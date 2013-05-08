- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 16:57
Микель Ланда – капитан команды Bahrain Victorious на Вуэльте Испании-2021
31-летний испанский велогонщик Микель Ланда возглавит велокоманду Bahrain-Victorious на Вуэльте Испании-2021. Четырежды в карьере Ланда стартовал на испанском Гранд-туре, в последний раз в 2015 году. Испанский велогонщик вернулся после травмы, полученной в результате падения на Джиро д’Италия. Перед стартом 76 выпуска Вуэльты Испании Микель Ланда стал победителем Вуэльты Бургоса-2021.
Вместе с Микелем Ландой 14 августа на старт Вуэльты Испании-2021 выйдут: победитель этапа Джиро д’Италия-2021, 33-летний итальянский велогонщик Дамиано Карузо; призёр Вуэльты Бургоса-2021, победитель двух этапов Критериума Дофине, 25-летний украинский велогонщик Марк Падун; 33-летний нидерландский велогонщик Ваут Пулс, 27-летний австралийский велогонщик Джек Хейг; 24-летний швейцарский велогонщик Джино Медер; 31-летний чемпион Словении в разделке Ян Тратник и 36-летний японский велогонщик японский велогонщик Юкия Арасиро.
Горазд Штангельж (Gorazd Štangelj): «Ланда – наш лидер после многообещающего результата в Бургосе. Мы хотим завершить гонку на подиуме, наша цель – бороться за победу на Вуэльте Испании-2021.
У нас сильный состав, в котором каждый гонщик способен выиграть этап. Поэтому, защищая Микеле, помогая ему на каждом этапе, мы также будем пользоваться шансами и поборемся за победы на этапах. Хотим атаковать, продолжить список побед на этапах Гранд-туров в этом сезоне. Наши гонщики готовы к трём захватывающим неделям».
Состав велокоманды Bahrain Victorious на Вуэльту Испании-2021:
Mikel Landa, (Испания)
Yukiya Arashiro, (Япония)
Damiano Caruso, (Италия)
Jack Haig, (Австралия)
Gino Mäder, (Швейцария)
Mark Padun, (Украина)
Wout Poels , (Нидерланды)
Jan Tratnik, (Словения)
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