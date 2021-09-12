Хет-трик Магнуса Корта Нильсена на Вуэльте Испании-2021

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 00:35
Магнус Корт Нильсен, Руй Оливейра, Куинн Симмонс о 19-м этапе Вуэльты Испании-2021
Магнус Корт Нильсен сделал хет-трик, выиграв третий этап на Вуэльте Испании-2021. 28-летний датский велогонщик команды EF Education – Nippo отобрался в многочисленный отрыв дня, гонщики которого, удержав минимальное преимущество, разыграли спринт на финише. Магнус Корт опередил португальского гонщика команды UAE Team Emirates Руя Оливейру и американского гонщика команды Trek-Segafredo Куинна Симмонса.
Photo credits: Pool Photogomezsport
19-й этап,среднегорный, с набором высоты 3200 м, идеально подходил для отрыва. После атак в отрыв на 19-м этапе уехали 24 гонщика, из которых в отрыве дня после прохождения категорийных подъёмов остались 18. Но пелотон, из которого на подъёмах выпал обладатель зелёной майки Фабио Якобсен (Deceunick-Quick Step), не позволял отрыву создать просвет более двух минут. Когда преимущество беглецов сократилось до полуминуты, из отрыва начал формироваться новый отрыв.
После нескольких атак, несмотря на погоню пелотона, которую вели команды DSM и BikeExchange, впереди в пределах 30 секунд остались помимо будущего победителя и призёров этапа остались товарищ Магнуса Корта по команде Лоусон Крэддок, а также Андреас Крон (Lotto Soudal), Антони Ру (Groupama-FDJ), Андреа Баджиоли (Deceninck-Quick Step). За километр до финиша у отрыва всё ещё было в запасе 25 секунд.
В финишном спринте Магнус Корт Нильсен не оставил соперникам шанса.
Куинн Симмонс (Trek-Segafredo): «Потрясающе. Это сон, и я очень надеюсь, что просыпаться не придётся. Начал верить в успех только за 5 или 6 км до финиша. Они всё время держали нас близко. День был очень тяжёлым. Не всё время хорошо работали вместе, поэтому пришлось атаковать, чтобы просеять группу. А потом, в конце, у всех устали ноги. Было очень трудно слаженно работать на холмистом рельефе. Но нам как-то удалось удержаться.
Должен поблагодарить моего товарища по команде Лоусона Крэддока. Он потрясающе отработал, я буквально не смог бы сегодня ничего сделать, не будь его со мной в отрыве.
Лоусон очень мощно тянул, держал высокую скорость много километров, и продолжил работать на последнем километре, когда обычно трудно удержаться вместе в группе. Но так никто не смог атаковать.
Я нашёл хорошее колесо, сел за Куинном Симмонсом на последнем повоероте за 300 метров. Оттуда, немного рано, он начал свой спринт, и я смог выйти с его колеса. Получилось идеально.
(Хуанма Гарате, спортивный директор) на последних 10 километрах очень волновался, всё время давил на кнопку радио и кричал нам: «Давай, давай, давай!». Мы чувствовали его напряжение, он великолепно отработал, говорил нам, что ждёт впереди, все детали этапа, так что мы знали, что делать.
Думаю, моя первая победа на этапе этой Вуэльты была более зрелищной. Было невероятно выиграть на вершине того, что я называю горой, потому что я из Дании! Та победа была очень особенной. Но сейчас невероятно, что выиграл три этапа в одной гонке».
Руй Оливейра (UAE Team Emirates): «Я чуть не выпал на первом подъёме, который проходили на высокой скорости, но удержался. А на последних 50 километрах силы вернулись. Мы не думали, что у нас получится удержаться до финиша, потому что долго находились всего в 30 секундах. Но наша группа отлично сработалась, мы остались впереди. Второе место сейчас расстраивает, но, уверен, завтра проснусь и, думая об этом, буду чувствовать себя лучше».
Куинн Симмонс (Trek-Segafredo): «Мы доехали до финиша, в спринте меня просто обошли те, кто сильнее. Было тяжело, мы с самого старта просто неслись. И набрать запас ни разу не получилось, так мы и доехали до финала. Некоторые ребята выбрали странную тактику, поэтому я решил, что лучше от них уехать на подъёме. А потом у нас образовался отрыв из семи человек, в котором все вкладывались в работу.
Знаю, что не могу соответствовать ребятам со скоростью чистых спринтеров, но также знаю, что могу иногда побеждать, если начну спринт заранее. Пришлось рискнуть, но, к сожалению, не сработало. Магнус второй раз доказал, какой он быстрый. Сегодня победил самый быстрый. Это мой первый Гранд-тур, и так выступить на 19-м этапе всего в 20 лет. Я не разочарован».
Результаты 19 этапа Вуэльты Испании-2021
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