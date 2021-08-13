Рейн Таарамяэ сохранил красную майку лидера на 4-м этапе Вуэльты Испании-2021

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Падение не помешало Рейну Таарамяэ сохранить красную майку лидера на 4-м этапе Вуэльты Испании-2021
4-й этап Вуэльты Испании-2021 теоретически не представлял опасности для лидера общего зачёта Рейна Таарамяэ (IRein Taaramäe). Велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert контролировала отрыв, не отпуская трёх гонщиков более чем на 4 минуты. Но нервозность пелотона на финальных двух километрах привела к падению эстонского гонщика. К счастью, Рейн Таарамяэ не получил серьёзных повреждений и быстро вернулся на велосипед. Падение произошло в зоне действия нейтрализации, поэтому на финише он получил время пелотона и сохранил на плечах красную майку лидера.
Рейн Таарамяэ: «Не знаю, как это случилось. Ехали очень и очень нервно. В какой-то момент справа от меня один гонщик вильнул, ударил меня, и я упал. Я живой. Не так много повреждений. Немного «обжёгся», но чувствую себя хорошо.
Невероятно. Моя команда так долго возглавляла пелотон, мы по-настоящему наслаждались этим моментом. Шутили весь день. Это было прекрасно. Конечно, предпочёл бы закончить день без падений, но, к счастью, больше испуга, чем боли. Продолжу защищать майку ещё несколько дней.
Завтра нам надо быть внимательными – может быть ветер и эшелоны. Через день важно занять позицию у подножия крутого и короткого подъёма на финише, который может быть решающим. Мы будем защищать красную майку так долго, как только возможно».
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VeloVelo
Рейн Таарамяэ – победитель 3 э ... (5)
Запомнилась последняя атака из отрыва, когда Рейн пошел сбрасывать Домбровски. Пошел на все деньги и не был уверен, что отцепит Джо. Но, всё сложилось, силушки хватило.
А дальше уже летел как на крыльях )
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VeloVelo
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
Ребята, Финиш был в горку, это не так уж и страшно, как кажется.
А вот когда финиш под горку — вот это реально страшно.
Надеюсь, таких финишей мы больше не увидим.
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shekn
Вуэльта Испании-2021, превью э ... (4)
Цитата: старт-шоссе 82
И вовсе и не стол. Разве вы не заметили эту сексуальную выпукласть на 40 км? Эту возвышенность так жадно манящую за собой?...
Шутки в сторону, если отрыв мешать не будет, то или Филипсен или Якобсен.
Приковывает взгляд
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Earl57
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (51)
Стажеру надо же как-то начинать ездить ГТ. Он даже далеко не самый молодой из дебютантов. И он не бездельничает, работает, как минимум возит бачки из технички. Позже наверняка съездит в один-два отрыва.
А так, ему же раскататься надо к ЧМ, а не укататься.
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старт-шоссе 82
Вуэльта Испании-2021, превью э ... (4)
И вовсе и не стол. Разве вы не заметили эту сексуальную выпукласть на 40 км? Эту возвышенность так жадно манящую за собой?...
Шутки в сторону, если отрыв мешать не будет, то или Филипсен или Якобсен.
-
старт-шоссе 82
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (8)
Финишный =подьем= оказался вполне себе спринтерским.
Все что можно сказать об этапе, это то что майка лидера еще на день остается у Тарамяе.
Люди ставящие на Аранбуру не много обманулись с рельефом последнего км.
Аранбуру вполне мог бы и выиграть, если бы у него был один развозящий и концовка была бы чуть по зубастей.
Но увы ... = если бы = не работает.
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s75
Вуэльта Испании-2021. Результа ... (51)
Сосу брали в Инеос как молодое дарование, готового к борьбе за лидерские позиции в команде. Иногда у него получалось на недельных гонках, принес команде несколько побед на этапах и в генерале, но обе Джиро он проехал бледно, причем последнюю с треском провалил. Это не тот гонщик, на которого в команде могут рассчитывать на ГТ, в команде его место занял Дани Мартинес. Теперь рестарт в Мовистаре, видимо, Унсуэ знает, зачем он его берет.
Состав Инеоса на нынешней Вуэльте немного странный. Есть отличная "бригада" на равнины-предгорья - Салваторе Пуччио, Усатый (после Тура и ОИ в отличной форме, не повезло на первой разделке) и Нарваес, есть три со-капитана, едет один стажер, ну и Сиваков. Дисбаланс явный, "остались дома" Мартинес и Амадор, про первого пишут, что не в лучшей форме после болезни, плюс падение на Бургосе а Андрей остался без ГТ впервые за последний десяток с лишним сезонов, один из лучших универсальных грегари в команде, на туре Польши был в порядке. На Москона и (особенно) Денниса, судя по всему, в команде больше не рассчитывают по причине их скорого ухода в другие команды. Данбар "заковидил" после возвращения с ОИ, Свифти просто не прошел в состав.
Один большой плюс для команды - "итальянская бригада" в техничках - Маттео и Куксон-мл.
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