цитата: velodoctor
    Колумбийски сми на эмоциях пишут, что ему сказали директора не преследовать Маса, звучит глупо. Были реальные шансы на двойной подиум у них, я момент где он выпал не видел, но почти уверен, что будь Лопес при ноге он бы никогда не отстал, чтобы ему из технички не говорили при этом. 
    Для мувистара мог быть супер успешный грандтур за неколько лет последних, стал теперь просто успешный.
    Лопесу нехватает чего-то, самую малость, второй год он в горах обыгрывает сильнеших. 
    Не сказал бы я , что он кого-то из сильнейших обыгрывает в горах .

    Печальное завершение гонки. Не знаю, что там с ним на самом деле было, но если это чисто психо , то конечно ждёт его нехилый такой разбор полетов с руководством

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