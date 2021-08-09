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Состав велокоманды Movistar на Вуэльту Испании-2021

Состав велокоманды Movistar на Вуэльту Испании-2021

Состав велокоманды Movistar на Вуэльту Испании-2021

 

 

  Велокоманда Movistar объявила состав на Вуэльту Испании-2021. На старт 14 августа выйдут 27-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, 26-летний испанский велогонщик Энрик Мас, 41-летний испанский велогонщик Алехандро Вальверде, 32-летний португальский велогонщик Нельсон Оливейра, 28-летний испанский велогонщик Карлос Верона, 24-летний швейцарский гонщик Йохан Якобс, 36-летний испанский велогонщик Хосе-Хоакин Рохас и 37-летний испанский велогонщик Иманол Эрвити.

 

Алехандро Вальверде выйдет на старт Вуэльты Испании в 15-й раз в  карьере, это будет его 30-й Гранд-тур. Вальверде, победитель Вуэльты Испании-2009, победитель 12 этапов испанского Гранд-тура и 4 маек лучшего в очковой классификации, призёр Вуэльты Испании-2019 (2-е место), 2014 – 3-е место, 2012 – 2-е место, 2006 – 2-е место, 2003 – 3-е место.

 

Вуэльта Испании-2021 будет для 41-летнего испанского гонщика вторым Гранд-туром в сезоне после Тур де Франс. На Вуэльте Испании в прошлом году Алехандро Вальверде замкнул десятку лучших общего зачёта.

 

Мигель Анхель Лопес – призёр Вуэльты Испании-2018, победитель двух этапов Вуэльты, поедет испанский Гранд-тур в пятый раз в карьере.

 

Энрик Мас стартует на Вуэльте Испании в четвёртый раз в карьере, в 2018 году он поднимался на вторую ступень подиума испанского Гранд-тура и выиграл этап, в прошлом году финишировал на Вуэльте 5-м. В этом году Энрик Мас поедет Вуэльту Испании после Тур де Франс-2021, где занял 6-е место в общем зачёте.

 

Единственный в составе дебютант Вуэльты Испании и Гранд-тура – швейцарский велогонщик Йохан Якобс.

 

Состав велокоманды Movistar на Вуэльту Испании-2021:

 

Alejandro Valverde, (Испания)

Imanol Erviti, (Испания)

Johan Jacobs, (Швейцария)

Miguel Lopez, (Колумбия)

Enric Mas, (Испания)

Nelson Oliveira, (Португалия)

Jose Joaquin Rojas, (Испания)

Carlos Verona, (Испания)

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • Freejazz
    Опытный состав гонщиков Astana ... (7)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Написали бы сразу мол на Вуэльту едет национальная сборная Испании в полном составе без Вальверде. А вот ошибка Астаны в одном гонщике . Власов его фамилия . Он лишний. Пахать в полную силу не будет, т.к он всем телом и душой и крупным банковским счетом весь в немецкой Боре мысленно. И еще одна ошибка

     

    Цитата: Бакеша
    Фульсанг в этом году вообще отстранился или уже он фсе? Надо было его в поддержку Власову включить. А вот жаль, что Власов решил вместе того быть лидером в команде, стать денежным бочковозом для лидеров Боры

     

    Мне нравится, как вас бросает из стороны в сторону. Год-два назад вы пели про супер-Власова,а теперрь "бочковоз", "работать не будет". Несколько моментов для размышления:

    1. Команда заявляет Власова на гранд-тур - не значит ли это, что отношения между Астаной и Власовым нормальные и вопросов к гонщику нет.

    2. Работа Власова на Вуэльте "без интереса" будет показателем его профессионализма и только после этого можно говорить о бочковозости.

    3. Вы, уважаемые, точно можете сказать, что команда будеи жить дальше? Вот, исходя из сегодняшних раскладов. Вы сами готовы работать в сыпящейся компании при наличии возможности работать в другой?

  • Бакеша
    Опытный состав гонщиков Astana ... (7)
    Бакеша-Фото
    Фульсанг в этом году вообще отстранился или уже он фсе? Надо было его в поддержку Власову включить. А вот жаль, что Власов решил вместе того быть лидером в команде, стать денежным бочковозом для лидеров Боры
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Альтимет ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Вы забыли добавить, что это всего лишь прогнозы синоптиков. 

  • Владимир__BLR
    Компания Premier Tech завершит ... (23)
    Владимир__BLR-Фото
    Думаю, что победила Зеля, раз за 3 года убила команду
  • Владимир__BLR
    Александр Власов подписал конт ... (21)
    Владимир__BLR-Фото
    А он потянет генерал?
    Может именно на однодневки и этапы + если нога будет, то и генерал, он пошел в Бору
  • Владимир__BLR
    Сэм Беннетт, Шейн Арчбольд, Да ... (13)
    Владимир__BLR-Фото
    Вообще, такая масштабная перетасовка финишеров только на пользу - посмотрим как пойдут дела, и кто станет лидером
  • Александра
    Эстебан Чавес переходит в кома ... (2)
    Александра-Фото
    Из солнечного мальчика вырос неунывающий мужчина. Как судьба ни била Чавито, он все равно встаёт на ноги и улыбается. Ему хочется пожелать только удачи. И побед, конечно.
  • Владимир__BLR
    Петер Саган переходит в велоко ... (17)
    Владимир__BLR-Фото
    vadi, а если бы подумали, то догадались бы, что на этом Туре все сошлось для пенсионера: не было беннета, якобсена/грюневегена, сошел юэн и петя захромал. Так что за чудесами - в цирк...
  • Astanaforever
    Эстебан Чавес переходит в кома ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Эстебан Чавес: «Я захотел присоединиться к EF Pro Cycling по нескольким причинам. Прежде всего, со стороны команда напоминает большую семью, где всех объединяет страсть к велоспорту. /////////))))))////////////// Понятно теперь что в австралийской команде оказывается не любили велоспорт никак, а просто зарабатывали деньги, пиля бюджет. Сдал их Чавито по полной. Хаха!))))

    Вот честно. Иногда гонщики несут такую пургу когда переходят из команды в другую, смешно от их нелепых дифирамбов будущих команд.
  • MVDP
    Альваро Ходж переходит в коман ... (3)
    MVDP-Фото
    Поднадоела эта АУЕ

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7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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