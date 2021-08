Вуэльта Испании-2021. Результаты 3 этапа Категория:

Сегодня, 18:37 Санто-Доминго-де-Силос - Эспиноса-де-лос-Монтерос, Пикон Бланко, 202.8 км 1 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 05:16:57 2 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 0:00:21 3 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:00:36 4 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 0:01:16 5 Enric Mas (Esp) Movistar Team 0:01:45 6 Miguel Lopez (Col) Movistar Team 0:01:48 7 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 8 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 9 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 10 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 11 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 12 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 13 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka - NextHash 0:01:55 14 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 0:02:00 15 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 16 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:02:05 17 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:02:09 18 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 19 Hugh Carthy (Gbr) EF Education - Nippo 20 Mikel Bizkarra (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:12 21 Simon Carr (Gbr) EF Education - Nippo 0:02:14 22 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 23 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:02:17 24 Romain Bardet (Fra) Team DSM 25 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 26 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 27 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 28 Mikel Nieve (Esp) Team BikeExchange 29 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 30 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 31 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 32 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education - Nippo 0:02:32 33 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:36 34 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 0:02:42 35 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick Step 36 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 37 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:02:46 38 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 0:02:48 39 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:53 40 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 0:02:57 41 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 0:03:15 42 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 43 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 44 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 45 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:03:19 46 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 0:03:23 47 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:03:27 48 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-hansgrohe 0:03:28 49 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:03:31 50 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 51 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 52 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:34 53 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:03:35 54 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 55 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 0:03:39 56 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 0:03:43 57 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 58 Daniel Navarro (Esp) Burgos - BH 59 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo - Visma 60 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 0:03:48 61 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana – Premier Tech 0:04:01 62 Gorka Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech 0:04:24 63 Oscar Rodriguez (Esp) Astana – Premier Tech 64 Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:04:47 65 Simone Petilli (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 66 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 0:04:50 67 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 0:05:04 68 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:05:54 69 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 70 Fernando Barcelo (Esp ) Cofidis 0:05:58 71 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 72 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 0:06:26 73 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 74 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 75 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 76 Ion Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech 77 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 78 Sergio Henao (Col) Team Qhubeka - NextHash 79 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-Up Nation 0:06:42 80 Ander Okamika (Esp ) Burgos - BH 0:06:53 81 Yuriy Natarov (Kaz) Astana – Premier Tech 0:07:51 82 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 0:08:16 83 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 0:08:21 84 Anton Palzer (Ger) Bora-hansgrohe 0:09:48 85 Jose Herrada (Esp) Cofidis 86 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 87 Mikel Iturria (Esp) Euskaltel - Euskadi 88 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 89 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-hansgrohe 90 Damien Touze (Fra) Ag2r - Citroën 0:09:52 91 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 92 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 93 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 0:10:08 94 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 95 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 96 Pelayo Sanchez (Esp) Burgos - BH 97 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Soudal 98 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 0:10:13 99 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 100 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 0:10:50 101 Carlos Canal (Esp) Burgos - BH 0:10:56 102 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:11:54 103 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 0:12:11 104 Chad Haga (Usa) Team DSM 0:12:51 105 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 106 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 0:13:11 107 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 108 Robert Gesink (Ned) Jumbo - Visma 109 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 110 Wesley Kreder (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 111 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 112 Clement Venturini (Fra) Ag2r - Citroën 113 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 114 Eddy Fine (Gbr) Cofidis 115 Lawson Craddock (Usa) EF Education - Nippo 116 Jens Keukeleire (Bel) EF Education - Nippo 117 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 118 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 119 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 