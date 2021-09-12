Мигель Анхель Лопес и Энрик Мас о 17-м этапе Вуэльты Испании-2021

На 17-м этапе Вуэльты Испании-2021 с финишем на Лагос-де-Ковадонга и двойным прохождением подъёма 1-й категории Кольядо Льомена (Collado Llomena) велогонщики команды Movistar Мигель Анхель Лопес и Энрик Мас финишировали в группе из восьми человек через 1 минуту 35 секунд после победителя этапа, словенского гонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича. Роглич уехал от соперников за 62 км до финиша, ответив на атаку колумбийского гонщика команды Ineos Grenadiers Эгана Берналя.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Переложиться к лидерам Энрику Масу и Мигелю Анхелю Лопесу не удалось, но по итогам этапа они поднялись на вторую и третью строчки общего зачёта соответственно. 26-летний испанский гонщик Энрик Мас уступает Рогличу 2:22, а 27-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес – 3:11 перед королевским горным 18-м этапом Вуэльты Испании-2021.

Мигель Анхель Лопес: «Меня не удивила ни атака Роглича, ни его скорость. Он очень талантливый гонщик. Сначала я попытался уехать за ним и Берналем, но не смог переложиться к ним. Подумал, что не смогу удержаться в одиночку, что не стоит тратит силы, потому что мы понимали, что Эган заплатит за этот отрыв в конце.

Если не уверен в своей форме, и понимаешь, что надо ещё проехать 40 км с полной отдачей, то можешь очень сильно поплатиться за это, и даже больше, учитывая завтрашний важный тест. И ехали на большой скорости и когда находились впереди, и когда были позади, и когда открывали просвет, и когда сокращали.

В какой-то момент разрыв составлял две минуты, но последний подъём мы начали с полутораминутным отставанием.Вот поэтому каждому было так тяжело на последнем подъёме, где не получилось значительных просветов. Впереди очень важные этапы, посмотрим, как пройдём их.

Я не знаю, как завтра у Энрика и у меня пойдёт нога. Но я думаю, что сегодня мы проехали хорошо, держались впереди, финишировали вместе. Роглич выступил потрясающе. Посмотрим завтра».

Энрик Мас: «Мы хорошо прошли через очень-очень тяжёлый день. Старт был таким выматывающим, отрыв не мог сформироваться, большая группа уехала после первого подъёма. У нас в отрыве было три гонщика, но отрыв догнали. Потом Jumbo так сильно натянули, что атаковать никто не мог. Лично я не ожидал такой атаки от Роглича. Он был настолько силён, остаётся только поздравить его.

Хотя Примож бросил нам большой просвет, и по этому поводу радоваться нечего, и Мигель, и я можем более менее быть довольными ситуацией на данный момент. Мы всё ещё вверху общего зачёта, другие генеральщики финишировали вместе, мы вернулись на вторую и третью позиции и прошли через этот тяжёлый важный этап с достойным результатом».