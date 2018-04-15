 Три победы на этапах и зелёная майка Фабио Якобсена на Вуэльте Испании-2021

Фабио Якобсен – победитель классификации по очкам на Вуэльте Испании-2021

Велокоманда Deceuninck-Quick Step первая в истории выиграла зелёные майки лучшего в классификации по очкам на Тур де Франс и Вуэльты Испании в один сезон с разными гонщиками. 25-летний нидерландский спринтер Фабио Якобсен надел зелёную майку победителя классификации по очкам Вуэльты Испании-2021.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Зелёная майка оказалась на плечах спринтера, а не одного из призёров генеральной классификации, благодаря новой системе начисления очков. Организаторы впервые разделили этапы по уровням сложности по аналогии с Тур де Франс, увеличили количество разыгрываемых очков на промежуточном спринте, что позволило чистым спринтерам включиться в борьбу за итоговую победу в классификации.

Нидерландский гонщик продемонстрировал одно из самых ошеломляющих возвращений после травмы в истории спорта. По словам Фабио Якобсена, долгое и трудное восстановление завершилось победой в Молина де Арагон, где нидерландский спринтер выиграл 4-й этап Вуэльты Испании-2021. После первой после возвращения победы на этапе Гранд-тура последовали ещё две – на 8-м и 16-м этапах, а на двух этапах – 2-м и 5-м Фабио Якобсен занял 2-е место. Эти результаты дали Якобсену достаточный запас очков, чтобы продержаться на финальной горной неделе.

Сплочённая команда всем составом помогала Фабио Якобсену преодолевать горные этапы. Кульминацией командных усилий стал финиш Deceuninck-Quick Step на 20-м, финальном горном этапе, где вместе с Фабио Якобсеном финишировали все семь его товарищей по команде.

Фабио Якобсен стал первым за 10 лет нидерландским гонщиком, выигравшим на Вуэльте Испании майку лучшего в очковой классификации.

Фабио Якобсен: «Финиш в Сантьяго-де-Компостела – моя самая большая победа. Кто год назад мог о таком подумать? Подъезжая к финишу, я махал рукой болельщикам, выкрикивающим моё имя. Было великолепно видеть их всех. Ещё три недели назад я и не мечтал о хет-трике на этапах и зелёной майке. Это достижение стало возможным благодаря помощи товарищей по команде.

Они всегда были рядом – и в горах, и на спусках, и на равнинах. Они, не жалея сил, делали для меня всё возможное и невозможное, за что я безмерно им благодарен. Эта майка представляет «Волчью Стаю», наши крепкие взаимоотношения. Хочу сказать большое спасибо каждому, кто внёс вклад в эту победу – ребятам, персоналу, спонсорам. Это сказка!»