120 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 121 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka - NextHash 122 Sander Armee (Bel) Team Qhubeka - NextHash 123 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - Quick Step 124 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka - NextHash 125 Dylan Van Baarle (Ned) INEOS Grenadiers 126 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka - NextHash 127 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-Up Nation 128 Diego Camargo (Col) EF Education - Nippo 129 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-Up Nation 0:14:31 130 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka - NextHash 131 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:14:50 132 Omar Fraile (Esp) Astana – Premier Tech 0:14:57 133 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 134 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:15:01 135 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:15:43 136 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 137 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 138 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 139 Jasper Philipsen (Bel ) Alpecin-Fenix 140 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 141 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 142 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 143 Aritz Bagües (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 144 Alvaro Cuadros (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 145 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka - NextHash 146 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 0:15:55 147 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 148 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education - Nippo 149 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:16:14 150 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 151 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 0:16:17 152 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 0:16:25 153 Jon Aberasturi (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 154 Alex Aranburu (Esp) Astana – Premier Tech 155 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 0:17:09 156 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:18:38 157 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 158 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 159 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 160 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 161 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe 162 Oier Lazkano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 163 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:21:38 164 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 165 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 0:21:53 166 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 167 Riccardo Minali (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 168 Sergio Martin (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 169 Nico Denz (Ger) Team DSM 170 Juan Jose Lobato (Esp) Euskaltel - Euskadi 171 Tom Scully (Nzl) EF Education - Nippo 172 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 173 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH 174 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 175 Itmar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 176 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 177 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step - 178 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo - Visma 179 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 180 Martin Laas (Est) Bora-hansgrohe 181 Josef Cerny (Cze) Deceuninck - Quick Step 0 182 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe DNS Alexander Cataford (Can) Israel Start-Up Nation DNS Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal Промежуточный спринт. Medina de Pomar - 166.6 км

1 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 20 2 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 17 3 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 15 4 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 13 5 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 10 Финиш 1 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 20 2 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 17 3 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 15 4 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 13 5 Enric Mas (Esp) Movistar Team 11 6 Miguel Lopez (Col) Movistar Team 10 7 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 9 8 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 8 9 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 7 10 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 6 11 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 5 12 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 4 13 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka - NextHash 3 14 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 2 15 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 1 Горная премия 3 кат. Puerto del Manquillo - 39.2 км

1 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 3 2 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 2 3 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 1 Горная премия 3 кат. Puerto de Bocos. Bonificado - 182.8 км

1 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 3 2 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 2 3 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 1 Горная премия 1 кат. Espinosa de los Monteros. Picón Blanco - 202.8 км

1 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 10 2 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 6 3 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 4 4 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 2 5 Enric Mas (Esp) Movistar Team 1 Молодежная классификация на 3 этапе 1 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 05:18:45 2 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 0:00:12 3 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:00:17 4 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:00:21 5 Simon Carr (Gbr) EF Education - Nippo 0:00:26 6 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 7 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:00:29 8 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 9 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 10 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:54 11 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:00:58 12 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 0:01:09 13 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:01:43 14 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 15 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 0:01:51 16 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:04:06 17 Fernando Barcelo (Esp ) Cofidis 0:04:10 18 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:04:38 19 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 20 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 