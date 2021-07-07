Победа Приможа Роглича на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 на Лагос-де-Ковадонга

Хет-трик Приможа Роглича на Вуэльте Испании-2021 и возвращение красной майки на Лагос-де-Ковадонга

Примож Роглич одержал победу на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 с финишем на Лагос-де-Ковадонга, сделав хет-трик после победы на 1-м и 11-м этапах. 31-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma вернул себе красную майку лидера, которую удерживал шесть дней гонки. Решающую часть этапа гонщики проходили под проливным дождём.

Двукратный победитель испанского Гранд-тура стал единственным гонщиком из группы претендентов, ответившим на атаку колумбийского гонщика команды Ineos Grenadiers Эгана Берналя за 62 км до финиша. Вдвоём они уехали от соперников по генеральной классификации на предпоследнем подъёме дня, при втором прохождении подъёма 1-й категории Кольядо Льомена (Collado Llomena, отм. 1003 м, перепад высот 707 м, протяженность 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%).

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

К подножию финального подъёма высшей категории Лагос-де-Ковадонга у лидеров было в запасе полторы минуты. Примож Роглич ускорился и уехал от Эгана Берналя за 7,6 км до финиша и в одиночку удержал преимущество. Товарищ Приможа Роглича по команде Jumbo-Visma Сепп Кусс атаковал из группы преследования и финишировал вторым, через 1:35.

Примож Роглич вернул красную майку лидера и опережает в общем зачёте ближайшего соперника Энрика Маса (Movistar) на 2 минуты 22 секунды.

Примож Роглич: «В велоспорте всегда есть риск, случиться может что угодно. Но сегодня всё прошло хорошо. Я наслаждался этапом. Превосходный день и для меня, и для команды. Я ни о чём не думал, просто поехал с Эганом Берналем. Вот это гонка!

Потом, когда задумался…понял, что вообще-то ещё довольно далеко, что впереди ещё тяжёлый подъём. Но мы хорошо ехали, показали настоящую гонку. На последнем подъёме я просто крутил педали изо всех сил. В тот момент Эган больше не смог за мной держаться, и я поехал один. Думаю, это моё самой лучшее шоу на Вуэльте.

Я наслаждался поддержкой болельщиков. Только погода была не лучшей, но день получился отличным. Запаса в генеральной классификации никогда не бывает достаточно, но сейчас у нас хороший просвет, мы его заслужили. Но завтра королевский этап, так что посмотрим, будет ли достаточно этого запаса».