Микель Ланда – капитан команды Bahrain Victorious на Вуэльте Испании-2021

31-летний испанский велогонщик Микель Ланда возглавит велокоманду Bahrain-Victorious на Вуэльте Испании-2021. Четырежды в карьере Ланда стартовал на испанском Гранд-туре, в последний раз в 2015 году. Испанский велогонщик вернулся после травмы, полученной в результате падения на Джиро д’Италия. Перед стартом 76 выпуска Вуэльты Испании Микель Ланда стал победителем Вуэльты Бургоса-2021.

Вместе с Микелем Ландой 14 августа на старт Вуэльты Испании-2021 выйдут: победитель этапа Джиро д’Италия-2021, 33-летний итальянский велогонщик Дамиано Карузо; призёр Вуэльты Бургоса-2021, победитель двух этапов Критериума Дофине, 25-летний украинский велогонщик Марк Падун; 33-летний нидерландский велогонщик Ваут Пулс, 27-летний австралийский велогонщик Джек Хейг; 24-летний швейцарский велогонщик Джино Медер; 31-летний чемпион Словении в разделке Ян Тратник и 36-летний японский велогонщик японский велогонщик Юкия Арасиро.

Горазд Штангельж (Gorazd Štangelj): «Ланда – наш лидер после многообещающего результата в Бургосе. Мы хотим завершить гонку на подиуме, наша цель – бороться за победу на Вуэльте Испании-2021.

У нас сильный состав, в котором каждый гонщик способен выиграть этап. Поэтому, защищая Микеле, помогая ему на каждом этапе, мы также будем пользоваться шансами и поборемся за победы на этапах. Хотим атаковать, продолжить список побед на этапах Гранд-туров в этом сезоне. Наши гонщики готовы к трём захватывающим неделям».

Состав велокоманды Bahrain Victorious на Вуэльту Испании-2021:

Mikel Landa, (Испания)

Yukiya Arashiro, (Япония)

Damiano Caruso, (Италия)

Jack Haig, (Австралия)

Gino Mäder, (Швейцария)

Mark Padun, (Украина)

Wout Poels , (Нидерланды)

Jan Tratnik, (Словения)