Падение велогонщиков на 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

Примож Роглич и Адам Йейтс не пострадали при падении на 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

12-й этап Вуэльты Испании-2021 приготовил для участников испытание жарой и пересечённым рельефом. Высокая скорость и постоянные атаки желающих уехать в отрыв добавляли сложности. И не обошлось без завалов. В одном из них за 85 км до финиша пострадал и сошёл 21-летний австрийский велогонщик Тобиас Байер (Tobias Bayer). Команда сообщила, что, к счастью, у него нет переломов, но неудачное падение привело к травме спины и шеи, и гонщик останется под наблюдением врачей.

За 55 км до финиша случился завал в голове пелотона. Упали гонщики команд Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers и Movistar.

Португальский велогонщик команды Movistar Нельсон Оливейра пострадал сильнее всех при падении за 55 км до финиша. Он попал в колючую проволоку и поранил ногу. К счастью, никаких более серьёзных травм Оливейра не получил.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) с помощью товарищей по команде сразу начал погоню за пелотоном. Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) вернулся в группу через 10 км.

Этап завершился спринтом из проредившегося пелотона, Примож Роглич и Адам Йейтс финишировали в общей группе.

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Примож и Леннард (Хофстеде) в порядке. У Стевена (Крёйсвейка) несколько царапин. Сегодня мы мало что могли сделать. К счастью, прошли без последствий, можем продолжать наше путешествие на этой Вуэльте».

Кун Бауман (Jumbo-Visma): «Мы ехали пятисотметровый спуск, когда упала почти вся команда. Испания известна скользкими дорогами. Думаю, на дороге было масло. Это неприятно, но, к счастью, мы вшестером вернулись до того, как начался настоящий спуск. Примож и Стевен упали довольно сильно, но они в порядке. Положительный итог – мы не потеряли время».