21 Yuriy Natarov (Kaz) Astana – Premier Tech 0:06:03 22 Damien Touze (Fra) Ag2r - Citroën 0:08:04 23 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:08:20 24 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 25 Pelayo Sanchez (Esp) Burgos - BH 26 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Soudal 27 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 0:08:25 28 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 29 Carlos Canal (Esp) Burgos - BH 0:09:08 30 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:10:06 31 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:11:03 32 Eddy Fine (Gbr) Cofidis 0:11:23 33 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 34 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 35 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka - NextHash 36 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka - NextHash 37 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-Up Nation 38 Diego Camargo (Col) EF Education - Nippo 39 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:13:13 40 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:13:55 41 Jasper Philipsen (Bel ) Alpecin-Fenix 42 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 43 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 0:14:07 44 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe 0:16:50 45 Oier Lazkano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 46 Sergio Martin (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:20:05 47 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 48 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 49 Itmar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 50 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 51 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 52 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe Командный зачет этапа 1 Trek-Segafredo (Usa) 15:55:15 2 UAE Team Emirates (Uae) 0:00:39 3 Movistar (Spa) 0:00:57 4 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 0:01:12 5 Bahrain Victorious (Brn) 0:01:38 6 Team INEOS Grenadiers (Gbr) 0:02:00 7 EF Education - Nippo (Usa) 0:02:31 8 Ag2r - Citroën (Fra) 0:02:48 9 Team DSM (Ger) 0:03:33 10 Euskaltel - Euskadi (Spa) 0:03:55 11 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 0:04:17 12 Jumbo - Visma (Ned) 0:04:50 13 Burgos - BH (Spa) 0:05:03 14 Astana – Premier Tech (Kaz) 0:06:18 15 Team BikeExchange (Aus) 0:07:01 16 Cofidis (Fra) 0:07:06 17 Deceuninck - Quick Step (Bel) 0:07:27 18 Soudal Lotto (Bel) 0:08:19 19 Bora-hansgrohe (Ger) 0:12:07 20 Groupama - FDJ (Fra) 0:15:09 21 Team Qhubeka - NextHash (Rsa) 0:17:08 22 Israel Start-Up Nation (Isr) 0:20:33 23 Alpecin-Fenix (Bel) 0:27:27 Генеральная классификация после 3 этапа: 1 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 09:25:44 2 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:00:25 3 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 0:00:30 4 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 0:00:35 5 Enric Mas (Esp) Movistar Team 0:00:45 6 Miguel Lopez (Col) Movistar Team 0:00:51 7 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:00:57 8 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 9 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 10 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 0:01:09 11 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:01:10 12 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 0:01:13 13 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka - NextHash 0:01:14 14 Romain Bardet (Fra) Team DSM 0:01:16 15 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:01:20 16 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 0:01:21 17 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:39 18 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2r - Citroën 0:01:43 19 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:01:45 20 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:01:51 21 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:01:52 22 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 0:01:56 23 Simon Carr (Gbr) EF Education - Nippo 0:01:59 24 Hugh Carthy (Gbr) EF Education - Nippo 0:02:02 25 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 0:02:09 26 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:02:10 27 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 0:02:15 28 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:02:16 29 Louis Meintjes (Rsa) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 30 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 0:02:17 31 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 32 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 0:02:25 33 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 0:02:28 34 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:02:30 35 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education - Nippo 0:02:35 36 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:38 37 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 0:02:40 38 Mikel Nieve (Esp) Team BikeExchange 0:02:41 39 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 40 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo - Visma 0:02:51 41 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:54 42 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 43 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:02:56 44 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:03:02 45 Sam Oomen (Ned) Jumbo - Visma 0:03:06 46 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:03:10 47 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana – Premier Tech 48 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 0:03:28 49 Gorka Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech 0:03:31 50 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:03:37 51 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 52 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 53 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:03:38 54 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:52 55 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 0:03:57 56 Mikel Bizkarra (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:04:00 57 Jan Hirt (Cze) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:04:03 58 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:04:15 59 Daniel Navarro (Esp) Burgos - BH 0:04:18 60 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:04:48 61 Simone Petilli (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:04:52 62 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:05:09 63 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 64 Luis Angel Mate (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:05:19 65 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-hansgrohe 0:05:21 66 Ion Izagirre (Esp) Astana – Premier Tech 0:05:31 67 Oscar Rodriguez (Esp) Astana – Premier Tech 0:05:45 68 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 0:05:56 69 Sergio Henao (Col) Team Qhubeka - NextHash 0:06:15 70 Fernando Barcelo (Esp ) Cofidis 71 