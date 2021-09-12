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Мигель Анхель Лопес и Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2021

Мигель Анхель Лопес и Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  На 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 с финишем на Лагос-де-Ковадонга и двойным прохождением подъёма 1-й категории Кольядо Льомена (Collado Llomena) велогонщики команды Movistar Мигель Анхель Лопес и Энрик Мас финишировали в группе из восьми человек через 1 минуту 35 секунд после победителя этапа, словенского гонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича. Роглич уехал от соперников за 62 км до финиша, ответив на атаку колумбийского гонщика команды Ineos Grenadiers Эгана Берналя.  

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Переложиться к лидерам Энрику Масу и Мигелю Анхелю Лопесу не удалось, но по итогам этапа они поднялись на вторую и третью строчки общего зачёта соответственно. 26-летний испанский гонщик Энрик Мас уступает Рогличу 2:22, а 27-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес – 3:11 перед королевским горным 18-м этапом Вуэльты Испании-2021.

 

  Мигель Анхель Лопес: «Меня не удивила ни атака Роглича, ни его скорость. Он очень талантливый гонщик. Сначала я попытался уехать за ним и Берналем, но не смог переложиться к ним. Подумал, что не смогу удержаться в одиночку, что не стоит тратит силы, потому что мы понимали, что Эган заплатит за этот отрыв в конце.

 

Если не уверен в своей форме, и понимаешь, что надо ещё проехать 40 км с полной отдачей, то можешь очень сильно поплатиться за это, и даже больше, учитывая завтрашний важный тест. И ехали на большой скорости и когда находились впереди, и когда были позади, и когда открывали просвет, и когда сокращали.

 

В какой-то момент разрыв составлял две минуты, но последний подъём мы начали с полутораминутным отставанием.Вот поэтому каждому было так тяжело на последнем подъёме, где не получилось значительных просветов. Впереди очень важные этапы, посмотрим, как пройдём их.

 

Я не знаю, как завтра у Энрика и у меня пойдёт нога. Но я думаю, что сегодня мы проехали хорошо, держались впереди, финишировали вместе. Роглич выступил потрясающе. Посмотрим завтра».

 

  Энрик Мас: «Мы хорошо прошли через очень-очень тяжёлый день. Старт был таким выматывающим, отрыв не мог сформироваться, большая группа уехала после первого подъёма. У нас в отрыве было три гонщика, но отрыв догнали. Потом Jumbo так сильно натянули, что атаковать никто не мог. Лично я не ожидал такой атаки от Роглича. Он был настолько силён, остаётся только поздравить его.

 

Хотя Примож бросил нам большой просвет, и по этому поводу радоваться нечего, и Мигель, и я можем более менее быть довольными ситуацией на данный момент. Мы всё ещё вверху общего зачёта, другие генеральщики финишировали вместе, мы вернулись на вторую и третью позиции и прошли через этот тяжёлый важный этап с достойным результатом».

 

Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Miguel Angel Lopez Мигель Анхель Лопес Movistar Энрик Мас Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото

    Наиболее реальная интрига на завтра, это сможет ли Хейг обокрасть Лопеса и Маса. Вопрос с Эйкингом сегодня был снят , Мартен скорее всего еще отхватит.

    А вот =Бахрейн= вызывает вопросы, я думаю что если они пожертвовали шансами Карузо на горную майку, значит считают что Хейг на последнем горном этапе сможет что-то предпринять или во всяком случае надеються еще раз попробовать всей командой. И Хейг сегодня выглядел наименее затратно.

    Скорее всего ,завтра основная борьба будет между Мовистаром и Бахрейном.

     

    Вторая возможная интрига, это Барде и Роглич =20 очков в зачет горной майки получает покоритель вершины специальной категории Вершина Альберто Фернандеса= 20 очков это именно то, что их разделяет. (вернее 18)

    Вопрос в аппетите Роглича.

  • VeloVelo
    Тур Бенилюкса-2021. Этап 3 (2)
    VeloVelo-Фото

    Тако ван дер Хорн снова с победой.
    Еще свеж в памяти его эпический победный отрыв на Джиро )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Да, по-португальски )
    Интересный анализ, спасибо.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Йон-Кристиан Аствальдт?

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото
    Это имя Венского композитора.
  • Astanaforever
    Роан Деннис подписал контракт ... (3)
    Astanaforever-Фото
    А Том будет доволен?
  • Arciv
    Роан Деннис подписал контракт ... (3)
    Arciv-Фото
    Сильно сильно…интересно будет посмотреть на него в Юмбо
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Epic stage = Epica battle

    Хотелось бы конечно, чтобы сегодня мы увидели нечто похожее на то, что и вчера, но вот действительно: у кого больше останется сил (особенно на последнюю гору). А также классную борьбу за ГОРОХовую майку (возможно жто будет в отрыве ведь первые две горы 1-й категории способствуют отъезду Барде, Карузо, того же Сторера). Каг бэ Мувики должны уже себя показать по настоящему, а то испанской победы нету ещё на этой Вуэльте, может Йейтс по сценарию Берналя попробует, только вот чтобы хватило Адама до самого финиша.

    Цитата: Серафим
     Интересно было сравнить последнюю гору с Англиру. Гамонитейру, как-то по португальски звучит? Повыше Англиру, перепад высоты побольше. Средний градиент почти одинаковый. На Англиру последние 7 км градиент около 12% постоянно, внизу положе.
    Здесь внизу сразу почти 12% 5,5 км - трудно втянуться, сразу бьет по мотору. Последние 7 км поменьше градиент, но тоже за 10 и без выполаживаний, ноги встряхнуть негде. Так что может тоже войти в список эпических подъемов - посмотрим завтра на деле.

    Я думаю всё-таки до Англиру не дотягивает из-за тамошних пиков в 22% и 24%, но средний градиент моща. Опять таки он (ср.гр.) ниже чем и на ДЗонколане (как и по максимуму), к примеру, но учитываем так же проятженность этой горы. И что мне импонирует и радует (велогонщики бы меня наказали за такую "радость"), что концовка новой горы как раз самая крутая.

    Вот же горы-стенки в Астурии new_russian help Гамональ = Гамонитейру...почти) 

    Цитата: RVL
    настоящий мужской этап. что берналь, что роглич, что остальная пачка-скучать не давали.
    берналь конечно-кинул себя в жертву...пошел "или пан или пропал"-но хотя бы не пропал.

    Вот как я и писАл вам кажись ранее. Нужен герой, который возможно пожертувет себя на этапе (что и случилорсь с Берналем), но заведёт всех, устроит классное зрелище. Аплодирую Игану, жаль что его догнали под конец, но комбатив-приз за 17-й этап на 150% его.

  • motte
    Роан Деннис подписал контракт ... (3)
    motte-Фото

    Вернулся в Альма-матер и это правильно.

  • Такие дела
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (41)
    Такие дела-Фото
    Цитата: salomon
    А некоторые фантазёры ещё вчера ставили на Эйкинга !!!???
    Зато вы наверное себя считаете гением прогнозов, ставя на Роглича на таком этапе…

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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