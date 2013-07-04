Массовый завал в пелотоне лишил Рейна Таарамяэ красной майки лидера на 5-м этапе Вуэльты Испании-2021

Рейн Таарамяэ потерял красную майку из-за массового падения на 5-м этапе Вуэльты Испании-2021

На равнинном и продуваемом ветрами 5-м этапе Вуэльты Испании-2021, проходившем по провинции Кастилия-Ла-Манча в пелотоне за 12 км до финиша произошло массовое падение. Лидер общего зачёта, эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) попал в завал. Он продолжил гонку и пытался догнать пелотон с помощью товарища по команде, но финишировал через 2 минуты 21 секунду и потерял красную майку лидера.

Рейн Таарамяэ (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux): «Снова не повезло, произошёл завал. Я почти в порядке, даже одежда целая. Вообще-то, находиться на хорошей позиции оказалось не лучшей идеей, потому что падение произошло почти в самой голове группы, а ребята, находившиеся сзади, объехали завал. Я в него попал и понадобилось несколько минут, чтобы снова вернуться на велосипед.

Два дня в красной майки – для меня это отлично. Приятный опыт. И не слишком печалюсь, что её потерял. Я бы потерял её завтра или послезавтра, так что особой разницы нет. Поедем гонку день за днём, но, думаю, гороховую майку я смогу защищать дольше, чем красную».

Серьёзно пострадали в завале Роман Барде (DSM) и Микель Ниеве (BikeExchange), они финишировали через 11 минут после победителя, Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix).

Был задержан завалом олимпийский чемпион Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), но он сумел вернуться в первую группу и финишировал со временем победителя этапа.

Лидер команды Bahrain-Victorious Микель Ланда также упал в завале, но быстро вернулся в группу. В интервью после финиша он сказал: «Упал и ударил руку, но, кажется, больше ничего не повредил».

Пострадали в завале и гонщики команды Astana-Premier Tech. Как сообщает в Твиттере команда, Йон Исагирре ушиб ребро и колено. Омар Фраиле – правое плечо. На данный момент, пишет Astana-Premier Tech, травмы не кажутся слишком серьёзными.