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Кентан Паше и Майкл Сторер подписали контракт с командой Groupama-FDJ

Кентан Паше и Майкл Сторер переходят в велокоманду Groupama-FDJ

 

 

  29-летний французский гонщик Кентан Паше (Quentin Pacher) и 24-летний австралийский велогонщик Майкл Сторер (Michael Storer) подписали 2-летние контракты с французской велокомандой Groupama-FDJ.

 

Майкл Сторер, недавний победитель Тура де л’Эн-2021, переходит в Groupama-FdJ после четырёх лет выступления в команде DSM (Sunweb), где начал профессиональную карьеру.

 

Кентан Паше, который пришёл в профессионалы в 2016 году, впервые начнёт выступать в команде Мирового тура, до этого он работал в проконтинентальных командах Delko Marseille Provence KTM и B&B Hotels p/b KTM.

 

Кентан Паше и Майкл Сторер подписали контракт с командой Groupama-FDJ

 

   Майкл Сторер: «Я выбрал Groupama-FDJ ,потому что структура и амбиции команды – именно то, что я искал на нынешнем этапе своей карьеры. Я горняк, хочу продолжать развиваться в этом качестве. В личном плане надеюсь однажды одержать победу на гонке Мирового тура. Мне нравится побеждать , но не меньше меня мотивирует помогать другим добиваться успеха на крупнейших гонках. Эта команда ставит высокие цели, хочу приложить все силы, чтобы помочь их достичь в следующем году».

 

  Кентан Паше: «Выступление в команде Groupama-FDJ знаменует новый этап моей карьеры. Я пришёл в профессиональный велоспорт не через парадный вход, двигался шаг за шагом. Очень счастлив получить шанс выступать в команде Мирового тура, бороться на крупнейших гонках мира.  Я присоединяюсь к очень сильной команде, Groupama-FDJ – оплот французского велоспорта. Я продолжу у них учиться.

 

Мне объяснили структуру команды, особенно в отношении тренировок, научных исследований, выступления. Это заманчиво, ничто не оставлено на волю случая. Сейчас у меня лучшие годы карьеры, рад, что буду в команде, где всё максимально оптимизировано. Команда ждёт от меня двойной роли – помощника лидеров, а также даёт шанс разыграть свою карту. Я очень мотивирован на Арденнские классики и на Гранд-туры, первый в карьере я проехал в прошлом году».

 

  Ивон Мадьо (Yvon Madiot), спортивный директор команды: «Майкл Сторер – чистый горняк, пример товарища по команде, которому по силам очень долго оставаться рядом с капитанами. В этом году он помогал Роману Барде во всех важных моментах Джиро д’Италия. Когда Давид Годю одержал две победы на Вуэльте, Майкл был в отрыве. Он отличный горняк, нам был нужен такой гонщик.

 

Кентан – гонщик, который всегда атакует, никогда не сдаётся, очень сильный психологически. У него уже есть настоящие качества панчера, и он продолжит над ними работать. Цель – интегрировать его в группу горняков. Он опытный, мы очень на него рассчитываем. Думаю, сможем преподнести с ним очень приятные сюрпризы».  

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Теги к статье: Кентан Паше Quentin Pacher Майкл Сторер Michael Storer Groupama-FDJ

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:54 | Регистрация: 30.06.2017

    С DSM все бегут, что то.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:05 | Регистрация: 4.07.2013

    Крысы первыми чуют, что корабль скоро пойдет на дно (старая морская мудрость).

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Комментарии

  • vadi
    Крис Фрум не примет участие в ... (5)
    vadi-Фото

    Пошел бы в квикстеп - уже бы выиграл тдф

  • VeloVelo
    Крис Фрум не примет участие в ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Странно от вас это услышать. Еще недавно вы записывали Фрума в допингеры и считали его недостойным лжецом. Или я ошибаюсь?

  • VeloVelo
    Александр Кристофф и Свен Эрик ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Удачи парням. Может, что и получится в новой команде.

  • VeloVelo
    Кентан Паше и Майкл Сторер под ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Крысы первыми чуют, что корабль скоро пойдет на дно (старая морская мудрость).

  • Astanaforever
    Кентан Паше и Майкл Сторер под ... (2)
    Astanaforever-Фото
    С DSM все бегут, что то.
  • EL-Fenomeno
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ганна таки доминатор: чемпион мира + олимпийских игр (пускай и в команде да на треке), но в свои 25 лет этот молодой итальянец выиграл уже всё (почти), о чем мечтает любой велогонщик.

    Цитата: Kay82
    Инеос собрала олимпийских чемпионов

    Я думаю будет понятно и без перевода: "If Ineos Grenadiers was a country it would be 20th in the Olympic Medal Count." 

  • Адриен
    Крис Фрум не примет участие в ... (5)
    Адриен-Фото

    Если в 2022 Фрум сумеет навязать Рогличу, Погачару и пр. серьёзную конкуренцию - это можно будет считать спортивным подвигом. А если победит на том же ТДФ - будет достоин званий сэра, пэра, мэра, эрла - вместе взятых. Просто... Как-то не верится, что великолепное мастерство может улетучится, как пар...

  • Astanaforever
    Александр Кристофф и Свен Эрик ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Кристофф: Бельгийская команда меня покорила! @@@@@@@@@ Ржунимагу! И чем же она его покорила? Только если гонораром. А так достижений НОЛЬ. Команда на последнем месте проворлдтуровских команд. По победам и по очкам UCI. Кристофф просто хитрый льстец которому деваться и некуда было в плане выбора команд. Вот и поет дешевые дифирамбы.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Цифры и ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Минус Вуэльты,что она как бы замыкающая! Люди или уже заканчивают сезон по тихоньку,или хотят взять реванш за прежние не удачи в сезоне!Хотя Заруба должна быть интересная,главное чтоб без палений и сходов генеральщиков

    После Вуэльты еще достаточно крупных гонок. Помимо чемпионата мира в октябре будут Рубе и Ломбардия.

  • sqrudgmcduck
    Петер Саган переходит в велоко ... (16)
    sqrudgmcduck-Фото
    Вы объясняете людям, которые вообще слова логика не знают и не понимают его значения. Не напрягайтесь. Пускай и дальше балдеют от кэвушки. Если из квиков не прогонят, он ещё удивит не раз. Ломбардию должен взять.

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
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10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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