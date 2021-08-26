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Флориан Сенешаль – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2021

Флориан Сенешаль, Фабио Якобсен, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 13-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

 

  28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Флориан Сенешаль (Florian Senechal) одержал первую в карьере победы на этапе Гранд-тура, выиграв спринт на 13-м этапе Вуэльты Испании-2021. Пелотон не позволил отрыву, уехавшему сразу после старта, набирать более двух минут преимущества.

 

Скорость пелотона выросла на последних 60 км, когда пелотон порвался и впереди осталась группа из 30 гонщиков, включая лидера общего зачёта Одда Кристиана Эйкинга (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) и лидера очковой классификации Фабио Якобсена. Но уже через пять километров погони пелотон вновь объединился и быстро добрал отрыва дня.

 

Флориан Сенешаль – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Флориан Сенешаль – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2021

 

Флориан Сенешаль – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2021

 

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin / Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin / Getty Images

 

 За 28,5 км до финиша отрыв из трёх гонщиков был пойман пелотоном. Велокоманда Deceuninck-Quick Step работала весь день, контролируя разрыв, а в финале выстроила поезд для своего лидера, нидерландского гонщика Фабио Якобсена, который уже одержал на Вуэльте Испании-2021 две победы и лидирует в очковой классификации. Якобсен взял очки на промежуточном спринте, но на подходе к финишу потерял колесо развозящих. Когда команда Deceuninck-Quick Step лишилась капитана, в борьбу за этап включился Флориан Сенешаль. Он выждал начало финишной прямой и спуртовал, опередив на финише Маттео Трентина (UAE Team Emirates) и одержал самую большую в карьере победу.

 

В генеральной классификации изменений не произошло, Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) сохранил красную майку лидера.

 

  Флориан Сенешаль: «Сегодня у нас были другие планы, но когда Фабио закричал по радио, чтобы я вместо него боролся в спринте, я сразу сфокусировался на том, чтобы не волноваться и сделать всё, что в моих силах. Ребята невероятно отработали. Я благодарен им за огромные усилия, которые они приложили, чтобы дать мне эту возможность. Для меня честь, что они верили в меня. Рад, что смог отплатить им победой. В то же время хочу поблагодарить жену, семью и друзей, людей, которые вместе с моей командой всегда меня поддерживали и верили в меня. Я до сих пор не осознал, что значит для меня эта победа. С ума сойти».

 

  Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step): «Это велоспорт, где ты можешь быть фаворитом, но всё может повернуться не так, как хочется. Команда великолепно развозила, но ноги у меня забились молочной кислотой, что стало понятно за 2 км до финиша. Тогда я просто сказал Фабиану, что он должен спринтовать. Счастлив, что он отфинишировал. Я уверен, впереди ещё будут возможности, мы будем их использовать».

 

  Маттео Трентин (UAE Team Emirates): «Финал, как и ожидалось, лёгким не был. Важно было удержаться на первых позициях при заходе на круговую развязку за 3,5 км до финиша. Но мне не удалось зайти в поворот так, как хотел, пришлось тратить силы, чтобы догнать. С того момента мне было тяжело на каждом повороте – каждый раз нужно было возвращаться на позиции впереди, за что заплатил в спринте. Жаль, но, наконец, я подошёл совсем близко. Буду стараться при следующей возможности».

 

  Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux): «Многочисленные развязки на финальных километрах не застали врасплох, но я не представлял, что они станут решающими для победы на этапе. Там появились просветы, но я благодарен команде за отличную работу, благодаря им финишировал впереди, и генеральная классификация не изменилась. Команда сегодня работала фантастически, мне оставалось только сидеть за ними. Завтра тяжёлый день в горах. Я отдам всё, чтобы защитить красную майку, но многое зависит от действий других команд, особенно, победителя двух прошлых выпусков Вуэльты Приможа Роглича».

 

 

Результаты 13 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Флориан Сенешаль Florian Senechal Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    На мой взгляд ,этот этап будет тяжелее воскресного и здесь есть возможности для ранних атак. На Альто Коладо можно резко отскочить и камнем вниз (только не кубарем, очень крутой и опасный спуск) пелотон может разлететься на мелкие клочья уже здесь, а на спуске и далее на пересеченке, нарастить свое преимущество. Но это для самых отчаянных и хочеться увидеть именно такой сюжет.

    Например Барде и Карузо - им в пелотоне делать нечего, ихо счастье только в отрыве ,иначе прощай горная майка. 

    Если же генеральщики мирно доедут до последней горы то фаворитами остаются все теже Мас, Лопес, Роглич и Йейтс. ( Йейтс под вопросом )

    Может Карапас напомнить о себе ( если отживел ,но сомневаюсь )

    .... короче , моя ставка на красивый этап и пожалуйста без подений.

  • Astanaforever
    Йон Аберастури подписал контра ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Интересно конечно только кого он будет развозить?
  • Kay82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Kay82-Фото

    Какая же интересная Вуэльта! Тур и рядом не стоит

  • shekn
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    shekn-Фото
    Буду за Маса болеть
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (33)
    Earl57-Фото

    Занятно, что норвежская команда Uno-X массово подписывает датчан. Сейчас у них 19 норвежцев и 6 датчан, а в следующем году датчане будут составлять половину команды.

    В следующем году Тур де Франс стартует в Копенгагене, и похоже Uno-X хотят пробиться как местная команда. У датчан же нет своей проконти.

  • Karmatron
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Karmatron-Фото
    Тоже интересно. Сегодня он немножко даже дернулся, может, ногу/спину проверял.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    Earl57-Фото

    Итальянцы жгут))

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    BlAr-Фото

    Посередине тоже стеночка любопытная!
    Возможно, будет этап не на атаку, а на просев слабых. И разборки на финишных метрах у генеральщиков.

    Скорее всего, отрыв уедет и выиграет.

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (8)
    Earl57-Фото

    "Самый старый известный документ о населении — это королевская казнь 1494 года, когда графу Медельину было приказано не вмешиваться в выборы в Совет Домбенитенсе."

    Тот случай, когда отдельные части предложения понятны, а предложение целиком - нет. Можно прояснить для несообразительных, как казнь может быть документом о населении и как казненный граф мог вмешаться в выборы?

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
    velodoctor-Фото

    Берналь так отчаянно спринтовал, хотел завалов избежать или эти две секунды отграть..

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