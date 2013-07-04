Кентан Паше и Майкл Сторер подписали контракт с командой Groupama-FDJ

Кентан Паше и Майкл Сторер переходят в велокоманду Groupama-FDJ

29-летний французский гонщик Кентан Паше (Quentin Pacher) и 24-летний австралийский велогонщик Майкл Сторер (Michael Storer) подписали 2-летние контракты с французской велокомандой Groupama-FDJ.

Майкл Сторер, недавний победитель Тура де л’Эн-2021, переходит в Groupama-FdJ после четырёх лет выступления в команде DSM (Sunweb), где начал профессиональную карьеру.

Кентан Паше, который пришёл в профессионалы в 2016 году, впервые начнёт выступать в команде Мирового тура, до этого он работал в проконтинентальных командах Delko Marseille Provence KTM и B&B Hotels p/b KTM.

Майкл Сторер: «Я выбрал Groupama-FDJ ,потому что структура и амбиции команды – именно то, что я искал на нынешнем этапе своей карьеры. Я горняк, хочу продолжать развиваться в этом качестве. В личном плане надеюсь однажды одержать победу на гонке Мирового тура. Мне нравится побеждать , но не меньше меня мотивирует помогать другим добиваться успеха на крупнейших гонках. Эта команда ставит высокие цели, хочу приложить все силы, чтобы помочь их достичь в следующем году».

Кентан Паше: «Выступление в команде Groupama-FDJ знаменует новый этап моей карьеры. Я пришёл в профессиональный велоспорт не через парадный вход, двигался шаг за шагом. Очень счастлив получить шанс выступать в команде Мирового тура, бороться на крупнейших гонках мира. Я присоединяюсь к очень сильной команде, Groupama-FDJ – оплот французского велоспорта. Я продолжу у них учиться.

Мне объяснили структуру команды, особенно в отношении тренировок, научных исследований, выступления. Это заманчиво, ничто не оставлено на волю случая. Сейчас у меня лучшие годы карьеры, рад, что буду в команде, где всё максимально оптимизировано. Команда ждёт от меня двойной роли – помощника лидеров, а также даёт шанс разыграть свою карту. Я очень мотивирован на Арденнские классики и на Гранд-туры, первый в карьере я проехал в прошлом году».

Ивон Мадьо (Yvon Madiot), спортивный директор команды: «Майкл Сторер – чистый горняк, пример товарища по команде, которому по силам очень долго оставаться рядом с капитанами. В этом году он помогал Роману Барде во всех важных моментах Джиро д’Италия. Когда Давид Годю одержал две победы на Вуэльте, Майкл был в отрыве. Он отличный горняк, нам был нужен такой гонщик.

Кентан – гонщик, который всегда атакует, никогда не сдаётся, очень сильный психологически. У него уже есть настоящие качества панчера, и он продолжит над ними работать. Цель – интегрировать его в группу горняков. Он опытный, мы очень на него рассчитываем. Думаю, сможем преподнести с ним очень приятные сюрпризы».