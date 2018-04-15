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Эган Берналь об атаке и отрыве с Приможем Рогличем на 17-м этапе Вуэльты Испании-2021

Эган Берналь: «Мне было нечего терять»

 

  Эган Берналь  на 17-м, одном из решающих горных этапов Вуэльты Испании-2021 с финишем на Лагос-де-Ковадонга, атаковал за 62 км до финиша при втором прохождении подъёма 1 категории Кольядо Льомена (Collado Llomena, отм. 1003 м, перепад высот 707 м, протяженность 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%).

 

 

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

На ускорение 24-летнего колумбийского велогонщика команды Ineos Grenadiers ответил двукратный победитель испанского Гранд-тура, защищающий свой титул, Примож Роглич (Jumbo-Vusma). Вдвоём они создали просвет и уехали от соперников.

 

 Аккуратно пройдя мокрый скользкий спуск с Кольядо Льомена, Эган Берналь и Примож Роглич перед подъёмом высшей категории Лагос-де-Ковадонга (Lagos de Covadonga, отм. 1085 м, перепад высот 890 м, протяженность 12,5 км, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 16%) опережали группу преследователей на полторы минуты. Лидировавший в общем зачёте норвежский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Одд Кристиан Эйкинг к этому моменту проигрывал пять с половиной минут.

 

Но за 7,6 км до вершины Лагос-де-Ковадонга Примож Роглич ускорился, а Эган Берналь не смог поддержать темп. Просвет рос, за 4 км до финиша словенский гонщик опережал Эгана Берналя на минуту, а на последнем километре колумбийского гонщика догнала группа преследователей. В итоге Эган Берналь финишировал 7-м, через 1:35 после победителя этапа Приможа Роглича.

 

В то время как Примож Роглич надел красную майку лидера, Эган Берналь улучшил свою позицию в генеральной классификации лишь на одну строчку, поднявшись на 6-е место, и уступает Приможу Рогличу 4 минуты 29 секунд.

 

Эган Берналь сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  Эган Берналь: «Я просто старался наслаждаться этим днём, ездой на велосипеде. Вот и всё. Сегодня утром в автобусе мы составили план, но я думал только о том, как с удовольствием поеду этап. Во время этой Вуэльты мне было очень тяжело, но сегодня, наконец, нога пошла. Я нацеливался осложнить гонку, что и сделал. Мне понравился каждый километр этапа, даже когда было трудно.

 

  Я проявил инициативу, но именно Роглич провёл отличную работу. Он смелый гонщик. Рад, что был с ним в отрыве. Мне нечего было терять, но он, в сущности, лидер гонки. Восхищаюсь им, он мог потерять много, а я нет. Но он поехал со мной и начал работать, чтобы посмотреть, что у нас получится. Сегодня он был сильнейшим, я рад за него».

 

Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2021

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур Эган Берналь Egan Bernal Ineos Grenadiers Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:26 | Регистрация: 15.04.2018

    Просто красавчик,и слова настоящего чемпиона! Молодец Бергаль,достоин уважения! Надеюсь в будущем заберёт хоть раз Вуэльту

  2. Имя: Виктор

    oblivion

    Сегодня, 21:46 | Регистрация: 18.04.2021

    Цитата: Arciv
    Просто красавчик,и слова настоящего чемпиона! Молодец Бергаль,достоин уважения! Надеюсь в будущем заберёт хоть раз Вуэльту
    Да, то, что они с роглой сегодня сотворили было нечто) Давно я так не переживал и одновременно наслаждался гонкой

  3. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 22:24 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: oblivion
    Цитата: Arciv
    Просто красавчик,и слова настоящего чемпиона! Молодец Бергаль,достоин уважения! Надеюсь в будущем заберёт хоть раз Вуэльту
    Да, то, что они с роглой сегодня сотворили было нечто) Давно я так не переживал и одновременно наслаждался гонкой
    Согласен,я тоже надеялся они двоем отъедут на 3 минуты,чтоб и Берналь попал на пьедестал

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • motte
    Роан Деннис подписал контракт ... (1)
    motte-Фото

    Вернулся в Альма-матер и это правильно.

  • Такие дела
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (41)
    Такие дела-Фото
    Цитата: salomon
    А некоторые фантазёры ещё вчера ставили на Эйкинга !!!???
    Зато вы наверное себя считаете гением прогнозов, ставя на Роглича на таком этапе…
  • salomon
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    salomon-Фото
    Цитата: shekn
    Барде, Кусс, если отпустят , возможно Дамиано
    Никого из первой десятки генерала не отпустят в отрыв
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    velodoctor-Фото

    На профиль последней горы смотреть приятно. Откладывать уже некуда, должны завтра все ехать на максимум. 

  • ЛехаСилос
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    ЛехаСилос-Фото

    Погода в Испании испортилась сильно, правда среднеземноморское побережье... Надеюсь, завершат тур без погодных приключений 

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (41)
    velodoctor-Фото

    Кусс сейчас 8ой, до 3го места меньше 2ух минут, конечно я почти уверен завтра все силы бросят на страхову роглы, но пока смотрится так, что американец мог бы за подиум бороться в этом году. 

    Власов так лежал, крючился, я думал что-то очень серьезное. Не для высоких гонщиков такие спуски сырые. 

  • ЛехаСилос
    Победа Приможа Роглича на 17-м ... (1)
    ЛехаСилос-Фото

    Силен мужчина

  • Arciv
    Эган Берналь об атаке и отрыве ... (3)
    Arciv-Фото
    Цитата: oblivion
    Цитата: Arciv
    Просто красавчик,и слова настоящего чемпиона! Молодец Бергаль,достоин уважения! Надеюсь в будущем заберёт хоть раз Вуэльту
    Да, то, что они с роглой сегодня сотворили было нечто) Давно я так не переживал и одновременно наслаждался гонкой
    Согласен,я тоже надеялся они двоем отъедут на 3 минуты,чтоб и Берналь попал на пьедестал
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    Серафим-Фото

     Интересно было сравнить последнюю гору с Англиру. Гамонитейру, как-то по португальски звучит? Повыше Англиру, перепад высоты побольше. Средний градиент почти одинаковый. На Англиру последние 7 км градиент около 12% постоянно, внизу положе.

      Здесь внизу сразу почти 12% 5,5 км - трудно втянуться, сразу бьет по мотору. Последние 7 км поменьше градиент, но тоже за 10 и без выполаживаний, ноги встряхнуть негде. Так что может тоже войти в список эпических подъемов - посмотрим завтра на деле.

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (14)
    Arciv-Фото
    Барде обязан ехать,а то там Роглич подживает хорошо по очкам

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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