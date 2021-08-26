Флориан Сенешаль – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2021

Флориан Сенешаль, Фабио Якобсен, Маттео Трентин, Одд Кристиан Эйкинг о 13-м этапе Вуэльты Испании-2021

28-летний французский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Флориан Сенешаль (Florian Senechal) одержал первую в карьере победы на этапе Гранд-тура, выиграв спринт на 13-м этапе Вуэльты Испании-2021. Пелотон не позволил отрыву, уехавшему сразу после старта, набирать более двух минут преимущества.

Скорость пелотона выросла на последних 60 км, когда пелотон порвался и впереди осталась группа из 30 гонщиков, включая лидера общего зачёта Одда Кристиана Эйкинга (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) и лидера очковой классификации Фабио Якобсена. Но уже через пять километров погони пелотон вновь объединился и быстро добрал отрыва дня.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin / Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin / Getty Images

За 28,5 км до финиша отрыв из трёх гонщиков был пойман пелотоном. Велокоманда Deceuninck-Quick Step работала весь день, контролируя разрыв, а в финале выстроила поезд для своего лидера, нидерландского гонщика Фабио Якобсена, который уже одержал на Вуэльте Испании-2021 две победы и лидирует в очковой классификации. Якобсен взял очки на промежуточном спринте, но на подходе к финишу потерял колесо развозящих. Когда команда Deceuninck-Quick Step лишилась капитана, в борьбу за этап включился Флориан Сенешаль. Он выждал начало финишной прямой и спуртовал, опередив на финише Маттео Трентина (UAE Team Emirates) и одержал самую большую в карьере победу.

В генеральной классификации изменений не произошло, Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) сохранил красную майку лидера.

Флориан Сенешаль: «Сегодня у нас были другие планы, но когда Фабио закричал по радио, чтобы я вместо него боролся в спринте, я сразу сфокусировался на том, чтобы не волноваться и сделать всё, что в моих силах. Ребята невероятно отработали. Я благодарен им за огромные усилия, которые они приложили, чтобы дать мне эту возможность. Для меня честь, что они верили в меня. Рад, что смог отплатить им победой. В то же время хочу поблагодарить жену, семью и друзей, людей, которые вместе с моей командой всегда меня поддерживали и верили в меня. Я до сих пор не осознал, что значит для меня эта победа. С ума сойти».

Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step): «Это велоспорт, где ты можешь быть фаворитом, но всё может повернуться не так, как хочется. Команда великолепно развозила, но ноги у меня забились молочной кислотой, что стало понятно за 2 км до финиша. Тогда я просто сказал Фабиану, что он должен спринтовать. Счастлив, что он отфинишировал. Я уверен, впереди ещё будут возможности, мы будем их использовать».

Маттео Трентин (UAE Team Emirates): «Финал, как и ожидалось, лёгким не был. Важно было удержаться на первых позициях при заходе на круговую развязку за 3,5 км до финиша. Но мне не удалось зайти в поворот так, как хотел, пришлось тратить силы, чтобы догнать. С того момента мне было тяжело на каждом повороте – каждый раз нужно было возвращаться на позиции впереди, за что заплатил в спринте. Жаль, но, наконец, я подошёл совсем близко. Буду стараться при следующей возможности».

Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux): «Многочисленные развязки на финальных километрах не застали врасплох, но я не представлял, что они станут решающими для победы на этапе. Там появились просветы, но я благодарен команде за отличную работу, благодаря им финишировал впереди, и генеральная классификация не изменилась. Команда сегодня работала фантастически, мне оставалось только сидеть за ними. Завтра тяжёлый день в горах. Я отдам всё, чтобы защитить красную майку, но многое зависит от действий других команд, особенно, победителя двух прошлых выпусков Вуэльты Приможа Роглича».