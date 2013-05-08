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Состав велокоманды Bahrain Victorious на Вуэльту Испании-2021

Микель Ланда – капитан команды Bahrain Victorious на Вуэльте Испании-2021

 

 

  31-летний испанский велогонщик Микель Ланда возглавит велокоманду Bahrain-Victorious на Вуэльте Испании-2021. Четырежды в карьере Ланда стартовал на испанском Гранд-туре, в последний раз в 2015 году. Испанский велогонщик вернулся после травмы, полученной в результате падения на Джиро д’Италия. Перед стартом 76 выпуска Вуэльты Испании Микель Ланда стал победителем Вуэльты Бургоса-2021.

 

Состав велокоманды Bahrain Victorious на Вуэльту Испании-2021

 

  Вместе с Микелем Ландой 14 августа на старт Вуэльты Испании-2021 выйдут: победитель этапа Джиро д’Италия-2021, 33-летний итальянский велогонщик Дамиано Карузо; призёр Вуэльты Бургоса-2021, победитель двух этапов Критериума Дофине, 25-летний украинский велогонщик Марк Падун; 33-летний нидерландский велогонщик Ваут Пулс, 27-летний австралийский велогонщик Джек Хейг; 24-летний швейцарский велогонщик Джино Медер; 31-летний чемпион Словении в разделке Ян Тратник и 36-летний японский велогонщик японский велогонщик Юкия Арасиро.

 

 Горазд Штангельж (Gorazd Štangelj): «Ланда – наш лидер после многообещающего результата в Бургосе. Мы хотим завершить гонку на подиуме, наша цель – бороться за победу на Вуэльте Испании-2021.

 

У нас сильный состав, в котором каждый гонщик способен выиграть этап. Поэтому, защищая Микеле, помогая ему на каждом этапе, мы также будем пользоваться шансами и поборемся за победы на этапах. Хотим атаковать, продолжить список побед на этапах Гранд-туров в этом сезоне. Наши гонщики готовы к трём захватывающим неделям».

 

Состав велокоманды Bahrain Victorious на Вуэльту Испании-2021:

 

Mikel Landa, (Испания)

Yukiya Arashiro, (Япония)

Damiano Caruso, (Италия)

Jack Haig, (Австралия)

Gino Mäder, (Швейцария)

Mark Padun, (Украина)

Wout Poels , (Нидерланды)

Jan Tratnik, (Словения)

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain - Victorious Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 17:16 | Регистрация: 15.10.2020

    Состав такой внушительный

     

  2. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 17:35 | Регистрация: 8.05.2013

    По чесноку, кто верит, что человек доедет ? Я знаю, что мы все этого хотим :)

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Воооо. Брат Димы Груздева , Юра Арасиров едет . Такой же начальник водокачки и бочков. ))))

    Вся жизнь это гонка.

  4. close2you

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Astanaforever
    Воооо. Брат Димы Груздева , Юра Арасиров едет . Такой же начальник водокачки и бочков. ))))
    Горе от ума, а умом то и не пахнет ...

  5. Имя: Андрей

    Krakk

    Сегодня, 19:19 | Регистрация: 22.06.2018

    Состав и правда будь здоров! Подумать только, вице-чемпион последней Джиро здесь просто помощник, без малейшего шанса на лидерство. Пожалуй, их командное противостояние с "Юмбо" - главная интрига гонки, при сильных составах в целом по два мощных гонца на острие в борьбе за саму победу: Роглич и Кусс против Ланды и Падуна! "Бахрейн" явно настроен самым серъезнейшим образом бороться только за победу, эта Вуэльта для них - гонка жизни. Остается вопрос, как сработаются два лидера, ведь и у Микеля, и у Марка собственные амбиции зашкаливают. Но изначально все же Ланда - приоритетный капитан, потому что сильнее в разделке, а ее фактор никак нельзя не учитвывать.

  6. Имя: Олег

    Karmatron

    Сегодня, 21:50 | Регистрация: 6.06.2019

    До сих пор не могу всерьез рассматривать на генерал у них кого-то кроме Пулса.

  7. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:52 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: Krakk
    Состав и правда будь здоров! Подумать только, вице-чемпион последней Джиро здесь просто помощник, без малейшего шанса на лидерство. Пожалуй, их командное противостояние с "Юмбо" - главная интрига гонки, при сильных составах в целом по два мощных гонца на острие в борьбе за саму победу: Роглич и Кусс против Ланды и Падуна! "Бахрейн" явно настроен самым серъезнейшим образом бороться только за победу, эта Вуэльта для них - гонка жизни. Остается вопрос, как сработаются два лидера, ведь и у Микеля, и у Марка собственные амбиции зашкаливают. Но изначально все же Ланда - приоритетный капитан, потому что сильнее в разделке, а ее фактор никак нельзя не учитвывать.
    При всем желание,Но Падун далеко не второе и не третье лицо в команде,при наличии Карузо,Пулса! Он охотник за этапами и помощник! Это же касается и Кусса! Оба могут быть за двадцаткой генерала

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Комментарии

  • Astanaforever
    Эстебан Чавес переходит в кома ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Эстебан Чавес: «Я захотел присоединиться к EF Pro Cycling по нескольким причинам. Прежде всего, со стороны команда напоминает большую семью, где всех объединяет страсть к велоспорту. /////////))))))////////////// Понятно теперь что в австралийской команде оказывается не любили велоспорт никак, а просто зарабатывали деньги, пиля бюджет. Сдал их Чавито по полной. Хаха!))))

    Вот честно. Иногда гонщики несут такую пургу когда переходят из команды в другую, смешно от их нелепых дифирамбов будущих команд.
  • MVDP
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    MVDP-Фото
    Поднадоела эта АУЕ
  • Владимир__BLR
    Александр Кристофф и Свен Эрик ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: Astanaforever
    И чем же она его покорила?

    Он же ответил: "CUBE Litening C:68X"...locny

  • Ice
    Тур Польши-2021. Этап 1 (2)
    Ice-Фото

    Цитата: close2you
    Ну что за финиш смешной )) подъезд в холм по брусчатке, никакого зрелища ??Баухаус такой просвет выспринтовал, мощь.

    Танк, что тут скажешь, нечасто он может вот так - во всю мощь давить, в силу разных обстоятельств. Но когда получается, то получается на славу)

  • Ice
    Марк Солер подписал двухлетний ... (16)
    Ice-Фото

    Цитата: shoooster
    Солер скорей вольный стрелок, чем слуга

    Этот вольный стрелок тащит лучше бОльшей части стуг, сколько раз это доказывал. Мне импонирует его честность, в памятных событиях, когда скользкий Вальверде с мувиками пытался заработать преимущество в не самых честных условиях, Солер откровенно спорил и не хотел участвовать в этой грязи. Репутация - дело такое, раз вляпался и не отстираешь.

  • Astanaforever
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Эмираты решили весь цвет пелотона скупить. Шейхи раздухарились не на шутку, а на все бабки, на карманные расходы. И правильно. Но не только же единолично Инеосу колотить понты.
  • tds
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    tds-Фото
    Кто же будет возить всех этих звёзд?
  • Victor
    Предварительные составы команд ... (9)
    Victor-Фото

    Очень хотелось бы увидеть красивый этап в исполнении Падуна

  • nightbuster33
    Опытный состав гонщиков Astana ... (5)
    nightbuster33-Фото
    Автор статьи:"....Крути педали,пока не дали."точно знает:Кто,куда уходит.Можете верить.
  • Astanaforever
    Состав велокоманды Ineos Grena ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Ну и, что из этого? Все равно Пидкоку майку не взять на первом этапе . Как

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