Эган Берналь об атаке и отрыве с Приможем Рогличем на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021

Эган Берналь: «Мне было нечего терять»

Эган Берналь на 17-м, одном из решающих горных этапов Вуэльты Испании-2021 с финишем на Лагос-де-Ковадонга, атаковал за 62 км до финиша при втором прохождении подъёма 1 категории Кольядо Льомена (Collado Llomena, отм. 1003 м, перепад высот 707 м, протяженность 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%).

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

На ускорение 24-летнего колумбийского велогонщика команды Ineos Grenadiers ответил двукратный победитель испанского Гранд-тура, защищающий свой титул, Примож Роглич (Jumbo-Vusma). Вдвоём они создали просвет и уехали от соперников.

Аккуратно пройдя мокрый скользкий спуск с Кольядо Льомена, Эган Берналь и Примож Роглич перед подъёмом высшей категории Лагос-де-Ковадонга (Lagos de Covadonga, отм. 1085 м, перепад высот 890 м, протяженность 12,5 км, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 16%) опережали группу преследователей на полторы минуты. Лидировавший в общем зачёте норвежский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Одд Кристиан Эйкинг к этому моменту проигрывал пять с половиной минут.

Но за 7,6 км до вершины Лагос-де-Ковадонга Примож Роглич ускорился, а Эган Берналь не смог поддержать темп. Просвет рос, за 4 км до финиша словенский гонщик опережал Эгана Берналя на минуту, а на последнем километре колумбийского гонщика догнала группа преследователей. В итоге Эган Берналь финишировал 7-м, через 1:35 после победителя этапа Приможа Роглича.

В то время как Примож Роглич надел красную майку лидера, Эган Берналь улучшил свою позицию в генеральной классификации лишь на одну строчку, поднявшись на 6-е место, и уступает Приможу Рогличу 4 минуты 29 секунд.

Эган Берналь сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Эган Берналь: «Я просто старался наслаждаться этим днём, ездой на велосипеде. Вот и всё. Сегодня утром в автобусе мы составили план, но я думал только о том, как с удовольствием поеду этап. Во время этой Вуэльты мне было очень тяжело, но сегодня, наконец, нога пошла. Я нацеливался осложнить гонку, что и сделал. Мне понравился каждый километр этапа, даже когда было трудно.

Я проявил инициативу, но именно Роглич провёл отличную работу. Он смелый гонщик. Рад, что был с ним в отрыве. Мне нечего было терять, но он, в сущности, лидер гонки. Восхищаюсь им, он мог потерять много, а я нет. Но он поехал со мной и начал работать, чтобы посмотреть, что у нас получится. Сегодня он был сильнейшим, я рад за него».