Примож Роглич – победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2021

Примож Роглич, Сеп Кусс, Андреа Баджиоли, Алекс Аранбуру, Ян Тратник о 1-м этапе Вуэльты Испании-2021

Действующий олимпийский чемпион в гонке с раздельным стартом Примож Роглич (Primoz Roglic) стал победителем 1 этапа Вуэльты Испании-2021. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo – Visma быстрее всех преодолел дистанции протяженностью 7,1 км, проложенную по улицам Бургоса вокруг Кафедрального собора.

На промежуточной отсечке времени - на вершине 3-й категории Альто дель Кастильо (Alto del Castillo, отм. 942 м, набор высоты 130 м, протяженность 2,5 км, средний градиент 3,2%, максимальный градиент 10%), расположеной на 2,5 км маршрута, Примож Роглич показал пятое время дня, уступив своему товарищу по команде Сеппу Куссу (Sepp Kuss) 3,1 секунды. Американский велогонщик показал лучший результат на вершине подъема - 3 минуты 42,79 секунды, средняя скорость составила 40,397 км/ч, благодаря чему стал первым обладателем гороховой майки лидера горной классификации

Заключительный отрезок дистанции Примож Роглич преодолел со средней скоростью 57,682 км/час. В итоге лучшее время дня составило 8 минут 32 секунды и 98 сотых, а средняя скорость 49,827 км/час. Примож Роглич стартует на втором этапе в красной майке лидера генеральной классификации, также он является лидером классификации по очкам.

Второе время дня показал испанский велогонщик Алекс Аранбуру (Alex Aranburu) из команды Astana – Premier Tech с отставанием в 6 секунд. На втором этапе Алекс Аранбуру стартует в зеленой майке, которая ему досталась в «наследство» от Приможа Роглича.

Третье место занял еще один словенский велогонщик, действующий чемпион своей страны в гонке с раздельным стартом Ян Тратник (Jan Tratnik) из команды Bahrain Victorious с отставанием в 8 секунд.

Примож Роглич: «С ума сойти, очень счастлив, что добился сегодня такого результата. Хотя разделка всего 7 км, она всё равно была очень тяжёлой. Выкладывался полностью от старта до финиша. К счастью, этого оказалось достаточно для победы. Не знаю точно, на каком отрезке выиграл гонку. Я быстро прошёл подъём и потом надо было удержаться на поворотах. Я начал немного медленно, потом набрал скорость. На равнине надо было только продолжать мощно крутить педали.

Посмотрим, смогу ли удержать красную майку три недели. Великолепный старт гонки. Надеюсь, мы с командой сможем наслаждаться лидерством в ближайшие дни, хотя понимаю, как это сложно».

Алекс Аранбуру (Astana – Premier Tech): «Конечно, немного разочарован, потому что был так близко к победе на этапе. Но если честно, то ожидал, что Примож Роглич сегодня будет фаворитом. Я хорошо проехал разделку, могу сказать, что мне очень понравился её маршрут. Люблю такие короткие взрывные гонки. Был мотивирован хорошо проехать сегодня, сделал всё, что мог, в подъёме, а также в финальной части, которая, как я думаю, была ключевой для результата. Было тяжело удерживать высокую скорость на последних километрах, но мне удалось, - финишировал с лучшим предварительным временем. Да, пришлось довольно долго ждать на «хот-сит», в итоге победу упустил. Однако я могу городиться своим выступлением сегодня, думаю, для меня это хороший старт гонки».

Ян Тратник (Bahrain-Victorious): «Сегодня был выгодный для меня маршрут, хотел выдать всё, на что способен, подготовился на сто процентов, получил огромную поддержку команды, которая помогла сфокусироваться только на том, как еду. Что касается выступления, чувствую, что выложился полностью. Идеально распределил скорость. Думаю, могу быть доволен результатом. Ошибок не делал, ехал на подъёме очень быстро, немного помучился на последнем километре, но это нормально, когда надо приехать к финишу совершенно пустым».

Сепп Кусс (Jumbo-Visma): «Я понимал, что подъём – единственный отрезок дистанции, где могу использовать свою силу. Поэтому поехал там так мощно, как только мог. Потом просто старался удержаться на финальной части. Усилия пришлось прилагать недолго, не так, как в настоящих горах, но всё равно такой результат придаёт уверенности. Примож в форме, стартовал так же, как закончил на Олимпиаде. Прекрасное начало Вуэльты Испании для команды».

Андреа Баджиоли (Deceuninck-Quick Step): «Конечно, мне нравится, как я проехал, но не ожидал такого результата. Я не чистый раздельщик, но мне нравятся эти короткие взрывные гонки на время. Поэтому начал с целью попасть в топ-10 и стать лучшим молодым гонщиком, но не думал, что у меня получится. Это моя первая майка лидера классификации на Гранд-туре. Буду защищать её так долго, как только возможно, но доехать до Сантьяго –де-Компостела в белой майке для меня невозможно, когда в гонке есть такие как Берналь. После падения в марте я три месяца не садился на велосипед, у меня была травма колена. Форма начала расти на Туре Валлонии и Туре де л’Эн. На Вуэльту приехал с мыслью выиграть этап. Надеюсь, смогу».