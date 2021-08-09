Состав велокоманды Movistar на Вуэльту Испании-2021:

Цитата: Astanaforever

Написали бы сразу мол на Вуэльту едет национальная сборная Испании в полном составе без Вальверде. А вот ошибка Астаны в одном гонщике . Власов его фамилия . Он лишний. Пахать в полную силу не будет, т.к он всем телом и душой и крупным банковским счетом весь в немецкой Боре мысленно. И еще одна ошибка

Цитата: Бакеша

Фульсанг в этом году вообще отстранился или уже он фсе? Надо было его в поддержку Власову включить. А вот жаль, что Власов решил вместе того быть лидером в команде, стать денежным бочковозом для лидеров Боры

Мне нравится, как вас бросает из стороны в сторону. Год-два назад вы пели про супер-Власова,а теперрь "бочковоз", "работать не будет". Несколько моментов для размышления:

1. Команда заявляет Власова на гранд-тур - не значит ли это, что отношения между Астаной и Власовым нормальные и вопросов к гонщику нет.

2. Работа Власова на Вуэльте "без интереса" будет показателем его профессионализма и только после этого можно говорить о бочковозости.

3. Вы, уважаемые, точно можете сказать, что команда будеи жить дальше? Вот, исходя из сегодняшних раскладов. Вы сами готовы работать в сыпящейся компании при наличии возможности работать в другой?