VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2021. Красная майка. Претенденты

Вуэльта Испании-2021. Красная майка: претенденты

 

 

Вуэльта Испании-2021. Красная майка. Претенденты

 

  Сочетание новых и легендарных подъёмов, обилие горных финишей,  обрамление маршрута разделками, звёздный состав обещают, что борьба за красную майку Вуэльты Испании-2021 будет яркой и напряжённой от первого до последнего этапа. Возможность компенсировать неудачи сезона – лишь один из факторов, подогревающих и без того жаркую атмосферу гонки. В этом году среди претендентов не только победители крупных велогонок и Гранд-туров, но и олимпийские чемпионы. На красную майку претендуют в этом году несколько примерно равных по силам соперников, но чтобы надеть её 5 сентября в Сантьяго-де-Компостела, понадобится и максимальная концентрация, и сильная команда, и удача.

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma) два года подряд доказывал, что у него есть все составляющие для победы на Вуэльте Испании. В этом году решимости добавит желание компенсировать неудачу на Тур де Франс, где словенский гонщик даже не смог в полной мере вступить в борьбу, звание олимпийского чемпиона в разделке, и возможность стать трёхкратным победителем Вуэльты Испании, причём выиграть испанский Гранд-тур три года подряд.

 

  Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) был главным соперником Приможа Роглича на Вуэльте Испании в прошлом году – он финишировал вторым, проиграв словенскому гонщику 24 секунды в генеральной классификации. В этом году Карапас, как и Роглич, выйдет на старт в качестве олимпийского чемпиона, только в групповой гонке, и призёра Тур де Франс.

 

У эквадорского гонщика есть шанс стать победителем двух Гранд-туров, правда, не в один сезон, как у его товарища по команде, победителя Джиро д’Италия-2021 Эгана Берналя. Колумбийский гонщик в этом году одержал победу на итальянском Гранд-туре, но после него перенёс Covid-19. Скажется ли это на форме Берналя, который впервые в карьере поедет Вульту Испании, и сможет ли он повторить достижение Эдди Меркса, Джованни Баттальина и Альберто Контадора, сделав дубль – Джиро+Вуэльта, покажет гонка.

 

  Помимо Карапаса и Берналя бороться за высокие места в генеральной классификации из состава команды Ineos Grenadiers может и Адам Йейтс, для которого Вуэльта Испании-2021 станет первым Гранд-туром этого сезона.

 

   27-летний британец Хью Карти (EF Education – Nippo) в прошлом году поднялся на третью ступень подиума Вуэльты Испании, в этом финишировал 8-м на Джиро д’Италия. С каждым участием он улучшает свои результаты на Гранд-турах, возможно, и на этот раз у него получится подняться ещё одной ступенью выше.

 

  31-летний испанский гонщик команды Bahrain-Victorious Микель Ланда, сошел с Джиро д'Италия из-за падения. На Вуэльте Испании Ланда ещё не приближался к подиуму, в отличие от Тур де Франс и Джиро д’Италия, но тем с большей решимостью он включится в борьбу. Наличие формы он продемонстрировал победой на Вуэльте Бургоса. Помогать Микелю Ланде будет призёр Джиро д’Италия-2021 Дамиано Карузо, который и сам может побороться за высокие места в общем зачёте испанского Гранд-тура.

 

Российский велогонщик Александр Власов (Astana-Premier Tech) в этом году финишировал 4-м на Джиро д’Италия, а Вуэльта Испании-2021 даёт ещё один шанс побороться за подиум Гранд-тура.

 

 Ригоберто Уран (EF Education Nippo), Энрик Мас  (Movistar), Роман Барде (DSM), Гийом Мартан (Cofidis) способны спутать карты вышеназванным претендентам в борьбе за высокие места в общем зачёте.

 

 

 Примож Роглич (Jumbo-Visma)

 

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Team Jumbo-Visma

 

Примож Роглич (Primoz Roglic), 31 год

Количество участий в Вуэльте Испании: 2

Лучший результат на Вуэльте Испании: победа в 2019 и 2020 годах

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Тур де Франс (сход после 8-го этапа).

 

Ричард Карапас (INEOS Grenadiers)

  

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers)

 

 

Ричард Карапас (Richard Carapaz), 28 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  3

Лучший результат на Вуэльте Испании: 2-е место в 2020 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Тур де Франс, 3 место 

 

Эган Берналь (INEOS Grenadiers)

 

 Эган Берналь (INEOS Grenadiers)

 

Эган Берналь (Egan Bernal), 24 года

Количество участий в Вуэльте Испании:  0

Лучший результат на Вуэльте Испании:  -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Джиро д'Италия, 1-е место 

 

 Адам Йейтс (INEOS Grenadiers) 

 

Photo (c) ASO

Адам Йейтс (Adam Yates), 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  3

Лучший результат на Вуэльте Испании:  34-е место в 2017 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: -

 

Микель Ланда (Bahrain Victorious)

Микель Ланда (Bahrain Victorious)

Микель Ланда, 31 год

Количество участий в Вуэльте Испании:  4

Лучший результат на Вуэльте Испании:  25-е место в 2015 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: сход с Джиро д'Италия-2021 на 5-м этапе

 

 

 

 

Александр Власов (Astana – Premier Tech)

   

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

Александр Власов, 25 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  1

Лучший результат на Вуэльте Испании:  11-е в 2020 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Джиро д'Италия, 4-е место

 

Дамиано Карузо (Bahrain Victorious)

 

 Дамиано Карузо (Bahrain Victorious)

 

Дамиано Карузо, 33 года

Количество участий в Вуэльте Испании:  3

Лучший результат на Вуэльте Испании:  9-е в 2014 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Джиро д'Италия, 2-е место

 

