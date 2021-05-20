Алехандро Вальверде сошёл с Вуэльты Испании-2021 после падения

Алехадро Вальверде сошёл с Вуэльты Испании-2021 на 7-м этапе

Алехандро Вальверде был вынужден прекратить борьбу на Вуэльте Испании-2021, упав на 7-м э тапе. За 15 стартов на испанском Гранд-туре лидер команды Movistar лишь второй раз сходит с гонки. Вальверде атаковал вместе с товарищем по команде Хосе-Хоакином Рохасом.

На их ускорение ответили Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Адам Йейтс (Ineos Grenadiers), Давиде де ла Крус (UAE Team Emirates) и Джино Медер (Bahrain-Victorious). Но на повороте Алехандро Вальверде вылетел за пределы дороги. Он выбрался из оврага с помощью товарища по команде.

После осмотра врача Вальверде вернулся на велосипед и попытался продолжить гонку, но, проехав несколько километров, остановился и был вынужден сойти.

Это была 15-я Вуэльта Испания в карьере Алехандро Вальверде и всего второй сход с испанского Гранд-тура. Перед стартом 7 этапа Вальверде шёл 4-м в генеральной классификации.

Как сообщила команда Movistar после финиша 7 этапа, Алехандро Вальверде прошёл осмотр в госпитале Аликанте. Рентген не выявил переломов, но испанский гонщик пройдёт дополнительные тесты, которые должны подтвердить или опровергнуть наличие повреждений.