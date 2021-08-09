Вуэльта Испании-2021. Красная майка: претенденты

Сочетание новых и легендарных подъёмов, обилие горных финишей, обрамление маршрута разделками, звёздный состав обещают, что борьба за красную майку Вуэльты Испании-2021 будет яркой и напряжённой от первого до последнего этапа. Возможность компенсировать неудачи сезона – лишь один из факторов, подогревающих и без того жаркую атмосферу гонки. В этом году среди претендентов не только победители крупных велогонок и Гранд-туров, но и олимпийские чемпионы. На красную майку претендуют в этом году несколько примерно равных по силам соперников, но чтобы надеть её 5 сентября в Сантьяго-де-Компостела, понадобится и максимальная концентрация, и сильная команда, и удача.

Примож Роглич (Jumbo-Visma) два года подряд доказывал, что у него есть все составляющие для победы на Вуэльте Испании. В этом году решимости добавит желание компенсировать неудачу на Тур де Франс, где словенский гонщик даже не смог в полной мере вступить в борьбу, звание олимпийского чемпиона в разделке, и возможность стать трёхкратным победителем Вуэльты Испании, причём выиграть испанский Гранд-тур три года подряд.

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) был главным соперником Приможа Роглича на Вуэльте Испании в прошлом году – он финишировал вторым, проиграв словенскому гонщику 24 секунды в генеральной классификации. В этом году Карапас, как и Роглич, выйдет на старт в качестве олимпийского чемпиона, только в групповой гонке, и призёра Тур де Франс.

У эквадорского гонщика есть шанс стать победителем двух Гранд-туров, правда, не в один сезон, как у его товарища по команде, победителя Джиро д’Италия-2021 Эгана Берналя. Колумбийский гонщик в этом году одержал победу на итальянском Гранд-туре, но после него перенёс Covid-19. Скажется ли это на форме Берналя, который впервые в карьере поедет Вульту Испании, и сможет ли он повторить достижение Эдди Меркса, Джованни Баттальина и Альберто Контадора, сделав дубль – Джиро+Вуэльта, покажет гонка.

Помимо Карапаса и Берналя бороться за высокие места в генеральной классификации из состава команды Ineos Grenadiers может и Адам Йейтс, для которого Вуэльта Испании-2021 станет первым Гранд-туром этого сезона.

27-летний британец Хью Карти (EF Education – Nippo) в прошлом году поднялся на третью ступень подиума Вуэльты Испании, в этом финишировал 8-м на Джиро д’Италия. С каждым участием он улучшает свои результаты на Гранд-турах, возможно, и на этот раз у него получится подняться ещё одной ступенью выше.

31-летний испанский гонщик команды Bahrain-Victorious Микель Ланда, сошел с Джиро д'Италия из-за падения. На Вуэльте Испании Ланда ещё не приближался к подиуму, в отличие от Тур де Франс и Джиро д’Италия, но тем с большей решимостью он включится в борьбу. Наличие формы он продемонстрировал победой на Вуэльте Бургоса. Помогать Микелю Ланде будет призёр Джиро д’Италия-2021 Дамиано Карузо, который и сам может побороться за высокие места в общем зачёте испанского Гранд-тура.

Российский велогонщик Александр Власов (Astana-Premier Tech) в этом году финишировал 4-м на Джиро д’Италия, а Вуэльта Испании-2021 даёт ещё один шанс побороться за подиум Гранд-тура.

Ригоберто Уран (EF Education Nippo), Энрик Мас (Movistar), Роман Барде (DSM), Гийом Мартан (Cofidis) способны спутать карты вышеназванным претендентам в борьбе за высокие места в общем зачёте.

Примож Роглич (Jumbo-Visma)

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Team Jumbo-Visma

Примож Роглич (Primoz Roglic), 31 год

Количество участий в Вуэльте Испании: 2

Лучший результат на Вуэльте Испании: победа в 2019 и 2020 годах

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Тур де Франс (сход после 8-го этапа).

Ричард Карапас (INEOS Grenadiers)

Ричард Карапас (Richard Carapaz), 28 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 3

Лучший результат на Вуэльте Испании: 2-е место в 2020 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Тур де Франс, 3 место

Эган Берналь (INEOS Grenadiers)

Эган Берналь (Egan Bernal), 24 года



Количество участий в Вуэльте Испании: 0

Лучший результат на Вуэльте Испании: -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Джиро д'Италия, 1-е место

Адам Йейтс (INEOS Grenadiers)

Photo (c) ASO

Адам Йейтс (Adam Yates), 29 лет



Количество участий в Вуэльте Испании: 3

Лучший результат на Вуэльте Испании: 34-е место в 2017 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: -

Микель Ланда (Bahrain Victorious)

Микель Ланда, 31 год



Количество участий в Вуэльте Испании: 4

Лучший результат на Вуэльте Испании: 25-е место в 2015 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: сход с Джиро д'Италия-2021 на 5-м этапе

Александр Власов (Astana – Premier Tech)

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

Александр Власов, 25 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 1

Лучший результат на Вуэльте Испании: 11-е в 2020 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Джиро д'Италия, 4-е место

Дамиано Карузо (Bahrain Victorious)

Дамиано Карузо, 33 года



Количество участий в Вуэльте Испании: 3

Лучший результат на Вуэльте Испании: 9-е в 2014 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Джиро д'Италия, 2-е место

Гийом Мартан (Cofidis)

Гийом Мартан (Guillaume Martin), 28 лет



Количество участий в Вуэльте Испании: 1

Лучший результат на Вуэльте Испании: 14-е в 2020 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Тур де Франс, 8-е место



Энрик Мас (Movistar)

Энрик Мас (Enric Mas), 26 лет



Количество участий в Вуэльте Испании: 3

Лучший результат на Вуэльте Испании: 2-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Тур де Франс, 6-е место



Роман Барде (DSM)

Роман Барде (Romain Bardet), 30 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 1

Лучший результат на Вуэльте Испании: 17-е место в 2017 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2021: Джиро д'Италия, 7-е место

