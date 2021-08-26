VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Падение велогонщиков на 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

Примож Роглич и Адам Йейтс не пострадали при падении на 12-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

 12-й этап Вуэльты Испании-2021 приготовил для участников испытание жарой и пересечённым рельефом. Высокая скорость и постоянные атаки желающих уехать в отрыв добавляли сложности. И не обошлось без завалов. В одном из них за 85 км до финиша пострадал и сошёл 21-летний австрийский велогонщик Тобиас Байер (Tobias Bayer). Команда сообщила, что, к счастью, у него нет переломов, но неудачное падение привело к травме спины и шеи, и гонщик останется под наблюдением врачей.

 

За 55 км до финиша случился завал в голове пелотона. Упали гонщики команд Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers и Movistar.

 

Падение велогонщиков на 12-м этапе Вуэльты Испании-2021 обошлось без последствий

 

Падение велогонщиков на 12-м этапе Вуэльты Испании-2021 обошлось без последствий

 

Падение велогонщиков на 12-м этапе Вуэльты Испании-2021 обошлось без последствий

 

Падение велогонщиков на 12-м этапе Вуэльты Испании-2021 обошлось без последствий

 

Падение велогонщиков на 12-м этапе Вуэльты Испании-2021 обошлось без последствий

 

  Португальский велогонщик команды Movistar Нельсон Оливейра пострадал сильнее всех при падении за 55 км до финиша. Он попал в колючую проволоку и поранил ногу. К счастью, никаких более серьёзных травм Оливейра не получил.

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma) с помощью товарищей по команде сразу начал погоню за пелотоном. Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) вернулся в группу через 10 км.

 

Этап завершился спринтом из проредившегося пелотона, Примож Роглич и Адам Йейтс финишировали в общей группе.

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Примож и Леннард (Хофстеде) в порядке. У Стевена (Крёйсвейка) несколько царапин. Сегодня мы мало что могли сделать.   К счастью, прошли без последствий, можем продолжать наше путешествие на этой Вуэльте».

 

  Кун Бауман (Jumbo-Visma): «Мы ехали пятисотметровый спуск, когда упала почти вся команда. Испания известна скользкими дорогами. Думаю, на дороге было масло. Это неприятно, но, к счастью, мы вшестером вернулись до того, как начался настоящий спуск. Примож и Стевен упали довольно сильно, но они в порядке. Положительный итог – мы не потеряли время».

 

Результаты 12 этапа Вуэльты Испании-2021

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур Примож Роглич Адам Йейтс

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

26 - 29 августа 2021

Deutschland Tour

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Карапаз и Падун в 10-ке, но с конца) Видно что парни готовятся на сильные (дай Бог победные) отъезды на серьёзных горных этапах...возможно даже в этот уик_энд. Главное чтобы не в один день, а то мне хочется чтобы и Ричард выиграл и естественно, чтобы наш Марк добыл победу на каком то красивом горном этапе.

    Улёт и падение велогонщиков на том повороте в колючую проволку (ведь была там?) конкретно поколола и ободрала некоторых спортсменов, но благо, последствий как у Дж.Хугерланда на ТдФ 10-летней давности к счастью всем удалось избежать; "боевые ранение" правда будут ощущаться больно и неприятно и завтра тоже( 

    Цитата: MVDP
    У датчан просто потрясающая гвардия собирается. Корт не перестает удивлять.

    За половину прошедшей Вуэльты я бы дал МКН приз супер-комбатив уже сейчас. Две классные и разные победы у него на Вуэльте good а Админам сочно добавить флаг Дании в тег_смайлы.

  • Sezar
    Druivenkoers - Overijse-2021 (3)
    Sezar-Фото

    Да, забавная история)

  • Earl57
    Druivenkoers - Overijse-2021 (3)
    Earl57-Фото

    Посидели, отдохнули, потом продолжили...

  • Sezar
    Druivenkoers - Overijse-2021 (3)
    Sezar-Фото

    Ну и отлично.

  • vadi
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    vadi-Фото

    Большинство этапов (10 из 12?) выиграли гонщики, взявшие по 2 этапа

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    Earl57-Фото

    Когда произошел завал, стажер сразу побежал отдавать свой велосипед Адаму Йейтсу - у них одинаковый рост и вес. Вряд ли ему было указание из технички, потому что она была рядом и Адаму сразу дали его запасной велосипед. Но парень настоящий командный боец.

  • Shega
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    Shega-Фото

    Вчера Корт пытался и не смог, к сожалению. Зато сегодня всё получилось!) Вот отсюда и "всё-таки".

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    У Якобсена только один соперник - он сам.

    А промежуток за 10км до основного хитро придуманно, хотя и не ново. Посмотрим, может будет какая нибудь неожиданность.

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    Arciv-Фото
    Надеюсь Примож уже нападался и больше не будет
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (3)
    Arciv-Фото
    Хм,промежуточный спринт прямо перед финишем! Надо Якобсену не распыляться на него,и идти чисто на финиш

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 августа

Olivier Le Gac (Groupama - FDJ)

Umberto Poli (Team Novo Nordisk)

Marco Brenner (Team DSM)

28 августа

Jens Debusschere (BB Hotels)

Lawrence Naesen (Ag2r - Citroen)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2021 (173)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)