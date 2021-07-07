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Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

Хет-трик Приможа Роглича на Вуэльте Испании-2021 и возвращение красной майки на Лагос-де-Ковадонга

 

 

  Примож Роглич одержал победу на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 с финишем на Лагос-де-Ковадонга, сделав хет-трик после победы на 1-м и 11-м этапах. 31-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma вернул себе красную майку лидера, которую удерживал шесть дней гонки. Решающую часть этапа гонщики проходили под проливным дождём.

 

Двукратный победитель испанского Гранд-тура стал единственным гонщиком из группы претендентов, ответившим на атаку колумбийского гонщика команды Ineos Grenadiers Эгана Берналя за 62 км до финиша. Вдвоём они уехали от соперников по генеральной классификации на предпоследнем подъёме дня, при втором прохождении подъёма 1-й категории Кольядо Льомена (Collado Llomena, отм. 1003 м, перепад высот 707 м, протяженность 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%).

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

 

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

 

Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

 

  К подножию финального подъёма высшей категории Лагос-де-Ковадонга у лидеров было в запасе полторы минуты. Примож Роглич ускорился и уехал от Эгана Берналя за 7,6 км до финиша и в одиночку удержал преимущество. Товарищ Приможа Роглича по команде Jumbo-Visma Сепп Кусс атаковал из группы преследования и финишировал вторым, через 1:35.

 

Примож Роглич вернул красную майку лидера и  опережает в общем зачёте ближайшего соперника Энрика Маса (Movistar) на 2 минуты 22 секунды.

 

  Примож Роглич: «В велоспорте всегда есть риск, случиться может что угодно. Но сегодня всё прошло хорошо. Я наслаждался этапом. Превосходный день и для меня, и для команды. Я ни о чём не думал, просто поехал с Эганом Берналем. Вот это гонка!

 

Потом, когда задумался…понял, что вообще-то ещё довольно далеко, что впереди ещё тяжёлый подъём. Но мы хорошо ехали, показали настоящую гонку. На последнем подъёме я просто крутил педали изо всех сил. В тот момент Эган больше не смог за мной держаться, и я поехал один. Думаю, это моё самой лучшее шоу на Вуэльте.

 

Я наслаждался поддержкой болельщиков. Только погода была не лучшей, но день получился отличным. Запаса в генеральной классификации никогда не бывает достаточно, но сейчас у нас хороший просвет, мы его заслужили. Но завтра королевский этап, так что посмотрим, будет ли достаточно этого запаса».

 

Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Сегодня, 22:24 | Регистрация: 7.07.2021

    Силен мужчина

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • motte
    Роан Деннис подписал контракт ... (1)
    motte-Фото

    Вернулся в Альма-матер и это правильно.

  • Такие дела
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (41)
    Такие дела-Фото
    Цитата: salomon
    А некоторые фантазёры ещё вчера ставили на Эйкинга !!!???
    Зато вы наверное себя считаете гением прогнозов, ставя на Роглича на таком этапе…
  • salomon
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    salomon-Фото
    Цитата: shekn
    Барде, Кусс, если отпустят , возможно Дамиано
    Никого из первой десятки генерала не отпустят в отрыв
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    velodoctor-Фото

    На профиль последней горы смотреть приятно. Откладывать уже некуда, должны завтра все ехать на максимум. 

  • ЛехаСилос
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    ЛехаСилос-Фото

    Погода в Испании испортилась сильно, правда среднеземноморское побережье... Надеюсь, завершат тур без погодных приключений 

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (41)
    velodoctor-Фото

    Кусс сейчас 8ой, до 3го места меньше 2ух минут, конечно я почти уверен завтра все силы бросят на страхову роглы, но пока смотрится так, что американец мог бы за подиум бороться в этом году. 

    Власов так лежал, крючился, я думал что-то очень серьезное. Не для высоких гонщиков такие спуски сырые. 

  • ЛехаСилос
    Победа Приможа Роглича на 17-м ... (1)
    ЛехаСилос-Фото

    Силен мужчина

  • Arciv
    Эган Берналь об атаке и отрыве ... (3)
    Arciv-Фото
    Цитата: oblivion
    Цитата: Arciv
    Просто красавчик,и слова настоящего чемпиона! Молодец Бергаль,достоин уважения! Надеюсь в будущем заберёт хоть раз Вуэльту
    Да, то, что они с роглой сегодня сотворили было нечто) Давно я так не переживал и одновременно наслаждался гонкой
    Согласен,я тоже надеялся они двоем отъедут на 3 минуты,чтоб и Берналь попал на пьедестал
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    Серафим-Фото

     Интересно было сравнить последнюю гору с Англиру. Гамонитейру, как-то по португальски звучит? Повыше Англиру, перепад высоты побольше. Средний градиент почти одинаковый. На Англиру последние 7 км градиент около 12% постоянно, внизу положе.

      Здесь внизу сразу почти 12% 5,5 км - трудно втянуться, сразу бьет по мотору. Последние 7 км поменьше градиент, но тоже за 10 и без выполаживаний, ноги встряхнуть негде. Так что может тоже войти в список эпических подъемов - посмотрим завтра на деле.

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    Arciv-Фото
    Барде обязан ехать,а то там Роглич подживает хорошо по очкам

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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