Гийом Мартан (Cofidis)

 

 

Гийом Мартан (Guillaume Martin), 28 лет

 

Количество участий в Вуэльте Испании:  1

Лучший результат на Вуэльте Испании:  14-е в 2020 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Тур де Франс, 8-е место

 

 

 Энрик Мас (Movistar)

 

Энрик Мас (Movistar)

 

 

Энрик Мас (Enric Mas), 26 лет

 

Количество участий в Вуэльте Испании:  3

Лучший результат на Вуэльте Испании:  2-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Тур де Франс, 6-е место

 

Роман Барде (DSM)

 

 

Роман Барде (Romain Bardet), 30 лет

 

Количество участий в Вуэльте Испании:  1

Лучший результат на Вуэльте Испании:  17-е место в 2017 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Джиро д'Италия, 7-е место

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 Гран-тур красная майка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

9 - 15 августа 2021

Tour de Pologne

10 - 14 августа 2021

Tour of Denmark

13 - 22 августа 2021

Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2021?

Комментарии

  • AzaKonta
    Состав велокоманды BikeExchang ... (1)
    AzaKonta-Фото
    Наконец Андрюха поедет. Что у него с контрактом на следующий год?
  • AzaKonta
    Опытный состав гонщиков Astana ... (18)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: cmap_nep
    С.Я.Маршак

    ***
    Он не плачет и не пляшет,
    А на все рукою машет.

    Дети буквы пишут в школе
    Да и спросят: — Хорошо ли?
    Поглядит в тетрадь дурак
    Да и вымолвит: — Не так.

    Шьют портнихи на машинке,
    Шьют сапожники ботинки.
    Смотрит издали дурак
    И бормочет: — Всё не так!

    И не так селедок ловят,
    И не так борщи готовят,
    И не так мосты мостят,
    И не так детей растят!

    Видят люди, слышат люди,
    Как дурак дела их судит,
    И подумывают так:
    «Что за умница дурак!»
    ?????? в точку!!!! Не воняйте товарищи!!!! Все будет хорошо!!!! Пока есть Вино, казахстанский велоспорт будет жить!!! С Астаной или без неважно!!!!
  • арлекин
    Александр Власов подписал конт ... (26)
    арлекин-Фото

    Цитата: Адриен
    Вы что, смеетесь ? Кто что будет объяснять ? Дело всё - в НЕПРИЯЗНИ, по честному - в НЕНАВИСТИ к Астане. Радуется некоторый российский болельщик её развалу. Ведь сколько лет зависть грызла, хоть теперь появился повод радостно выдохнуть - РАЗВАЛИЛИСЬ. ЧТО, НЕ ТАК ?! Почему - по честному - многих здешних комментаторов так "ранили" победы казахстанской команды, что очень хорошо проявлялось в комментариях ? Или я не прав ? Многие здесь искренне болеют за Инеос, за Бору, Эмиоаты или Бахрейн и - ничего. А Алика, за его боление за Астану, и оскорбляют, и ругают, и наставляют. Самим не противно ?!
    вот и хотелось услышать внятное пояснение в чем позор и отчего остановиться, а не просто истеричное брызганье слюной.

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2021. Альтимет ... (14)
    Krakk-Фото
    В интервью такого не скажут просто из приличия, тактичность не позволяет, как не позволит себе воспитанный гость обругать хозяина за дрянное угощение. Отделываются ничего не значащими фразами типа «сбалансированный маршрут, дающий всем шансы». Но иногда в мягкой форме критика проскальзывает, например, Погачар замечал насчет последнего Тура, что горных финишей слишком мало. Да и не могут молодые позволять себе такого из-за недостатка авторитета, тут только многоопытный и очень уважаемый, и сохраняющий легитимность как претендент, гонщик может рубануть сплеча. Я все же очень жду, что рано или поздно у кого-нибудь бомбанет, только так можно расшевелить это болото. А ехать отказываются, просто не озвучивая причину, как тот же Тадей сейчас.
  • VeloVelo
    2-е место Фабио Ару на Вуэльте ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Всё очень по-разному бывает. У меня трещина в ключице была в 15 лет. Операцию не делали, никаких последствий не осталось, кроме ощутимого "костного нароста". Самое удивительное, что с годами он почти "рассосался".

  • VeloVelo
    Тур Дании-2021. Этап 1 (7)
    VeloVelo-Фото

    И еще — Кэв вполне хорошо справился без развоза на финиш.



    И еще — очень рад за Михаэля Моркова, который на днях стал олимпийским чемпионом в мэдисоне.

  • VeloVelo
    Тур Дании-2021. Этап 1 (7)
    VeloVelo-Фото
    Это Тур Дании, если что ;)
  • VeloVelo
    Тур Дании-2021. Этап 1 (7)
    VeloVelo-Фото

    Кэв потерял колесо Юмбовского дуэта в последнем повороте и, естественно, проиграл. 

    Да, у Кэва сегодня нет той мощи, что была на Туре и это не удивительно — форма приходит и уходит.
     
    Да и невозможно выжигать спринт весь сезон на всех гонках, тем более, когда тебе уже 36. 


     

     


  • APXEOLOG
    Тур Польши-2021. Этап 2 (1)
    APXEOLOG-Фото
    Вот это развязка! и всякие вдп и вва не нужны для красивой и зрелищной гонки!
  • Sezar
    Тур Дании-2021. Этап 1 (7)
    Sezar-Фото

    Это Кавендишу не с Морковым в поддавки играть как на Туре.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 августа

Winner Anacona (Team Arkea - Samsic)

12 августа

Tejay Van Garderen (EF Education - Nippo)

Julen Amezqueta (Caja Rural - Seguros RGA)

Nicholas Dlamini (Team Qhubeka - Assos)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2021 (58)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)