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:06:22 72 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 0:06:23 73 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:06:29 74 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-Up Nation 0:06:34 75 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 0:06:45 76 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 77 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 0:07:25 78 Ander Okamika (Esp ) Burgos - BH 0:07:41 79 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 0:07:58 80 Chris Hamilton (Aus) Team DSM 0:08:10 81 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 0:09:23 82 Damien Touze (Fra) Ag2r - Citroën 0:09:42 83 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 84 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 0:09:43 85 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 0:09:45 86 Mikel Iturria (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:09:51 87 Mikael Cherel (Fra) Ag2r - Citroën 88 Yuriy Natarov (Kaz) Astana – Premier Tech 0:10:01 89 Jose Herrada (Esp) Cofidis 0:10:06 90 Anton Palzer (Ger) Bora-hansgrohe 0:10:10 91 Pelayo Sanchez (Esp) Burgos - BH 0:10:26 92 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 0:10:30 93 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:10:34 94 Koen Bouwman (Ned) Jumbo - Visma 0:10:39 95 Carlos Verona (Esp) Movistar Team 0:10:48 96 Carlos Canal (Esp) Burgos - BH 0:11:08 97 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-hansgrohe 0:11:27 98 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 0:11:33 99 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 0:11:38 100 Chad Haga (Usa) Team DSM 0:11:50 101 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Soudal 0:11:56 102 Dylan Van Baarle (Ned) INEOS Grenadiers 0:12:04 103 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:12:13 104 Ryan Gibbons (Rsa) UAE Team Emirates 105 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo - Visma 0:12:15 106 Florian Senechal (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:12:18 107 Clement Venturini (Fra) Ag2r - Citroën 0:12:42 108 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 0:12:44 109 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:13:10 110 Wesley Kreder (Ned) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:13:11 111 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka - NextHash 0:13:19 112 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:13:22 113 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:13:26 114 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:13:29 115 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:13:37 116 Eddy Fine (Gbr) Cofidis 0:13:41 117 Lawson Craddock (Usa) EF Education - Nippo 0:13:42 118 Sander Armee (Bel) Team Qhubeka - NextHash 0:13:46 119 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 0:13:47 120 Jens Keukeleire (Bel) EF Education - Nippo 0:13:57 121 Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka - NextHash 0:14:11 122 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 0:14:35 123 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-Up Nation 0:14:40 124 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:14:52 125 Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 0:14:56 126 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Qhubeka - NextHash 0:14:58 127 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka - NextHash 0:15:01 128 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 129 Omar Fraile (Esp) Astana – Premier Tech 0:15:02 130 Diego Camargo (Col) EF Education - Nippo 0:15:04 131 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:15:10 132 Alex Aranburu (Esp) Astana – Premier Tech 0:15:11 133 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 134 Robert Gesink (Ned) Jumbo - Visma 0:15:15 135 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka - NextHash 0:15:19 136 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-Up Nation 0:15:24 137 Aritz Bagües (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 0:15:31 138 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 0:15:39 139 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 0:15:49 140 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 0:16:09 141 Alexander Krieger (Ger) Alpecin-Fenix 0:16:11 142 Jon Aberasturi (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:16:13 143 Jasper Philipsen (Bel ) Alpecin-Fenix 0:16:32 144 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 0:16:50 145 Salvatore Puccio (Ita) INEOS Grenadiers 0:16:53 146 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 147 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 0:16:56 148 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Education - Nippo 0:17:07 149 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 0:17:29 150 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 0:17:38 151 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:17:46 152 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 0:17:48 153 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:17:50 154 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 0:17:51 155 Alvaro Cuadros (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:18:02 156 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 0:18:08 157 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 0:18:44 158 Oier Lazkano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:18:52 159 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:20:04 160 Josef Cerny (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:20:45 161 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:20:47 162 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:21:00 163 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:21:05 164 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 0:21:13 165 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:21:15 166 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 0:21:20 167 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo - Visma 0:21:21 168 Juan Jose Lobato (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:21:28 169 Itmar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 0:21:32 170 Riccardo Minali (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 0:21:48 171 Martin Laas (Est) Bora-hansgrohe 0:22:04 172 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 0:22:06 173 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 0:22:13 174 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 0:22:34 175 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 0:22:43 176 Tom Scully (Nzl) EF Education - Nippo 0:23:20 177 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 0:23:41 178 Sergio Martin (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:23:50 179 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe 0:25:19 180 Nico Denz (Ger) Team DSM 0:25:39 181 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe 0:27:33 182 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH 0:28:29 Классификация по очкам после 3 этапа 1 Jasper Philipsen (Bel ) Alpecin-Fenix 50 2 