Мигель Анхель Лопес - победитель 18 этапа Вуэльты Испании-2021 с финишем на Гамонитейру

Мигель Лопес, Энрик Мас, Примож Роглич, Эган Берналь, Майкл Сторер, Давид де ла Крус о 18 этапе Вуэльты Испании-2021

Мигель Анхель Лопес (Miguel Angel Lopez) стал первым победителем нового подъёма испанского Гранд-тура – Альто д'Эль Гамонитейру (Alto d’El Gamoniteiru), на вершине которого финишировал 18-й королевский горный этап Вуэльты Испании-2021 с набором высоты 4500 м.

Этап начался с атак и отъезда в отрыв 32 гонщиков, в числе которых был и 24-летний австралийский гонщик команды DSM, уже выигравший в этом выпуске Вуэльты Испании два этапа, Майкл Сторер. Он атаковал у первой вершины дня, взяв максимальное количество очков, а затем уехал из многочисленного отрыва за 70 км до финиша и за 2 км до второй вершины дня Альто-де-ла-Кобертория (Alto de la Cobertoria). Пройдя первым и эту вершину, Сторер продолжил борьбу в одиночку, набрав 2 споловиной минуты преимущества к началу решающего подъёма этапа Гамонитейру, которому была присуждена категория Чима Альберто Фернандес. Но Майклу Стореру не удалось сделать хет-трик.

На протяжении большей части этапа пелотон возглавляла команда Bahran Victorious, у которой не было представителей в отрыве.

На Альто д'Эль Гамонитейру за 11 км до финиша из группы генеральщиков атаковал Давид Де ла Крус (UAE Team Emirates). Он догнал Сторера через 4 км, а за 5 км до финиша Сторер не выдержал темпа Де ла Круса и вернулся в пелотон. Но и 32-летнему испанскому гонщику команды UAE Team Emirates не удалось удержаться впереди.

Команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux взвинтила скорость в просеявшейся группе красной майки, а за 5 км до финиша атаковал Эган Берналь (Ineos Grenadiers). Но победной стала атака Мигеля Анхеля Лопеса (Movistar), который уехал из группы генеральщиков за 4 км до вершины.

В то время как Лопес уезжал у своей первой в этом сезоне и первой с 2017 года победе на этапе Вуэльты Испании, в группе обладателя красной майки Приможа Роглича (Jumbo-Visma) шла своя борьба. Эган Берналь несколько раз попытался уехать от соперников, но Роглич и его товарищ по команде Сепп Кусс контролировали ситуацию. Перед финишем Примож Роглич ускорился и финишировал вторым, через 14 секунд после победителя, Мигеля Лопеса. Энрик Мас замкнул тройку призёров этапа и сохранил вторую позицию в общем зачёте, где уступает Рогличу 2 с половиной минуты.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Мигель Лопес (Movistar): «Давно я не выигрывал на Вуэльте Испании. Мой последний успех здесь приходил четыре года назад. Я добился победы благодаря великолепной работе моих товарищей по команде, несмотря на то, что нас осталось только пятеро после потери Карлоса Вероны, Алехандро Вальверде и Йохана Якобса. Спасибо Иманолу Эрвити, Нельсону Оливейре, Рохилье (Хосе-Хоакину Рохасу) и Энрику Масу, которые проделали такую отличную работу.

Я выигрывал этап на Вуэльте Испании четыре года назад, а теперь взял победу на королевском этапе. Я боролся с полной самоотдачей, ради любви к жене и сыну. Эта победа много значит и для команды Movistar, потому что она стала результатом работы всей команды. Только те, кто здесь, знают, как тяжело даётся гонка, как сильно приходится мучиться каждый день. Без спонсоров, персонала, соньёров, спортивный директоров, нашего менеджера Эусебио эта победа была бы невозможна.

Сегодня мы показали красивое шоу, у нас есть эта прекрасная победа. Теперь мы спокойны, потому что это был важный день, и мы его использовали».

Давид Де ла Крус (UAE Team Emirates): «Я планировал атаковать и бороться за победу на этапе. Нога хорошо шла, я отдал все силы на последнем подъёме, но понимал, что меня будут преследовать. Немного разочарован, что не выиграл этап, но жалеть не о чем, всё оставил на дороге!»

Энрик Мас (Movistar): «Я так счастлив за Мигеля Анхеля, за всю команду, которая фантастически отработала. Иманол отобрался в ранний отрыв, потом ребята тянули пелотон с Нельсоном. А Рохильяс заботился о нас до последнего подъёма. Атака Мигеля Анхеля была великолепной. Мы понимали, что если атакую я, то Примож за мной поедет, а у Мигеля будет преимущество поехать за этапом. Когда он атаковал, даже если мне хотелось тоже попробовать, я должен был уважать моего товарища по команде и всю команду. Мы выиграли этот этап, и уезжаем отсюда счастливыми. На завтрашнем и субботнем этапе нужно быть внимательными, снова будет трудно, всякое может случиться».

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Этап, действительно, был королевским, очень тяжёлым, особенно после вчерашних усилий. Мне было невероятно тяжело, рад, что что-то осталось в ногах на финальный подъём. Нам не пришлось проводить смены, пелотон тянули Bahrain Victorious и Movistar. Я думаю, можно было сбавить скорость! От старта до финиша ехали очень быстро. Рад, что мы закончили с высокими горами. На всех влияют усилия двух последних этапов и трёх недель гонки. Впереди ещё остались трудные этапы, надеюсь, мы пройдём их как можно лучше и отфинишируем».

Майкл Сторер (DSM): «Как обычно, с самого старта начались атаки, хорошо, что мы с Тименом попали в отрыв. Пелотон не давал нам уехать далеко, в запасе у нас было только четыре минуты на втором подъёме. Мы точно знали, что если хотим бороться за этап, нельзя сбавлять скорость. Мы надеялись, что ко мне переложатся другие гонщики отрыва и у меня в долине будут попутчики. Но когда я атаковал, к сожалению, был один.

Рад, что смог пройти и предпоследнюю вершину первым. Направляясь к последнему подъёму, понимал, что мне надо иметь запас больше двух минут, потому что невозможно было удержаться впереди, особенно, когда просвет выгодно закрыть нескольким командам. Так что, мне не очень повезло, что у меня не было значительного преимущества перед решающим подъёмом. Я счастлив, что удержал гороховую майку в команде. Так как я оказался в отрыве, было выгодно собирать очки, и не так важно, кто в итоге наденет майку. Наша команда хочет выиграть майку, поэтому лучше, если мы вдвоём будем набирать очки на следующих этапах».

Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «В сущности, это была последняя большая гора гонки. Я хотел попробовать, чтобы потом не сомневаться, что могло бы получиться. Никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Должно быть, по телевизору смотреть было интересно, и останутся хорошие воспоминания. Может, результат не такой великолепный, как хотел, но, наверное, на этом Гранд-туре больше всего радуюсь тому, как еду гонку. Скорость была очень высокой. На такой скорости атаковать почти невозможно. Это физика, математика, цифры, которые просто невозможно увеличить. Я рад за Мигеля Лопеса, он показал отличное шоу для нас, колумбийцев».