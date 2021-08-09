- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 23:56
Состав велокоманды Movistar на Вуэльту Испании-2021
Велокоманда Movistar объявила состав на Вуэльту Испании-2021. На старт 14 августа выйдут 27-летний колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, 26-летний испанский велогонщик Энрик Мас, 41-летний испанский велогонщик Алехандро Вальверде, 32-летний португальский велогонщик Нельсон Оливейра, 28-летний испанский велогонщик Карлос Верона, 24-летний швейцарский гонщик Йохан Якобс, 36-летний испанский велогонщик Хосе-Хоакин Рохас и 37-летний испанский велогонщик Иманол Эрвити.
Алехандро Вальверде выйдет на старт Вуэльты Испании в 15-й раз в карьере, это будет его 30-й Гранд-тур. Вальверде, победитель Вуэльты Испании-2009, победитель 12 этапов испанского Гранд-тура и 4 маек лучшего в очковой классификации, призёр Вуэльты Испании-2019 (2-е место), 2014 – 3-е место, 2012 – 2-е место, 2006 – 2-е место, 2003 – 3-е место.
Вуэльта Испании-2021 будет для 41-летнего испанского гонщика вторым Гранд-туром в сезоне после Тур де Франс. На Вуэльте Испании в прошлом году Алехандро Вальверде замкнул десятку лучших общего зачёта.
Мигель Анхель Лопес – призёр Вуэльты Испании-2018, победитель двух этапов Вуэльты, поедет испанский Гранд-тур в пятый раз в карьере.
Энрик Мас стартует на Вуэльте Испании в четвёртый раз в карьере, в 2018 году он поднимался на вторую ступень подиума испанского Гранд-тура и выиграл этап, в прошлом году финишировал на Вуэльте 5-м. В этом году Энрик Мас поедет Вуэльту Испании после Тур де Франс-2021, где занял 6-е место в общем зачёте.
Единственный в составе дебютант Вуэльты Испании и Гранд-тура – швейцарский велогонщик Йохан Якобс.
Состав велокоманды Movistar на Вуэльту Испании-2021:
Alejandro Valverde, (Испания)
Imanol Erviti, (Испания)
Johan Jacobs, (Швейцария)
Miguel Lopez, (Колумбия)
Enric Mas, (Испания)
Nelson Oliveira, (Португалия)
Jose Joaquin Rojas, (Испания)
Carlos Verona, (Испания)
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