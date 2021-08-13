Рейн Таарамяэ сохранил красную майку лидера на 4-м этапе Вуэльты Испании-2021

Падение не помешало Рейну Таарамяэ сохранить красную майку лидера на 4-м этапе Вуэльты Испании-2021

4-й этап Вуэльты Испании-2021 теоретически не представлял опасности для лидера общего зачёта Рейна Таарамяэ (IRein Taaramäe). Велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert контролировала отрыв, не отпуская трёх гонщиков более чем на 4 минуты. Но нервозность пелотона на финальных двух километрах привела к падению эстонского гонщика. К счастью, Рейн Таарамяэ не получил серьёзных повреждений и быстро вернулся на велосипед. Падение произошло в зоне действия нейтрализации, поэтому на финише он получил время пелотона и сохранил на плечах красную майку лидера.

Рейн Таарамяэ: «Не знаю, как это случилось. Ехали очень и очень нервно. В какой-то момент справа от меня один гонщик вильнул, ударил меня, и я упал. Я живой. Не так много повреждений. Немного «обжёгся», но чувствую себя хорошо.

Невероятно. Моя команда так долго возглавляла пелотон, мы по-настоящему наслаждались этим моментом. Шутили весь день. Это было прекрасно. Конечно, предпочёл бы закончить день без падений, но, к счастью, больше испуга, чем боли. Продолжу защищать майку ещё несколько дней.

Завтра нам надо быть внимательными – может быть ветер и эшелоны. Через день важно занять позицию у подножия крутого и короткого подъёма на финише, который может быть решающим. Мы будем защищать красную майку так долго, как только возможно».