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 50 3 Alex Aranburu (Esp) Astana – Premier Tech 50 4 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 33 5 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 30 6 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 29 7 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 27 8 Julen Amezqueta (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 20 9 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 18 10 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 17 11 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 15 12 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 15 13 Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 15 14 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck - Quick Step 15 15 Jon Aberasturi (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 14 16 Omar Fraile (Esp) Astana – Premier Tech 13 17 Tom Scully (Nzl) EF Education - Nippo 13 18 Enric Mas (Esp) Movistar Team 12 19 Martin Laas (Est) Bora-hansgrohe 12 20 Josef Cerny (Cze) Deceuninck - Quick Step 11 21 Miguel Lopez (Col) Movistar Team 10 22 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 10 23 Dylan Van Baarle (Ned) INEOS Grenadiers 10 24 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 10 25 Riccardo Minali (Ita) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 10 26 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 9 27 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 8 28 Lawson Craddock (Usa) EF Education - Nippo 8 29 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 8 30 Mikel Landa (Esp) Bahrain Victorious 7 31 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 7 32 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 6 33 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 6 34 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 6 35 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 5 36 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 5 37 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 5 38 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 4 39 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 4 40 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka - NextHash 4 41 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka - NextHash 3 42 Chad Haga (Usa) Team DSM 3 43 Arnaud Demare (Fra) Groupama - FDJ 3 44 Romain Bardet (Fra) Team DSM 2 45 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 2 46 Juan Jose Lobato (Esp) Euskaltel - Euskadi 2 47 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 1 Горная классификация после 3 этапа 1 Rein Taaramae (Est) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 10 2 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 7 3 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 6 4 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 5 5 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 3 6 Lilian Calmejane (Fra) Ag2r - Citroën 3 7 Antonio Soto (Esp) Euskaltel - Euskadi 3 8 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-Up Nation 2 9 Enric Mas (Esp) Movistar Team 1 10 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 1 Молодежная классификация после 3 этапа 1 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 09:26:41 2 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:00:13 3 Alexander Vlasov (Rus) Astana – Premier Tech 0:00:16 4 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 0:00:54 5 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:55 6 Juan Pedro Lopez (Esp) Trek-Segafredo 0:00:59 7 Simon Carr (Gbr) EF Education - Nippo 0:01:02 8 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 0:01:12 9 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:01:13 10 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:41 11 Clement Champoussin (Fra) Ag2r - Citroën 0:01:44 12 Gotzon Martin (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:02:05 13 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 0:02:13 14 Michael Storer (Aus) Team DSM 0:03:18 15 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:03:51 16 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:04:12 17 Fernando Barcelo (Esp ) Cofidis 0:05:18 18 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:05:25 19 Pavel Sivakov (Rus) INEOS Grenadiers 0:05:48 20 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 21 Damien Touze (Fra) Ag2r - Citroën 0:08:45 22 Nicolas Prodhomme (Fra) Ag2r - Citroën 0:08:48 23 Yuriy Natarov (Kaz) Astana – Premier Tech 0:09:04 24 Pelayo Sanchez (Esp) Burgos - BH 0:09:29 25 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 0:09:37 26 Carlos Canal (Esp) Burgos - BH 0:10:11 27 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Soudal 0:10:59 28 Joan Bou (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:11:16 29 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:12:13 30 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka - NextHash 0:12:22 31 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:12:25 32 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:12:40 33 Eddy Fine (Gbr) Cofidis 0:12:44 34 Thomas Pidcock (Gbr) INEOS Grenadiers 0:12:50 35 Stan Dewulf (Bel) Ag2r - Citroën 0:14:04 36 Diego Camargo (Col) EF Education - Nippo 0:14:07 37 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:14:13 38 Connor Brown (Nzl) Team Qhubeka - NextHash 0:14:22 39 Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-Up Nation 0:14:27 40 Jasper Philipsen (Bel ) Alpecin-Fenix 0:15:35 41 Jhonatan Narvaez (Ecu) INEOS Grenadiers 0:16:54 42 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 0:17:47 43 Oier Lazkano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:17:55 44 Xabier Mikel Azparren (Esp) Euskaltel - Euskadi 0:19:07 45 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:20:03 46 Alberto Dainese (Ita) Team DSM 0:20:16 47 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 0:20:23 48 Itmar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 0:20:35 49 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 0:22:44 50 Sergio Martin (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:22:53 51 Patrick Gamper (Aut) Bora-hansgrohe 0:24:22 52 Jordi Meeus (Bel) Bora-hansgrohe 0:26:36 Командная классификация после 3 этапа 1 UAE Team Emirates (Uae) 28:19:20 2 Movistar (Spa) 0:00:22 3 Bahrain Victorious (Brn) 0:00:50 4 Trek-Segafredo (Usa) 0:01:14 5 Team INEOS Grenadiers (Gbr) 0:01:15 6 Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux (Bel) 0:02:26 7 Ag2r - Citroën (Fra) 0:02:33 8 Team DSM (Ger) 0:02:52 9 EF Education - Nippo (Usa) 0:03:35 10 Jumbo - Visma (Ned) 0:03:49 11 Euskaltel - Euskadi (Spa) 0:04:01 12 Astana – Premier Tech (Kaz) 0:05:23 13 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 0:05:38 14 Deceuninck - Quick Step (Bel) 0:06:36 15 Team BikeExchange (Aus) 0:06:45 16 Cofidis (Fra) 0:07:28 17 Burgos - BH (Spa) 0:07:54 18 Soudal Lotto (Bel) 0:08:48 19 Bora-hansgrohe (Ger) 0:11:47 20 Groupama - FDJ (Fra) 0:14:54 21 Team Qhubeka - NextHash (Rsa) 0:17:12 22 Israel Start-Up Nation (Isr) 0:21:16 23 Alpecin-Fenix (Bel) 0:28:32 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 